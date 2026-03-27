Film V úkrytu: Nezbývá než bojovat do posledního dechu proti tajné službě (70 %)
V drsném akčním thrilleru bude osamělý hrdina bojovat do posledního dechu, aby zachránil sebe i nevinnou dívku po svém boku. Voják Michael se dlouho ukrýval před zraky MI6 na starém majáku u břehů Skotska, ale jednoho dne zachránil před utopením dívku, která mu vozila zásoby. Pomáhal jí se zotavením, ale když vyrazil na pevninu pro léky, jeho utajení vzalo za své. Společně se musí dát na útěk, aby přežili. Bývalý šéf se Michaela potřebuje zbavit, protože toho ví až příliš a mohl by mu zavařit. Akce, čítající vše od drsných rvaček až po nelítostné přestřelky, je základním kamenem filmu, ale rozhodně není jediným.
Režie tohoto nesmlouvavého snímku se ujal Ric Roman Waugh, který má v tomto žánru velké zkušenosti. Mlčenlivého drsňáka ztvárnil Jason Statham, kterého v roli nevinné dívky doplňuje Bodhi Rae Breathnach. Bill Nighy se zde stává padouchem, který má na svědomí všechny nepříjemnosti.
Právě oni nás budou provázet akčním filmem, kde udělat správnou věc znamená boj do posledního dechu. Příběh je stejně důležitý jako povedená akce, která rozhodně neopanuje celý film. Samotář ukáže svou lidskou stránku a udělá správnou věc, ať to stojí cokoliv. Není to krvežíznivý zabiják, ale záleží mu i na ostatních. Musí bojovat proti tajné službě, která nepříjemně zasahuje do života nás všech. Audiovizuální zpracování zdatně doplňuje obě polohy filmu. Snímek není pouze bezduchým akčňákem, ale nabízí i relativně silný lidský příběh. Nesourodá dvojice hrdinů bojuje proti zlu a smrt je nablízku. Je to rozmanitá podívaná, která nenudí a udrží u obrazovek i přemýšlivější diváky.
Po nepříjemných událostech se bývalý elitní agent Michael Mason (Jason Statham) z řad britské MI6 uchýlil na osamělý ostrůvek v Severním moři, kde si žije poustevnickým životem. Společnost mu dělá pouze jeho pes. Jeho jediným spojením se světem je dospívající dívka Jessie (Bodhi Rae Breathnach), která mu tam se svým strýcem vozí zásoby. Michael ji sleduje pouze z povzdálí, což ji jednoho dne dopálí a rozhodne se s ním promluvit. Bohužel tím ztratí příliš času, blížící se bouře zesílí a její loďka se při odjezdu potopí.
Michael se neohroženě vrhá za ní do rozbouřených vod a na poslední chvíli ji zachrání před jistou smrtí. Ve svém domě ji ubytuje a ošetří jí zraněný kotník, ale příliš se nemá k tomu, aby ji odvezl na pevninu. Na Jessie tam stejně nikdo a nic nečeká. Po několika společně strávených dnech musí Michael dojet pro léky, ale bohužel je zachycen na videu, čehož si okamžitě všímá tajná služba. V noci tak na ostrov vyráží speciální jednotka, která jej má dopadnout.
Ostřílený voják jako Michael je naštěstí připraven a ubrání se, ale už tady není bezpečno, a musí tak s Jessie vyrazit na cestu. Na straně tajné služby se ukazuje, že se někdo snažil zakrýt jeho minulost britského agenta. Ústřední roli v tom sehrává šéf (Bill Nighy), který právě čelí kauze bezprecedentního sledování občanů. Má s Michaelem nevyřízené účty, a proto se ho potřebuje zbavit. Na jejich cestě je čeká dlouhá řada nepřátel a záleží pouze na jeho schopnostech, zda s Jessie vyváznou a nepodlehnou nebezpečným hrám.
Začátek filmu je vcelku poklidný jako typické ticho před bouří. Jeden osamělý muž, který nechce mít nic společného se světem kolem a ani s jinými lidmi. Bohužel to netrvá dlouho a po boji s živly má náhle společnost. Zpočátku z toho není nadšený, ale o svého hosta se postará, jak se sluší a patří. Nakonec se zdá, že mu to ani nevadí. Bohužel tento projev lidskosti na ně oba sešle zkázu. Stačí jeden neopatrný krok a jde po nich nemilosrdná síla britské tajné služby.
