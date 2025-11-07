Film Sbormistr: Nevinná dívka podlehne zvráceným choutkám toho, ke komu vzhlížela (65 %)
V psychologickém dramatu inspirovaném skutečnými událostmi zneužije proslulý sbormistr nevinnou dívku ke svým nevhodným choutkám. Režie tohoto snímku se ujal Ondřej Provazník, který se zatím nemůže pochlubit rozsáhlou filmografií. Nadějnou dospívající zpěvačku si zahrála Kateřina Falbrová, zatímco její sestru ztvárnila Maya Kintera. Antagonistou příběhu je Juraj Loj jako zlovolný sbormistr se silným charismatem.
Karolína (Kateřina Falbrová) si žije obyčejným životem čerstvě dospívající dívky v devadesátých letech. Její největší zálibou je zpěv, ve kterém ji pravděpodobně čeká velká budoucnost. Její starší sestra (Maya Kintera) je členkou nejprestižnějšího pražského dívčího sboru, zatímco ona je v přípravce. Rodiče je v tom podporují a vášnivě to prožívají spolu s nimi. Na jedné ze zkoušek Karolína dokáže zaujmout i obdivovaného sbormistra Víta Máchu.
Sbor míří na turné po Spojených státech, nicméně předtím přichází na řadu soustředění v Krkonoších. Když jedna z členek nedorazí, je Karolína první volbou. Najednou se dostává do kolektivu nadaných zpěvaček, které vzájemně soupeří o přízeň sbormistra. Je sice nejmladší, ale starší sestra ji doufejme podrží. Musí se rychle zapojit, jinak nedostane šanci zúčastnit se amerického turné.
Naštěstí se k ní sbormistr Mácha chová přívětivě a věnuje jí pozornost. Chválí ji a snaží se podporovat její talent. Ona se mu odvděčuje svou snahou a oddaností. Bohužel to brzy opouští profesionální rovinu a přechází do roviny čistě osobní. Mácha ji vyzdvihuje a zahrnuje medovými slovy. Karolína touží po jeho uznání, a přitom nevidí, že si ji omotává kolem prstu. Slova přecházejí v letmé dotyky, ale sbormistr nikdy nebude mít dost.
Začátek filmu hraje na idylickou notu. Karolína dostává životní příležitost, po které toužila. Postavit se na pódium a podělit se s ostatními o svůj andělský hlas. Celý sbor si vybudoval věhlas a přináší dívkám netušené možnosti. Nesmírně krásný sborový zpěv provází obdiv širokých davů. To celé doplňuje charismatický sbormistr v čele.
Bohužel se za pozlátkem skrývají i nepříjemnosti. Tvrdý dril a snaha o dokonalost. Kdo není dost dobrý, musí z kola ven. Stačí drobné zaškobrtnutí a na dívky se snese sbormistrův hněv. Všechno musí být po jeho, a on má vždycky pravdu. Přece ví, co je pro ně nejlepší. Dívky přistupují na jeho podmínky, protože nikdo jiný jim nenabídne takové příležitosti.
Sbormistr Mácha je neochvějným pánem sboru. Stojí za jeho úspěchem a ostatní k němu vzhlížejí. Dovedl sbor z malé evropské země až do Spojených států. Navíc je okouzlující a má silné charisma, čímž dospívajícím dívkám imponuje. Ony se snaží získat jeho pozornost a uznání. Je mezi nimi rivalita a chtějí ostatním ukázat, že právě ony patří mezi jeho vyvolené, kterým dopřeje úspěch.
Karolína je oproti němu nevinná dívenka, která nic neví o životě. Nikdo ji nevaroval před nástrahami velkého světa. Chce zpívat a nic jiného neřeší. Najednou se o ni začíná zajímat opačné pohlaví, což nikdy nezažila. Připadá si výjimečná a zdánlivě rozkvete. Obzvlášť, když jde o někoho důležitého, po jehož uznání touží. Bohužel netuší, že za krásnými slovy se skrývá zlo.
Jejich interakce se zprvu zdají nevinné. Občasná pochvala, lichotka či upřednostnění před jinou dívkou ve sboru. Letmý pohled jako ukázka uznání. To stačí, aby Karolína ztratila ostražitost. Bohužel Mácha překročí všechny hranice a začíná to být až zvrácené. Letmé dotyky se střídají s trávením času o samotě. Pokračuje to společnou návštěvou sauny, k čemuž by za žádných okolností nemělo dojít. Bohužel film s tím nepracuje ideálně, tudíž se mnohé situace nezdají tak závažné, jak by bylo záhodno. Až příliš to spoléhá na vnímavost samotných diváků.
