Film Predátor: Nebezpečné území: I krvežíznivý bojovník může mít dobré srdce (78,5 %)
V dobrodružném akčním sci-fi zasazeném na planetu v dalekém vesmíru se nejslabší z predátorů kmene Yautja vydává na nebezpečnou pouť, která by měla být nad jeho síly. Režie tohoto filmu se ujal Dan Trachtenberg, který se velkou měrou podílí na současné podobě predátorského univerza. Do zdánlivě slabého mimozemského bojovníka se vtělil Dimitrius Schuster-Koloamatangi, zatímco lidsky působící androidku po jeho boku si zahrála Elle Fanning, která ztvárňuje dvě naprosto odlišné osobnosti.
Planeta Yautja je domovem stejnojmenné nesmlouvavé rasy obávaných predátorů. Cení si nesmlouvavosti a bojových schopností, zatracují každý projev slabosti. Mladý predátor Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) je ostatními soukmenovci považován za slabý kus. Aby prokázal své schopnosti a stal se plnohodnotnou součástí klanu, rozhodne se zabít to nejnebezpečnější monstrum zvané Kalisk ze smrtící planety Genna. Bohužel jeho otec mu odmítá dát šanci a nutí jeho bratra, aby ho zabil. Dek unikne smrti jen díky tomu, že za něj bratr položí život.
Nakonec se dostává na planetu Genna, kde se na něj hned vrhá místní příroda. Prvnímu útoku odolá, ale další by ho stál život, kdyby zde nenarazil na androidku Thiu (Elle Fanning). Dek netouží po společnosti, ale vezme ji na milost pro její znalosti místní přírody a skutečnosti, že ví, kde najít Kaliska. Společně putují krajinou plnou nástrah, a přitom se v něm Thia snaží najít trochu lidskosti. Zároveň se k nim připojí spojenec z řad místní fauny.
Ovšem Dek není jediný, kdo po Kaliskovi prahne. Společnost Weyland-Yutani sem vysílá jednotku, která jej má získat pro účely vojenského výzkumu. Do jejich řad patří i Thia, která se pokouší být loajální. Kalisk se brzy zjeví na scéně a situace se vyhrocuje. Přitom není jasné, v koho mohou vložit svou důvěru. Drsný boj začíná a nepřítelem může být kdykoliv. Dek to bude mít těžké, ale když se osvědčí, stane se tím nejlepším z kmene Yautja.
Děj se zpočátku zdá prostý, ale postupně se dokáže rozvinout. Byť je Dek z rodu predátorů, mezi svými je outsiderem. Ani jeho otec mu nevěří a považuje ho za méněcenný kus, který si nezaslouží nic jiného než utracení. Proto vyráží na cestu, na které může dokázat, že se v něm všichni mýlili. Je poháněn vztekem a snahou, aby za něj bratr nepoložil život nadarmo. Bojuje drsně a nesmlouvavě, tak jak to do něj od narození vtloukali.
Na Deka zde číhají hrozby, které jsou nad jeho síly. Bude muset překousnout svou hrdost a přijmout pomocnou ruku. Postupně zjišťuje, že být vlkem samotářem ne vždy funguje podle představ. Spolupráce může být jedinou cestou kupředu. Dek objevuje sílu přátelství, která je nade všechny překážky. Nemusí se spoléhat pouze na sebe. Není potřeba být nesmlouvavý, krvežíznivý zabiják, když stačí projevit trochu lidskosti.
K tomuto zjištění ho dovede Thia a její lidský přístup, který není pro androida typický, ani žádoucí. Z pouhého nástroje a cesty ke Kaliskovi se stává jeho souputníkem. Takovým, pro kterého bude ochotný i riskovat život. Ona mu otevřela obzory a ukázala, že život nabízí i něco jiného, než ho učili.
Celý příběh se odehrává v prostředí, které je fascinující na pohled. Začínáme na drsné planetě Yautja, která je stejně nemilosrdná jako její obyvatelé. Samá poušť a ostré skály. Oproti tomu se planeta Genna zdá být zeleným rájem. Husté lesy a rozeklané hory na obzoru. Stejná nádhera jako na Zemi. Za tou krásou ovšem čeká smrtelné nebezpečí.
Číhají zde krvelačná monstra, která jsou výtvarně jedinečná a dotažená do posledních detailů. Ostré zuby a drápy jsou pouhý začátek. Neotřelý vzhled skvěle kombinují s řadou vražedných schopností. Velikost je také jejich velkou výhodou. Flóra je sice krásná na pohled, ale o to vražednější umí být. Při bližším pohledu uvidíte jedovaté trny či trávu ostrou jako břitva, ale v tu chvíli už může být pozdě. Krása, která je životu nebezpečná.
