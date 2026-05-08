Film Spasitel: Opravdové přátelství dokáže uchránit celé světy před zkázou (85 %)
V tomto vesmírném dobrodružství podle úspěšné knižní předlohy, které kombinuje sci-fi s přátelskou komedií, čeká na dva jednotlivce osamělý úděl. Ten z nich, doufejme, udělá hrdiny a zachránce nejen naší planety. Doktor Grace se probouzí sám na vesmírné lodi uprostřed hlubokého vesmíru. Je zde proto, že Slunce ničily mimozemské buňky, a tak byl spolu s dalšími hrdiny vyslán k daleké hvězdě, která je toho ušetřena. U svého cíle se setká s mimozemskou lodí a jejím jediným obyvatelem. Záhy začnou spolupracovat na záchraně svých světů a brzy se z nich stávají opravdoví přátelé. Záchrana Země je prioritou, ovšem nové přátelství znamená ještě více. Ačkoliv scény s vědeckým a sci-fi přesahem tvoří nesmírně důležitou, byť komorní, součást snímku, jeho hlavní devízou zůstává nefalšované přátelství.
O vznik tohoto nezvyklého snímku se zasloužila ověřená režisérská a scenáristická dvojice Phil Lord a Christopher Miller, která stojí za rozmanitou plejádou povedených filmů a seriálů. Zachránce života na naší planetě ztvárnil Ryan Gosling, zatímco jeho mimozemský společník promlouvá hlasem Jamese Ortize. Ještě na Zemi celý projekt stojí a padá na schopnostech Sandry Hüller jako koordinátorky Evy Stratt.
Tato nesourodá dvojice nepravděpodobných hrdinů nás bude doprovázet na misi, která snad přinese spásu více než jednomu světu. Atmosféra všeobecné spolupráce na Zemi brzy dostává trhliny, ale nahoře vzniká něco opravdového. Oddané přátelství, kdy spolu ti dva zažívají chvíle zábavy, ale bez váhání by za sebe položili život. Audiovizuální zpracování umí být dechberoucí, ale většinu času strávíme v běžných kulisách výzkumu vesmíru. I když mnohé zobrazené elementy neexistují, jejich principy neodporují zákonům fyziky. Jde o film, který přebírá téma z blockbusterů, ale v jádru je hřejivým dobrodružstvím se dvěma nesourodými hrdiny. Stojí na přátelství, které zdolá každou nástrahu. Snímek nabízí pestrou směsici žánrů a emocí, které rádi zažijete i někdy příště.
Doktor Ryland Grace (Ryan Gosling) se probouzí z umělého spánku na neznámém místě, kde je pouze robot a dvě mrtvá těla. Netrvá dlouho a zjistí, že je uvnitř vesmírné lodi putující dalekým vesmírem, mnoho světelných let daleko od Sluneční soustavy. Je úplně sám a se Zemí se není možné jakkoliv spojit a zjistit, co se děje. Naštěstí se pomalu rozpomíná a brzy přichází na své poslání.
Dávno před startem byl Grace molekulárním biologem, který za své názory skončil jako učitel na základní škole. V té době byl objeven vesmírný pás táhnoucí se od Slunce k Venuši, který naši hvězdu postupně vysává. Lidstvo tak řeší otázku, co s tím, než bude pozdě. Doktor Grace je povolán k tomu, aby prozkoumal dovezené vzorky. Ukáže se, že jde o živé buňky na vodní bázi, které ke svému životu potřebují ultrafialové záření i oxid uhličitý.
Jedinou nadějí je průzkum hvězdy vzdálené přes 10 světelných let, která jako jediná v okolí není sužována těmito mimozemskými buňkami. A právě k ní Grace nyní dorazil a zvěsti rozhodně nelhaly. Zároveň zde narazí na obrovskou mimozemskou loď, která k němu vyšle zprávu. Netrvá dlouho a ukazuje se, že na druhé straně je mimozemšťan (James Ortiz), který sem byl vyslán, protože jeho svět je také v ohrožení. Proto začínají spolupracovat, aby tomuto problému přišli na kloub. Bez nich skončí náš svět tak, jak ho známe.
Začátek příběhu působí jako klasické sci-fi a spojuje do sebe hned několik ověřených námětů. Planeta Země je ve velkém nebezpečí a celý svět se bez ohledu na rozdíly spojuje, aby toto ohrožení zažehnal. Politici i vědci pracují bok po boku, jako kdyby nemělo být žádné zítra. Jediným řešením se ukáže být riskantní výprava do hloubi vesmíru bez návratu. K tomu bude zapotřebí neohrožených hrdinů, kteří obětují svůj život pro celé lidstvo.
