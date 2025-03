Minisérie Studna: Mimořádný tlak okolí nakonec přivede rodinu do záhuby (77,5 %)

Dokonalá rodina plná lásky čelí enormnímu tlaku ostatních, který ji postupně rozloží zevnitř a uvrhne do depresivního strádání. Otec nakonec nevidí jiné východisko než sprovodit své milované z tohoto světa a ušetřit je trápení.

Cesty od idyly k rodinné tragédii budeme svědky v psychologické dramatické minisérii, která sleduje nechvalně známý případ z historie československé kriminalistiky. Stojí za ní Tereza Kopáčová, která je podepsána pod mnoha silnými dramaty poslední doby. Rozporuplného otce s charismatickou tváří Davida Stehlíka doplňuje manželka ztvárněná Johanou Matouškovou. Nedílnou součástí příběhu je František Filip Červenka jako přeživší syn.

Slávek Jelínek (František Filip Červenka) se zdá jako obyčejný mladý muž, ale před mnoha lety jej tragédie připravila o rodiče. Staré rány mu teď oživuje nový díl Třiceti případů majora Zemana jménem Studna, který členy jeho rodiny zobrazuje jako zrůdy. Tím se probouzí jeho ukřivděná stránka, která mu převrátí život naruby.

Přitom to začalo tak krásně. I když byla Marie (Johana Matoušková) zaslíbená jinému muži, tak jednoho dne ji vyzval k tanci charismatický voják Standa Jelínek (David Švehlík) a byla z toho láska jako trám. Marie našla muže, který by ji snesl modré z nebe. Brzy se koná svatba a společně vstupují do dokonalého života. Po několika letech si postavili svoje hnízdečko lásky a očekávají narození prvního potomka. Netrvá dlouho a stávají se rodiči malého Slávka.

Všechny strasti rodičovství s přehledem překonají. Když Slávek onemocní obrnou, tak jej společně postaví zpátky na nohy. Bohužel s přistěhováním nových sousedů se to začíná komplikovat. Množí se hádky až se Jelínkovi musí odstřihnout od okolí. Ostatním postupně nemohou přijít na jméno a vzájemně si ztrpčují život.

Slávek by si rád šel svou cestou, ale rodina ho potřebuje. Zdejší atmosféra dále houstne a neustálé sousedské spory si vybírají svou daň. Vztah manželů už není zdaleka tak idylický a objevují se první rozpory. Naštěstí stále drží pospolu proti zlovůli okolí. Situace graduje a všichni víme, že to nakonec skončí tragédií.

Úvod minisérie je ukázkou dokonalé rodiny, na jejímž počátku stála bezmezná láska. Po svatbě postavili dům, do kterého přivedli vytouženého syna. Byli si navzájem oporou a jiskra jejich vztahu neuhasínala. Syna vychovali s láskou a porozuměním. Když onemocní, tak se o něj postarají a poskytnou mu tu nejlepší šanci do života. Zdá se, že ať si pro ně osud přichystá cokoliv, tak to společně překonají.

Bohužel přicházejí sousedské spory, jejichž vývojem nás minisérie provází až do trpkého konce. Na začátku spolu sdíleli radosti života a kdykoliv si poskytli pomocnou ruku. Poté stačí hloupost, uštěpačná poznámka či nepříjemná událost a vřelé vztahy ochladnou. Ignorace a pomluvy jsou denním chlebem. Stačí jedna horká hlava a vzájemné naschvály mohou přerůst v násilí. Každý krok souseda je červeným hadrem na býka. Mnozí diváci se při tom mohou zamyslet nad svými vztahy s ostatními.

Zdánlivě idylický vesnický příběh brzy potemní. Negativa postupně převládnou nad pozitivy. Napětí a pocitům samoty nelze uniknout. Chvíle deprese se mísí se vztekem, což nesvědčí spokojenému životu. Hezké chvíle jsou zde proto, aby pád do temnoty ještě více vynikl. Rozhodně není příjemné sledovat, jak se život dokonalé rodiny obrátil naruby.

Proměna do temnoty se odráží i v audiovizuálním zpracování. Na začátku je všechno zalité sluncem. Zelenající se stromy a zpěv ptáků bohužel postupně nahradí šeď a deprese. Jediný paprsek slunce, aby pohledal. Hudba přitom spíše ševelí v pozadí. Promluvy herců stižených nehezkými emocemi jsou více než dokonalým zvukovým doprovodem temného příběhu.

Nejvýraznější postavou je bezesporu Standa Jelínek, který nám postupně odhaluje svou spletitou osobnost. Na začátku se ukazuje jako milující manžel a dokonalý otec. Bohužel sousedské spory odhalují konfliktnější stránku jeho osobnosti. Od nikoho si nenechá šlapat po právech. Musí mít pravdu za každou cenu, což brání kompromisu. Když se jeho rodina dostane do nebezpečí, tak vše ostatní jde stranou.

Ten letitý tlak nakonec nevydrží a dojde ke zhroucení. Propadá se do deprese. Nic mu nedává smysl a okolní svět se pro něj stává temným zlým místem. V zoufalství nevidí nic jiného než sprovodit svou milovanou rodinu z tohoto světa a ušetřit ji trápení. Jeho ztrápená duše v tom viděla jediné východisko.

