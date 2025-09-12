Film Nebezpečná zvířata: I na otevřeném moři je člověk nejnebezpečnějším tvorem (72,5 %)
Postavit se tomu nejnebezpečnějšímu zvířeti na světě, člověku, bude muset v hororovém thrilleru z australských vod. Tento znepokojivý příběh přivedl na plátna kin tvůrce několika průměrných hororů Sean Byrne. Odvážnou dívku v ohrožení si zahrála Hassie Harrison, zatímco jejího vyšinutého únosce ztvárnil Jai Courtney. Josh Heuston zde vystupuje jako její známost na jednu noc.
Heather a její kamarád nastupují na loď, aby se v kleci mohli potápět se žraloky. Kapitán Bruce Tucker není příliš sympatický, nicméně nemají na vybranou. Během ponoru je Heather nejdříve k smrti vyděšená, ale nakonec se uklidní a užívá si krásu těchto majestátních tvorů. Po návratu na loď hýří nadšením, když vtom kapitán náhle pobodá jejího kamaráda a hodí ho žralokům. Heather je mu nyní vydána napospas.
Po několika dnech se v supermarketu setkává surfařka Zephyr (Hassie Harrison) s mladým realitním makléřem Mosesem (Josh Heuston), který si vyžádá odvoz a pomoc s porouchaným autem. Zephyr není vůbec nadšená, ale nakonec se ukáže, že mají mnoho společného včetně lásky k surfování. Slovo dalo slovo a prožili spolu noc plnou vášně. Ještě před snídaní Zephyr zmizí, aby se co nejdříve vrátila zpět do vln. Bohužel zde narazí na kapitána Tuckera, který ji vzápětí unese.
Zephyr se probouzí spoutaná v podpalubí jeho lodi po boku již smířené Heather. Poté, co si uvědomí, že křičet o pomoc nemá smysl, se soustředí na otevření pout. Než se jí to podaří, přichází Tucker s vodou k pití, která obě dívky rychle uspí. Po probuzení je Zephyr připoutaná k palubě, zatímco Heather k ramenu jeřábu. Poté je přinucena sledovat, jak je Heather předhozena žralokům. Nyní Zephyr zůstává s kapitánem o samotě. Bude ze sebe muset vydat to nejlepší a hledat příležitosti k útěku, aby neskončila stejně. Nebo jí pomůže Moses, který na ni nemůže přestat myslet?
Děj začíná jako hororová klasika s únosem a následným uvězněním, který obohacují žraloci. Šílenec a dívka v nesnázích. I když se snaží bojovat, únosce má navrch. Pokud se ale přestane snažit o útěk, naděje na záchranu bude ta tam. Jenže Tucker netuší, jak houževnatou oběť tentokrát uvěznil. Poté se dostává na scénu Moses a začíná se to zamotávat. Tuckerův dokonalý plán konečně dostává první trhliny.
Tucker se považuje za člověka s posláním. Krmit ty nepochopené mořské tvory a udržovat tak mořský ekosystém v chodu. Ale nejvíce si užívá sledování žraloků, jak se vrhají na svou oběť a trhají ji na kusy. Tuto zvrácenou podívanou považuje za dokonalé divadlo plné syrových emocí. Nic jiného v životě mu nedává smysl.
Nejde pouze o brutalitu, protože ještě působivější je pohled plný strachu v očích oběti. Vědomí blízkosti smrti a pomalu vyprchávající život. Stejnou slast kapitánovi působí vidět znechucení ve tváři Zephyr, když to musí sledovat. Zkrátka žraloky má nade všechno rád, zatímco lidé jsou mu proti srsti. Žralok si na nic nehraje a chce se pouze nažrat.
Zephyr je dokonalým příkladem oběti, které by se měl každý únosce obávat nejvíce. Celý život bojovala se zlým světem, tak se teď rozhodně nehodlá vzdávat. Od začátku nevynechá jedinou příležitost, aby se nepokusila o útěk. Když to jednou nevyjde, tak příště snad bude mít více štěstí. Kdyby ji dokázal zlomit, skončila by smířená se svým osudem jako Heather. Neschopná se postavit na odpor a odsouzena ke kruté smrti.
