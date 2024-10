Film Nepřivolávej nic zlého: Před sympatickými lidmi nesmíte ztratit ostražitost (72,5 %)

Manželé se pro dobro dcery snaží oživit svůj vztah během víkendu u nových přátel na venkově. Bohužel jejich na první pohled okouzlující hostitelé brzy ukazují svou temnou stránku, ale to už odjezd bohužel nemusí být možný.

Pro návrat domů se rodina musí spojit v psychologickém dramatu a thrilleru s prvky hororu, který je remakem stejnojmenného dánského filmu z roku 2022. O jeho vytvoření se zasloužil režisér a scénárista James Watkins, který v tomto žánru není žádným nováčkem. Manželský pár s dcerou v ohrožení ztvárnili Scoot McNairy a Mackenzie Davis, zatímco jejich záludné hostitele si zahráli James McAvoy a Aisling Franciosi.

Rodina Daltonových tvořená Benem, Louise (Scoot McNairy, Mackenzie Davis) a dcerou Agnes se na dovolené v Itálii seznámí s excentrickým Paddym (James McAvoy), jeho manželkou Ciarou (Aisling Franciosi) a němým synem Antem. Najednou mají s kým trávit volný čas a pro samou zábavu na chvíli zapomínají na všechny svoje problémy. Vztah Daltonových je značně napjatý od doby, kdy se kvůli Benově nové práci museli přestěhovat do Spojeného království. Bohužel žádná dovolená netrvá věčně a přichází neradostný návrat do všedního života se spoustou hádek.

Daltonovi nostalgicky vzpomínají na to, jak jim bylo dobře s Paddyho rodinou, a proto vyrážejí strávit společný víkend na jejich farmu. Trocha přírody a čerstvého vzduchu ještě nikomu neublížila. Dům i celý pozemek je velmi rustikální a neuspořádaný, což je pro lidi z velkoměsta celkem změna, ale takový je venkov. Snaží si užívat dobré zábavy a neřešit malichernosti, ale nevyvíjí se to příliš dobře.

Jejich hodnoty jsou až příliš rozdílné, tudíž se příkopy mezi nimi začínají prohlubovat. Pouze slušnost jim brání odjet předčasně. U Paddyho se čím dál více projevuje násilnická povaha, jejíž obětí jsou obě rodiny. Jeho syn po urputné snaze nakonec Daltonovým odhalí temnou pravdu o této rodině, což je pro ně konečně důvod k okamžitému odjezdu. Snaží se to dělat nenápadně, aby nevzbudili podezření, ale Paddy je rozhodně nenechá odejít jen tak.

Začátek filmu je až idylický. Dovolená na slunné italské riviéře v kruhu nových přátel a rodiny, co může být lepšího. Na chvíli zapomenout na starosti všedního života a trochu se pobavit. Dospělí si užijí zábavy, zatímco se děti mezitím společně baví. Bohužel je to jako fáze zamilovanosti na začátku každého vztahu, kdy to dobré zakryje všechny varovné signály. Když ptáčka lapají, hezky mu zpívají.

S návratem do běžného života přichází nostalgie. Chtějí to krásné zpět. A tak svým novým přátelům nevědomky skočili na návnadu a tím přímo spadli do jámy lvové. Nejdříve se to zdá stejné jako tenkrát, nicméně růžové brýle postupně padají. Přitom je to dostatečně plíživé, aby si toho nebylo možné včas povšimnout. Hranice se posouvají a to, co ještě nedávno tvořilo nepřekročitelnou mez je najednou tolerováno. Je to klasický přístup pomalu vařené žáby.

Nejdříve jde spíše o drobnější rozpory. Odlišné hodnoty a názory, dané jejich rozdílným způsobem života, se dostávají do střetu. I když to přináší značnou dávku frustrace a diskomfortu, tak člověk musí být tolerantní k odlišným názorům. Je potřeba si udržet klid a zdravý rozum. Stačí to vydržet pár dní a nikdy se už nepotkat.

Ovšem když přijde na děti, to je jiná. Ty se neubrání. Bohužel někteří stále preferují výchovu založenou na strachu, násilí a křiku. Považují to za normální a nejsou si vědomi škod, které tím mohou napáchat. Je to hrozné a každý rozumný člověk by se tomu měl snažit učinit přítrž. To ale nemusí být možné. Když už, tak před vlivem tohoto toxického chování za každou cenu ochránit alespoň své děti.

