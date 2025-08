Minisérie Moloch: Rozkrývání prohnilého zákulisí politiky je nebezpečný úděl (78,5 %)

Napojení prezidenta na Rusko ho začne ohrožovat na životě stejně jako nevinné lidi kolem něj. Kolotoč zákulisních her běží nelítostně dál a pokusy novinářů a jeho samotného vnést do toho světlo se zdají až příliš nebezpečné.

Napojení prezidenta na Rusko ho začne ohrožovat na životě stejně jako nevinné lidi kolem něj. Kolotoč zákulisních her běží nelítostně dál a pokusy novinářů a jeho samotného vnést do toho světlo se zdají až příliš nebezpečné. Odvážní jednotlivci se budou snažit odhalit krutou pravdu a neskončit jako nepohodlný svědek v česko-ukrajinské dramatické minisérii s prvky thrilleru. V hlavní roli prezidenta se složitým vztahem k Rusku vyniká Miroslav Donutil. Odhodlané novináře poté ztvárnili Eliza Rycembel a Jan Révai.

Předvolební kampaň před nadcházející volbou prezidenta České republiky vrcholí poslední debatou. Proti sobě stojí současný prezident Toman (Miroslav Donutil) s vřelým vztahem k Rusku a nevýrazný liberální profesor. Mezi novináři hostující televize pracuje i Martin Braun (Jan Révai), jehož otec měl kdysi s Tomanem co do činění, a nevyšel z toho se ctí. Možná i proto proti prezidentovi brojí celé jeho volební období.

Nyní se mu konečně dostal do ruky svatý grál mezi kompromitujícími materiály. Nejdříve mu není povoleno jej využít, ovšem když se Toman přestává krotit, použijí ho k jeho uzemnění. To se podaří doslova, protože prezident i jeho pobočnice padají k zemi. Není za tím hanba, ale zákeřná otrava. Braun pronásleduje potenciálního pachatele, ale k ničemu to nevede. Rozbíhá se policejní vyšetřování, ale Braun se nehodlá nechat vyšachovat. Ví totiž víc, než je ochotný přiznat.

Mezitím internetová novinářka Julie (Eliza Rycembel) z České republiky rozkrývá pozadí brutální demonstrace na Ukrajině. Probírá to se svou místní kamarádkou pod přezdívkou Acton Bell, ale ta se podělí o něco zajímavějšího. Prošetřuje skupinu neznámých mužů, které později Julie identifikuje jako členy speciální české vojenské jednotky. Acton Bell míří do Česka za svým zdrojem, ale konce cesty se nedožije. Její zdroj alias Martin Braun se proto kontaktuje s Julií, která také není v bezpečí. Společně se pouští do nebezpečného vyšetřování, při kterém budou mocným šlapat na kuří oka. I prezident se v zájmu vlastního přežití snaží odhalit pravdu.

Děj je od začátku velmi propletený, ale nikdy neztrácí směr. Některé dějové linky se spojují, zatímco jiné jsou nakonec utnuty. I když není vždycky jasné, kdo má jaké zájmy, divák se v tom neztratí. Politické zákulisní hry jsou plné tajností a úskoků. Novináři se do toho snaží vnést světlo, ale přitom si zahrávají s ohněm. Strany proti sobě bojují, ale přitom se potřebují více, než vůbec tuší. Pravý nepřítel se možná skrývá ve stínech, a ne na obrazovce televize.

Přitom budeme sledovat ukázku poctivé novinařiny a jejích dvou tváří v současném světě. Na jedné straně je práce přímo ve skutečném drsném světě. Stavět se nepříteli tváří v tvář a riskovat jeho hněv. Dolovat informace z informátorů skrytých v temných uličkách. Být přímo v centru dění a klidně obětovat vlastní život. Nikdy se necítit v bezpečí a neustále se ohlížet přes rameno.

Na druhé straně se dnešní svět i samotný zločin přelévá do digitálního prostoru, kde žádná informace nezůstane skryta. Není zde nutné jít s kůži na trh a vykládat karty na stůl. Skrývat se v anonymitě za nic neříkajícím nickem, aby všechno zlo zůstalo venku. Stará garda to může považovat za zbabělost, ale mezitím jim současný svět utíká mezi prsty. Stejně všichni musí jednou vyjít ven, aby dostáli svému poslání.

Minisérie sází především na kvalitně vykreslené postavy. Dva úplně odlišní novináři se spolu pouštějí do jámy lvové. Vzájemně se doplňují a stávají se oporou. Funguje mezi nimi kolegiální chemie, tudíž jejich interakce skvěle fungují. Jejich poslání je spojilo v jedinečný tým, který bude bojovat do posledního dechu.

Navzdory méně času na obrazovce nejvíce zaujme prezident Toman, který má díky skvělému výkonu Miroslava Donutila jedinečné charisma. I ty nejzávažnější informace dokáže podat tak, že se zdá všechno v pořádku. Lež sdělit tak, že je těžké mu neuvěřit. Upřímné oči mu dodávají autenticitu, kterou žádný skutečný politik nikdy nezíská. Ukáže i tvrdé lokty, ale přitom neztrácí ledový klid. Jeho oduševnělý projev je skvělým doplňkem závažných scén, ve kterých posiluje atmosféru a napětí.

