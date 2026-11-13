Film Vzhlížet ke hvězdám: Hnát se za lepším životem přináší nečekané hrozby (80 %)
V psychologickém dramatu a thrilleru o přežití v dystopickém světě, kde nakažlivá nemoc zdecimovala prakticky celé lidstvo, se hlavní hrdina vydává na dlouhou cestu, která by na svém konci měla skýtat lepší budoucnost. Hig žije se svým drsným společníkem na malém letišti v horách, odkud se primárně vydává do města pro zásoby. Když přijde o psa rukou nájezdníků, rozhodne se vydat za vidinou lepšího života do vzdáleného Grand Junction. Po nouzovém přistání během cesty narazí na mladou dívku a jejího otce, kteří se stanou jeho souputníky na výpravě za lepší budoucností, jenž v žádném případě nebude podle jejich představ. Zdejší realita navzdory pohnuté minulosti nabízí mnoho krás, které vyžadují zamyšlení, aby je člověk dokázal ocenit.
Za vznikem tohoto neobvyklého filmu podle knižní předlohy stojí světoznámý režisér nominovaný na Oscara Ridley Scott, jehož záběr sahá od hollywoodských velkofilmů až po pomalejší dramata a horory. Letce v hlavní roli ztvárnil Jacob Elordi, zatímco jeho drsného a nerudného souputníka si zahrál Josh Brolin. Margaret Qualley zde vystupuje jako dívka, ve které hlavní hrdina najde zalíbení.
Právě tyto postavy nám umožní podívat se na svět, odkud drtivá většina lidí zmizela a kde zbylí představují největší nebezpečí. Celým příběhem se prolíná poklidná atmosféra, která dává vyniknout emocím postav i panenské přírodě kolem. Klid vezme za své, když je nutné čelit zlu v podobě nájezdníků a bojovat o život. Není divu, že se najdou lidé jako Hig, kteří touží po lepším životě. Film svým ztvárněním nabízí originální pohled na dystopii, v níž se odehrává i boj uvnitř myslí postav. Dává divákům možnost se zamyslet nad tím, co takové protivenství osudu přináší. Není to mainstreamový snímek poutající pozornost nadbytečnou akcí, ale rozhodně nejde o špatný film.
Celou Zemi zasáhla smrtelná epidemie, které brzy podlehla většina lidstva. Civilizace vzala za své a zůstali pouze jednotlivci a menší skupiny, kterým často nezbývá než vzít do ruky zbraň. Jedním z přeživších je i mladý pilot a mechanik Hig (Jacob Elordi), který spolu s drsným expertem na přežití Bangleym (Josh Brolin) žije na venkovském letišti v horách uprostřed Spojených států amerických. Do někdejší civilizace létá pro zásoby, o které se i podělí, případně hlídkuje kvůli hrozbě napadení.
Jedné noci při nenadálém útoku nájezdníků přijde o milovaného psa, který byl jedinou vzpomínkou na lepší časy. Uvědomí si, že tady na něj pravděpodobně nic dobrého nečeká, a tak se rozhodne vydat na cestu do města Grand Junction, odkud občas slýchává rádiové vysílání a kde, jak doufá, na něj čekají nadějnější zítřky. Jeho společník Bangley zůstává, a tak Hig letí sám. Bohužel netrvá dlouho a cestou dojde k poruše, která si vyžádá nouzové přistání.
Opravit letadlo zvládne, ale musí si v porostu vysekat vzletovou dráhu. Nedaleko narazí na mladou dívku jménem Cima (Margaret Qualley) a jejího otce, který s ním nechce mít nic společného. Ona sama v něm najde zalíbení, tudíž mu pomůže, a přitom přeskočí jiskra. Nájezdníci jim však naruší plány a přinutí je bojovat o holý život. Všichni se tak nechtíc musejí vydat na cestu k cíli, který nemusí být tou vysněnou utopií.
Začátek filmu představuje osamělý a nebezpečný svět, který většina lidí opustila a spolu s tím vzala za své i civilizovanost. Zde se snaží přežít hlavní hrdina, ať už hledáním dalších zásob pro přežití, nebo ochranou útočiště s drsňákem Bangleym. Někteří přeživší žijí v poklidu na samotě, ale drtivá většina představuje nebezpečí se zbraní v ruce, před nímž je nutné se mít obzvláště na pozoru. Jinak by vás bez zaváhání připravili o to poslední, co vám na světě zbylo.
