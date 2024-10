Film Past: Za tváří milujícího otce se skrývá chladnokrevný vrah (70 %)

Zatímco si náctiletá dcera užívá koncertu oblíbené zpěvačky, kolem jejího otce se začínají stahovat mračna. Za jeho vlídnou tváří se skrývá brutální sériový vrah, na kterého policie u příležitosti koncertu nalíčila důmyslnou past.

Snahy o vyhnutí se spravedlnosti bez ublížení rodině budeme svědky v kriminálním thrilleru, jehož režie se ujal mistr neobvyklého napětí M. Night Shyamalan. Otec s dcerou ztvárněni Joshem Hartnettem a Ariel Donoghue spolu vyrazili na koncert slavné zpěvačky v podání režisérovy dcery Saleky Shyamalan. Hlavou celé policejní akce je jako profilovačka Hayley Mills.

Riley (Ariel Donoghue) je jako u vytržení, protože právě začíná koncert jejího idolu, zpěvačky Lady Raven (Saleka Shyamalan). Kamarádky ji pustily k vodě, tudíž je jejím doprovodem příkladný otec Cooper (Josh Hartnett), který ji splní všechno, co jí na očích vidí. Zatímco si ona užívá krásných zážitků, tak on má něco za lubem.

Celá koncertní hala se mezitím plní zástupy policistů a federálních agentů. Nakonec si jeden ze zaměstnanců pustí pusu na špacír a vyjde najevo, že se zde koná hon na brutálního sériového vraha. Cooperova reakce rozhodně neodpovídá typickému starostlivému otci, protože právě on je tím vrahem, po kterém policie pátrá. Navíc právě drží uvězněnou další nevinnou oběť.

Musí tak najít způsob, jak se dostat ven a nenechat se chytit. Přitom rozhodně nechce ublížit své dceři. Hledá příležitosti k útěku, ale smyčka se neustále stahuje. Vedoucí celé akce doktorka Grant (Hayley Mills) totiž rozhodně není včerejší. Když už mu začínají docházet možnosti, odhodlá se ke smělému kroku. Svou výmluvností a mazaností se mu podaří zajistit, aby právě Riley vytáhli z davu fanynek na podium k Lady Raven. Té se dostane jedinečného zážitku, zatímco pro Coopera se otevírá cesta k úniku. To je přitom teprve začátek, protože hra na kočku a myš teprve začíná nabírat na obrátkách.

Cooper je navenek příkladný otec a manžel, kterého ostatní dávají za příklad. Štěstí a spokojenost jeho rodiny je pro něj na prvním místě. Byť Riley vstupuje do puberty, tak otec je pro ni stále nejlepším přítelem a zároveň velkým vzorem. Jediné, co ho trápí na případném dopadení je, že neuvidí své děti vyrůstat. Ve své profesi je dozajista považován za skvělého kolegu a váženého profesionála. Každý by ho popsal jako zlatého člověka se srdcem na pravém místě, který by mouše neublížil. Celé je to přitom pouze vnější stránka jeho rozpolcené osobnosti.

Uvnitř něj je ukrytý ďábel, který se vyžívá v ubližování lidem. Rozhodně to není nějaký impulzivní vrah, který zabíjí bez rozmyslu. Je nadmíru inteligentní až vychytralý, což mu umožňuje všechno promyslet do nejmenších detailů a být připraven na každou eventualitu. Nedělá chyby, které by policii umožnily dostat se mu na stopu a utnout jeho řádění. Už jenom detailní plánování a zametání stop mu přináší minimálně stejně velké uspokojení jako samotné zabíjení.

Byť je to ukázkový psychopat bez špetky empatie, tak se léty naučil proplouvat životem bez povšimnutí. Dokonale ukrývat temné nitro, když si to situace žádá. Od útlého dětství hledal hranice normálnosti a učil se jednat s obyčejnými lidmi. Jeho chování navenek odpovídá normě a ostatním vždy říká to, co chtějí slyšet a co v nich nevzbudí podezření. K tomu je dokonalým manipulátorem, který dokáže pokřivovat realitu k obrazu svému. Dostane každého přesně tam, kde ho chce mít, aniž by to dotyčný poznal a využije jeho slabostí ve svůj prospěch.

Jeho temná stránka osobnosti je dále umocněna specifickými záběry kamery. V běžných pohledech se otcovská osobnost mísí s vypočítavostí vzbuzující v divácích podezření. Teprve při bližším pohledu vynikne chladný výraz tváře a můžeme tak nahlédnout přímo do jeho zkažené duše.

