Film SOS: Drsné přežití mimo civilizaci probouzí v člověku to nejhorší (72,5 %)
V drsném filmu o přežití s prvky psychologického hororu a černé komedie musí nesourodá dvojice najít společnou řeč, aby měla šanci na návrat do běžného života. Linda měla jako důležitá součást společnosti povýšit, ale nový šéf Bradley, syn zakladatele, jí to překazil. Jako útěchu dostala možnost pomoci se zámořskou divizí, ale bohužel došlo k letecké havárii a spolu s Bradleyem skončili na opuštěném ostrově. Zde se role najednou obrací, protože Linda na rozdíl od milionářského synka ví o přežití vše. Její život konečně dostal smysl, zatímco Bradley je na ní odkázaný. Spory se stupňují, dokud nepřekročí tu nejzazší mez. Ztroskotání je důležité především proto, že dává postavám příležitost ukázat, co se v nich doopravdy skrývá, a jak okolnosti promění je samotné.
O natočení tohoto snímku se postaral zkušený režisér Sam Raimi, který se nebojí pustit do hororu či superhrdinského velkofilmu. Zaměstnankyni schopnou přežít ztvárnila Rachel McAdams, zatímco jejího egoistického šéfa si zahrál Dylan O'Brien. Edyll Ismail v roli jeho snoubenky se na plátně příliš neohřeje.
Ti dva nás provedou tropickým rájem, který se postupně stává vroucím kotlem rozličných pohledů na svět. Přežití je zde pouze cestou kupředu a katalyzátorem vztahů. Přesto se neobejde bez scén nepříjemných na pohled, jež zaujmou svou rozmanitostí. Ostrov se zprvu může zdát idylický, nicméně příroda se stejně jako lidé nebojí ukázat svou odvrácenou stránku. Je to film o přežití v divočině, kde lidé představují největší nebezpečí. Role se obrátily a civilizační záchranná síť je pryč. Budeme sledovat, co moc udělá s člověkem, když mu opravdu o něco jde.
Ve významné poradenské firmě pracuje Linda Liddle (Rachel McAdams) na těch nejdůležitějších finančních zprávách. S čísly to opravdu umí, ale jinak je to taková šedá kancelářská myš. Ostatní v kanceláři ji prakticky ignorují, pokud si zrovna nepřivlastňují její práci. Měla slíbené velké povýšení, ale mezitím šéfa vystřídal jeho zbohatlický syn Bradley (Dylan O'Brien) a všechno bylo najednou jinak. Na pozici viceprezidenta si vybral egoistického mladého kravaťáka, kterého zná z univerzitního bratrstva. Linda alespoň dostane příležitost pomoci s asijskou fúzí firmy.
Všichni vyrážejí do Bangkoku, ale letadlo během cesty vletí do velmi silné bouřky a zřítí se někde v Thajském zálivu. Druhého dne se Linda probudí na pláži neobydleného tropického ostrova. Po chvíli objeví i Bradleyho, který ale krvácí a je v bezvědomí. Naštěstí Linda není bezradná, protože její největší zálibou jsou knihy o přežití, ze kterých toho hodně pochytila. Zanedlouho tak mají přístřeší, vodu a oheň. Jídlo také brzy dokáže zajistit. Když se Bradley probudí, netrvá dlouho a hned má chuť rozkazovat.
Linda mu rychle dokáže, že má navrch a že se bez jejích schopností zkrátka neobejde. Vztahy se zdánlivě vyjasňují a přežívání se stává snesitelnější. Linda je zde ve svém živlu, protože po podobném dobrodružství celý život toužila. Naopak Bradley chce všechno, co měl, zpátky. Bohužel se bez Lindy nikam nedostane. Přátelská atmosféra tak bere za své a rovnováha je čím dál křehčí. Snad se jim nakonec podaří ostrov opustit, ale kdo ví, zda je to v zájmu obou z nich.
Příběh začínáme ve strohé kanceláři, kde se střetávají dva naprosto rozdílné světy. Na jedné straně jsou tvrdě pracující, kteří jsou v pozadí. Odvedou svou práci, ale o opravdových zásluhách si mohou nechat jenom zdát. Jejich typickým zástupcem je právě Linda. Na druhé straně stojí ti vysoce postavení, kteří na ty dole zvysoka kašlou. Zajímají je pouze peníze a bezduchá image. Mezi ně se řadí i Bradley. Zejména pro ty na spodu potravinového řetězce to není příjemný úděl.
