Film Vetřelec: Romulus: Legendární monstrum je opět ve formě a rozpoutává masakr (77,5 %)

Přátelé v cestě za lepší budoucností bez nekonečné dřiny zavítají na opuštěnou vesmírnou stanici. Bohužel za jejími stěnami číhají nejnelítostnější monstra vesmíru, připravená jim přivodit trýznivou smrt.

Tohoto nerovného boje o holý život budeme svědky ve sci-fi hororu, který se vrací ke kořenům této legendární série. Nelehkého úkolu se zhostil režisér a scénárista Fede Alvarez s dostatkem zkušeností v rámci žánru. Hlavní ženskou postavu ztvárněnou Cailee Spaeny následuje David Jonsson, zatímco jim sekundují například Archie Renaux či Aileen Wu.

Na zanedbané těžební kolonii jsou korporací Weyland-Yutani dřeny do úmoru zástupy tvrdě pracujících dělníků. Mezi nimi najdeme mladou Rain (Cailee Spaeny) a jejího androidního bratra Andyho (David Jonsson), který má na srdci pouze její dobro. Nechtějí se stejně jako rodiče upracovat k smrti, tudíž dychtivě vyhlížejí první možnost vycestovat na vesmírnou soustavu Yvaga zalitou sluncem. I když jim to není oficiálně umožněno, tak jejich přátelé včetně Tylera (Archie Renaux) a Navarro (Aileen Wu) mají plán, jak opustit toto slzavé údolí.

Jedinečnou příležitost by mohla skýtat opuštěná vesmírná stanice Romulus. Jednoduše stačí získat kryogenické komory a odletět vstříc zářné budoucnosti. Bohužel brzy přicházejí problémy, když Andy, Tyler a další kamarád zůstanou uvězněni ve skladu. Rain s Navarro se jim tak chtě nechtě vydávají na pomoc. Aby toho nebylo málo, tak se jim podařilo probudit obrovské hejno pavoukovitých příšer, které jim začínají jít po krku. Na tomto místě ještě nedávno probíhal výzkum Vetřelců pro Weyland-Yutami, jenž zaváněl katastrofou.

Díky přeprogramování Andyho se jim podaří uniknout bezprostřednímu ohrožení, nicméně jedna z bestií se usadí Navarro na obličeji. Byť se ji brzy podaří odstranit, monstrum už vykonalo své ďábelské dílo. Během pokusu o útěk se jí tak z hrudníku vydere zrůda. Najednou zde zůstali uvězněni s hejnem krvelačných stvůr, se kterými svedou boj na život a na smrt.

Hned několik kvalitních složek dohromady činí z tohoto filmu povedený hororový zážitek. Prim hrají scény nutící k odvrácení zraku, na čemž se největší měrou podílí Vetřelci, jejichž slizce ohavný zjev je poznávacím znamení této série. Ostré drápy, zuby a sliz. Všichni jako by vypadli přímo z nočních můr a s každou následující vývojovou fází se to jenom stupňuje. Ovšem mnohem děsivější je to, co dokáží provést lidem okolo.

Když se dostanete do jejich spárů, tak jediným vysvobozením je rychlá smrt. Probodnutí s krví stříkající kolem nebo roztrhání zaživa rozhodně zažít nechcete. Aby toho nebylo málo, tak monstrům v žilách koluje kyselina způsobující děsivá zranění a schopná za trýznivých bolestí rozpouštět rozličné části lidského těla. Třešničkou na hororovém dortu je, když si z vás ta bestie udělá inkubátor a další generace se vám za potoků krve vydere z hrudníku. Zkrátka klasická náplň franšízy Vetřelců.

Méně výraznou ale přinejmenším stejně důležitou součástí filmu je hutná temná atmosféra plná nezměrného napětí poplatná prvnímu filmu. Procházení setmělou nehostinnou vesmírnou stanicí, kde nebezpečí číhá za každým rohem a připravuje se na podlý útok. Když to není slizké monstrum, tak udeří chladná technika či samotný vesmír. Pomalu přichází všeobjímající beznaděj, když jsou přátelé brutálně masakrováni a možnost záchrany je v nedohlednu. Není to vůbec příjemné sledovat. Byť jsou v tomto originální Vetřelci nedostižní, tak pár výrazných okamžiků najdeme i zde.

Bohužel dnešní uspěchaná doba si žádá více akce, k čemuž je ideální inspiraci díl druhý. Vzhledem k tomu, že jsou postavy spíše v defenzivě, to není taková řežba, ale nevadí. Když se za nimi žene hejno příšer a uniknou jen o vlásek. Když se musí se zbraní v ruce postavit krvelačnému nepříteli, tak to stojí za to. Jednotlivé hororové prvky se vzájemně doplňují a žádný si neuzurpuje pozornost na úkor druhého, což s toho činí příjemně rozmanitou podívanou.