Audiovizuální zpracování snese srovnání s mnoha západními produkcemi. Výrazná hudba se nebojí převzít iniciativu a být rovnocenným doprovodem dění na obrazovce. Dokáže umocnit atmosféru a dodat jí dramatičnost. Rytmické tóny podobné tikotu hodin přináší další dávku napětí. I když se zdánlivě nic neděje, tak zvukový doprovod drží diváky v pozoru.

Kamera se nesnaží zaujmout bláznivými triky, ale dělá svou práci nesmírně poctivě. Kombinuje klasické záběry s těmi z bezprostřední blízkosti. V těch mnohem lépe vyniknou emoce postav, aby jejich počínání ještě lépe zapůsobilo.

To přijde vhod, když se řeší otázky morální integrity. Na jedné straně stojí investigativní novináři, kteří vidí svět černobíle. Zlo, dobro a nic mezi tím. Stačí najít trochu špíny na politika a všechno dobré je zapomenuto. Bojují za pravdu do posledního dechu, i když to nemusí přinést nic dobrého. Snaží se to dělat kvalitně, ale nikdo není neomylný. Nakonec se stejně objeví někdo nový, a ještě horší a všechno začíná nanovo.

Právě politici si jsou dobře vědomi, že opravdový svět černobílý není. Někdy je potřeba si trochu ušpinit ruce, aby se dosáhlo vyššího dobra. Spojit se s pochybnými existencemi. Musí vyjednávat i s těmi, kdo jsou jim proti srsti. Ovšem je zde velmi tenká hranice, kdy už to není správné. Zneužít velkou moc z jakýchkoliv pohnutek je totiž tak snadné a není cesty zpět. Právě zpoza této hranice se snaží prezident dostat. Nikomu nemůže věřit a všichni mohou být proti němu. Ale ani všechna snaha nemusí stačit.

I když nejde o skutečný příběh v pravém slova smyslu, přesah do české reality je nesmírně hluboký. Přízraky konce komunismu a devadesátých let ovlivňující současnost. Zákulisní vlivy, které dokážou držet politiky v šachu a zneužívat je ve svůj prospěch. Snahy sprovodit ze světa nepohodlné. Novináři dělající svou práci bez ohledu na hrozící nebezpečí. Pouze v případě výbuchu v muničním skladu je to možná až příliš okaté a zavdává mnoho příležitostí ke nevhodným spekulacím.

V závěru vstupujeme na tenký led ve válkou zmítané Ukrajině. Pravda je nadosah, ale překážky se stupňují. Nepřítel po nich natahuje své pařáty a neštítí se násilných špinavostí. Chová se jako raněné zvíře, aby se ochránil. I když dorazí k cíli, otázkou zůstává, zda výsledek stál za ty nepříjemnosti. Dokáže to změnit svět k lepšímu?

Prezident se stane obětí atentátu a odhodlání novináři i on sám začnou odhalovat pozadí tohoto podlého útoku na český stát. Než se podaří odhalit prezidentovo napojení na Rusko, snaží se ho právě oni zbavit. Tomu tak nezbývá než se pokusit vymanit z jejich spárů. Novinář, který proti němu bojoval, to celé rozkrývá i v jeho zájmu. Souputnicí se mu stane internetová novinářka, která dotahuje práci zavražděné kamarádky. Všichni šlapou na kuří oka mocným, kteří se je snaží sprovodit se světa. Bojují, jak mohou, ale spoustě jiným to nestačilo k poražení zla.

Boj proti molochu moci a rozkrývání zákulisních her, který je tak reálný, až se nechce věřit, že se nikdy nestal. Odvaha a schopnosti novinářů stojí proti nepříteli s neomezenými zdroji. Dvojice hrdinů nemůže být odlišnější, ale ve svém poslání se dokonale doplňují. Příběh se neustále posouvá kupředu, i když se všichni musí ohlížet přes rameno. Výrazná hudba zdatně buduje napětí a atmosféru, ale to stejně nejlépe dokáže oduševnělý projev Miroslava Donutila. Mnohým nebude tato série po chuti, protože neodpovídá jejich vidění světa. Ukazuje prohnilé zákulisí moci plné zrady a zástupce obou stran, kteří s ním více méně úspěšně bojují. Jde o tíživou podívanou, ve které naštěstí neutichá naděje na lepší zítřky.

Automobily

Prezidentskou kolonu tvoří Škody Superb doplněné několika policejními motorkami. Martin Braun jezdí ve Volvu XC90. Do poslední fáze vyšetřování doveze novináře Toyota Land Cruiser. Juliino rozkrývání pravdy je málem ukončeno ve Volkswagenu Golf. Oběť výbuchu v muničním skladě jede ten den do práce v Isuzu Monterey. Jako přenosový vůz při debatě slouží Mercedes-Benz Vario. Prezidenta odváží sanitka Mercedes-Benz Sprinter.