Když dojde ke ztroskotání, role se rychle mohou obrátit. Najednou nezáleží na penězích a konexích, ale schopnostech a vůli přežít. Oheň a voda se stávají tím nejcennějším artiklem. Zpočátku se film věnuje zabydlování ostrova. Od zajištění běžných potřeb ale brzy přecházíme k utužování vzájemných vztahů, které bude vzhledem k rozdílnosti obou postav mnohem zajímavější. O přežití jako takovém to zase tolik není.
Moderní kancelář tak vyměníme za krásnou tropickou přírodu. Krásná prosluněná pláž leží hned vedle azurově probarveného oceánu. Následuje hustý tropický prales, kde to doslova překypuje životem. Příroda se ovšem nezdráhá ukázat svou odvrácenou tvář. Z ničeho nic se přižene krutá bouře a vám nezbývá než se schovat. Velká zvířata vám sice mohou poskytnout zásobu masa, ale rozhodně nedají svou kůži lacino.
V běžném životě Linda rozhodně nevystupuje z řady. V práci si jí neváží a kolegy spíše odpuzuje. Po práci nejčastěji popíjí se svou andulkou a doufá, že bude jednoho dne soutěžit v Survivoru, což se jí do určité míry i splní. Na ostrově se konečně stává sama sebou a doslova rozkvétá. Stává se neohroženou hrdinkou, se kterou si žádný člověk ani zvíře nemohou zahrávat. I když si prošla katastrofou, tak nemůže být šťastnější a bude pro ni těžké se toho vzdát.
Naopak Bradley měl v civilizaci všechno, co si jen mohl přát. Postavení, peníze a krásnou snoubenku, ale to je najednou pryč. Musí se spoléhat na někoho, koho se ještě před pár dny chtěl zbavit. Když si Linda něco usmyslí, nezbývá mu než se dříve či později podřídit. Chvílemi to vypadá, že se stávají přáteli, ale nikdy to nevydrží dlouho. Nejčastěji setrvávají v napjatém příměří, které kdykoliv může přerůst v násilí.
Hororový aspekt filmu zpravidla stojí na záběrech nepříjemných na pohled. Žádná monstra či temné záběry plné všemožných lekaček zde nenajdeme. Zpočátku jde o scény s různými tělními tekutinami, jež provázejí rozličná zranění, výpravy na lov či otravy neznámými bobulemi. Později se ke slovu dostává i drsnější násilí, kde pro ránu či pobodání nikdo nejde daleko. Nakonec nejděsivěji působí zlo ukryté uvnitř člověka, který je ochotný jít i přes mrtvoly.
Celý film, a především atmosféra, se postupně zahušťují. Linda začíná prosazovat svou vůli čím dál drsnějšími metodami. Nedělá jí nejmenší problém využít lstí, aby toho druhého dostala přesně tam, kde ho chce mít. Bradley s tím nic nenadělá, protože sám nerozdělá oheň ani nepostaví vor. Všechny jeho marné pokusy jsou pouze voda na Lindin mlýn.
Není tak divu, že záchrana není vysoko na jejím seznamu priorit. Spíše by to ráda trochu oddálila, když je poprvé v životě na koni a nikdo na ni nemá. Není možné, aby je dříve či později nenašli, ale není nutné tomu pomáhat. Zanedlouho už se k tomu schyluje, ale Linda se rozhodně nebojí drsných metod, aby to alespoň dočasně oddálila. Civilizovanost tak pomalu ale jistě bere za své.
Audiovizuální zpracování se vedle příběhu nezdá zdaleka tak důležité. Pohledy ze strohé kanceláře rychle střídají záběry divoké přírody. Ale nejvíce se kamera točí kolem hlavních hrdinů, kteří jsou zde nejdůležitější. Kromě emocí v přímém přenosu sledujeme, jak se duševní proměna propisuje do jejich vzhledu. Vedle zvuků přírody nesmí chybět ani hudba. Uslyšíme zde povedený mix rozličných skladeb, které vhodně doplňují závažnější scény.
S tím, jak se blížíme k závěru, začíná to mezi postavami opravdu vřít. Drsný boj o to, jak toto tropické dobrodružství dopadne. Oba mají diametrálně odlišné zájmy a ten druhý jim stojí v cestě. Odhalují se největší tajemství a oba ukazují své pravé já. Nekalosti i násilí dosahují svého vrcholu. Přichází velké finále a osud obou je nadobro zpečetěn. Jeden z toho vyjde jako jasný vítěz, zatímco po tom druhém neštěkne pes.
Automobily
Před odletem ti bohatší přijeli v Chevroletech Suburban, zatímco v závěru filmu odjíždí přeživší hrdina vstříc západu slunce v klasickém Mercedesu-Benz SL. Vzhledem k lokaci filmu zde nenajdeme žádné další automobily.
Daniel Trojan
