Film V hlavě 2: Klíčem ke spokojenému dospívání je zdolání bouře emocí (77,5 %)

Před nástupem na střední školu začíná s dospívající dívkou naplno cloumat puberta, což tento přechod činí mnohem obtížnějším. Její mysl trpí pod záplavou nových emocí, které se ji, pro její dobro, snaží utvářet k obrazu svému.

Úsilí o překonání tohoto náročného období a úspěšný vstup do dospělosti uvidíme v animované dobrodružné komedii pro celou rodinu, která vzešla z dílen studia Pixar. Režie se ujal nezkušený Kelsey Mann, pro něhož je to celovečerní filmařský debut. Nad základními starými emocemi drží ochranou ruku Amy Poehler jako Radost, zatímco novou gardu řídí Maya Hawk v podobě Úzkosti. Jejich střet se odehrává v hlavě teenagerky, které propůjčila svůj hlas Kensington Tallman.

V životě Riley (Kensington Tallman) se všechno zdá téměř dokonalé. S kamarádkami si užívá společně strávené chvíle a ve školním týmu s nimi sdílí svou hokejovou vášeň. Zároveň se kdykoliv může spolehnout na podporu milujících rodičů. Její emoce v čele s Radostí (Amy Poehler) fungují ve vzájemné symbióze a dělají z ní veselou energickou dívku. Bohužel s náhlým nástupem puberty se to pokazí a její mysl je uvržena do chaosu.

Bylo by to velmi složité i bez toho, kdyby ji nečekal přestup na střední školu bez jejich nejlepších kamarádek. Zde je jejím hlavním cílem získat členství ve školním hokejovém klubu. Během náborového kempu ze sebe bude muset vydat maximum, aby ukázala, co v ní opravdu je. Zároveň se zoufale snaží zapadnout mezi budoucí spoluhráčky, čímž se odcizuje svým nejlepším kamarádkám. Nemá to vůbec jednoduché.

Uvnitř její mysli se mezitím odehrává bouřlivý přerod. K základním emocím se přidávají i ty složitější jako Nuda, Závist či Stud, ovšem nejvíce moci si uzurpuje Úzkost (Maya Hawk). Považuje se za nejlepšího Rileyna společníka a průvodce životem. Původní emoce chránící její staré já se staví na odpor, a proto jsou odsunuty do pozadí. Úzkost poté začíná Riley stahovat do spirály negativních emocí. Najednou není sama sebou a začíná o sobě pochybovat. Naštěstí se staré emoce nevzdávají a vracejí se zpět, aby opět nastolily rovnováhu. Uvidíme, zda se to podaří a Riley úspěšně zamíří vstříc slibné budoucnosti.

Riley a její příběh se v ničem neliší od milionu dospívajících dívek celého světa. Místo, kde čelí výzvám života je naprosto všední. Svým vzhledem také nevystupuje z řady. Je to obyčejná blonďatá dospívající dívka, kterých jsou plné střední školy. Její vzhled a celý vnější svět je pixarovskou klasikou, zatímco v jejím nitru mohli animátoři naplno popustit uzdu představivosti.

Její mysl skrývá rozsáhlý fantazijní svět, který na první pohled vyniká svým výrazným vizuálním zpracováním. Celý je nadmíru hravý a barevný, ale nikdy nesklouzne k dětinskosti a infantilnosti. Je to fantastické živoucí místo, kde jako by neexistovaly hranice. Originální nápady víří kolem a každý záběr je dotažený do posledního detailu. Pro malé děti je zde dostatek barviček a roztomilých postaviček, zatímco dospělé zaujmou pozoruhodné detaily a popkulturní odkazy.

Druhý díl přidává některá zbrusu nová prostředí, která si svou nápaditostí nezadají s těmi původními. Ovšem i těm byl dopřán upgrade, aby více odpovídala věku Riley a reflektovala současnou dobu. Jinak jde spíše o různé nápadité detaily k oživení. Nezdá se to jako mnoho, ale vzhledem ke kvalitám předchozího snímku nebylo potřeba nic příliš měnit.

Dětský obsah kromě vizuálu poutajícího zraky těch nejmenších skýtá i trochu poučení. Přátelství se ukazuje jako nejhodnotnější věc v životě. Je potřeba si ho vážit, protože dokáže podržet, potěšit, ale i odpouštět. Důležitá životní moudra doplňuje několik gagů k pousmání. Naštěstí pro rodiče tady nenajdeme žádné přihlouplé písničky. Dětští diváci budou spokojeni, ale ani starší nemusí strádat. Kostru příběhu totiž tvoří hlubší a dospělejší témata.

