Film Závod o slávu: Motorsportová vášeň zdolá výrazně silnějšího soupeře (62,5 %)

Legenda světa rallye Lancia musí čelit doposud nejsilnějšímu vyzyvateli, kterým je Audi spolu s revolučním pohonem všech kol. Bude potřeba mnoho usilovné práce, invence a prohnanosti, aby opět vítězně vystoupila na vrchol.

Tento památný souboj Davida proti Goliáši uvidíme v životopisném dramatu z prostředí motorsportu, jehož režie se ujal téměř neznámý Stefano Mordini. Dvojici snažící se navrátit Lanciu na vítěznou vlnu ztvárnili Riccardo Scamarcio a Volker Bruch, zatímco Audi jako manažer zastupuje Daniel Brühl.

Na počátku osmdesátých let vstupuje do světa rallye automobilka Audi a narušuje staré pořádky. Přináší vskutku revoluční pohon všech kol dávající vozu značnou výhodu na nezpevněných površích, na kterou ostatní zatím nemají odpověď. K tomu přidává německou preciznost, důraz na detail a touhu po dokonalosti. Samozřejmostí je výrazné přispění automobilky a naditý rozpočet. Celý tým řídí ambiciózní manažer Roland Gumpert (Daniel Bruhl), který angažuje jedny z nejlepších jezdců své doby.

Zní to jako recept na úspěch, ale konkurenční Lancia a pohon zadní nápravy rozhodně neřekly poslední slovo. Tato legenda rallye se pod vedením Cesara Fioriho (Riccardo Scamarcio) snaží o velký návrat. Zbrusu nové auto na nezpevněných vozovkách poněkud ztrácí, ale na asfaltu je pekelně rychlé. Sebelepší vůz by byl k ničemu bez dostatečně schopného řidiče. Nejlepším kandidátem je úspěšný jezdec Walter Röhrl (Volker Bruch), se kterým ale není jednoduché pořízení. Klade si mnoho podmínek, ale Fiorio nemá jinou možnost než na ně v zájmu úspěchu přistoupit.

Mají sice dobře našlápnuto, ale vítězství je stále daleko. Všichni ze sebe budou muset vydat maximum a sršet nápady, aby se šance alespoň vyrovnaly. Rival má stále spoustu trumfů v rukávu, proto ho bude nutné přechytračit. Neobejde se to bez pohybu na hraně pravidel, ale co není zakázáno je povoleno. Když se proti nim nepostaví počasí, tak si postaví hlavu tvrdohlavý jezdec. Někdy se daří, jindy to zavání nezdarem. Oba týmy se neustále přetahují o první pozici a každá chyba může znamenat prohru. Kdo nakonec vyhraje se dozvíme až zavlaje šachovnicová vlajka.

Děj se především točí kolem různých aspektů fungování týmu a jeho cesty k vítězství. Efektivní propojení všech prvků zázemí a přední linie. To čítá spoustu zajímavých činností, nicméně ty úmorné bohužel převládají. Spousta složitého dohadování s lidmi majícími značně odlišné zájmy. Pro diváky budou určitě zajímavé různé vychytralosti a úskoky na hraně pravidel, kterými tým získává mnohdy podstatné výhody.

Hlavním kořením děje je rivalita mezi oběma týmy, a především jejich šéfy. Vzájemné hašteření a provokace provází každé jejich setkání. Nic si nedají zadarmo a vždy od toho druhého očekávají nějaký podraz. Zkrátka se za žádných okolností nemohou vystát. Bohužel mezi poutavými scénami najdeme mnoho hluchých míst. Přemíra nudných pasáží, bez kterých bychom se obešli. Jednoduše to mohl být mnohem koncentrovanější zážitek, což by každý jistě ocenil.

Uvidíme zde, jakou emoční horskou dráhou umí motorsport být. Každý si přeje vyhrávat, ale často je to pouze nedosažitelným snem. Ostatní mají často větší možnosti a privilegia. Překonáte jednu překážku a objeví se další. Peníze padají do bezedné jámy. Hrdinní jezdci pokládají své životy a stejně to nestačí. Množí se pochybnosti o smyslu celého snažení. Často to není vůbec příjemná podívaná, ale naštěstí nic není beznadějné.

Nakonec přijdou i pozitivní chvíle, které všechno špatné bohatě vynahradí. Štěstěna se obrací na vaši stranu. Všechna snaha nakonec přinese zasloužené vítězství. Každý vidí plody své těžké práce a společně si to pak namíří vstříc zářné budoucnosti. Radost a nadšení je přímo hmatatelné až se všechno zdá dokonalé. Je to příval energie, která se bude hodit v dalším těžkém období. Bohužel emoce nedostaly zdaleka tolik prostoru, kolik bylo záhodno.

