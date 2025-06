Film Nezvratný osud: Pokrevní linie: Vyhýbat se smrti se neobejde bez následků (82,5 %)

Díky předtuše dokáže Iris na poslední chvíli zabránit zřícení vyhlídkové věže plné lidí, ale Smrt se nenechá jen tak oklamat. Proto postupně sprovodí ze světa všechny přeživší i jejich potomky, kteří se neměli narodit.

Téměř marné snahy jedné rodiny uniknout před brutální smrtí uvidíme v nadpřirozeném americkém hororu, který oživuje starou známou sérii. Režie se ujali nepříliš zkušení Zach Lipovsky a Adam B. Stein, kteří jsou velkými fanoušky této série. Kaitlyn Santa Juana se v roli Irisiny vnučky snaží ochránit svou nevěřící rodinu ztvárněnou například Teem Brionesem či Ryou Kihlstedt.

Kdysi dávno vzal přítel Iris na čerstvě otevřenou vyhlídkovou věž s restaurací a živou hudbou. Ovšem Iris už od nastoupení do výtahu začínal svírat nepříjemný pocit. I když se pro ně nenajde volný stůl, v zábavě jim to nezabrání. Na vyhlídce pak přítel požádá Iris o ruku, zatímco ona mu oznámí těhotenství. Bohužel radost je rychle opustí. Při rychlé písni se rozbije prosklená podlaha, padající nešťastníci naruší konstrukci věže a ta se začne hroutit. Zároveň vypukne velký požár. Iris dokáže přežít nejdéle ze všech, ale nakonec také spadne a zemře.

Nyní se přesouváme do současnosti, kde se Irisina vnučka Stefani (Kaitlyn Santa Juana) opět probouzí z této noční můry. Tento zlý sen jí nedá spát, tudíž se rozhodne zjistit více od své babičky, kterou každou noc vidí umírat. Není jednoduché ji najít, protože ji rodina považuje za blázna, se kterým nechce mít nic společného. Ovšem zanedlouho už Stefani stojí před podivným domem na samotě. Iris je silně podezřívavá a paranoidní, čemuž odpovídá i zabezpečení domu. Ukáže se, že Stefani ve snech sleduje babiččinu dávnou předtuchu, díky které všechny zachránila. Tímto se Smrt cítí podvedena, a proto si přijde pro všechny přeživší a jejich potomky.

Stefani tomu nechce věřit, ale po Irisině náhlé kuriózní smrti jí to začne hlodat v hlavě. Brzy se koná pohřeb následovaný rodinou grilovačkou. Zábava je v plném proudu, když se náhle dá do pohybu sekačka a připraví jejího strýce o obličej. To Stefani nadobro přesvědčí, ale ostatní ji mají za blázna. Je potřeba další tragická smrt, aby ji uvěřili. Naštěstí jim Iris předala své zkušenosti s ošálením smrti. To ovšem nemusí stačit, a tak bude potřeba smělý plán.

Devizou této filmové série jsou brutální a kuriózní úmrtí, ale stejně důležité jsou okamžiky napětí, které tomu předchází. Nikdy není jisté, odkud to přijde. Filmaři se nás snaží navnadit všemi možnými hrozbami kolem, které věští brutální zranění. Už už to vypadá, že to je na spadnutí a pak potenciální oběť unikne pouze o vlásek. Poté se jako blesk z čistého nebe rozběhne neuvěřitelná shoda okolností, která je završena neuvěřitelně kuriózní brutalitou.

Smrt se škodolibostí sobě vlastní si vymyslela krutý trest pro ty, kdo se jí pokusili uniknout. Lidé se po pádu mění ve velké mastné fleky. Nelítostné plameny dělají z nevinných obětí živoucí pochodně. Okolní předměty zasazují drtivé rány, díky kterým ruce, hlavy i nohy končí v nedohlednu. Málokterá smrt se obejde bez potoků krve. Žádný z přihlížejících tomu nedokáže zabránit a kdyby se o to pokusil, tak se se zlou potáže. Jako diváci budete chtít odvracet zrak, ale přitom ho nedokážete odtrhnout.

Po zamilovaném začátku se vrháme do katastrofické akce. Začíná to drobnými prasklinami, které společně přivedou věž do záhuby. Všechno se hroutí a lidé přitom umírají na mnoho způsobů. Na únikové cesty je už příliš pozdě. Snaha ušetřit na konstrukci věže se nakonec krutě nevyplatila. Po tomto úvodu už nikdo nebude pochybovat, že nová dvojice režisérů byla skvělou volbou pro tento film. Sami jsou fanoušky série, tudíž přesně věděli, co správný Nezvratný osud potřebuje.

