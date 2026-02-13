Film Prachová příšera: Ani ten nejdrsnější zločinec neporazí sílu dětské fantazie (75 %)
V dramatickém thrilleru s přesahem do akčního filmu a dětské fantasy se nesourodá dvojice hrdinů ubrání každému ohrožení, ať už je dílem člověka nebo výplodem dětské představivosti. Malá Aurora má tak bujnou představivost, že stvořila opravdovou, smrtelně nebezpečnou příšeru. Zmizení pěstounů ji v tom jen utvrdí. Proto zapojí souseda, kterého považuje za neohroženého zabijáka monster. Ten v tom ovšem vidí řádění zločinců, z nichž už celou řadu zabil, a kteří si v honbě za pomstou spletli byt. Tak nebo tak, Aurora je v nebezpečí a on se ji pokusí ochránit před každým ohrožením. Každý žije v odlišné realitě, které se nečekaně spojí dohromady. Svět plný fantazie, kde je možné cokoliv, stojí vedle světa zločinu, kde jsou lidé největšími zrůdami.
O vznik tohoto neotřelého snímku se zasloužil Bryan Fuller, pro kterého jde o režisérský debut na poli celovečerních filmů. Malou dívku s velkou představivostí si zahrála Sophie Sloan, zatímco jejího ochránce před příšerami všeho druhu ztvárnil Mads Mikkelsen. Sigourney Weaver zde zastupuje zločinnou lidskou stránku.
Film kombinuje mnoho různých žánrů a umožňuje podívat se na svět dětskýma očima a spatřit to, co zůstává skryto. Svět zločinu přidává více temnoty a akce, ale fantazie mu nastavuje druhou tvář. Samotné prostředí je výtvarně originální a plné barev a rozbíjí tak neveselou atmosféru. Audiovizuální zpracování se nebojí odvázat a doplnit excentrickou náturu filmu. Příšera může těm, které právě požírá, připadat děsivá, ale na horor to nestačí. Snímek nabízí od všeho trochu. Přechází od dobrodružství plného fantazie až po drsný akční film a všechno mezi tím. Neustále přináší něco nového a často jde o příjemné překvapení. Není jednoduché film žánrové zařadit a může působit až matoucím dojmem. Ale jinak poskytuje neotřelou podívanou, na kterou byste potřebovali hned několik různých filmů.
Osmiletá Aurora (Sophie Sloan) žije se svými pěstouny v honosném činžovním domě na předměstí New Yorku. Se soumrakem ji však svírá strach, protože mezi chuchvalci prachu pod její postelí se skrývá nebezpečná příšera. Samozřejmě ji tam pěstouni nikdy neobjeví a připisují to příliš bujné fantazii. Jedné noci se však ozve hrozný rachot z vedlejší ložnice. Aurora se až ráno odváží podívat, ale to už se po pěstounech slehla zem a celý pokoj je vzhůru nohama.
Její jedinou nadějí se stane podivínský soused (Mads Mikkelsen), kterého považuje za neohroženého bijce nebezpečných monster. Jednou v noci ho viděla skolit i draka. Soused nejdříve nechce nic mít s výplody dětské fantazie, ale když se dozví o zmizení pěstounů, zpozorní. Ve skutečnosti totiž zabíjí monstra v podobě zločinců, přičemž někdo z nich mohl prahnout po pomstě a splést si byt. Pěstouni tak mohli podlehnout něčemu zcela odlišnému.
Z pocitu viny se o Auroru postará, ale místo lovení prachové příšery se ji snaží chránit před těmi, kteří by přišli zneškodnit nepohodlného svědka. To se i stane, ale nevypadá to, že by se s tím soused vypořádal sám. Že by na tom výplodu fantazie něco bylo a jeden z vrahů to pocítil na vlastní kůži? Ohrožení tak může přicházet z více stran. Svět zločinu a příšer se prolíná a bude pro naše hrdiny náročné vyváznout. Ale možná se na to stačí podívat dětskýma očima.
Příběh začíná poklidně jako rodinný film o dívce s bujnou fantazií. Ovšem se zmizením pěstounů se situace mění. Dokáže spojit dohromady dvě postavy, které se neshodnou v pohledu na realitu. Postupně se dostává ke slovu kriminální zápletka, ale fantazie je stále až příliš reálná, než aby byla pouze v hlavě malé dívky. Svět představivosti se postupně staví zločinu do cesty a pistole rozhodně nebudou stačit.