Působivost postavy stojí na Davidu Švehlíkovi, který jej tak přesvědčivě ztvárnil. Vnitřní boj postavy se dokonale odráží ve vnějším vzhledu. Od milujících chápavých očí po vyšinutý pohled.

Velký podíl na tragédii měla i doba, ve které se příběh odehrává. Všude vládla šeď a naděje na zlepšení v nedohlednu. Nebýt za dobře s režimem přinášelo problémy. Rozhodně se nenosilo říkat vlastní názor a bojovat proti příkořím. Zkrátka držet pusu a krok. Pouze komunistům se dostalo zastání, zatímco Jelínkovi se spravedlnosti nedovolali. Byl to enormní tlak až je s podivem, že takových neštěstí nebylo více.

Oproti tomu manželka příliš nevyčnívá. Snaží se do sporů nezasahovat a případně je uklidňovat. I když ji situace velmi trápí, tak to drží v sobě a nedává to na sobě znát. Radši si nechá mnoho líbit, než aby se pustila do konfrontace. Pokouší se být uklidňující elementem, ale bohužel to nestačí. Pro rodinu by ovšem udělala cokoliv.

Životní cesta syna Slávka se prolíná celým příběhem. Rodinné neštěstí je ústředním bodem jeho života. Začátek se dvěma milujícími rodiči byl přitom více než slibný. Ani nemoc a odsudek okolí jej nezastavil, spíše ho zocelili. Dokonalá chůze nebyla k akademické profesní dráze potřeba. Chtěl by se osamostatnit, ale rodina ho potřebuje. Pro ni by udělal cokoliv a všechno ostatní klidně obětoval.

Po tragédii přichází náročné vyrovnávání se se ztrátou. Musí se vypořádat s bouří myšlenek v hlavě, a přitom mu ostatní nedají pokoj. Sám zvažuje, že by to ukončil. Naštěstí i v těch nejhorších okamžicích se má o koho opřít, aby se znovu postavil na nohy. Pomalu se to uklidňuje, ale na duši mu to zanechalo šrámy. Navenek se zdá v pořádku, ovšem uvnitř čekají traumata připravena mu kdykoliv obrátit život naruby. A co když to nejsou pouze traumata?

Až nakonec přichází ta nechvalně známá tragédie. Je brutální a nelítostná, jako život sám. Rozhodně to není o explicitním násilí, důležitý je psychický rozměr celého neštěstí. Pro Slávka je to tak intenzivní, že se potácí jako v transu. Jeho pohled se rozostřuje a ztrácí pojem o realitě. Otce se přitom budete bát stejně jako jej litovat a na jeho vyšinutý pohled dlouho nezapomenete. Opravdu budete mít pocit, jako byste byli přímo u toho a museli tomu sami čelit.

Příbuzným poté plní hlavu otázky, a přitom odpovědi neexistují. Co se stalo? Dalo se tomu zabránit? S odhalením pravdy se naplňují ty nejhorší domněnky. Mohou se s tím smířit nebo to zapírat, ale nic to nezmění. Stejně je to bude užírat do konce života.

Mnohé jistě zajímá, jak minisérie odpovídá skutečnosti. Opravdu šlo o spory se sousedy, ne rodinou, jak major Zeman tvrdil. Jelínkovi jsou zde vyobrazeni jako realistické postavy, ne žádné karikatury. Vývoj situace byl určitě více než podobný, ale bohužel dění samotného tragického není možné posoudit. Jediný svědek Slávek byl traumatizován a často měnil výpovědi. Major Zeman byl možná děsivější, ale tato série se mnohem více snaží držet skutečnosti.

Minisérie vykresluje proměnu milujícího otce ve zlomeného muže, který v zoufalství sáhne k hrůznému činu. Začalo to jako příběh dokonalé rodiny, která spolu překoná nemožné. Bohužel pak přišly spory se sousedy a všechno šlo od deseti k pěti. Neústupností to vygradovali až k násilí, což přineslo další utrpení. Všechno postupně zalévá deprese a tíživá atmosféra, které není možné uniknout. Všude kolem šeď a nepřátelství socialismu, které semlelo každého, kdo vyčnívá. Otec v zoufalství neví kudy kam a rozhodne se to ukončit.

Ukazuje se, jak neustálý tlak dokáže rozložit semknutou rodinu a dovézt ji k neodvratné tragédii. Nikdo se za ně nepostaví a sami musí bojovat s totalitními větrnými mlýny. Členové rodiny, včetně otce, jsou vyobrazeni jako skuteční dobří lidé, kteří byli dohnáni do krajní situace. Jejich vlastnosti se postavili proti nim a zahnali je do kouta. Je to ukázka krutosti života v komunistickém státě, pokud jste nebyli s režimem za dobře. Tragický příběh, který by mohl být pro mnohé poučením. Při sledování zažijete tíseň, vztek i lítost. Škoda jen přepálené stopáže. Jelínkovi konečně dostali kvalitní dílo mapující jejich tragický život, opravdové a bez komunistické propagandy.

