Zootropolis: Město zvířat 2: Pouze síla pravého přátelství napraví staré křivdy (77,5 %)
V animovaném dobrodružném filmu s kriminální zápletkou bude muset nesourodá dvojice nechat všechny půtky za sebou a zachránit opomíjený biotop před nemilosrdným zničením. Poté, co se kvůli jejich iniciativě proměnila policejní akce v chaos, byli odstaveni, ale Judy si nedá pokoj. Na místě činu se vyskytoval had, kteří jsou ve městě postaveni mimo zákon, a tak to s Nickem musí prověřit na vlastní pěst. Vyšetřování je zavede na výroční ples, kde na hada narazí, ale ukáže se, že všechno může být úplně jinak. Budou se muset sami postavit mocným, aby odhalili pravdu a napravili historické křivdy. Na první pohled jednoduchý příběh skrývá hloubku i poučení, ale zároveň se prolíná s řadou akčních sekvencí, které budou bavit diváky každého věku.
O natočení tohoto filmu pro celou rodinu se zasloužila dvojice režisérů Jared Bush a Byron Howard, kteří ve světě animáků od Disneyho rozhodně nejsou nováčky. Neohrožené zaječí policistce propůjčila svůj hlas Ginnifer Goodwin, zatímco její mazaný parťák promlouvá hlasem Jasona Batemana. Ke Huy Quan zde vystupuje jako had, který dal všechny události do pohybu.
Tito dva hrdinové s novým spojencem se postaví mocným, aby učinili spravedlnosti zadost a zažijí při tom nečekaná dobrodružství. Kromě hezkého příběhu film přináší spoustu barevné zábavy a roztomilých zvířátek. Celé se to odehrává v jedinečném živoucím světě, který je plný detailů i pro pozorné dospělé oko. Důležitou roli hraje přátelství, které vyžaduje určité kompromisy, ale i starší diváci si zde najdou zajímavá témata. Je to poctivý animovaný film, který má vše, co je potřeba, a i něco navíc. Děti určitě bude bavit, ale ani rodiče nemusí strádat, když se naladí na jeho vlnu. Opravdu kvalitní podívaná, které se rozhodně nemusíte bránit.
Odhodlané zaječí policistce Judy (Ginnifer Goodwin) se za pomoci mazaného lišáka Nicka (Jason Bateman) podařilo rozkrýt ďábelský plán tehdejší starostky a zachránit město. Tak dobře jim to spolu klapalo, že se z nich u policie stali parťáci. U dalšího případu měli být Judy a Nick pouze pozorovateli, ale bezhlavě se vrhli do akce a skončilo to velkým chaosem. Za trest byli odstaveni, ale Judy nedaly spát stopy po přítomnosti hada, kteří jsou ve městě nežádoucí. Mezitím ve městě probíhají oslavy stého výročí města a odkazu zakladatele, který měl s hady nevyřízené účty.
Právě se koná galavečer s jeho vystaveným deníkem. Zde by mohly být další stopy, tak se tam s Nickem nenápadně vetřou. Had (Ke Huy Quan) se objeví a ukradne deník, ale potomci zakladatele mají až podezřele velký zájem na tom, aby se nikdo nedozvěděl jeho obsah. Navíc jsou Judy a Nick neprávem obviněni, že s hadem spolupracují, a musí najednou utíkat před policií. Dostanou příležitost opustit město, ale Judy potřebuje odhalit pravdu.
Mezi dvěma parťáky to čím dál více skřípe. Judy si vždycky prosadí svou, i když to na ně sešle zkázu, což Nicka přestává bavit. Mezitím potomci zakladatele tlačí na starostu a celý policejní sbor, aby je rychle dopadli. Ukazuje se, že potřebují zakrýt tajemství, které se v deníku skrývá. Zdá se, že hadi nejsou ti zlí, jak všechny celá léta přesvědčují. Jedinou nadějí na odhalení pravdy jsou právě Judy a Nick, i když to pro ně znamená velké nebezpečí. Když to dokážou, celá skupina živočichů jim bude nesmírně vděčná.
Příběh se odehrává hned v několika různých rovinách, které sahají od vyloženě dětského obsahu až po dospělejší. Na jedné straně máme zjednodušené vyšetřování, které nás posouvá kupředu vstříc dalšímu obsahu a akčním scénám. Nechybí osobnější rovina snímku s oběma hlavními hrdiny. Dokážou úspěšně řešit případy, ale jsou každý z jiného těsta, což se neobejde bez určitého pnutí. Za tím vším je ještě šedá zóna, která myslí i na dospělý doprovod.
