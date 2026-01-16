Film Sisu: Odplata: Vzpomínka na rodinu je nejsilnější motivací přežít (67,5 %)
V akčním filmu s válečnou tématikou se drsný bojovník postaví mnohonásobné přesile, aby vzdal čest své rodině. Režie snímku se ujal Jalmari Helander, který je pověstný drsnými a nekompromisními filmy. Ošlehaného hrdinu v hlavní roli si zahrál Jorma Tommila, zatímco jeho úhlavního nepřítele ztvárnil Stephen Lang. Ostatní herci se na plátně příliš neohřáli.
Během druhé světové války přišel Fin Aatami (Jorma Tommila) o celou svou rodinu rukou zlovolného sovětského důstojníka. Tehdy se vydal za pomstou, a přitom sprovodil ze světa zástupy rudoarmějců a přežil. Tím si vysloužil status finské válečné legendy a přezdívku Kostěj neboli nesmrtelný. Po válce se Finsko muselo vzdát velké části svého území a srub jeho rodiny skončil na území Sovětského svazu. S tím se Kostěj nemohl smířit a rozhodl se jej přestěhovat a postavit ve Finsku na její památku.
Kostěj stále leží Sovětům v žaludku a ti se nesnaží o nic jiného než ho sprovodit ze světa a ukázat tak, že je pouhý člověk. Na starost to dostává důstojník Dragunov (Stephen Lang), který tehdy zabil jeho rodinu, aby dokončil špinavou práci. Prvním chabým pokusem byla ozbrojená silniční kontrola, což v žádném případě nemohlo zastavit tak drsného bojovníka, který se řítí v mnohotunovém náklaďáku. Při útoku motorkářské jednotky sice utrpí zranění, ale to ho nezastaví. Nepřítel má mnohem větší ztráty.
Po chvíli klidu na dolití rozpáleného chladiče se objevují letadla, která už budou větší oříšek. Kostěj, navzdory všemu svému úsilí, musí obětovat svůj náklaďák. Přesto přežije a dřevo z domu vyplave na hladinu, a tak pokračuje dál. Uvidíme, co na něj osud ještě přichystal. Budou jeho schopnosti stačit, nebo jednotlivec nemůže vzdorovat síle Sovětského svazu?
Děj je nejméně důležitým prvkem filmu. Ukazuje hon za tím posledním, co hrdinovi zbylo po rodině bez ohledu na to, jak náročné to může být. Na druhé straně stojí touha dokončit rozdělanou práci a pomstít se za staré křivdy. Celou válečnou mašinerii pohání snaha ukázat, že když se někdo postaví proti Sovětskému svazu, se se zlou potáže. Příběh odhaluje motivaci hlavního hrdiny, ale často se stává pouhou výplní.
Kostěj je příkladem až mýtického akčního hrdiny, kterého nikdo a nic nezastaví, dokud nedosáhne svého cíle. Bez bázně a hany čelí protivenství osudu. Žádná překážka není nepřekonatelná, žádná armáda není neporazitelná. Zranění nic neznamenají, ať jsou sebezávažnější. Kombinuje sílu spousty chlapů s neuvěřitelným důvtipem. Nemá žádné slitování s těmi, kteří se mu postaví do cesty. Nechává za sebe promlouvat činy, které z něj udělaly legendu.
Jeho tělo je ošleháno řadou bitev. Zanedbaným vzhledem odhaluje, že mu na sobě samotném nezáleží. V jeho pohledu se zračí utrpení, ale i obrovské odhodlání a nezdolnost. Stačí jeden pohled a každý rozumný člověk vezme nohy na ramena. Hluboko pod tou tvrdou slupkou je i kus lidskosti a hlubokých emocí. Zlomený muž, který přišel o všechno a nemá co ztratit.
Zprvu se akce točí okolo náklaďáku s drahocenným nákladem, který se hrdina snaží za každou cenu dostat do cíle přes zástupy nepřátel. Desítky mrtvých vojáků, kteří brutálně přišli o život při snaze ho zastavit. Když nestačí jednotlivci ochotní položit život, přichází na řadu těžší kalibr. Akční scény najednou dostávají úplně jiný rozměr, když se kolem uhánějícího náklaďáku míhají bojová letadla a přichází nejedna smršť kulek.
Po drsné odstávce, kdy se vše zdálo ztraceno, se akce vrací do osobnější roviny muže proti muži. Když se plížení nesetkává s úspěchem, přichází čas na pořádnou řežbu. Jeden pěšák za druhým krutě umírá. Krvavá rvačka se mění v kosení ostrou čepelí. Nepřítel se nevzdává, i když je odsouzen k smrti. Když je protivníků moc, kulomet to jistí. To je jediný způsob, jak se probít k hlavnímu padouchovi.