Příběhem prostupuje psychologický podtext a otázky smyslu života v takto rozvrácené zemi, kde nikomu není možné věřit a smrt je neustále nablízku. Zachovat si stále špetku lidskosti, i když se to může krutě vymstít? Zůstat na jednom místě v relativním bezpečí, nebo se porozhlédnout, zda jinde není tráva zelenější a život o něco jednodušší? Nakonec se stačí radovat z toho, co život nabízí, a nehnat se do neznáma.
Právě člověkem, kterému se hlavou honí podobné otázky, je hlavní hrdina snímku Hig. Kvůli pandemii přišel prakticky o všechno, na čem mu v životě záleželo, a spolu se psem Jasperem se to snaží doklepat do hořkého konce. Když mu ani to není osudem dopřáno, chytá se posledního stébla naděje, i když by ho mohlo stát život. Přesto sám nečeká, že by ho v životě mohlo potkat ještě něco dobrého, ale to se naštěstí mýlí.
Až na výpady nájezdníků zůstává atmosféra velmi poklidná a bez nepříjemných narušení. Ten tam je shon moderní civilizace i touha po moci, penězích a úspěchu. Najednou stačí pouze přežít. Čas zde běží pomaleji a vybízí k zamyšlení. Je možné pocítit opravdové emoce postav a najít pochopení pro jejich radosti a strasti. Nejvíce to vynikne ve chvíli, kdy je čas se jen tak dívat na hvězdy na noční obloze a nemyslet na nebezpečí kolem.
To doplňuje i audiovizuální zpracování, které se většinu času drží zpátky a dává dostatek prostoru postavám i příběhu samotnému. Kamera nabízí pohledy do krajiny i do ztrápených tváří postav, ale když dojde na akci, dokáže bez problémů držet krok. Hudba sází na minimalistický motiv využívající brnkání na kytaru k navození dostatečně silné atmosféry plné obav z budoucnosti.
Neradostný příběh se odehrává v kulisách panenské přírody uprostřed hor amerického Západu, kterou už lidstvo nebude mít příležitost zničit. Mezi kopci pokrytými hustými lesy se rozprostírají zelenající se louky s květinami, které jako by vypadly z alpské pohlednice. Nad tím vším se sem tam tyčí vysoký horský masiv, kterého je nutné se vyvarovat, pokud to nechcete nadobro ukončit. Mezi těmito panoramaty prolétává i Hig se svým letadlem, ale přesto touží po něčem víc.
Konec lidstva tak, jak ho známe, se ovšem podepsal na městech, která bez lidí rychle chátrají. Příroda ukazuje svou sílu a postupně přebírá moc nad výdobytky moderní civilizace. Jedinou dobrou věcí, kterou je možné zde najít, jsou postupně se tenčící zásoby. Zdejší přeživší totiž představují velké nebezpečí a rozumí pouze hrozbě v podobě nabité zbraně.
Poklidné tempo občas přeruší plnohodnotná akční scéna, kterých postupně přibývá. Nejdříve je mají na svědomí nelítostní nájezdníci ve vyšších počtech, kteří chtějí jenom zabíjet a ničit, přičemž hlavní hrdinové jsou proti nim v nevýhodě a často jim nezbývá než se dát na útěk. Ale bude ještě hůře.
S tím, jak se blížíme k závěru filmu, se ukazuje, že mnohé z prvotních předpokladů byly mylné, což najednou představuje ohrožení života. Ve chvíli, kdy se odhaluje to nejhorší uvnitř lidských bytostí, se ukáže, co se v jednotlivých postavách doopravdy skrývá a jak moc jim záleží na vlastním přežití. Po této drsné zkušenosti přichází uvědomění, co je v životě nejvíce důležité, a rozhodně to není nedostižná utopie, po které mnozí v tomto neradostném světě tolik touží.
Automobily
Vzhledem k zasazení filmu zde nenajdeme žádný důležitý automobil, který by stál za zmínku. Vyskytují se zde převážně autovraky či nákladní Mercedes-Benz Unimog odstavený na letišti. Higovi jako hlavní dopravní prostředek slouží letadlo Cessna 182, zatímco při obhlídkách města usedá za volant golfového vozíku Club Car DS.
Zdroje
https://www.csfd.cz/film/1610745-vzhlizet-ke-hvezdam/prehled/
https://www.imdb.com/title/tt21285562/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_5_nm_3_in_0_q_dog%20s
https://www.imcdb.org/movie_21285562-The-Dog-Stars.html
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Daniel Trojan
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