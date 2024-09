Film Twisters: Lovení tornád nemusí být jen pouhou bezduchou zábavou (70 %)

Nadějná meteoroložka se nedlouho po tragické ztrátě přátel opět vrací k ošemetnému lovení tornád. Tým výzkumníků následuje její instinkty a znalosti vstříc zuřící bouři, ovšem hrozící nebezpečí je až neúměrně vysoké.

Snahu postavit se matce přírodě a zachránit tak stovky životů uvidíme v katastrofickém akčním dramatu s dobrodružnými prvky, které volně navazuje na kultovní snímek devadesátých let. Tento souboj s živly převedl na plátna kin nepříliš známý režisér Lee Isaac Chung. Meteoroložku a jejího dávného přítele ztvárnili Daisy Edgar-Jones a Anthony Ramos, jejichž protikladem je Glen Powell.

Ambiciózní dospívají meteoroložka Kate (Daisy Edgar-Jones) se s partou přátel snaží otestovat vlastní přelomovou metodu neutralizace tornád. Právě proto se vydávají přímo do středu bouře. Bohužel hrubě podceňují sílu přicházejícího tornáda a dojde k tragédii. Ona sama jen o vlásek unikne smrti, ale většina jejích přátel takové štěstí nemá. Kate poté utíká od svého starého života a tragických vzpomínek.

Po několika letech se objevuje jediný přeživší kamarád Javi (Anthony Ramos) a žádá ji o pomoc. Jeho společnost Storm Pax provádí výzkum vzniku tornád s cílem zpřesnit jejich předpověď. Ta nejmodernější technika zkrátka nedokáže překonat jedinečný Katein instinkt. I když netouží po návratu, tak možnost pomáhat ostatním ji přesvědčí. Další členové týmu s kupou zkušeností nad ní ohrnují nos, ovšem ona jim brzy ukáže. Neochvějně je dovede přímo k nejbližšímu tornádu. Nakonec jí přemůže strach, ale to se poddá.

Brzy se jim připlete do cesty parta nadšenců jménem Honáci tornád pod vedením charismatického Tylera (Glen Powell). Tito novodobí nomádi se pro zábavu honí za tornády a své nebezpečné výstřelky sdílí na sociálních sítích. Jsou to adrenalinoví nadšenci, kteří si neuvědomují hrozící nebezpečí. Všichni se ženou za stejným cílem, tudíž na sebe v jednom kuse narážejí. Uvidíme, zda se budou pouze plést do cesty nebo dokážou spolupracovat, aby pomohli lidem sužovaným nebezpečnými živly.

Tématika tornád je bezpochyby hlavní devízou snímku. Celé to začíná ve chvíli, kdy se bouřka zjevuje na radaru. Je potřeba se spolehnout na intuici a vyrazit vstříc neznámu. Vzduch je doslova přesycen očekáváním a napětí by se dalo krájet. Ženou se vstříc rozmarům přírody a pro samé nadšení zapomínají na hrozící nebezpečí. Svým entusiasmem dokážou nakazit i samotné diváky, kteří si připadají jako jedni z nich.

Očekávání se nakonec naplňuje, když se na obzoru zjevuje gigantický vír. Matka příroda ukazuje svou nezměrnou moc. Můžeme jen fascinovaně hledět a žasnout nad tou neuvěřitelnou silou živlů. Pocítit vlastní bezvýznamnost proti něčemu, co nás výrazně přesahuje. Při takovém pohledu se není možné ubránit husí kůži. V tu chvíli se kolem rozprostře klid a mír jako pověstné ticho před bouří. Ničím nerušeni můžeme sledovat toto velkolepé divadlo a nechat se prostoupit tímto zážitkem, než se strhne mela.

Jako vrchol filmu přichází bouře. Drobná přeháňka se v okamžiku mění v průtrž mračen. Kroupy zběsile bubnují a přes téměř neprostupnou vodní stěnu není vidět na krok. Neuvěřitelný vichr s sebou strhává všechno, co se mu dostane do spárů. Několikatunové vozy i celé domy se stávají obřími projektily, které po širokém okolí rozsévají zmar a zkázu. Právě do této jámy lvové míří naši neohrožení hrdinové, aby dostáli svému poslání. Je to neuvěřitelná adrenalinová jízda plná zběsilého kličkování mezi všudypřítomnými troskami, která vás nenechá vydechnout. Fyzikální zákony sice stoprocentně neodpovídají realitě, ale to ničemu nevadí.

Přitom stačí málo a karta se zničehonic obrací. Hrdinové ženoucí se vstříc zuřícím živlům najednou stejně jako obyčejní lidé bojují o život. Matka příroda rozpoutává peklo, ze kterého není úniku. Nezbývá jiná možnost než se ukrýt a doufat, že přežijete. Zuby nehty se držet, aby vás tornádo nestrhlo do záhuby. Úplně cítíte strach postav a doufáte, že k nim bude osud milostivý.