Je to sice poutavá podívaná, ale s realističností si příliš hlavu neláme. S mnohotunovými stroji je pohazováno jako s hračkami. Jedinečné úskoky, které by za žádných okolností nemohly fungovat a v okamžiku by hlavního hrdinu připravily o život. Pěšákům stačí jedna rána, zatímco Kostěj je nezničitelný. Může si dovolit takové věci, které by jiného přivedly do hrobu. Ideální by bylo se od toho oprostit, ale to často není možné.
Film je plný explicitní brutality, která téměř nezná hranic. Pěšáci přichází o končetiny či končí pod koly rozjetého náklaďáku. Upálení zaživa také přijde na přetřes. Ti méně šťastní skončí prostřílení jako řešeto a krev stříká kolem. Dostaneme se až k mučení, což je velmi obtížné sledovat. Otevřené krvavé rány a hluboké utrpení v očích hrdiny. Celé je to velmi výmluvná ukázka hrůz, které válka dnes a denně přináší.
Audiovizuální zpracování také sehrává svou roli. Při akčních scénách vtahuje do děje a nabízí neobvyklé pohledy. Explicitně odhaluje velké množství brutality, a přitom dokáže i budovat napětí. Nemohou chybět ani pohledy do urputných tváří, když se jednotlivci vrhají do akce. Vcelku komorní hudební doprovod provází klidnější pasáže, ale když jde do tuhého, umí se i výrazněji rozeznít. Stejně důležitou roli mají i ruchy, ať už ryk motorů, tak dunivá střelba.
Kontrastem k hrůzám, které se na plátně dějí, je malebná příroda kolem. Nekonečné planiny, kde se vítr proplétá mezi stébly trávy, se střídají s hustými lesy. Pobřeží, u kterého by se hlavní hrdina mohl kochat, kdyby jej nepronásledovaly stíhačky. Všude kolem se rozprostírá klid a mír, dokud nepřijde člověk a celé to nenaruší.
Po probíjení se stovkami pěšáků se Kostěj vrhá na hlavního padoucha, který bude tím nejnáročnějším protivníkem, jakého před něj osud postavil. Drsný boj muže proti muži, ve kterém se srovnají nevyřízené účty. Pomsta se konečně dostává ke slovu a bude pěkně krutá. Snad se našemu hrdinovi dostane aspoň trochu zadostiučinění, když nic jiného. Přece nepadne na oltář zla, když došel tak daleko.
Finský válečný hrdina se vrací do Sovětského svazu pro to jediné, co mu zbylo po jeho rodině. Na cestě zpátky se ho ale budou snažit za každou cenu zastavit. Během války mu sovětský důstojník zabil celou rodinu, tudíž se vydal na válečnou stezku a zabil stovky nepřátelských vojáků. Kostěj se stal hrdinou, ale Sovětům od té doby ležel v žaludku. Když se vrátil na jejich území, udělají všechno, aby ukázali, že je jenom člověk. V akčních scénách, které upoutají zběsilostí, na něj pošlou celý arzenál, ale dokud dýchá, zastavit se nenechá. Je to cesta plná brutality, ale hrdinství si vyžaduje i notnou dávku utrpení. Kamera oboje podmanivě snímá.
V drsném akčním filmu se odhaluje nezdolnost člověka, který má jediný cíl a nemá co ztratit ve snaze ho dosáhnout. Vzpomínka na jeho rodinu ho pohání kupředu a ani hordy vojáků ho nemohou zastavit. Ač to může vypadat beznadějně, není možné to vzdát. Je to často utržené ze řetězu, až to s realitou nemá vůbec nic společného. Ať už bláznivými úskoky, tak nesmrtelností hlavního hrdiny. Přitom v jeho tváři můžeme vidět i nefalšované lidské emoce. Explicitní brutalita je zde paralelou ke všem hrůzám války. Je to drsná podívaná plná lidské nezdolnosti a touhy po pomstě. Rozhodně není realistická stejně jako nesmrtelný hlavní hrdina, ale ničemu to nevadí. Akční scény zaujmou a udrží diváky u obrazovek. Je to starosvětská akční jízda, která určitě zabaví a nesnaží se být něčím více.
Automobily
Kostěj uhání krajinou před pronásledovateli v náklaďáku KrAZ 255. V jeho drsné cestě mu napomůže i tank T-55. Vojenské hlídky, a především hlavní padouch jezdí v GAZu 69. K hranici s Finskem přijíždějí jednotky v Plymouthu Business Sedan a Cadillacu Series 65. Sovětská armáda proti Kostějovi nasadí i pásový transportér AT-S.
Zdroje
Současně publikováno na Médium.cz
Daniel Trojan
Daniel Trojan
Daniel Trojan
Daniel Trojan
Daniel Trojan