Děj je sám o sobě vcelku prostý, protože velké složitosti by byly na škodu diváckému zážitku. Začínáme ponořením do temné rodinné historie, která odhaluje smrtící kletbu. Hlavní hrdince nedělá problém uvěřit. Dokonce díky babičce rozklíčuje hlavní zákonitosti tohoto prokletí. Bohužel je potřeba další brutální smrti, aby pochopil i zbytek rodiny. Poté už následují všemožné a často marné snahy přelstít smrt.

Audiovizuální zpracování kromě brutálních scén zaujme i prvotřídním výběrem hudby. Jde o staré známé skladby, které nesou silný emoční náboj a zdatně doplňují atmosféru. Některé z nich předpovídají dění na plátně, což stupňuje očekávání. Dokonce dokážou dát do pohybu i smrtící shodu okolností. Originální je použití určité hudby ve chvíli, kdy se to úplně nehodí, což dodává jedinečnou energii.

Film není nic pro paranoidní diváky, protože ukazuje, jak jednoduché je zemřít krutou smrtí. Úplně obyčejné předměty vás sami o sobě či ve spojení s dalšími mohou jednoduše přivést do hrobu. Vždycky tu je šance, že někdo někde něco odbude. I když něco tisíckrát fungovalo správně ještě neznamená, že se to příští krutě nepokazí. Smrt má tolik příležitostí k útoku, že nelze všechno uhlídat. Dnešní svět skrývá nespočet nebezpečí, až je s podivem, kolik lidí se dožije stáří.

Oproti předchozím dílům je důležitým tématem filmu rodina. Někteří se milují nade vše, zatímco mezi jinými to trochu skřípe. Když vám někdo ublížil, třeba k tomu měl dost dobrý důvod. Pokud je některý z příbuzných odlišný, měli bychom pro něj najít trochu pochopení. Není dobré se rozkmotřit úplně, protože přijdou chvíle, kdy budete ostatní opravdu potřebovat. Spolu zvládnete mnohem více než sami. Zvlášť, když proti vám stojí nelítostný soupeř.

V samém závěru přichází souboj mezi smrtí a přeživším zbytkem rodiny. Přišli s plánem na odvrácení smrti, ale jednoduché to nebude. Proti nim stojí všehoschopný nepřítel, který jim ještě pořádně zatopí. Když už jsou nadosah bezpečí, tak se rozpoutá peklo. Cesta k záchraně existuje, nicméně bude vyžadovat oběti. Ale ani pak nemusí být vyhráno, tak abyste se neradovali předčasně.

Film ukazuje nerovný souboj rodiny se samotnou Smrtí, která se je za každou cenu snaží sprovodit ze světa kuriózním a nesmírně brutálním způsobem. Iris kdysi zachránila desítky lidí před náhlým skonem, čímž se Smrt cítila oklamána. Ta si tak po letech přišla pro ni a všechny její potomky, kteří by neměly existovat. Jedinou nadějí této rodiny je Irisina vnučka Stefani. Přesvědčit zbylé členy rodiny je teprve začátek, protože proti nim stojí mocný nepřítel, jehož kreativita v zabíjení nezná mezí. Přitom uvidíme sérii nesmírně brutálních úmrtí, od kterých nedokážete odtrhnout zrak. Stejně poutavé jsou kuriózní shody okolností a napětí, které jim předchází.

Se smrtí si není radno zahrávat, protože číhá na každém kroku. Obyčejné věci se v okamžiku stávají smrtící zbraní, která vás přivede do hrobu. Ani rodina vás nemůže navždy ochránit a budete se s tím muset popasovat sami. Příběh není příliš hluboký, ovšem rychle ubíhá kupředu a skvěle propojuje brutální scény do fungujícího děje. Oproti tomu je výběr hudby prvotřídní, byť nepříliš originální. Film si bere to nejlepší ze svých předchůdců, a dokonce ty slabší i překonává. Je to taková svižná hororová jednohubka, která skvěle plní svůj účel. Útlocitným povahám nemá co nabídnout, ovšem morbidněji naladěné diváky dokáže pobavit.

Automobily

V úvodu přijíždějí Iris a její přítel k vyhlídkové věži v Chevroletu Bel Air. Stefani v současnosti jezdí v Hondě Civic Coupe. Na prvním pohřbu uvidíme stát Volvo XC90 a Subaru Legacy Outback. Matka Stefani jezdí v karavanu Winnebago Brave, který bude hrát důležitou roli v závěru. Jedna ze smrtí připadá na vrub popelářskému vozu Peterbilt.

Současně publikováno na Médium.cz