Diagnóza Bordeloismus
Že tohle sem nepatří? Mýlíte se! On sám totiž „povýšil“ tuhle svou příšernou vlastnost na chorobu s vlastní diagnózou - bordeloismus. Tím pádem je vlastně chudák nemocný a já nemám nárok jej neustále přesvědčovat, že ta pracovna vypadá opravdu líp, když je uklizená. Většina nemocí se dá alespoň trochu krotit nějakými léky. V tomhle případě mám ale smůlu. A tak jsem vyzkoušela psychologický, nenásilný tah - čerstvě svlečené tepláky a tři pokroucená trika proložená ztvrdlýma fuseklema, co se válejí po židli, plus dvě mikiny samozřejmě otočené naruby týden visící ze stojanu pro kočky a dle něho byt zkrášlující smotaný sežvaněný župan, jsem nakopala mezi futra dveří do chodby. TO přeci nemůže přehlídnout? TO snad proboha nepřekročí? Překročil. A nejen to. Přeci jen mu někde vzadu v hlavě cinklo, že mu něco sakra vadí při pobíhání z pokoje do pokoje. Tudíž mu „sama“ noha „sama“ odsunula tu protivnou hromadu hadrů do strany ke dveřím. A to už i mě někde vzadu v hlavě nebezpečně cinklo, že to nepůjde jemně psychologicky, ale že už dojde k násilí! Jenomže... Při dalším přichycení přímo při činu, kdy s ním cloumám ze strany na stranu, důrazně žádám o vysvětlení jeho myšlenkových pochodů, a nakonec vyhrožuju rozvodem, tak on na mě vykulí ta svoje nevinná kukadla a řekne mi úplně upřímně a bezelstně: „Když já tě ale opravdu mám ze všech chlapů na světě nejvíc rád... a navíc jsem nemocnej. To je můj jedinej hendikep, jinak jsem přeci miliónovej“... A je si moc dobře vědom toho, že i když dobře rozpoznávám tenhle vrchol jeho komediantství, nakonec se začnu smát a zas mu odpustím! Teda na chvíli.
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