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Diagnóza Bordeloismus

Spousta lidí se s láskou a obětavostí stará o své blízké, co trpí nějakým postižením. Jde o lidi nepohyblivé, nebo naopak moc pohyblivé, o ty, kterým už mozek moc nefunguje... A já se starám o bordeláře!

Že tohle sem nepatří? Mýlíte se! On sám totiž „povýšil“ tuhle svou příšernou vlastnost na chorobu s vlastní diagnózou - bordeloismus. Tím pádem je vlastně chudák nemocný a já nemám nárok jej neustále přesvědčovat, že ta pracovna vypadá opravdu líp, když je uklizená. Většina nemocí se dá alespoň trochu krotit nějakými léky. V tomhle případě mám ale smůlu. A tak jsem vyzkoušela psychologický, nenásilný tah - čerstvě svlečené tepláky a tři pokroucená trika proložená ztvrdlýma fuseklema, co se válejí po židli, plus dvě mikiny samozřejmě otočené naruby týden visící ze stojanu pro kočky a dle něho byt zkrášlující smotaný sežvaněný župan, jsem nakopala mezi futra dveří do chodby. TO přeci nemůže přehlídnout? TO snad proboha nepřekročí? Překročil. A nejen to. Přeci jen mu někde vzadu v hlavě cinklo, že mu něco sakra vadí při pobíhání z pokoje do pokoje. Tudíž mu „sama“ noha „sama“ odsunula tu protivnou hromadu hadrů do strany ke dveřím. A to už i mě někde vzadu v hlavě nebezpečně cinklo, že to nepůjde jemně psychologicky, ale že už dojde k násilí! Jenomže... Při dalším přichycení přímo při činu, kdy s ním cloumám ze strany na stranu, důrazně žádám o vysvětlení jeho myšlenkových pochodů, a nakonec vyhrožuju rozvodem, tak on na mě vykulí ta svoje nevinná kukadla a řekne mi úplně upřímně a bezelstně: „Když já tě ale opravdu mám ze všech chlapů na světě nejvíc rád... a navíc jsem nemocnej. To je můj jedinej hendikep, jinak jsem přeci miliónovej“... A je si moc dobře vědom toho, že i když dobře rozpoznávám tenhle vrchol jeho komediantství, nakonec se začnu smát a zas mu odpustím! Teda na chvíli.

Chtěla bych se vážně zeptat - nevíte někdo o nějaké kouzelné piluli?

obrázek: ChatGPT.com

Autor: Danka Součková | úterý 8.9.2026 19:21 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

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Danka Součková

  • Počet článků 6
  • Celková karma 17,05
  • Průměrná čtenost 368x
No tak dobře tedy, já už konečně začnu. Myslím psát. Je na čase, už jsem si sama sobě trapná, že okolo vyprávím, jak znovu napíšu knihu, jak moc mě to baví… a kde nic, tu nic! Tu první jsem si totiž smazala, jsem borec na PC! Tak prozatím úryvky z běžného života ouplně obyčejné ženy.

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