Obsah pro děti přesto hraje prim a nabízí odlehčenou zábavu doplněnou o trochu toho poučení. Všude kolem je spousta výrazných barev a nechybí množství roztomilých zvířátek. Celé to stojí a padá na přátelství a vzájemné spolupráci hlavních hrdinů. Když jde do tuhého, hodí se mít někoho po boku. Své rozdíly nakonec musíte hodit za hlavu a spolupracovat, protože vám na tom druhém opravdu záleží. Ať se děje cokoliv, opravdový přítel vám podá pomocnou ruku, i když vás ostatní zradí. To potřebuje v životě každý, bez ohledu na věk.
Zároveň poznáme, že i když o někom všichni tvrdí, že je padouch, tak to nemusí být pravda. Stačí nechat předsudky za sebou a dát mu šanci. Žádný zvířecí druh není méněcenný, byť to na první pohled není zjevné. Ovšem může to být i vlk v rouše beránčím, což je mnohem nebezpečnější situace. Nikdy tak nevíte, s čím ten druhý přijde. Pro dospělé tady čeká téma zákulisních her a politikaření. Mocní, kteří se nezdráhají nekalostí ve svůj prospěch a pro utajení kostlivců ve skříni. Samozřejmě vše v intencích filmu určeného pro děti.
Zábava je nedílnou součástí snímku, i když na první pohled může působit dětinsky. Prim hrají jednoduché gagy, v nichž hrají hlavní roli rozdíly mezi druhy zvířat a jejich pozicí ve společnosti či pošťuchování mezi postavami. Jde o jednoduchý humor, který však spolehlivě vykouzlí úsměv na dětské tváři.
Naštěstí pro dospělé je tady i obrovská vrstva meta humoru, plného popkulturních odkazů. Všechno od narážek na jiné filmy, přes jedinečné detaily, až po upravené verze předmětů všedního dne. Nikdy nevíte, co přijde v další scéně. Často budete mít chuť film pozastavit, abyste odhalili všechny zajímavosti.
Velká péče byla věnována i samotnému prostředí jako celku. Navzdory spoustě barev jde o unikátní živoucí místo, kde vedle sebe poklidně žijí rozličné druhy zvířat a vzájemně se doplňují. Městské části představují specifické biotopy, přičemž každý má své jedinečné pojetí i atmosféru. Tundra je poněkud nehostinná, zatímco teplejší prostředí bodují vřelostí. Rozhodně je to místo, které by stálo za to navštívit.
Audiovizuální zpracování je na vysoké úrovni pro animovaný film, a to primárně z pohledu využití kamery. Kromě běžných pohledů dostaneme i záběry, které jako by vypadly z dospělého thrilleru nebo kriminálky a kvalitou rozhodně nezaostávají. Akční i klidné scény je opravdu příjemné sledovat. Hudba a ozvučení příliš nevystupují z řady, ale svůj úkol plní bez výhrad, a to v akčnějších i poklidnějších pasážích.
Nesmí chybět ani akční scény, které přinášejí vzpruhu pozornosti mezi poklidnějšími pasážemi, což si dnešní mainstreamová tvorba pro děti žádá. Často jde o zběsilou podívanou, ať už za volantem, nebo za běhu. Spousta se toho děje najednou, ale vždy je naprosto jasné, kam to směřuje. Přitom si postavy najdou čas na trochu vzájemného špičkování, které je kořením tohoto filmu.
V tom se najde každý dospělý, kterému to ve vztahu někdy trochu zaskřípalo. I když jste nerozlučná dvojka, tak se nemůžete shodnout ve všem. Je důležité spolu mluvit a předcházet tak nepříjemným hádkám. Není nutné souhlasit, ale hlavně najít pochopení pro počínání toho druhého. A trocha toho přátelského rýpání ještě nikomu neublížila.
Jak se blížíme k závěru, odhalíme celou šířku příběhu, která zůstávala doteď skryta. Opravdový přítel poskytne pomocnou ruku, zatímco padouch odhalí svou pravou tvář. Město je opět zachráněno a žádný z živočichů se nemusí bát o svou budoucnost. Zlo je potrestáno a staré křivdy se konečně budou moci zahojit. Všichni zdejší živočichové mohou v klidu spát, když to naší dvojici hrdinů opět skvěle klape.
Automobily
Vzhledem k žánru filmu tady nenajdeme žádné skutečné automobily, ale sportovní vůz, ve kterém jezdí lenochod Blesk, nezapře inspiraci ve Fordu Gran Torino z klasického seriálu Starsky & Hutch.
Daniel Trojan
