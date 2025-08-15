Film Vrať mi ji: Tragická ztráta dcery dožene matku k zoufalým činům (72,5 %)
Bratr a sestra se doufejme nenechají rozdělit a uhranout temnými silami v australském hororu s okultní tématikou. Ten na plátna kin uvedla bratrská dvojice Danny a Michael Philippou rozjíždějící úspěšnou kariéru v žánru hororu. Sourozence v hlavní roli ztvárnili Sora Wong a Billy Barratt, zatímco Sally Hawkins zde vystupuje jako ďábelská pěstounka.
Piper (Sora Wong) je navzdory výraznému zrakovému hendikepu velmi samostatná, ale její vrstevnice ji nepřijímají. Největší oporou jí je téměř dospělý bratr Andy (Billy Barratt), který se o ni stará místo otce. Ten se téměř zotavil z těžké nemoci, ovšem jeho psychika to neunesla a vzal si život. Na sourozence tak čeká pěstounská péče, ale naštěstí zůstávají spolu. Andy by se o Piper rád postaral sám, ale bohužel ještě není plnoletý.
Jejich nová pěstounka Laura (Sally Hawkins) rozhodně nepůsobí normálně, ale co naplat. Piper si hned zamiluje, ale k Andymu se chová chladně až nepřátelsky. Laura by nejraději měla Piper pro sebe, a proto nikdy nevynechá příležitost, aby mezi sourozence vrážela klín. Dalším svěřencem je malý Oliver, který budí až znepokojivý dojem. Nemluví a má nepřítomný pohled, ale podle Laury se jedná o následky nedávného traumatu.
Až po následném pohřbu otce se trochu vyčistí vzduch a všechno se zdá aspoň trochu v pořádku. Bohužel se to zvrtne, když zůstanou Andy a Oliver sami doma. Andy pustí Olivera ven ze zamčeného pokoje a nabídne mu jídlo, ale ten si místo toho vrazí nůž do pusy. Cestou do nemocnice, ihned po překročení bílé linie kolem domu, přijde záchvat. Jako by se z Olivera snažilo něco dostat ven. V tu chvíli se přiřítí Laura a odtáhne ho zpět do zavřeného pokoje uvnitř domu. Ukáže se, že se uvnitř něj skrývá démon, který chce ven. Laura ho ovšem udrží uvnitř bez vědomí sourozenců. To je teprve úvod k temnému rituálu, jehož má být Piper hlavní hvězdou. Oddaný bratr ji ovšem nehodlá nechat napospas.
Začátek příběhu je pro oba sourozence tragický, ale život umí být krutý. Naštěstí jako vždy nemusí čelit osudu sami, protože mají jeden druhého. Smrt rodiče je obrovským zásahem a se ztrátou bezpečného domova dvojnásob. Piper to má díky péči Laury jednodušší. Nicméně k téměř dospělému Andymu je těžké najít cestu. Je zvyklý hrát roli rodiče a chránit Piper před zlým světem. Ukazuje tím, jak důležité může být sourozenecké pouto.
Pokud Laura bude chtít Piper pro sebe, tak je bude muset rozdělit. Začíná to pomalu ukazováním Andyho odvrácené stránky. Všechno zlé se snaží vyobrazit jako jeho vinu. Záměrně u něj vyvolává ochranářské, ale zároveň násilné chování. Přitom se k Piper chová s mateřskou něhou, které se jí dlouho nedostávalo. Tím si ji rychle získává na svou stranu.
Přitom Laura rozhodně není zlý člověk, ale pouze rodič zlomený ztrátou vlastního dítěte. Světlo jejího života zhaslo. Nedokáže se s tím vyrovnat a netouží po ničem jiném, než jí vrátit zpět. Ať to stojí, co to stojí. Je jí jedno, kolik životů zničí, jen když se vrátí její holčička. Bohužel našla útěchu v temném rituálu. Když se bude řídit instrukcemi, možná vymaní dceru z náručí smrti. Oliver a jeho utrpení byl teprve začátek. Piper je zlatým hřebem ve snaze o oživení dcery, protože bude ideálním tělem pro její duši.
Atmosféra filmu je protkána stupňujícím se napětím. Zpočátku není jasné, jaký osud sourozence čeká. Když dorazí k Lauře, pozitivní dojem vezme rychle za své. Navzdory její vlídné tváři pouze čekáme, co zlého na ně chystá. Stačí se podívat na ztýraného Olivera a temná očekávání nabírají na obrátkách. Co je Lauřina mysl schopná vymyslet, aby eliminovala Andyho vliv? Jak uskutečnit svůj ďábelský plán, aby se z Piper stala její dcera?
V přímém přenosu tak vidíme, co mistrný manipulátor dokáže s dostatečnou motivací. Dokonce by ani nepotřebovala okultní síly, aby svůj plán uskutečnila. Během několika dní dokáže oddaného bratra změnit v potenciálního násilníka. Malého kluka v prázdnou schránku. Cizí dívku ve svou milovanou dceru.
