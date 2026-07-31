Film Posedlost: Sen o opravdovém vztahu se proměňuje v noční můru (85 %)
V thrilleru s prvky psychologického hororu se mladíkovi vyplní sen o vztahu s dokonalou dívkou, který se ovšem změní v past, ze které bude téměř nemožné vyváznout. Bear je smolař, který touží po vztahu s kolegyní Nikki, ale není schopen jí sdělit své city a posunout jejich kamarádství dál. V zoufalství se obrátí na pochybnou ezoteriku, a náhle k němu dívka vzplane láskou a nezvládne bez něj být. Bohužel se Nikki chová čím dál podivněji a jejich soužití začne být k nevydržení. Její chování se stává až nebezpečným, ale přání už nelze vzít zpět. Začíná to jako nevyrovnaný příběh lásky, ale postupně vše prostupuje temnota, až se z toho stane velmi nepříjemná podívaná.
Tento příběh posedlosti přinesl na filmová plátna mladý režisér Curry Barker, který tento žánr dříve zasadil do světa moderních internetových platforem. Nešťastníka v hlavní roli ztvárnil Michael Johnston, zatímco jeho osudovou lásku si zahrála Inde Navarrette. Průběhu jejich vztahu bude přihlížet Cooper Tomlinson jako nejlepší kamarád hlavního hrdiny.
Tito neveselí protagonisté nás provedou vývojem toxického vztahu až do chvíle, kdy dokáže zničit nejeden lidský život. Hlavním zdrojem všeho znepokojivého je Nikki, a je jedno, zda s ní cloumá vztek doprovázený řevem, ze kterého tuhne krev v žilách, nebo působí mrazivě klidně. I samotné prostředí nedává příliš naděje na šťastný konec. Postupně převládne zoufalství, ale už není cesty ven. Celkově jde o nesmírně mrazivý snímek, který výmluvně ukazuje, co s člověkem udělá toxický vztah, jenž se neobejde bez obětí. Film z jejich vztahu udělal tíživou podívanou, která vystupuje z řady hororů.
Smolaři Bearovi (Michael Johnston) se v životě příliš nedaří a budoucnost nevypadá nadějně. Je zoufale zamilovaný do své krásné kolegyně Nikki (Inde Navarrette), ale kvůli jeho nesmělosti se za sedm let nestali ničím více než přáteli. Jednoho dne se Bear dozví, že si jeho láska hledá novou práci a on už možná nedostane další příležitost k navázání milostného vztahu.
Snaží se jí zalíbit, ale místo náhrady za její zničený přívěsek s krystalem objeví v obchodě s ezoterickými potřebami předmět zvaný Vrba přání, který by mu mohl v jeho snažení pomoci. Když ani další den nedokáže zapůsobit, rozhodne se jej vyzkoušet. Zlomí kouzelný proutek a okamžitě dostává druhou šanci, která překvapivě skončí společně strávenou nocí.
Tato jedna noc vedla k milostnému vztahu, který si Bear tak moc přál. Bohužel netrvá dlouho a čím dál více se projevuje Nikkino neobvyklé chování. Přechází od extrémní žárlivosti do zoufalství z dočasného odloučení. Bear tak žije v neustálých obavách z toho, co přijde příště. Nikdy není sám a musí čelit šílenství své přítelkyně. Nejraději by vzal své přání zpět, ale jedinou možností je smrt jednoho z nich. Zoufale hledá cestu ven, ale situace se rychle zhoršuje a nezbývá než doufat, že to nakonec dobře dopadne.
Začíná to jako příběh tuctového mladíka, který se marně snaží získat srdce dívky mimo svou ligu. I ona by byla ochotná dát tomu šanci, ale je natolik nejistý, že se to nikdy neodvážil zjistit a dát všanc jejich přátelství. Když už to vypadá, že je příležitost nadobro pryč, je ochotný zkusit cokoliv, ač to nemusí být nejčestnější. Nadpřirozené síly mu jeho přání vyplní, ale brzy se ukáže, že se to neobejde bez následků.