Na Riley se vstupem do puberty čekají nové výzvy a nečekané komplikace. Najednou její mysl tíží negativní myšlenky a ztrácí se ve víru nový emocí. Vkrádají se pochybnosti o sobě samé a o tom, jakým je člověkem. Úzkosti z toho, že není dostatečně dobrá, aby dosáhla svého cíle. Do toho přichází neodbytná touha někam patřit a nezůstat sama jako kůl v plotě. Být přijímána ostatními taková, jaká doopravdy je.

V tomto bouřlivé období se s tímto muset potýkat zřejmě každý a mnoho dospělých se s tím nedokázalo vyrovnat dodnes. Je velká škoda, že právě dospívající, kteří by se v tom mohli najít, film dozajista mine.

Nastolení rovnováhy mezi jednotlivými emocemi je základem příběhu, který by se jinak nedočkal šťastného konce. Uvnitř hlavy Riley se odehrává souboj o její budoucnost a o to, jakým bude člověkem. Každá z emocí pro ni chce to nejlepší, ale naprosto odlišným způsobem prosazujícím se na úkor ostatních. Ty ovšem nikdy nesklopí ocas a jsou ochotny podstoupit hotovou odyseu, aby ostatním sundaly klapky z očí. Nikdo totiž nemá patent na rozum a pouze spolupráce přináší ovoce. Bude-li Riley vést spokojený život, tak splnily svůj úkol.

Samotné postavy ztvárňující jednotlivé emoce jsou jejich dokonalým odrazem. Vytříbený vzhled je na první pohled výrazně odlišuje a činí je jedinečnými. Specifickou barvou to přitom teprve začíná. Přesně naplňují představu diváků, jak by tyto emoce měly vypadat. Rozhodně nezapřou inspiraci skutečnými lidmi prožívajícími konkrétní nálady, jejichž znaky se hravě promítají do jejich vzhledu, ale i chování.

Svým charakterem a každým činem neustále dokazují, čím jsou. Máloco je přinutí uhnout ze svého přesvědčení. Někdy až trochu přehrávají, ale to je zkrátka potřeba, když jsou jednou konkrétní neředěnou emocí. Jedna bez druhé se neobejde stejně jako každý člověk.

Nové emoce se vesměs nevymykají, ale Úzkost je dosti svéhlavá. V chování a charakteru problém není, ovšem vzhled příliš nenaplňuje představu této emoce. Svou excentričností navíc až příliš strhává pozornost. Oproti tomu Stud je dokonalým příkladem, který svým ztvárněním překonává mnohé staré známé.

Celý film je jedinečný tím, jak originálně a pochopitelně se v něm podařilo ztvárnit komplexní dění uvnitř lidského mozku. Zdá se to jako pohádka, a přitom to nezvykle věrně zachycuje fungování celku i jednotlivých částí. Autoři pro co nejlepší výsledek neváhali zapojit i skutečné odborníky. Díky tomu uvidíme a pochopíme to podstatné, zatímco se zbytnými a nudnými detaily nemusíme ztrácet čas. Velmi hravou formou se to podařilo udělat stravitelné pro všechny typy diváků.

Celkově je to povedený film o vyrovnání se záplavou nových emocích a nesčetnými výzvami, které přicházejí spolu se začátkem dospívání. Rileyn život se mění, což s sebou nese otázky a pochybnosti o sobě samé. Její mysl se zmítá v bouři emocí, přičemž každá se ji snaží utvářet k obrazu svému. Ovšem nikdy nebude šťastná, pokud nebudou v rovnováze. Uvnitř jejího mozku najdeme podivuhodný svět plný fantazie a originálních nápadů, který ukazuje fungování tohoto komplexního orgánu nečekaně hravou a pochopitelnou formou. Jednotlivé postavy představující konkrétní emoce jsou jejich dokonalým odrazem jak z pohledu charakterů, tak poutavého vizuálu.

Dohromady jde o nadmíru kvalitní rodinný animák, který dává přístupnou formou nahlédnout dovnitř mysli člověka vstupujícího do dospívání. Mozek je krásné rozmanité místo plné zajímavých zákoutí, kde se nám jednotlivé emoce snaží zajistit spokojený život. Svým audiovizuálem a hravostí se zdá cílený primárně na děti, ovšem v jeho tématice a jednotlivých myšlenkách se najde teenager i dospělý. Studio Pixar se po několika slabších letech vrací na scénu ve skvělé formě a prokazuje, proč je novodobou animační legendou. U sledování tohoto filmu se mohou sejít diváci každého věku a každému se dostane příjemného zážitku podle jeho gusta. Lze si u něj užít příjemných chvil a odnést si i něco hodnotného.