Díky filmu opravdu pochopíme, jak je zrak důležitý, obzvlášť v podobně vypjaté situaci. Náznaky zla a podivné chování ostatních se skrývají mimo dosah vnímání. Hádky vyznívají naopak a opravdový viník se může skrýt za zoufalý křik. Varovné signály jsou mnohem méně zjevné. Obrana proti zlému člověku, když má nad Piper tak výraznou výhodu, je téměř nemožná. Je mnohem jednodušší strhnout někoho na svou stranu, když si nemůže udělat dokonalý obrázek, a navíc je ztrápený tragickou ztrátou.
Po většinu filmu jde o tíživé drama o rozpadu rodiny, ale hororové prvky v čele s krvavými zraněními se postupně přihlásí o slovo. Jejich hlavním původcem je malý Oliver a démon uvnitř něj, který ho nutí k nehezkým věcem. Nejdříve začíná ubližovat sám sobě a působí si krutá zranění. Zlo ho nakonec zažene do takových krajností, že málokdo neodvrátí zrak. Když poté ublíží někomu jinému, tak už vám to nepřijde tak hrozné.
Většinu času hraje prim psychologický rozměr děsu. Sledování temného rituálu a jeho postupné pronikání do filmu samotného. Vlídná tvář Laury, která se v okamžiku mění ve vyšinutý pohled. Ledový klid, se kterým uskutečňuje svůj ďábelský plán. Uvažování o bouři v hlavě Olivera, když sám sobě dokáže provádět tak hrozné věci. Nejděsivější je to v okamžiku, kdy si uvědomíte, že kromě samotného rituálu by se to z velké části mohlo odehrát i ve skutečnosti.
Audiovizuální zpracování se drží zpátky. Kamera se soustředí na výrazy ve tvářích postav stejně jako na jejich podivné chování. Z pohledu zvuku jsou nesmírně důležité hlasové projevy herců, ve kterých se odráží vztek i strach. Nejdříve slouží hudba spíše k posílení pozitivních chvil, ale brzy vezme za své. Později prohlubuje tajemnost a napětí, tudíž vypjaté scény více vyniknou. Není možné podceňovat sílu ticha či několika nepříjemných tónů. Stejně tak okolních zvuků a ruchů.
Navzdory vší sourozenecké lásce přijde chvíle, kdy se Piper musí postarat sama o sebe. Už se nemůže spolehnout na nikoho jiného. Nezbývá jí než odhalit pravdu navzdory omezenému vnímání, ať je jakkoli krutá. Bojovat do posledního dechu za záchranu vlastního života. Mít větší motivaci přežít než ten, kdo se ji snaží sprovodit ze světa.
Po smrti otce jsou sourozenci umístěni do pěstounské péče, ovšem místo naděje na lepší zítřky přichází rozdělení a boj o holý život. Pěstounka Laura tragicky přišla o svou dceru a nedokázala se s tím vyrovnat. Útěchu našla v temném rituálu, který by ji dokázal navrátit, ale neobejde se to bez obětí. Piper je sice ideální kandidátkou, ovšem nesmíme zapomínat na jejího bratra, kterého bude nutné vyšachovat ze hry. Na začátku jde o tíživé drama, ve kterém se silné sourozenecké pouto rozpadá. Napětí nabírá na intenzitě a příběh dále potemňuje. Přibývá utrpení a zoufalství. Démon nutí své oběti ke krutým činům a ubližování ostatním.
Nepříjemné drama dotažené do brutálních krajností, ve kterém proti sobě stojí žal, sourozenecká láska a boj o vlastní život. I když tady najdeme i několik brutálních záběrů, tak psychologický rozměr dění na plátně hraje prim. Hrozné věci, které se na plátně dějí a očekávání toho, co hrozného bude následovat. Zdaleka nejděsivější je, že k většině zlých činů by ani nebylo potřeba ďábelských sil. I když Laura provádí hrozné věci, tak lze pro ni najít i trochu pochopení, protože není pro rodiče nic horšího, než přijít o dítě. Snímek syrovým způsobem ukazuje, jak tragická ztráta dokáže proměnit člověka a dohnat jej do krajností. Zároveň vidíme, jak je důležité mít se o koho opřít. Jde o tíživou podívanou, která není příliš vzdálená od každodenní reality. Lidé ubližují ostatním i sami sobě, byť často z pochopitelných pohnutek. Pro život je často nutné mnohé obětovat a někdy i ublížit druhým.
Automobily
Andy jezdí v Holdenu Commodore s ulomeným zrcátkem. Mezitím Laura používá Nissan Patrol. Sociální pracovnice odveze Andyho zpět ve Fordu Fiesta.