Nejdříve přichází hluboká zamilovanost, kdy lidé spolu tráví všechen svůj čas a nedokážou bez sebe být. Naneštěstí prvotní okouzlení nepomine a místo toho graduje až do extrémní podoby, která už zdaleka není tak příjemná. Z romantiky se stává brutální ukázka toxického vztahu ve všech jeho možných i nemožných podobách. Zpočátku se objevují nenápadné kaňky na kráse, ale zanedlouho to ničí oběma život.
Nikki potřebuje být s Bearem neustále v úzkém kontaktu a udělá pro to cokoliv. Bez něj je naprosto bez sebe. Jindy zase přechází do majetnické roviny a reaguje přehnaně na jakýkoliv projev slábnoucí lásky a nedokáže snést představu, že pro Beara existují i jiní lidé. Poté přicházejí chvíle, kdy se mu snaží za každou cenu udělat radost, a to naprosto šíleným způsobem.
Velký podíl na děsivosti celého Nikkina počínání má herecký výkon její představitelky. Zamilovaný pohled se střídá s hlubokou depresí a zoufalstvím, které doslova sálají z jejích očí. Není vůbec jasné, co se právě odehrává v její hlavě. Děsivé očekávání, co hrozného udělá v příštím okamžiku. Později přibývají i brutální hororové scény nepříjemné na pohled, ve kterých nechybí krev ani kruté násilí. Ovšem i ty můžeme připsat na vrub Nikkina vyšinutého chování, které je rozhodně děsivější.
Prostředí společně s audiovizuálním zpracováním zůstává komorní, ale zdatně podporuje neradostnou atmosféru celého filmu. Celé to působí dojmem, jako když se v životě hlavních hrdinů vůbec nic nedaří. A je jedno, zda vztah teprve začíná, nebo trvá až příliš dlouho a přináší utrpení. Navíc je celý svět, ve kterém se příběh odehrává, značně neutěšený a nedává příliš velkou naději na lepší zítřky.
Kamera a zvuk dávají nejvíce prostoru Nikki a jejímu chování. Začíná to naprosto poklidnými promluvami, které postupně působí až mrazivě. Obzvlášť když stojí ukrytá ve stínu a skrývá svou tvář, což u každého fanouška hororů okamžitě vzbudí ostražitost. Ale to je ničím ve srovnání s okamžiky, kdy s ní cloumá vztek. To spustí takový křik, při kterém doslova tuhne krev v žilách. Ale stačí Bearův ústupek a opět nastupuje mrazivý klid.
Celý film je ukázkou toho, že splnění největšího přání nemusí přinést kýžený výsledek. Zpočátku se to zdá dobré, ale brzy se začnou odhalovat nedostatky, které by nikoho ani nenapadly. Zpět už to bohužel vzít nelze. Zároveň není dobré hledat zkratky k cíli, které nejsou zrovna etické. Když se o něco člověk nezaslouží, tak to dříve či později dožene obě strany a má to nedozírné následky.
Bear byl dříve nešťastný, ale teď trpí ještě mnohem více. Nemůže si dělat, co chce a musí brát ohled na svou partnerku. To samozřejmě platí v každém vztahu, ale doufejme, že takto toxické soužití nemusí zažívat drtivá většina lidí. I když skutečné příklady psychického a fyzického násilí si s tímto filmem nezadají.
Diváci by se měli zamyslet nad Nikki samotnou a nevnímat ji pouze jako agresora, ale také jako oběť. Byla to normální dívka a až kouzlo ji proměnilo k nepoznání. Ale co když tam její pravé já stále někde existuje a prožívá neskutečná muka. Podobně jako osobnost oběti domácího násilí, která byla zatlačena do pozadí. Tato otázka by měla diváky děsit více než všechno ostatní.
V závěru se všechno hroutí a Bear zoufale hledá světlo na konci tunelu, které tam s největší pravděpodobností ani není. Už z toho všeho začíná bláznit, ale pomoci se mu nedostává. Cesta ven sice existuje, ale rozhodně ne pro našeho hlavního hrdinu. Jedno splněné přání nastavilo kurz k nevyhnutelné zkáze a zmařeným životům.
Automobily
Hlavní hrdina Bear jezdí v Chevroletu Cavalier, další vozy nebylo možné spolehlivě identifikovat.
Zdroje
https://www.csfd.cz/film/1723372-posedlost/prehled/
https://www.imdb.com/title/tt37287335/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_8_nm_0_in_0_q_posed
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Daniel Trojan
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