Oproti tomu Dek začíná postupně ukazovat, že i uvnitř takové bytosti může být dobré srdce. Na první pohled odpuzuje svým monstrózním zjevem a k tomu přidává drsné nesmlouvavé chování. Ovšem za tvrdým zevnějškem se skrývá nejistota. Celý život poslouchal, že za nic nestojí. Že musí být velký zabiják, na tom prý jediném záleží. Najednou si uvědomuje, že projevit milosrdenství není slabost. Pokud se dokážeme oprostit od jeho vzhledu, tak v jeho tváři můžeme vidět i nefalšované emoce a skrze oči pohlédnout do jeho duše.
Predátorská technologie může zaujmout svou smrtící silou. Vzhledově kombinuje kmenový vzhled s moderními vymoženostmi. Ostré čepele obohacené o sílu laseru. Naneštěstí Dek nemá přístup k vymoženostem jako neviditelnost či termovize. Proto se musí spoléhat na své schopnosti. Naštěstí zjišťuje, že s přírodou nemusí bojovat, ale může ji využít ve svůj prospěch jako zbraň.
Audiovizuální zpracování dotváří film bez toho, aby na sebe strhávalo pozornost. Kamera dělá svou práci, jak je potřeba. Při akčních sekvencích vtahuje diváka do děje, zatímco v osobnějších pasážích dává příležitost vyniknout emocím. Hudební stránka filmu obsahuje i klasické skladby, ale spíše zaujmou ambientní zvuky či projevy postav či monster. Audiovizuál dělá svou práci tak, že to ani nepostřehnete.
Akční složka filmu stojí primárně na soubojích, ať už proti nástrahám přírody, tak mezi postavami navzájem. Začínáme soubojem s poutavou bojovou choreografií. Ovšem výrazně velkolepější jsou chvíle, kdy se Dek musí postavit jednomu z monster z planety Genna. Ostré zuby či spousta chapadel, s tím vším se musí vyrovnat. Provází to zběsilé pobíhání kolem a ohánění se ostrou čepelí. Vrhá se do boje zas a znova s největší možnou vervou.
Postupně se hlásí o slovo společnost Weyland-Yutani a její zástupci, kteří naplňují představu o chování nelítostné korporace. Jdou si za svým cílem bez ohledu na okolí. Kdo projeví odlišný názor je hned nepřítel a zásadní ohrožení. Monstra pro ně nejsou živými bytostmi, ale pouze objekty výzkumu. Dek jim se svou partou může zatopit a udělat tak i něco dobrého.
V závěru filmu musí Dek zužitkovat vše, co se během své náročné pouti naučil. Není to pouze o bojových zkušenostech, ale i nezměrné síle spolupráce a přátelství. Bez toho svého cíle zkrátka nedosáhne. Nejenom on, ale i ostatní se postaví svým démonům. Ale nemusí to být ten, kterého původně považovali za svůj cíl. Konečný souboj postupně graduje, až je z toho velkolepá podívaná. Přitom se opravdu ukáže, co je v životě důležité.
Zdánlivě nejslabší z kmene predátorů se vydává na nebezpečnou planetu, aby zdolal to nejnebezpečnější monstrum a ukázal, že si nezaslouží zatracení. Mladý Dek z kmene Yautja je otcem považován za méněcenného, a rozsudek smrti přežije díky bratrově oběti. Proto se vydává na hon monstra z planety Genna, které nikdo z kmene Yautja nezdolal. Nástrahy zdejší přírody by byly nad jeho síly, ale naštěstí díky lidské androidce objeví sílu spolupráce a přátelství. Uvědomuje si, že zabíjení všeho a všech zdaleka není jedinou cestou kupředu. Prostředí filmu je fascinující na pohled a působí živým dojmem. Krásné rostliny a úžasná monstra na pozadí velkolepých scenérií. A všechno je smrtelně nebezpečné.
Na první pohled krvežíznivý predátor nachází svou lidskou stránku a odhaluje, co všechno život nabízí. Vzepře se svému předurčení a jde si vlastní cestou. Spoluprací dosáhne více než kdyby bojoval osamocen. Celé to provází poutavé akční scény, kde mnozí bojují proti ostatním a nástrahám přírody za využití mnoha různých zbraní. Pravým nepřítelem se ukáže být nelítostná korporace, která míří chladnokrevně za svým cílem. Přírodní přístup se zde staví proti chladné lidskosti. Snímek ukazuje, že se lze změnit a obrátit svůj život novým směrem. To, že vás ostatní považují za zrůdu ještě neznamená, že nemůžete dokázat něco dobrého. Nechat na sebe působit ostatní a najít smysl života. Umí to být akční podívaná, fascinující na pohled, ale zároveň nabízí lidský příběh v netypických kulisách.
Automobily
Vzhledem k zaměření filmu zde nenajdeme žádné známé automobily, ovšem ve flotile společnosti Weyland-Yutani slouží hned několik kolových vozidel.
Zdroje
https://www.csfd.cz/film/1483868-predator-nebezpecne-uzemi/prehled/
https://www.imdb.com/title/tt31227572/?ref_=nv_sr_srsg_1_tt_5_nm_2_in_0_q_pre
Současně publikováno na Médium.cz
Daniel Trojan
Další články autora
Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...