Velký podíl na celkovém zážitku má zvukový doprovod. Ticho plné očekávání znenadále rozčísne zahřmění. Svist větru a jeho cloumání se vším okolo se mísí se zběsilým bubnování krup a dešťových kapek. Jednotlivé scény doplňuje vcelku prostý soundtrack, který v těch akčních zbytečně přebíjí ostatní zvuky. Dunivá hudba přidává notnou dávku spektakulárnosti, která určitě přijde vhod. O kvalitách můžeme pochybovat, ale sem padne dokonale.

Jak už to u podobných filmů bývá, tak dějově to není žádný zázrak. Příběh je dosti přímočarý a neztrácí čas zbytečnými odbočkami. Nečekají nás žádná nadbytečná překvapení či pokusy o originalitu za každou cenu. Není čas na žádné filozofické debaty a hledání informací ukrytých mezi řádky. Nic hlubokého se zkrátka nekoná. Hlavním úkolem děje je smysluplně vyplnit prostor mezi akčními scénami a navzájem je propojit do jednoho příběhu, což se s ohledem na žánr podařilo na výbornou.

Jednotlivé postavy jsou také vcelku obyčejné. Na první pohled jsou ploché a archetypální, ovšem u katastrofického filmu nelze čekat zázraky. Klíče k jejich chování a myšlení jsou zjevné. Jejich počínání je celkem předvídatelné a občas naivní. Jim podobné jsme viděli ve spoustě podobných filmů.

Nejzajímavější je jistá náklonnost mezi Kate a Tylerem. Byť se na začátku nemohou zdát rozdílnější, tak společná vášeň je spojuje. Všem musí být jasné, že patří k sobě, ovšem vážnost situace jim nedovoluje do toho praštit. Může se to zdát jako škoda, ale pravděpodobně by to skončilo pouze nějakou lacinou milostnou scénou, která rozhodně nezaujme více než řádění tornáda.

Příjemným kořením filmu jsou střety mezi týmem Storm Pax a Honáky tornád. Máme tady zábavné nadšence, proti kterým stojí spíše upjaté vědecké a korporátní duše. Jejich diametrálně rozdílné přístupy tvoří kontrast, který způsobuje mnohé okamžiky k popukání. Každý má svoje a jeden bez druhého by se nudili. Jejich střety je ženou kupředu a navzájem se nutí k nejlepším výkonům. Všichni míří do středu bouře, kde v případě nouze musí spolupracovat, aby se zachránili. Prosté, ale hezké.

Na samotný závěr si matka příroda připravila velkolepé finále. Postavy čelí doposud největšímu ohrožení života. Některé se při tom pěkně vybarví, zatímco jiné plně odhalí své kladné stránky. Bude potřeba se naplno oddat svému poslání bez ohledu na hrozící nebezpečí a v budoucnu tak ochránit tisíce lidí před rozbouřenými živly.

Jedná se povedené nahlédnutí do vyzývavého světa lovců tornád plného rozmanitých lidských charakterů. Často je to akční adrenalinová jízda plná ve vichru chycených trosek a bubnujících krup, která vás nenechá vydechnou. Rozbouřené živly všude rozsévají chaos a destrukci. Zážitek začíná už před rozpoutáním bouře samotné, kdy postupně graduje očekávání. Dobrý zvukový doprovod řádně doprovází celý film, ale ve vypjatých scénách až příliš přebírá iniciativu. Postavy se s námi dělí o svou vášeň a vzbuzují tak idealizované nadšení pro meteorologii. Jednotlivé charaktery stejně jako děj nejsou vůbec přelomové, nicméně jako smysluplná výplň mezi tornádovými scénami fungují dokonale.

Dohromady jde kvalitní katastrofický film klasického střihu, který se nesnaží utrhnout ze řetězu. Akční scény ze středu bouře jsou nadmíru poutavé, a přitom stále působí uvěřitelně. Opravdu důležitým prvkům bylo věnováno nadmíru péče a prostoru, zatímco ty ostatní, byť upozaděné, rozhodně nedělají ostudu. Svým pojetím navazuje na dnes už legendární zástupce žánru a bere si z nich to nejpodstatnější. Je to vcelku jednoduchý snímek, u kterého můžete nechat odpočinout své mozkové závity. Nabízí poutavou akci doplněnou příběhem s rozmanitou skvadrou lidských charakterů. Rozhodně se nebudete nudit, tudíž mu mnohé nedokonalosti rádi odpustíte.

Automobily

Při tragickém úvodu míří Kate a ostatní vstříc tornádu v Toyotě 4Runner, zatímco Javi čeká opodál s Chevroletem Express. Tyler jezdí Ramem Heavy Duty, přičemž ostatní Honáci tornád používají Volkswagen Vanagon či karavan Chevrolet Chevy Van. Jako šéf Storm Pax Javi řídí Ram 1500 TRX, mezitím zbytek týmu používá dva Dodge Durango a Ram ProMaster. Jednotky IZS zastupuje například policejní Ford Police Interceptor Utility, hasičský vůz American LaFrance Eagle či sanitka International 4300 LP. Dále zahlédneme například Ford Crown Victoria či Jeep Pickup.

Zdroje

Současně publikováno na Médium.cz