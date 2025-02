Film Nosferatu. Upír zaslepený chtíčem si zahrává s ženskou nezdolností (77,5 %)

Upíří hrabě si vyvolil spanilou ženu a k jejímu získání zneužije jejího nebohého manžela. Spolu s příchodem zla zalévá celý svět temnota a světlá budoucnost závisí pouze na tom, zda žena dokáže odolat ďábelským svodům.

Snahy o vymanění se z područí okultního mistra hnaného posedlostí budeme svědky v hororu mísícím temné drama s fantasy, který oživuje upíři kult v původní podobě. Tento neobvyklý zážitek nám přináší Robert Eggers, mistr uměleckých filmů plných jinotajů. Půvabnou ženu odolávající zlu si zahrála Lily-Rose Depp, zatímco jejího uchvatitele ztvárnil Bill Skarsgård. Tyto dva protagonisty doplňuje Nicholas Hoult jako manžel, který nevědomky vše dopustil.

Čerstvou novomanželku Ellen (Lily-Rose Depp) sužují děsivé noční můry. Její manžel Thomas (Nicholas Hoult) je mezitím pracovně vyslán do vzdálených Karpat, aby uzavřel smlouvu s tajemným hrabětem Orlokem (Bill Skarsgård). Nedbá manželčiných apokalyptických snů a vydává se na cestu. Nakonec dorazí do malé podhorské vesnice, kde místní ctí velmi podivné tradice. Byť Thomase varují před cestou na hraběcí sídlo, tak on se několika zaostalými vesničany nenechá odradit.

Druhý den ho čeká náročná cesta a do tajemného hradu dorazí až k půlnoci. Spolu se starým majitelem usedají ke stolu, aby si prostudoval dokumenty. Starodávné sídlo i hrabě samotný jsou plni zlověstné energie, tudíž se jednání pro Thomase stává noční můrou. Poté ho čeká probdělá noc plná realistických temných vizí.

Následujícího dne konečně dochází k podpisu smlouvy, ale zlý sen nekončí. Další zde strávenou noc už Thomas ztrácí pojem o tom, co je skutečnost a postupně se propadá do agonie. Ráno ho marné snahy o útěk zavedou do temné kobky, kde v rakvi leží hrabě Orlok. Thomas se ani nenadá a musí se dát na útěk. Ovšem zda dokáže uniknout spárům démona, není jisté. Mezitím jeho manželku svírá melancholie. Čím dál horší noční můry ji nedopřejí odpočinku. Ty jsou ovšem pouhým předvojem k příchodu ďábelsky chtivého hraběte. S ním si bude muset poradit sama, protože Thomas ji ochránit nedokáže.

Děj se nejdříve zdá vcelku prostý. Démon se snaží do své moci získat spanilou ženu, ale ta se mu vzpírá. Její manžel se snaží, seč může, ale před zlem ji ochránit nedokáže. Monstrum se blíží a s sebou přináší zmar a zkázu. Všechno se zdá ztraceno, ale poslední plamínek naděje stále existuje.

Ty nejdůležitější myšlenky nejsou na první pohled zjevné. Film je plný skrytých smyslů a informací ukrytých mezi řádky. Důležitou roli hraje střet mezi pohlavími. Otevírají se témata viny a nevinnosti. Je žena plně rovnoprávná s muži, když jsou mnozí proti. Ovšem i tak nemohou dostat všechno, co si zamanou. A to jsme teprve na povrchu a hlouběji se skrývá ještě více.

Nedílnou součástí temného příběhu je střet mezi vědou a mystikou. Je vedle racionálního světa i něco mezi nebem a zemí? Možná měly rituály starých civilizací, kterými dnes opovrhujeme, hluboký význam. Třeba bychom se od nich mohli poučit. To, že něčemu nevěříte ještě neznamená, že to neexistuje a nemůže vám život převrátit naruby. Pokud se někdo vzpírá konvenčnímu pohledu na svět ještě neznamená, že by se vám jednoho dne nemohlo hodit jej mít nablízku. Důležitá je tolerance mezi světonázory.

Tou nejvýraznější postavou je bezesporu hrabě Orlok, byť náš pohled na něm příliš často nespočine. Skrývá se ve stínech, kde spřádá své ďábelské plány. Když se na vás zaměří, tak vás čekají opravdová muka. Jeho děsivý démonický hlas rezonuje okolím a pronikne vám až do morku kostí. Svým pronikavým pohledem uhrane vaši duši a svými okultními schopnostmi vás získá do své moci. Při tom všem je i plný nenaplněných citů.