Film je ukázkou, jak je jednoduché někoho získat do své moci. Začíná to pozvolna a postupně se posouvají hranice. Oběť si není vědoma, že se děje něco špatného, dokud není příliš pozdě. Pak už je opravdu těžké se zachránit. Okolí je příliš nevšímavé, aby to zaznamenalo. Je to hrozné, ale je to tak.
Bohužel taková byla situace v devadesátých letech, kdy obtěžování nebylo považováno za problém. Většina veřejnosti včetně orgánů činných v trestním řízení se tvářila, že se nic takového neděje. Přece by takto významný muž něco takového nedělal. Vždy se to odbylo tím, že si dítě či dospívající vymýšlejí. Dnes se situace posunula, nicméně do ideálního stavu máme hodně daleko.
Audiovizuální zpracování se na první pohled nezdá tak důležité, ale dotváří celkovou atmosféru. Především detailní záběry dávají postavám a jejich emocím příležitost vyniknout. Téměř zamilovaný pohled Karolíny, když se dívá na sbormistra jako na svatý obrázek. Zároveň je v něm velká dávka nevinnosti. Máchova tvář je charismatická, ale pohled do očí prozrazuje temnotu v jeho duši. Kontrastem k temným okamžikům je andělský hlas sboristek, který se často hlásí o slovo.
Nejhorší je, že se takové věci dějí i ve skutečnosti a film se těmito příběhy inspiroval. Měl to být modelový tragický příběh, ale rozhodně nezapře inspiraci kauzou sboru Bambini di Praga a sbormistra Kulínského. Naneštěstí se to stalo zdrojem kontroverze, když se v něm skutečné oběti začaly poznávat. Obzvlášť skutečná Karolína, která rozhodně nechtěla být hlavní hvězdou a film ji otevřel staré rány. Přitom úcta k obětem by měla být na prvním místě.
V závěru filmu nevhodný vztah mezi dívkou a sbormistrem překračuje nejzazší mez. Karolína je bezbranná a Mácha toho využije. Neodolá svým mrzkým pudům a stává se predátorem. Karolína je zneužita a traumatizována. Byla připravena o dětskou nevinnost tím, ke komu vzhlížela. Jiskra v jejích očích náhle vyprchala. Zde přicházejí ty silné, nepříjemné emoce, které ve filmu dosud chyběly. Ale kéž by to nemuselo přijít.
Talentovaná dospívající dívka dostane příležitost zpívat v prestižním sboru, ale místo úspěchu se jí dostane celoživotních traumat z rukou zlovolného sbormistra. Karolína netouží po ničem jiném než zpívat ve sboru po boku své starší sestry. Stačí jedna návštěva sbormistra v přípravce a najednou se jí sen vyplní. Její hlas bohužel není tím, po čem sbormistr touží. Zahoří k ní zvrácenými city a nedokáže odolat. Začíná to u sladkých slov a letmých dotyků, ale když to nikdo nezastaví, skončí to zneužitím. Ze začátku je to nevinné, ale není pochyb, k jakým krajnostem to směřuje.
Veselá dívka se dostane do spárů zlovolného muže, který ji poznamená na celý život. Funguje to jako podmanivá ukázka, jak lze někoho získat do své moci, aniž by se mohl bránit. Je to pomalé a skryté, ale bohužel na plátně to nepůsobí tak závažně, jak by mělo. Karolína dokonale reflektuje proměnu dívky v podobné situaci, přičemž nadšení i utrpení se odráží v jejích očích. Film na první pohled zpracovává příběh citlivě, ale nebere dostatečný ohled na skutečné oběti. Andělské hlasy jsou dokonalým kontrastem k temnotě v duši. Film se zabývá velmi závažným tématem, avšak nezobrazuje ho tak závažně, jak by si zasloužilo. Možná to odpovídá realitě, ale film potřebuje něco víc. Určitě to není špatný snímek, ale až příliš se spoléhá na citlivost diváků. Závěr zlepšil výsledný dojem, ale možná to za to nestálo.
Automobily
Otec Karolíny jezdí ve škodě Favorit. Jinak zde nenajdeme žádný automobil, který by stál za zmínku.
Zdroje
https://www.csfd.cz/film/1374646-sbormistr/prehled/
https://www.imdb.com/title/tt28149522/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_1_nm_7_in_0_q_sbor
Současně publikováno na Médium.cz