Na druhé straně stojí osamělý jednotlivec, který se probudí na vesmírné lodi a netuší, co tam dělá. Všichni kolem jsou po smrti a Země je nesmírně daleko. Grace není žádný hrdina, natož opravdový astronaut. Je to vědec, který se dostal někam, kam vlastně ani nepatří. Často si není jistý, co zrovna dělá. Sám o sobě je osamělá duše, které se dosud dv životě nic nedařilo. Nikoho neměl, jenom svou zatracovanou teorii, což z něj udělalo ideálního kandidáta na misi bez návratu.
Je osamělý, dokud nenarazí na další vesmírnou loď a jejího mimozemského obyvatele. Každý je jiný, jak vzhledem, tak jazykem, ale díky Graceově vynalézavosti a moderní technice si dokážou porozumět. Na začátku je spojuje především společný zájem na záchraně svých domovských planet, ale brzy jejich vztah přeroste v opravdové přátelství. Najednou nejsou na svůj náročný úděl sami.
Mimozemšťan připomíná bytost tvořenou kameny s několika nohama navíc, a tak si od Grace vyslouží jméno Rocky. Je inteligentní, ale zároveň mu určité lidské přirozenosti unikají. Umí být mile přidrzlý i trochu sklouzávat do hysterie ve chvílích krize. Byť pochází z dalekého vesmíru, umí být dokonale lidský se vším, co k tomu patří. Všechny jeho odlišnosti dokážou vykouzlit milý úsměv na tváři.
Vzniklo z toho krásné přátelství jako vytržené z klasické kamarádské komedie. Dokonce se z nich stali spolubydlící na Graceově vesmírné lodi. Občas spolu zažívají chvíle zábavy, jindy si zase v dobrém lezou na nervy. Ale pravé přátelství se ukáže až v krizové situaci. Když dojde na nejhorší, jsou ochotní za toho druhého obětovat vlastní život. Nikdo a nic pro ně v ten okamžik není důležitější.
Situace na Zemi plná spolupráce a naděje bohužel nebyla tak idylická, jak se mohlo na první pohled zdát. Snaha co nejrychleji posouvat projekt kupředu může přinášet i nečekané oběti. Najednou je nutné improvizovat a doufat v to nejlepší. Není přípustné, když se někdo odmítá obětovat v zájmu záchrany světa. Stačí málo a všechno se může pokazit.
Prostředí na naší planetě i uvnitř Graceovy vesmírné lodi působí veskrze současně. Není zde nic, co bychom neviděli v dnešním výzkumu vesmíru se všemi jeho nedostatky. Uvnitř lodi se to příliš neliší od mezinárodní vesmírné stanice. Oživení poskytují pouze designové odkazy na klasické sci-fi. Rockyho koráb je jedinečný svým mimozemským vzezřením, ale ve filmu nehraje velkou roli.
Opravdu zajímavé na pohled to začne být až poblíž vzdálené hvězdy. Částice víří kolem a všechno doslova září rozličnými barvami a alespoň na chvíli se z toho stává opravdu působivá podívaná. S tím ruku v ruce přichází i plnohodnotná sci-fi akce. Všechno je v ohrožení a neznámá planeta je stahuje do svých spárů. Riskování vede k cíli, ale co když vás připraví o to nejcennější.
Kromě těchto výrazných scén není audiovizuální zpracování zase tolik důležité, jak by se dalo od sci-fi očekávat. Kamera nejčastěji sleduje postavy a jejich běžné interakce, ať už na Zemi, tak ve vesmíru. Kromě běžných zvuků nechybí ani specifický Rockyho projev, který jeho drsnému zjevu přidává citovější rozměr. Hudební složka sází na ověřené skladby, kterými nelze nic zkazit. Stačí je dávkovat rozumně a ke vhodným scénám.
U podobného filmu je velmi důležité, nakolik se vzdaluje od reality. I když samotné vesmírné buňky, doufejme, neexistují, tak jejich princip fyzika nezavrhuje. Vzdálená hvězda i další zmíněná místa opravdu existují a v kosmickém měřítku nejsou zase tak vzdálená od sebe. Na celé natáčení dohlížel i poučený autor knižní předlohy, kterému nic neuniklo. Několik zjednodušení bylo zahrnuto výhradně v zájmu lepšího diváckého zážitku.
S tím, jak se blížíme k závěru, přicházejí na scénu i emočně náročnější okamžiky. Vesmírné dobrodružství spěje ke svému konci, ale zároveň konečně odhalíme, jak tato cesta neradostně začala. Oba hrdinové skončili přesně tam, kde od začátku měli. Lidstvo snad bude zachráněno, ale přátelství není možné obětovat.
Automobily
Ve službách projektu na záchranu světa primárně slouží Chevrolety Suburban, zatímco vedoucí Stratt se nechává vozit v Range Roveru. Jinak zde nenajdeme žádné automobily, které by stály za zmínku.
Zdroje
https://www.csfd.cz/film/1018007-spasitel/prehled/
https://www.imdb.com/title/tt12042730/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_6_nm_2_in_0_q_hail
Daniel Trojan