Velký podíl na síle jeho osobnosti má i herecký výkon Joshe Hartnetta. V obou jeho polohách je naprosto uvěřitelný. Byť často nedělá nic špatného, tak je až mrazivé, kolik je v jeho chování temnoty. Dokáže vyvolávat husí kůži už jen pouhým pohledem. Nepochybuji, že inspirací byly některé klasické postavy s mrazivým charismatem, mezi něž se Cooper důstojně zařadí.

Děj je plný nikdy neutuchajícího napětí a tíživé atmosféry. Brzké prozrazení identity hlavního pachatele přitom vůbec není na škodu, spíše vám umožní se do filmu ještě více ponořit. Nikdy není jasné, kam povedou další kroky. Byť se to zdá často beznadějné a my dychtivě očekáváme jeho dopadení, tak vždy přijde zvrat. To samé se každou chvíli opakuje a napětí není o nic menší. Do toho ještě přichází notná dávka klaustrofobie. Navzdory absenci akce děj stále dobře odsýpá, ale přitom se nikdy neztrácí hutná atmosféra.

Můžeme žasnout nad jeho schopnostmi, ale mnohem zajímavější je přijmout výzvu a pokusit se soutěžit s jeho výjimečným intelektem. Byť jsou jeho plány a úskoky čím dál více přitažené za vlasy, tak jsou vždy realistické a pochopitelné. Cooper zkrátka využije naplno každé příležitost, která se mu namane. Jako diváci také uvidíme všechny příležitosti a detaily, tudíž můžeme sami přemítat nad plánem úniku. Ovšem pouze těm nejostřejším tužkám v penále se podaří prozřít včas.

Motiv popového koncertu je nedílnou součástí filmu. Zpěvačka v hlavní roli je typickým idolem náctiletých dívek. Doslova ji visí na rtech a hltají každé její slovo. Její názor je pro ně svatým. Svou hudbou promlouvá přímo ke každé z nich. Jsou na vrcholu blaha už jenom když o ně zavadí pohledem. Je škoda, že to Cooper svým plánem nakonec pošpinil.

Je to ukázkou toho, jaký vliv může mít jedna osoba na miliony mladých a dospívajících. Naštěstí stejně jako Lady Raven nemusí být podobné hvězdy pouze prázdnými schránkami plnými falše. Mohou být silnými osobnostmi, které mají co nabídnout i mimo hudební průmysl. Kromě zlata v hrdle se mohou pyšnit bryskním intelektem. Ostatní lidé jim nemusí být lhostejní. Spousty peněz nemusí znamenat pokřivený charakter.

Soundtrack filmu je vzhledem k tomu založen na moderních skladbách se silným popovým nábojem. Naštěstí je rozsah žánru dostatečně široký, aby zdatně doplnil pár pozitivních okamžiků a povýšil celkovou atmosféru s mrazivými scénami plnými napětí.

Jedná se o povedený tíživý thriller, ve kterém sledujeme vyšinutého muže, jehož dokonalý svět se náhle hroutí. Navenek vzorný otec a milující manžel stavící rodinu na první místo v sobě skrývá ďábla. Jeho druhé já je chladnokrevným sériovým vrahem, který svým perfekcionismem udělal ze zabíjení dokonale zvrácenou hru. Policie se mu ovšem dostává na stopu a on se musí bránit, aby nepřišel o svou rodinu. Začíná tak hra na kočku a myš plná úskoků a vychytralosti, která si žádá celého jeho nedostižného intelektu. Ale ani to nemusí stačit.

Dohromady je to film mapující snahu o vyváznutí ze spárů spravedlnosti pomocí nebývalé prohnanosti, prozíravosti a vysoké inteligence. Většina zážitku stojí na osobnosti a mrazivém charismatu hlavního hrdiny. Celé se to odehrává na pozadí popového koncertu, který odhaluje obrovský vliv kulturních idolů na mladou generaci. Naštěstí i tací mohou být osobnostmi hodnými následování. Audiovizuální zpracování slouží především k tomu, aby se všechny silné stránky filmu mohly naplno projevit. Film nabízí zážitek plný stupňujícího se napětí a udivuje tím, co všechno dokáže jeden člověk, aby si zachránil svou kůži. M. Night Shyamalan si pro nás opět připravil neotřelý film, který dokáže vystoupit z řady a zaujmout svou kvalitou.

