Minisérie Extraktoři 2: Záchrana unesených Čechů se mění ve složitou hru rozvědek (70 %)
V minisérii na pomezí špionážního thrilleru a vojenského filmu z prostředí tajných služeb by vše mělo směřovat k efektivnímu vyřešení únosu, bez ohledu na to, co je v zájmu některých zákulisních hráčů. Zatímco se operativec Ted vydává do akce na vlastní pěst, jeho parťákovi se po měsících v utajení podařilo dostat za mříže významného překupníka zbraní. Ten je bohužel ve spojení s teroristy, kteří unesou čtveřici Čechů v Libanonu pro případnou výměnu. Dvojice takzvaných extraktorů se opět musí spojit a vydat se na jejich záchranu, ale přitom vystupují na povrch spory mezi rozvědkami s odlišnými zájmy. Místo zběsilé akce hraje prim napětí dané pomalým postupem, vytěžováním informací a čelením intrikám.
Režie druhé série se tentokrát ujal Jan Pavlacký, který má zkušenosti i s kriminální produkcí v rámci Netflixu. Hlavní dvojici extraktorů si opět zahráli Jakub Štáfek a Jan Révai, zatímco občany ve spárech únosců ztvárnili mimo jiné Tereza Vítů a Lukáš Jůza.
Díky nim sledujeme samotný únos z několika úhlů pohledu a vedle toho odhalujeme i zákulisní hry tajných služeb a politiků. Pro obě strany barikády jde o velmi náročný úděl, který má neblahý vliv na ně samotné i jejich nejbližší. Audiovizuální zpracování na pomezí thrilleru a špionážního filmu navozuje hutnější atmosféru hodnou tohoto žánru. Celkově jde o kvalitní minisérii, která dává nahlédnout do náročného světa zpravodajských služeb. Bohužel se na rozdíl od první série snaží nabídnout až příliš různých motivů, což není ideální pro nezávazné sledování, ale klady stále převažují.
Úkolem speciální jednotky známé pod přezdívkou extraktoři v rámci české civilní rozvědky je zachraňovat české občany z nesnází v zahraničí včetně únosů. Ted (Jakub Štáfek) už nějaký čas musí vyrážet do terénu bez svého parťáka Petra (Jan Révai) a těžko se s tím srovnává. Kolega mezitím v utajení pracuje na případu jordánského obchodníka se zbraněmi Farada, který díky němu skončí v Česku za mřížemi, ale problémy tím rozhodně nekončí. Do případu je totiž zapletena nejedna rozvědka včetně americké CIA.
Právník (Lukáš Jůza) obviněného překupníka je vyslán do Jordánska, kde kromě svých povinností zajistí návštěvu uprchlického tábora pro reportérku (Tereza Vítů), jejího kameramana a překladatele. Všechno se ovšem zhroutí ve chvíli, kdy skončí v moci únosců, kteří jsou přímo napojeni na překupníka a zřejmě je budou chtít využít jako páku při vyjednávání jeho propuštění.
V Česku se mezitím objevují spory mezi různými organizacemi, přičemž vojenská rozvědka má vlastní zájmy a brzy se ukáže, že překladatel patří do jejích řad. Ještě na našem území lze odhalit mnoho důležitých informací, ale nakonec je stejně nutné vyrazit do terénu a riskovat vlastní krk pro druhé. Zde se opět dostává do popředí hlavní dvojice zpravodajců, mezi kterými panuje zvýšené napětí, ale nakonec jim nezbude než se na sebe spolehnout, aby dostali všechny nešťastníky zpět domů.
V úvodu hraje důležitější roli dění v České republice, kde tajná akce rozvědky vyústila v zadržení jednoho z nejvýznamnějších obchodníků se zbraněmi a dala do pohybu nečekaný sled událostí. Zájem o něj mají Američané, kteří jej chtějí soudit jako teroristu, ale zdráhají se nabídnout něco na oplátku. Vojenská rozvědka něco tají, zatímco ta civilní to musí řešit. Samozřejmě ani překupník nemá zájem zůstat ve vězení. Bohužel to s sebou přináší mnoho postav, mezi kterými je poměrně složité se orientovat.
Zatímco jsou čeští občané uvězněni na nepřátelském území a několik odvážlivců se je snaží zachránit, v pozadí se rozehrávají zákulisní hry. Nejde jenom o organizace se svými zájmy v našem malém rybníčku, ale zapojují se i Spojené státy americké skrze CIA. Postupně to sahá do nejvyšších pater mezinárodní politiky, kde český premiér a jeho ministři rozhodně nemají tak silné postavení. Přitom se trochu zapomíná na ty unesené, kteří jsou v ohrožení a měli by být hlavní prioritou.
