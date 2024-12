Film Rozzum v divočině: Jak robotka uprostřed přírody k životnímu štěstí přišla (87,5 %)

Robotka předurčená sloužit lidem nedopatřením skončí na ostrově obývaném zvířaty, kde musí překonat nejednu výzvu, aby sem zapadla. Přitom se stane opatrovatelkou malého housátka, které nakonec dovede k odletu do teplých krajin.

Cestu za nalezením pravého smyslu svého života uvidíme v rodinném animáku, kterým studio Dreamworks odhaluje svůj potenciál. Režie se ujal zkušený tvůrce v rámci žánru Chris Sanders. Robotce v hlavní roli propůjčila hlas Lupita Nyong’o, zatímco už dospělé housátko promlouvá hlasem Kita Connora. Tyto dva doplňuje Pedro Pascal jako lišák.

Smyslem existence robotky Roz (Nupita Nyong’o) z řady Rozzum je sloužit lidem a splnit jim jakékoliv přání. Bohužel došlo k nehodě a Roz skončila na ostrově, jehož obyvateli jsou pouze divoká zvířata. I přesto se snaží prospívat a dostát svému poslání, ale příroda jí dává pěkně zabrat. Když ji nenapadne rozzuřený medvěd, tak na ni podnikne nájezd banda nenechavých mývalů. Naštěstí se dokáže přizpůsobovat a netrvá dlouho a naučí se rozumět řeči zvířat. Ale to stále nestačí.

Jednoho dne Roz nešťastně zničí husí hnízdo a připraví tak jediné vejce o pečující matku. To všechno dosavadní změní a Roz konečně dostává vytoužený cíl. Postarat se o osiřelé vejce a ochránit jej před zlým světem. Bláhově se domnívá, že vylíhnutím všechno skončí. Přitom nemůže být dál od pravdy, protože se právě stala matkou na plný úvazek. Musí se tak vše učit za pochodu. Zároveň se k nim připojuje lišák Slídič (Pedro Pascal), který měl původně v úmyslu vejce sežrat. Přitom není zlý, jenom mazaný jako každá liška.

Jeho rady a pomoc se ovšem stanou nedocenitelné. S jejich péčí nakonec malé housátko pojmenované Jasnozobák (Kit Connor) dospěje. Ale nyní před ním stojí ta největší výzva. Naučit se obstojně plavat a létat, aby mohl s ostatními na podzim vyrazit do teplých krajin. Nebude to mít vůbec jednoduché, protože se ho ostatní husy kvůli jeho paktování s robotem straní. Ovšem když se tato nevšední rodina spojí, tak dosáhne svého cíle. Dají ale ostatní husy Jasnozobákovi šanci ukázat, co se v něm doopravdy skrývá? A co bude s ostatními?

Film boduje mnohovrstevnatým dějem, který je studnicí rozmanitého obsahu. Nekonečná moudrost přírody proti chladné racionalitě techniky. Snaha se popasovat s náročnou situací, na kterou se nebylo možné předem připravit. Najít smysl života v něčem, co by vás ani nenapadlo. Ukazuje všechny krásy, které život skýtá a stačí je jen objevit. Strasti jsou vždy účinně převáženy radostmi, pokud dostanou příležitost.

Jedním ze základních kamenů filmu je téma mateřství. I když k tomu přijdete jako slepá k houslím, tak vám nezbývá nic jiného než se s tím popasovat. Přitom není vůbec jednoduché být matkou. Nikdo vás nepřipraví na tu řadu výzev, které je nutné překonat. Utrhujete si od úst, jenom aby se vaše děti měly lépe. Hmotné zajištění je ale bez lásky zbytečné. Snažíte se ze sebe vydat to nejlepší a stále to není dost. Musíte se připravit na mnoho chyb. Je to dosti nevděčný úděl, ale děláte to pro ně, byť to zatím nedokážou docenit.

Tomu je věrný i Slídič, který má velké srdce a touží po tom být milován. Oproti tomu se Roz musí všechno včetně emocí teprve učit a nasávat moudrost světa jako houba. Je až s podivem, že dokázali vychovat takovou jedinečnou bytost. Ač se Jasnozobák liší, tak by mu ostatní husy mohly právě jeho mimořádné zázemí závidět. Ostatní zvířata především vyplňují celý les a činí ho rozmanitým živoucím místem.

Ovšem jen mateřskou láskou nemůže být živ člověk. Brzy začnou hrát prim přátelé, potažmo celá komunita. Člověk potřebuje někam patřit a pocítit sounáležitost, obzvlášť když se od ostatních odlišuje. Mít s kým sdílet všechny radosti života. Ale teprve v krizi poznáš přítele. Když se objeví trable, tak je neocenitelné mít se o koho opřít. Spolu s ostatními jste silnější a schopni překonat sebevětší protivenství osudu.