Na rozdíl od krvelačného kapitána zde žraloci nevystupují v roli záporných postav. Nezabíjejí pro zábavu, ale protože mají hlad. Tucker pouze zneužívá jejich přirozenosti ke svým zvráceným choutkám. Jsou to nekorunovaní králové oceánů, pro které svět nad hladinou nemá pochopení. Jsou základním stavebním kamenem mořského ekosystému. Pár lidí zabitých žraloky je nic proti tisícům žraloků, které lidé vybíjejí jenom kvůli polévce z jejich ploutví.
Samozřejmě by se podobný film neobešel bez trochy explicitní brutality a krvavých zranění, jejichž původcem je především kapitán Tucker. I když to nejraději nechává na žralocích, rozhodně se neostýchá vzít do ruky nůž a trochu žralokům v zabíjení pomoci. Naservírovat oběť tak, aby byla chutným soustem. Samotné útoky žraloků se odehrávají pod hladinou mimo dohled kamer. V prvé řadě sledujeme agonii obětí a krev rozlévající se kolem.
Zbytek si musíte domyslet a nechat na své bujné fantazii. Právě na představivost a hluboce zakořeněný strach ze žraloků film sází. Stačí zahlédnout přibližující se ploutev a strach se utrhuje ze řetězu. Napětí graduje, jak se pomalu blíží k potenciální oběti. Ale nakonec si uvědomíte, že to pravé monstrum stojí na palubě lodi.
Stejně důležitý je kvalitní zvukový doprovod. Když kapitán Tucker provádí svůj temný plán či se blíží žralok připravený na útok, dramatická hudba postupně graduje. Stačí pár výrazných tónů a divák je hned v pozoru. Poté nastane ticho, aby všechny emoce mohly dokonale vyznít. Ovšem pokud jedna z postav zrovna prožívá šťastnější chvilky, tak přichází ke slovu až přehnaně pozitivní skladby. Vzhledem k námětu filmu nemohu nezmínit ironické využití písně Baby Shark.
Závěr filmu kombinuje akci a napětí. Pronásledování dívky šílencem po všech zákoutích lodi, kterým se prolíná nejedna násilná potyčka. Schovat se není kde. Je to dosti vyrovnané a do poslední chvíle není jasné, kdo ze střetu vyjde jako vítěz. Když už se zdá, že Zephyr unikne z jeho krutých spárů, čeká ji ještě jedno dějství. Nebude konec, dokud někdo z nich neskončí jako žraločí svačina.
Surfařka místo aby další den jezdila na vlnách, je unesena zlovolným kapitánem, který ji plánuje předhodit žralokům. Kapitán Tucker nabízí turistům výpravy za žraloky, ale netouží po ničem jiném než sledovat, jak je trhají na kusy. Zephyr si dosud spokojeně žila životem nomáda, když si ji kapitán zvolil za další oběť. Bohužel únosce netušil, jak tvrdého soupeře si proti sobě postavil. Ať by se jí snažil zlomit sebevíce, ona se nikdy nesmíří se svým osudem a bude bojovat. Navzdory několika brutálním scénám zůstává většina hrůz na fantazii diváků. Zde hrají prim spíše emoce obětí, sledujících a kapitána samotného.
Drsný boj dívky proti zlému muži, který se za každou cenu snaží dokončil svůj krvavý plán. I když tu nejvíce špinavou práci odvedou žraloci, ta pravá zrůda je tady člověk. Pro něj je největší slast to sledovat. Žraloci jsou pro něj čistá nepochopená zvířata, zatímco lidé jsou zkažení tvorové, kteří si nic jiného nezaslouží. Film využívá hluboce zakořeněný strach ze žraloků a ukazuje, jak pošetilý ve skutečnosti je. Navzdory vážnosti tématu nechybí pár zábavných vsuvek, byť značně černohumorných. Jde především o silné emoce a napětí, které k nim vede. Je to zajímavý horor, který více sází na postavy než na krev a brutalitu. Byť obrací žraločí premisu naruby, tak z pohledu filmových únosů je kvalitně provedenou klasikou, která rozhodně neurazí.
Automobily
Kapitán Tucker jezdí ve starém Jeepu J-20. Zephyr používá dodávku Ford Transit, která ji slouží i jako dočasný domov. Ta je po jejím zmizení odtažena Fordem F-350. Moses jezdí ve Volvu XC90, které zdědil po matce.
Daniel Trojan
