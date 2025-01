Film Porotce č. 2: Obětování jiného za svou svobodu vás nakonec rozloží zevnitř (77,5 %)

Nastávající otec je povolán do soudní poroty, aby rozhodoval o osudu muže souzeného za brutální vraždu své přítelkyně. On sám si postupem času uvědomuje, že by za toto úmrtí mohl nést odpovědnost a nezbývá mu než se tím popasovat.

Morálním dilematům a úvahám o obětování jiného za svou svobodu a rodinné štěstí budeme čelit v psychologickém dramatu ze soudní síně, které vytvořil ve svých 94 letech jedinečný Clint Eastwood. Rozpolceného porotce v hlavní roli si zahrál Nicholas Hoult, zatímco stát zastupuje ambiciózní státní zástupkyně v podání Toni Collette. Podstatnou součástí poroty je J. K. Simmons jako vysloužilý detektiv.

Justin Kemp (Nicholas Hoult) se svou partnerkou dychtivě vyhlížejí narození prvního potomka. Proto rozhodně není nadšen, když je povolán do soudní poroty. Rád by se z toho vyvlékl, ale to z něj dělá ideálního porotce. Ze začátku se zdá případ prostý. Žena se v baru drsně pohádala se svým přítelem a ten ji na tmavé silnici cestou domů brutálně zbil a zavraždil. Díky laxnímu přístupu vyšetřovatelů není důkazů nadbytek, tudíž břímě leží na porotě. Na uspokojivém výsledku má svůj zájem i urputná státní zástupkyně Killebrew (Toni Collette), které jde o zvolení v nadcházejících volbách.

Justina ale brzy začínají sžírat pochybnosti. Uvědomuje si, že té noci byl v dotyčném baru, kde se dvojice pohádala. Cestou domů pak na tmavé silnici zřejmě srazil jelena. Tenkrát nic nenašel, pokračoval dál a na všechno zapomněl. Až do teď. Na tomtéž místě byla zanedlouho nalezena zemřelá dívka, což nevypadá jako náhoda. Začíná čím dál více zvažovat, zda za její smrt není zodpovědný namísto muže na lavici obžalovaných.

Ale to už začíná jednání poroty v úzkém kruhu. Na začátku je většina členů pro vinen, ale Justin začíná vznášet připomínky. Přece nemůže někoho nechat odsoudit, když sám pochybuje. Stejně je na tom i bývalý policista Harold (J. K. Simmons), ze kterého mluví jeho letité zkušenosti. Sám se proto pouští do vyšetřování. Byť je za to vyhozen z poroty, tak zaseje další semínko pochybností. Justin se snaží zabránit možnému odsouzením nevinného, a přitom nesvalit podezření na sebe.

Audiovizuální zpracování je tak komorní, jak je to jenom možné. Pro neobvyklé záběry či výraznou hudbu zde není místo. Herecké výkony jsou tady tím hlavním. Kamera je upřena přímo na jednotlivé postavy a snaží se zprostředkovat pohled do jejich nitra. To důležité se odehrává mimo záběr, uvnitř myslí jednotlivců i samotných diváků. Nadbytečná originalita by byla úlitbou těm méně přemýšlivým.

Děj filmu je na povrchu vcelku prostý, proto se musíte dostat hlouběji. Začíná střetem mezi obhajobou a obžalobou, ve kterém se každý snaží přesvědčit porotu o své pravdě. Bohužel pro spravedlnost se nekoná bryskní přehazování slova a vzájemné cupování důkazů. Místo toho se obhájce pokorně sklání před argumentací státní zástupkyně neschopen oponovat. Je to one woman show, při které si obžalovaný může rvát vlasy.

Porotci, kteří vše zatím tiše sledovali, přicházejí naplno ke slovu za zavřenými dveřmi. Většina se zdá rozhodnutá, ale zvídavé otázky protagonisty se zaječími úmysly je donutí přemýšlet. Rozhodují o životě jiného člověka, což si zaslouží pár hodin jejich času. A vážně se odhalují nesrovnalosti, ale kdo ví, zda je to ku prospěchu Justina.

Právě skrze obyčejnost hlavního hrdiny se brzy ponoříme do hlubokých zákoutí jeho mysli. Ale stejně jako on si nemůže být jistí, kde je opravdu pravda. Co když by byl trest za toto zjištění příliš krutý? Touží z toho vyjít s čistým morálním štítem, ale přitom musí volit mezi jedním ze dvou zel. Postupně se potápí hlouběji a každý špatný krok jej může stát krk. Nikdy není jisté, kam se to vyvine, a tak se napětí stupňuje.

Přitom musí čelit záplavě morálních rozhodnutí. Zachovat si osobní integritu, nebo zahodit všechno, co vybudoval? Obětovat někoho cizího pro svou svobodu chce hodně silný žaludek. Přidáte-li rodinu, situace se najednou otáčí. Ublížit těm, na kterých vám záleží zdaleka nejvíce. Navíc pro někoho, kdo je jednou nohou v kriminále. Je nutné zvážit pro a proti, ale žádné rozhodnutí není správné. Tyto rozporuplné myšlenky dokážou naplnit i mysli samotných diváků.