Výtvarné zpracování celého filmu je více umělecké, než jsme u animačního mainstreamu zvyklí. Počítačem generovaná grafika přenechává místo osobitější kreslené animaci. Jako by nadaný kreslíř vzal do ruky rozličné výtvarné potřeby a pomocí nich do každého záběru obtiskl kousek své umělecké duše. Překrásné pohledy do malebné přírody jako by vypadly z obrazu malířských mistrů. Postavy i všechno ostatní není prvoplánově dětinské a roztomilé, ale nabízí i těm nejmenším hodnotný vizuální zážitek. Prostě něco překrásného. Máte pocit, jako kdybyste se vrátili do dětství na stránky oblíbené knihy pohádek.

Navzdory mnoha hodnotným tématům se film nebrání ani hřejivému humoru. Dokonce i ten černý díky poněkud morbidní rodince vačic nechybí. Zábavné průpovídky doplňuje přehršel milých detailů všude kolem, které vám vykouzlí úsměv na tváři. Ovšem zdaleka nejvíce zábavy pramení z okamžiků vzájemného nepochopení a střetů odlišných pohledů na svět. Příroda má úplně jiné zákonitosti a s nikým se nemazlí. Roz je na začátku jako slon v porcelánu, který se pomocí vlastního programu a metody pokus omyl snaží zapadnout. Je to zábavné a vždy myšleno v dobrém, což je to pravé pro rodinný film.

Střet techniky a přírody provází celý děj. Chladné výpočty a kalkulace proti živelnosti a zvířecím instinktům. Snaha přistupovat racionálně k něčemu tak prchlivému a proměnlivému, jako jsou emoce. Naštěstí i to nejtvrdší srdce lze nakonec obměkčit. I robot se dokáže proměnit. Stát se myslícím a cítícím stvořením, jenom k němu nesmíme přistupovat jako k bezduché plechovce, která nám má sloužit. Láska je zkrátka všemocná. Lidé jsou úplně stejní, jak nás bajky učí odnepaměti.

Ale to by se nesměla přihlásit o slovo Rozina mateřská korporace, které je podobná proměna proti srsti. Chce masu bezduchých strojů, které bezmyšlenkovitě splní každý rozkaz. Jakékoliv vlastní myšlení a emoce mohou znamenat problém. Rozvrátit na první pohled dokonalý svět, který je téměř bezednou studnicí peněz. Toho se nikdo nevzdá lacino. To by mělo být poučením, protože svět je plný těch, kteří chtějí sprovodit ze světa to, co nedokážou ovládnout nebo pochopit. Kreslená animace přitom ustupuje té počítačové, aby ještě zdůraznila tento kontrast.

Závěr filmu je konečným zúčtováním mezi technikou a přírodou. Nese s sebou poutavou akční sekvenci, na kterou se nejenom skvěle dívá, ale hlavně se v ní sjednocují všechny nosné myšlenky celého filmu. Všichni se musí spojit a postavit se na odpor nepříteli. Soudržnost sálá všude kolem. Ovšem žádný boj se neobejde bez obětí, když se někteří z lásky obětují pro dobro ostatních.

Je to krásný rodinný film plný moudrosti přírody a honby za naplněným životem bez ohledu na nepřející okolnosti. Do cizího prostředí jako velká voda vtrhává robotka. Nechává na sebe působit jeho obyvatele, stává se jednou z nich a postupně s lesním společenstvím sroste v jednu bytost. Dokáže se vzepřít svému programu a naučit se uvažovat, řídit se instinkty a také milovat. Lišák a house se jí stanou rodinou a přinesou jí životní štěstí. Je to cesta plná laskavého humoru, který pramení z odlišných pohledů na svět. To celé provází překrásná kreslená animace dělající z lesa nádherné malebné místo, které jako by vypadlo ze stránek knihy pohádek.

Dohromady jde o nadmíru povedený animák plný silných emocí a hodnotného obsahu s přesahem do života každého z nás. Ve středu dění je odvěký střet mezi světem techniky a matkou přírodou. Racionalita proti živelnosti. Je to náročná cesta za nalezením svého místa na světě, která se může podařit díky nesmírné síle rodiny a upřímného přátelství. Dokáže zdatně kombinovat hodnotný obsah s trochou lehkosti pro vykouzlení úsměvu na tváři. Výtvarné zpracování krásně dotváří pohádkovou atmosféru. Na chvíli se vrátíte do dětství a zavzpomínáte na ty krásné bezstarostné časy. Studio Dreamworks se tímto snímkem letos postavilo na piedestal tohoto žánru.

Automobily

Vzhledem k prostředí filmu tady bohužel nenajdeme žádné automobily.

Zdroje

Současně publikováno na Médium.cz