Ze střetů obou pohledů na svět vyplývá část kouzla filmu. Chladná racionalita zločince proti nekonečné fantazii dítěte. Každý vidí příšeru úplně v něčem jiném, a přitom musí čelit oběma. V tom se opravdu dobře doplňují. Soused se připravuje na útok zločinců, zatímco jim běhá pod nohama příšera. Brzy jim začne jít o život a je jedno, kdo je protivník.
Soused je klasický drsňák, který se s ničím nepáře. Je ošlehaný bojem a drsným zločineckým prostředím. Nechce přijmout, že existují jiná monstra než lidské bytosti. Vedle toho stojí Aurora, která si podle něj vymýšlí nesmysly, a přitom se zdá naprosto racionální. Dokonce s ní nic nedělají nebezpeční zločinci kolem, když to nejděsivější se skrývá pod podlahou. Za každou cenu potřebuje přesvědčit svého souputníka o její existenci.
Základním kamenem filmu je bujná dětská fantazie. Tak silná, že dokázala stvořit příšeru, se kterou si žádný člověk nezadá. Celý svět je pro Auroru kouzelné místo, kde se dějí opravdové zázraky. Běžné věci se mísí s těmi zdánlivě vymyšlenými. Vidí i to, co dospělí nevidí, nebo si to jejich racionální stránka odmítá připustit. Lidé pro ni nejsou monstra, na rozdíl od příšery pod podlahou. Všechno se zdá v jejích očích jednoduché a komplikace nevidí.
Neobvyklé pojetí pokračuje i ve zvoleném prostředí. Začíná to u samotného domu Aurory, který svým honosným pojetí může připomínat zámek. Spousta barev a originálních prvků. Ani svět zločinu nezapře originální ztvárnění. Žádné temné uličky a zatuchlé místnosti, protože i zločinci mohou mít dobrý vkus. Barvy, květiny a mnohem více. Fantazie se nikam neztratila a je stále na co se dívat.
V pozdějších fázích se akční scény čím dál více dostávají ke slovu. Prvním náznakem jsou sekvence, kdy příšera vylézá zpod podlahy a je nutné se s tím vypořádat. Později dominuje násilné lidské chování, zatímco příšera nakonec situaci rozsekne. Začíná to u běžných rvaček, kdy se několik lidí mlátí mezi sebou, ale ani střelba nezůstane stranou. Soused bojuje proti narůstajícímu počtu protivníků, aby Auroru ochránil.
Film kombinuje řadu žánrů, jejichž odlišnosti se navzájem organicky doplňují. Někdy je drsný a nesmlouvavý jako správný thriller, jindy nabízí prvky rodinného filmu, kde je spolupráce a ochota pro druhého obětovat život na prvním místě. Občas převládá dětská fantazie, jindy nesmlouvavý svět zločinu. Nikdy není jasné, co zajímavého přijde v další scéně. Typické prvky pro určitý žánr jsou často podány tak, že vyznívají odlišně. Často jde o pouhý detail, který dodá scéně další originální vrstvu.
Audiovizuální zpracování dotváří neobvyklou náturu filmu. Kamera se nebojí rozmanitých triků, které nabízí zbrusu novou perspektivu. Neotřelé úhly nebo nečekané pohyby umožňují podívat se na svět tak trochu dětskýma očima. Ani zvuková stránka se nenechá zahanbit. Komorní hudba postupně graduje pro budování napětí, když se situace stává závažnější. Vrcholí výraznými skladbami v akčních sekvencích. Nedílnou součástí jsou okolní zvuky a ruchy. Ať už prostá střelba, nebo zvuky příšery vylézající zpod podlahy a požírající své oběti.
V závěru akce vrcholí, jak z pohledu lidského, tak fantazijního. Spousta po zuby ozbrojených zločinců, proti kterým stojí odhodlaný soused. Příšera má žně a každý musí uznat, že opravdu existuje. Je to tvrdý boj, ale pro naše hrdiny to vypadá nadějně. Nejsou důležité minulé činy, ale to, co je tady a teď. Realita se neobejde bez síly fantazie, stejně jako naši hlavní hrdinové. Všechno nemusí být tak, jak se zprvu zdálo, stačí otevřít svou mysl a podívat se pohledem malého dítěte.
Automobily
Hrdinové v závěru filmu odjíždějí vstříc západu slunce v kabrioletu Mercedes-Benz 220 SE. V jedné ze scén se mihne i klasický newyorský žlutý taxík značky Checker. Jinak tady nenajdeme žádný automobil, který by stál za zmínku.