Stejně nedostatečné je i hraní na nostalgickou vlnu. Rallye se zde ukazuje v ryzí formě, na kterou mnozí se slzou v oku vzpomínají. Tenkrát končila klasická éra, kdy ještě nehrály prim obří týmy s gigantickými rozpočty. Politika a zákulisní hry teprve čekaly na svou příležitost. Celý úspěch stál na partách nadšenců, které vkládaly všechen svůj um a vášeň. Lancia byla poslední záchvěv.

Samotní diváci byli přímo uprostřed dění. Všechno včetně závodních speciálů bylo přímo na dosah ruky. O bezpečnosti nemohla být vůbec řeč, ale zážitek to byl na celý život. Byla to krásná doba, která se nikdy nevrátí.

Na nostalgické atmosféře má velký podíl i audiovizuální zpracování. Ozývá se příjemná hudba navozující pozitivní pocity a vyzařující pohodovou italskou náturu. Zároveň obraz napodobuje klasické dobové záběry, které tak vynikají oduševnělostí a vyvolávají nostalgické vzpomínky. Jako kdybychom tam skutečně byli.

U snímku z napínavého prostředí motorsportu bychom se samozřejmě neobešli bez poutavých jízdních sekvencí plných adrenalinu. Brutálně rychlé závodní bestie se řítí cestou necestou. Kmeny stromů jsou až nehezky blízko a rozeklané skály dychtivě vyhlížejí svou první oběť. Závodníci míří vstříc smrti, která před nimi, seč může utíká. Prostřihy mezi závodním vozem a tváří jezdce plnou urputnosti a odhodlání ukazují dokonalé splynutí jezdce a stroje.

Nedílnou součástí je i zvukový doprovod. Ryk vytočeného motoru rezonuje širokým okolím a pneumatiky pískají pod náporem výkonu. Rozličné mechanické součásti dohromady rozehrávají originální koncert zvuků a ruchů. Nadšený jásot fanoušků podél trati dotváří celkový zážitek. Najdeme tady i energickou hudbu v retro stylu posilující náboj akčních scén. Naštěstí pro milovníky aut se drží zpátky, tudíž si můžeme užít neředěný motorový zážitek. Bohužel těchto scén není zdaleka dostatek pro uspokojení duše petrolheadů.

Věrnost historickým skutečnostem není velkou devizou snímku. Sice dobře poznáme základní vývoj příběhu včetně podstatných událostí a jejich návaznosti, ale nic víc. Jednotlivé okamžiky mohly proběhnout jinak a nejspíše mnohem méně dramaticky. Charaktery postav a vzájemné vztahy také nemusí příliš odpovídat. Průměrný fanoušek rallye určitě najde mnoho nepřesností, zatímco obyčejný divák příliš neobohatí své znalosti.

Jde o nadprůměrný vhled do klasického světa rallye prostřednictvím legendárního příběhu z historie motorsportu. V hlavní roli je rivalita mezi legendárním týmem a extrémně silným vyzyvatelem, který jej v mnohém převyšuje. Naším hrdinou se stává outsider, který musí využít všech schopností a usilovné práce jednotlivců k opětovnému vítězství a zahanbení ambiciózního protivníka. K potěše milovníků rychlých kol tady najdeme i dosti poutavé jízdní záběry, které díky kvalitnímu audiovizuálu vybudí silné emoce. Nedílnou součástí zážitku je silná nostalgická atmosféra ukazující svět rallye v jeho nefalšované podobě, na kterou dnes můžeme pouze vzpomínat.

Dohromady jde o lehce nadprůměrný snímek z napínavého prostředí motorsportu, který si vybral opravdu výživný námět. Je to silný příběh legendární rivality, který se kromě poutavých scén nevyhnul mnoha nudnějším pasážím. Byť se jedná o film na základě skutečnosti, tak s realitou nakládá poněkud vágně. Kvalitní obsah ukrytý uvnitř bohužel nedostal dostatek prostoru. Pro automobilové nadšence jde o příjemnou jednohubku průměrnější kvality, u které nesmíte příliš hledět na detaily. Ostatním divákům zůstanou skryty jeho kvality a ukážou se především četné chyby.

Automobilku Lancia v souboji zastupuje model Rally 037 Evo, jejíž testovací verze slouží k přesvědčení závodního jezdce. Za Audi nastupuje model Quattro B2. Šéf týmu Lancia Fiorio jezdí v Lancii Gamma. Po drsné hádce s ním odjíždí jezdec Röhrl ve Fiatu Ritmo, zatímco později usedá do civilní verze konkurenčního Audi Quattro. Pro nafingování počtu vyrobených kusů byly místo historicky přesných Lancií 037 použity Lancie Beta Montecarlo. Mezi parkovišti jsou převáženy nákladními vozy Lancia Esadelta a Iveco z modelové řady T. Týmovou lékařku můžeme vidět za volantem MG B GT. Pro upravení trati v Monaku si tým vezme všechnu sůl z kufru Fiatu 131 Mirafiori Familiare.