Nedílnou součástí celku je i skvělý herecký výkon představitele Justina Nicholase Houlta. Minimalisticky odhaluje bouři dilemat odehrávajících se uvnitř jeho mysli. Stejně tak se jeho komplikovaná cesta životem odráží v jeho očích. Výborně zkombinoval vzhled milujícího otce od rodiny s pronikavým hypnotickým pohledem, který dokáže zasáhnout.

Rozmanitá skvadra charakterů obklopujících hlavního hrdinu oživuje celý snímek. Zastánci vinen si promítají své předsudky a poklesky do obžalovaného. Bez skrupulí odsoudí někoho, koho ani neznají, jako kdyby o nic nešlo. Tvrdošíjně trvají na svém. Druhá strana to má o to složitější, když musí bojovat s lidskou tvrdohlavostí a hloupostí. Ale nesmějí to vzdát, protože na nich stojí spravedlnost. Možná i díky nim ti otevřenější prozřou.

Film si bere si na paškál celý americký soudní systém a ukazuje, jak může být nesmírně zrádný. Rozhodují skutečné důkazy, nebo dojmy a názory jednotlivých porotců? Myslí sami za sebe, nebo jsou ovlivněni plamennými projevy obhájců? Je to hluboké podhoubí nespravedlnosti, které zpochybňuje základ justice. Byť je systém založen na tom, že se člověk může změnit, tak kolik lidí tomu věří. Proč by očividně špatný člověk neměl shnít ve vězení?

Začíná to už během vyšetřování, kdy jsou někteří policisté líní dělat svou práci pořádně. Je mnohem jednodušší hledat důkazy, když už jste si zvolili pachatele. Přidejte přepracovaného soudního lékaře a máte zaděláno na osudové chyby. Jak je možné se poté dobrat pravdy? Spravedlnost je opravdu slepá, ale úplně jinak, než bychom si přáli.

Celým dějem se prolíná kratičká dějová linka zachycující inkriminovaný večer, která odráží vývoj celého příběhu. Na začátku se to zdá úplně jasné, ale brzy přicházejí pochybnosti. Nová zjištění jsou v rozporu s těmi staršími a najednou se celkový obraz mění. Justin se postupně stává jeho ústředním bodem. Nakonec se vyjeví celá krutá pravda, kterou by nikdo neměl odhalit.

Na závěr jsou na tom nejlépe ti, pro které to byla pouze nevinná hra. Ne všichni si ale mohou dovolit zapomenout a jsou poznamenáni do konce života. Musíte jít zkrátka dál, ale ten kostlivec ze skříně se může kdykoliv přihlásit o slovo. Už nikdy nebudete mít klid. Osud si vás nakonec najde a počká si na chvíli, kdy budete nejvíce zranitelní. Máte-li aspoň kapku svědomí, tak vás to nakonec utrápí.

V tomto povedeném psychologickém dramatu sledujeme muže uvězněného mezi několika mlýnskými kameny. Snaží se ctít spravedlnost a udělat správnou věc, ale dohání ho minulost. Tím se ocitá v ohrožení to nejdůležitější v jeho životě, což je rodina. Jedna chyba ho může stát vše, co si léty budoval. Zmítá se v bouři morálních voleb, ze které není cesty ven. Pochybnosti a napětí postupně prostoupí celý snímek. Skvělý Nicholas Hoult je toho dokonalým odrazem. Audiovizuální zpracování ve svém minimalismu tvoří dokonalou kulisu k hlubokém zážitku.

Celkově jde neotřelé komorní drama ze soudní síně, kde hrdina v zápalu vnitřního boje čelí lidské hlouposti. Jednomu jde o krk, zatímco ostatním o nic. Odvrácené stránky jednotlivých postav vedou ostatní do záhuby. Snímek je tak zároveň kritikou amerického soudního systému, který byť se holedbá principem rovnosti, tak stojí a padá na lidské zabedněnosti. S hlavním hrdinou budete prožívat bouři dilemat a úvah uvnitř jeho hlavy. Na povrchu se zdá film prostý, ale skrývá neuvěřitelnou sílu myšlenky. Donutí vás se zamyslet nad tím, co je pro vás v životě nejdůležitější. Stačí mít dostatečně otevřenou mysl. Clint Eastwood dokazuje, že stále nepatří do starého železa, tudíž nepochybujme, že s největší pravděpodobností nejde o jeho poslední film.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem čtenářům, kteří v uplynulém roce věnovali pár minut svého času mým recenzím. Budu se vám i nadále snažit přinášet kvalitní obsah. Doufám, že budete spokojeni a zachováte mi i nadále svou přízeň. Těším se na vaše komentáře a ocením konstruktivní připomínky, jak bych mohl vylepšit svůj psaný projev. Přeji vám mnoho štěstí a zdraví do nového roku 2025, který doufejme bude minimálně stejně tak dobrý, jak ten minulý.

Automobily

Justin Kemp už od dob osudového večera jezdí v manželčině Toyotě 4Runner. Státní zástupkyně usedá za volant Mercedesu-Benz SL. Bývalý policista a člen poroty používá Ford Transit Connect.