Jason Statham se opět vrací jako nesmlouvavý drsňák, pouze o něco starší a více ošlehaný bojem, ale jeho schopnosti nezmizely. Jeho pronikavý pohled je sám o sobě nebezpečnou zbraní. Moc toho nenamluví, radši za sebe nechá promlouvat své činy. Není krutý, ale běda tomu, kdo mu se zlým úmyslem zkříží cestu. Poté ukazuje svou zlou stránku. Pod tvrdou slupkou je i spousta lidskosti a skutečných emocí. Záleží mu na svých společnících a rozhodně nechce, aby kvůli němu trpěli a umírali.
V podobném filmu jsou nesmírně důležité akční scény, které jsou překvapivě komorní. Nesnaží se nás zbytečně zahltit a uzurpovat si všechnu pozornost na úkor děje. Rvačky zde hrají prim, ale přicházejí postupně. Začínáme s několika útoky ze zálohy, při kterých Michaelovi stačí pár dobře mířených ran ke zneškodnění útočníka. Když potřebuje projít přes pár pěšáků, není potřeba více, a rozhodně není nutné zabíjet.
S příchodem tvrdších soupeřů se dostávají ke slovu drsné bojové choreografie v pouličním stylu, ve kterých je nutné využívat okolní prostředí, což Jason Statham stále nezapomněl. Když ani to nestačí, palné zbraně to jistí. Nechybí ani pořádná honička v autech, která je krátká, ale intenzivní. Stačí dvě auta, polní cesta s dřevěnými bránami a povedená honička je na světě, i když nadšenec do aut najde nedokonalosti.
Příběh je více než pouhou výplní mezi akčními pasážemi a dostává překvapivě mnoho prostoru. V hlavní roli je samotář, který si uvědomí, že mu na ostatních stále záleží. Je lepší se protloukat životem s někým po boku, i když to není procházka růžovou zahradou. Byť to na vás sešle zkázu nebo vás to bude bolet u srdce, musíte udělat správnou věc. Uvidíme překvapivě silné emoce, které občas vybublají na povrch. Mezi postavami zde vzniklo silné spojení, které vyžaduje oběti.
To celé se za každou cenu snaží rozbít tajná služba, která se odhaluje ve své zlovolné formě. Zákulisní hry s rozličnými motivy, a to hned na několika úrovních. Když se zprotivíte svým nadřízeným, bez skrupulí se vás zbaví a nikdo se to nedozví. Postavit se na odpor dává alespoň minimální šanci na přežití. Přitom se ukazuje, jak tajné služby zasahují do života obyčejných občanů. Nic jako soukromí neexistuje. Když po vás prahnou, nikde se neschováte. Váš život pro ně nemá pražádnou cenu a nezbývá než se s tím smířit.
Audiovizuální zpracování pracuje v zájmu akčních i příběhových pasáží. Kromě rychlých prostřihů se kamera nebojí dlouhých záběrů na tváře postav, aby vynikly emoce. Stejně jako prostředí, ve kterém se film odehrává, rozhodně nejsou radostné. Hudba zpočátku zůstává v pozadí a prim hrají zvuky, které provázejí rvačky i přestřelky. Skladby to svou kompozicí zdatně doplňují. Hlasitá hudba se později přihlásí o slovo a odpovídá vážnosti akce i síle emocí.
S tím, jak se blížíme k závěru, akce nabírá na intenzitě a rozhodně nechybí emoce. Všude kolem je spousta nepřátel, se kterými je nutné se vypořádat. Zároveň přichází loučení, které bylo nevyhnutelné. Všechno to směřuje k velkému finále a vypořádání se s padouchem, které je ovšem raz dva hotovo. Vrchol se tak prakticky nekoná a místo toho se s filmem rozloučíme v osobní rovině. Protože o lidech po boku to celé od začátku bylo.
Automobily
Při svém útěku Michael a Jessie nejdříve ukradnou policejní Volvo XC90, a přitom je pronásleduje zlý agent v Audi Q5. Později využijí například Ford Ranger nebo Renault Mégane. Michaelův známý, který jim poskytne pomocnou ruku, jezdí v Saabu 9-5. Před závěrečnou řeží přijíždějí zásahové jednotky ve Fordu Transit a dvou Range Roverech Sport. Dále zde můžeme vidět Land Rover Defender či policejní vozy Škoda Octavia a Peugeot 308.
Daniel Trojan