Je proto nesmírně frustrující sledovat strádání syna hostitelů. O svůj tvrdý životní úděl se nemůže podělit, protože zkrátka nemůže mluvit. Tolik se všechno ze sebe snaží dostat, ale nejde to. Přesto pořád zkouší další způsoby komunikace, ale úleva se stále nedostavuje. Člověk by mu chtěl pomoci a ochránit ho před zlem, ale neví jak. Když se nakonec ukáže pravda, tak je mnohem temnější, než si kdokoliv dokázal představit.

Od příjezdu na farmu atmosféra pomalu, ale jistě houstne, nicméně až po velkém odhalení konečně nabere grády. Ukazuje se, že Daltonovi jsou v opravdu husté kaši a musí co nejrychleji zmizet. Chtějí to udělat v poklidu, aby se to obešlo bez problémů. Když už je svoboda na dosah, tak vždy přijdou dva kroky zpět. Budete si kousat nehty napětím, zda se jim podaří vyváznout, nebo to tentokrát praskne. Ale je vůbec možné uniknout nebo je to pouze neustále prodlužovaná cesta na porážku?

Bohužel pak přijde akčnější závěrečná sekvence, která rozhodně nedosahuje hloubky zbytku filmu. Stane se z toho obyčejný souboj na život a na smrt mezi zlými a dobrými lidmi. Trocha utíkání, schovávání, násilí a zabíjení. Je potřeba se spolehnout sám na sebe, protože vnější pomoc je nedosažitelná. Atmosféra a napětí tím dosti utrpěla. Až na jeden brutální zvrat to není nic originálního, protože podobný závěr najdeme ve spoustě jiných hororů. Aspoň, že to není příliš přitažené za vlasy. Film si určitě zasloužil lepší vyvrcholení.

Celý film je zosobněním neradostného směřování toxického vztahu. Na začátku se zdá všechno růžové, ovšem pak přicházejí kompromisy, které ale nejsou vůbec rovnocenné. Jeden se díky manipulacím čím dál více podřizuje, aby ten druhý byl spokojený. Vaše názory jsou odsunuty do pozadí. Ale ouha, když není po jeho. I tak ho budete neustále omlouvat. To už v té kaši vězíte natolik, že není útěku. On si ale bude dovolovat čím dál více až může jít o zdraví a život. James McAvoy se ukázal být ideální volbou, která s přehledem dokáže zahrát okouzlujícího společníka a vyšinutého šílence.

Prostředí filmu v podobě farmy se na první pohled může zdát až malebné. Poklidné místo bez ruchu a shonu moderního života. Hluboké sepětí s přírodou. Ovšem stejně jako hostitelé má i odvrácenou stránku. V případě nějaké krizové situace je pomoc velmi daleko. Stačí odpojit pevnou linku a vypustit pneumatiky. Navíc jsou na tomto odlehlém místě zavřeni s prakticky cizími lidmi a jejich temnými tajemstvími. A že je tady spousta zákoutí, kde lze něco skrýt. Najednou přichází silná klaustrofobie a stísněnost. Člověk z toho touží za každou cenu uniknout, ale všechno má svůj čas.

Celkově se jedná o povedenou thrillerovou ukázku, jak první pohled může klamat a přivést vás do záhuby. Strávili spolu úžasné chvíle na dovolené, ale brzy na to mohou jen vzpomínat. V očekávání přijímají jejich pozvání na víkend. Tady jsou ale najednou vydáni na milost svým hostitelům. Postupně přicházejí hádky a rozpory, které permanentně gradují. Jsou zdrojem vzteku a frustrace. Dojde to až do toho bodu, že jediným východiskem je útěk, ale zda je stále možný, toť otázka. Stejnou proměnou od idylky po temnotu prochází i celé prostředí filmu.

Hlavním posláním filmu je ukázat, jak odlišné názory a hodnoty mohou skrývat hlubší problémy. Když je vám v životě cokoliv proti srsti, je lepší to ukončit hned, než to ze strachu či slušnosti nechat dojít do krajností, odkud už nemusí být návratu. Atmosféra plíživě houstne až dosáhne vrcholu, kde by se napětí dalo krájet. Bohužel přijde poněkud laciný hororový závěr plný utíkání, schovávání a násilí, který rozhodně nedosahuje kvalit zbytku filmu. Dohromady je to vcelku hluboký snímek schopný vzbudit silné emoce svým neobvyklým přesahem to reality. Akčnější závěr je úlitbou těm méně hloubavým, který ale většinu diváků spíše zarmoutí.

Automobily

Daltonovi jezdí v moderní elektrické Tesle model 3, zatímco Paddy používá jako rodinné auto značně konzervativní Subaru Outback. Přítel zlých hostitelů v závěru přijede ve Škodě Felicia Pickup.