Samotný únos je překvapivě komorní a obejde se bez velkolepé akce. Stačí trocha násilí a pohrůžek nabitými zbraněmi a skupina je plně v moci únosců. I když se musí obávat budoucnosti, ve skutečnosti se nemají nejhůře. Nezbývá jim než dodržovat pravidla a postupně zapadnout do nepříjemné rutiny. Někteří z unesených mají co nabídnout a vyslouží si menší výsady. Nemnoho pokusů o útěk se nesetká s úspěchem, ale možná někteří nejsou v tak podřízeném postavení, jak se prve zdálo.
To celé je samozřejmě velmi náročné pro rodiny a přátele, které svírá strach a obavy o své nejbližší. Vzhledem k delikátnosti celé situace se jim nedostává zdaleka tolika informací, kolik by si přáli. Nemohou nijak pomoci, maximálně s tím jít do médií, což situaci rozhodně nepomůže, ale alespoň mluví za unesené. Navíc se to podepisuje na jejich psychickém a fyzickém zdraví.
Nejhlouběji nahlédneme do světa extraktorů, kteří jsou často poslední záchranou pro občany v nesnázích. Začínají vytěžováním informací na dálku nebo od místních lidí, aby si udělali představu o situaci a nešli do akce naslepo. Využívají rozmanité špionážní vymoženosti a techniky. Ovšem i pokud nejsou vyhlídky dobré, je nutné odvážně čelit protivenství osudu. Když není zbytí, musí se z nebezpečné situace vymluvit, vystřílet nebo se dát na zběsilý útěk o holý život.
Bohužel se může stát, že dorazí příliš pozdě a nezbývá jim než se s tím vyrovnat. Celá tato práce je opravdu náročná na psychiku, obzvláště když nezdar přináší řadu negativních emocí a traumat minulosti. Operativci se v terénu musí spolehnout pouze na sebe a parťáka, což je obzvlášť nepříjemné, když má zrovna jeden z dvojice povinnosti jinde. Poté i mezilidské vztahy mohou dosti zaskřípat.
Audiovizuální zpracování odpovídá žánru thrilleru s náznakem špionážního dramatu. V akčních pasážích nechybí rychlé prostřihy vtahující do děje, zatímco při sledování a plížení převládají delší klidné záběry. Minimalistická hudba se nejčastěji drží v pozadí, pouze při akci nabere trochu na intenzitě a rychlosti. Atmosféru Blízkého východu dotváří typické tóny zdejší hudby doplněné o ruchy v pozadí.
Později se situace odvíjí poněkud nečekaným směrem. Každý z unesených je na jiné úrovni podřízenosti a smíření, a nejspíše není hlavním zájmem každého z nich se co nejrychleji dostat zpátky domů. Přesto se extraktoři pouštějí do záchranné akce bez posvěcení nejvyšších míst. První fáze proběhne úspěšně, ale stále jsou uprostřed země ovládané Hizballáhem.
Na rozdíl od první série zde není inspirace jedním konkrétním případem, ale spíše jde o reálným světem inspirovanou kompilaci, která ukazuje, co může občanům na podobně nebezpečných místech hrozit. K tomu se přidávají spory mezi politiky a zpravodajskými službami. Je to několik případů dohromady a nahlédnutí do světa operativců v terénu. Už to není tak realistické, ale autoři se rozhodli vydat akčnějším a více konspiračním směrem, což by jeden konkrétní příběh nedokázal nabídnout.
S tím, jak se blížíme ke konci, se unesení postupně přibližují k domovu, ale vedle toho se rozbíhá výrazně důležitější akce, která by se bez nich nikdy nedala do pohybu. Když se to podaří dotáhnout, svět bude zase o něco bezpečnějším místem. Jeden příběh právě skončil slzami štěstí, ale druhý se pořádně zamotal a rozuzlení přinese až další série.
Automobilky
Unesená čtveřice v bezpečí v Praze usedne do Mercedesu-Benz Vito, zatímco v Bejrútu jsou z minibusu nuceni nastoupit do vozů taxislužby Fiat Tipo a Mercedes-Benz W124, kterým jezdí i jeden z organizátorů únosu. K pozdějšímu převozu využijí únosci dodávky Volkswagen Transporter a Fiat Ulysse. V jejich službách slouží i Land Rover Defender. Přímá nadřízená dvojice zpravodajců jezdí v Mitsubishi Lancer. V rámci záchranné akce poslouží hlavní dvojici Toyota Hilux a Ford Transit, ale jinak se po Bejrútu pohybují převážně na skútrech. V rámci jedné z akcí na našem území usednou čeští členové rozvědky do Citroënu C4 Aircross, zatímco jejich protějšek od CIA mezitím řídí Chevrolet Camaro. V závěru můžeme vidět například Mercedes-Benz třídy S či policejní Tofaş Murat.
Zdroje
https://www.csfd.cz/film/1216652-extraktori/prehled/
https://www.imdb.com/title/tt29452174/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_8_nm_0_in_0_q_extrakto
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Daniel Trojan
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