Prostředí filmu jako by z oka vypadlo originálu konce sedmdesátých let a tehdejších představ o budoucnosti. Nepřívětivé technicistní chodby plné temných zákoutí. Samá potrubí a místnosti plné chladné techniky. Všechno je jenom čistě účelové. Neosobní obrazovky sdělují informace výhradně formou předpotopních textových rozhraní. Iluze je to velmi věrná. Pro pamětníky to bude nostalgie. Zároveň spousta odtažité techniky činí prostředí ještě více nehostinné. Postupně, jak si Vetřelci uzurpují celou stanici, převládají organické linie, což je ještě děsivější.

Celé to doplňuje prvotřídní hudební stránka, která vyniká originálním zvukem klasického sci-fi. Dokáže podpořit napětí stejně jako udělat akční scény poutavější. Zkrátka přesně to, co si daná chvíle žádá. Přitom dává vzpomenout na léta dnes už legendárních soundtracků.

Najdete tady i záběry na okolní vesmír a vesmírné lodě, ve kterých je poutavý vizuál doplněný jak výraznou hudbou, tak ohlušující tichem. Ale zrovna v tomto filmu na tom pramálo záleží, protože to důležité se odehrává uvnitř. Lze to považovat za nadmíru kvalitní prolínačky, které zde jsou jenom, aby se neřeklo.

Rain prochází proměnou z nesmělé osobnosti v uvěřitelnou ženskou hrdinku stejně jako kdysi Ripley. Má svoje strachy i touhy stejně jako každý člověk. Ostatní postavy také dostaly dostatek péče při budování svých charakterů, tudíž nejsou pouhou bezduchou potravou pro Vetřelce. Nechovají se náhodně podle potřeby scénáristů, ale ke všemu mají svůj důvod. Poznáme je aspoň natolik, aby nám jejich smrt nebyla úplně lhostejná. Potěší i nečekaný návrat jedné ze starých známých postav.

Proti této lidskosti stojí zájmy korporace Weyland-Yutani, kterou zastupují chladné vypočítavé stroje. Jdou si bezhlavě za svým cílem bez ohledu na okolí. V honbě za vyšším posláním jim na pár mrtvých nesejde. Může to být i v zájmu samotného lidstva, ale když kvůli tomu musíte sledovat, jak jsou vaši přátelé trháni na kusy a nemůžete jim pomoci, tak je vám dobro ostatních ukradené. Zoufalství ve tváři dokáže opravdu zapůsobit, což si podobný film zkrátka žádá.

Zároveň se velmi výmluvnou formou ukazuje, kam až vede lidská touha ovládnout samotnou matku přírodu. Plivnout do tváře představě o omezeních lidské rasy. Lidé stále chtějí více a více, ale nakonec to vždy skončí katastrofou, pokud se neprobudí včas. I když to bývají spíše různé katastrofy než hejno vetřelců. To platí v současnosti a do budoucna se to určitě nezmění.

V samotném závěru to začíná být až bizarní, ale film tímto směrem přirozeně směřoval. Může vám to připadat zvrácené a budete odvracet zrak, ale určitě na to dlouho nezapomenete. Napětí spolu s akcí ovšem také neustává. Je to poctivé vyvrcholení, kterým autoři konečně dokázali, že opravdu jenom nekopírují, ale i sami umí něco nabídnout.

Je to nadmíru povedený sci-fi horor, ve kterém sledujeme boj několika jednotlivců o holý život proti mnohonásobné přesile monster z hlubokého vesmíru. Celé to začíná u hutné atmosféry a napětí, kde nebezpečí číhá na každém kroku a v okolní prázdnotě vesmíru vás nikdo neuslyší křičet. Náhle dochází ke zběsilému úprku a akčním soubojům na život a na smrt. Bohužel ty, co se dostanou Vetřelcům do spárů, čeká nevýslovné utrpení a brutální smrt. Audiovizuální zpracování usilovně pracuje na tom, aby to byl dostatečně silný zážitek. Kromě hororového obsahu tady najdeme, na poměry žánru, poctivě vybudované charaktery a vcelku dobrý děj.

Tento film se vrací ke kořenům legendární hororové franšízy a dává zapomenout na zástup slabších dílů. Bere si to nejlepší ze svých předchůdců a vylepšuje to pro dnešního diváka. K tomu přidává i svoje vlastní nápady, ale rozhodně nezastiňuje léty ověřené prvky. Na poměry hororů jde o vcelku komplexní snímek, který sice v ničem výrazně nevyniká, ale i tak si v něm každý najde to své. Nové diváky přibližuje ke klasice, zatímco pamětníky zahrne poctivou dávkou nostalgie. Dohromady je to opravdu příjemné překvapení. Skládá poctu prvním dvěma členům rodiny Vetřelců a staví se jim kvalitativně na dohled.