Proti němu stojí na první pohled křehká Ellen. Ďábelské noční můry ji postupně přivádějí na pokraj šílenství. Sny se mísí s realitou a postupně se propadá do agonie. Přitom je zlo čím dál blíž. Naštěstí se v ní skrývá nezměrná síla ducha a svému osudu se dokáže postavit na odpor. Rozhodně tak není nějakou lehkou obětí, na kterou hraběti stačí pouze ukázat. Nakonec je z toho rovnocenný střet, který oba může stát až příliš.

Kolem nich je spousta postav, které jsou pouhými oběťmi tohoto zvráceného chtíče. Mohou se snažit, jak chtějí, ale stejně je čeká pouze utrpení. Osud si pro ně připravil mnoho těžkých zkoušek, které jim nezbývá než překonat. Nikdo jim nepomůže. I když jsou ve skupině přátel, tak jsou více osamělí než kdy dřív. Zkrátka život se s nimi nemazlí.

Na temné atmosféře má kromě ďábelského antagonisty podíl i zvolené prostředí. Stará sídla se spoustou temných zákoutí. Zatuchlé kobky, kam nepronikne jediný paprsek slunce. Tmavé místnosti, které ďábelské síly proměnily v noční můru. Mlha se střídá se zlověstnými mračny. Slunce je permanentně skryto za oblačným příkrovem. Temnota a noc je tady pánem.

Hororový aspekt zprvu sází na temnotu v duši. Místa, kde by světla pohledal a tma skrývající zlo. Noční můry se mísí s hrůznou skutečností plnou utrpení. Stejně nepříjemné jsou temné myšlenky, které se vám budou při sledování honit hlavou. Nehezké otázky, na které si budete muset odpovědět jen vy sami. Niterné pocity, které to ve vás vyvolá. Nemusí být pozitivní, ale určitě budou intenzivní. V prvé řadě jde vždy o psychický rozměr hrůzy.

Později se ovšem úplně neobejdeme bez explicitních záběrů nepříjemných na pohled. Trocha tělních tekutin je nutností u filmu s upírem v hlavní roli, ovšem krev zdaleka není tou jedinou. Postupem filmu se hrabě Orlok dostává čím dál více na světlo, tudíž můžeme vidět odporné tesáky a otevřenými ranami poseté tělo, což vás přinutí odvracet zrak.

V závěru prolínání mezi sny a realitou dosahuje svého vrcholu. Není už vůbec jasné, co je správně a co špatně. Celý svět se propadá do temnoty a plamínek naděje začíná uhasínat. Ďábel už je za dveřmi a Ellen je jediná, kdo se mu může postavit. Bude to drsná hra děsu a zvrácených citů, ale jiná cesta neexistuje. Světlo boží přichází až s křížkem po funuse. Bohužel mnoho diváků, kteří doteď film trochu chápali, se úplně ztratí.

Jde o velmi neobvyklý film, jehož hlavním tématem je nenaplněný chtíč rozsévající kolem sebe zmar a zkázu. Démon si vyvolí spanilou ženu a nezastaví se před ničím, aby ji získal do své moci. Ona je přitom zmítána záplavou nočních můr, který ji přivádí do agónie. Přesto se mu právě ona musí postavit. Ostatní lidé jsou pouhými obětmi, které musí přetrpět nezměrné hrůzy a nic s tím nesvedou. Celým filmem se tak nese nadmíru ponurá atmosféra. Začíná to už u samotného hraběte Orloka, jehož ďábelský hlas a pronikavý pohled dokáže uhranout vaši duši. Slunce se nikdy nedostane ze spárů temnoty.

Sledujeme povedený snímek oživující legendu svého žánru ve své nejlepší formě. Je temný a ďábelský přesně jak se sluší a patří. Démon všechny vede do temnoty, ale jeho osudová láska mu může být zhoubou. Světlo boží nikde poblíž. Najdeme zde i pár explicitních hororových scén, ovšem psychický rozměr děsu hraje prim. Rozhodně nejde o mainstreamový zážitek, ale o to hlubší dokáže být. Mnoho témat na povrchu není ničím ve srovnání s obsahem ukrytým pod povrchem. Dáte-li mu šanci, tak dokáže nabídnout hluboké emoce, které vás pohltí. Eggers v žádném případě nezaprodal svůj jedinečný umělecký styl, a přitom dokázal být přístupný více divákům

Automobily

Vzhledem k dobovému zasazení tady nenajdeme žádné automobily.

