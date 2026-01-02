Film Na nože: Probuzení mrtvého muže: Protivit se Bohu nezůstane bez následků (72,5 %)
V mysteriózní detektivce s komediálním nádechem budeme sledovat pátrání po vrahovi, který všem zamotal hlavu. Režie snímku se ujal Rian Johnson, který má blízko k filmům s kriminální tématikou. Zavražděného monsignora ztvárnil Josh Brolin, zatímco kněze obviněného z jeho vraždy si zahrál Josh O’Connor. Nemůže chybět ani Daniel Craig jako světově proslulý detektiv Benoit Blanc.
Mladý duchovní a bývalý boxer Jud Duplencity (Josh O’Connor) uhodil svého kolegu a za trest byl přidělen na venkovskou farnost, kterou má pod palcem nepříjemný monsignor Jefferson Wicks (Josh Brolin). Ten si udržuje svůj okruh věrných, zatímco ostatní odpuzuje, a tak je jeho stádo oveček značně prořídlé. Není divu, že ani otce Juda nepřijímají mezi sebe, ať se snaží sebevíce. Ten si uvědomuje, že zde panují nezdravé a manipulativní vztahy, které šestici věrných rozhodně nesvědčí.
Tuto farnost založil dědeček monsignora Jeffersona Wickse, který mu předal své poslání. Protože byla Jeffersonova matka lehčích mravů, skryl otec své bohatství, aby ho nezdědila. Po jeho smrti ji popadl amok, až se zhroutila k zemi mrtvá. Není divu, že má monsignor Wicks sklony k nezdravým vztahům. Ovšem otec Jud to nehodlá nechat jen tak a ve jménu Boha mu vyhlašuje válku. Zanedlouho přicházejí Velikonoce a během mše, skrytý zrakům okolí, je monsignor Wicks zavražděn.
Podezření padne na otce Juda, ale naštěstí se na scéně objevuje světově proslulý detektiv Benoit Blanc (Daniel Craig) jako jeho poslední naděje na spásu. Přibírá otce Juda k vyšetřování, aby se sám podílel na odhalení pravého vraha. Některé Blancovi metody se mohou zdát neortodoxní, ale klasická záhada zamčeného pokoje vyžaduje neobvyklý přístup. Byl vrahem některý z věrných, kterému došla trpělivost? Nebo to bylo úplně jinak? Snad to pro Juda dopadne dobře a neskončí ve vězení za něco, co neudělal.
V úvodu uvidíme, jak těžké je pro nového kněze být přijat novou komunitou. Otec Jud je pro ně vetřelcem, který chce narušit jejich malý ráj. Přitom se nesnaží o nic jiného než omezit neblahý vliv monsignora Wickse, který zneužívá božího slova k jejich ovlivňování. Všem věrným tím škodí, což Jud odmítá dál tolerovat. Zároveň odpuzuje všechny ostatní věřící, kteří by mu mohli jeho svět narušit.
Jud to bude mít těžké, když má nad věrnými Wicks tak velkou moc. Vyniká silným charismatem a schopností strhnout celé davy. Má dokonalé řečnické schopnosti vůdce sekty a jeho věrní nedokážou odolat. Neudělají nic, co by se u něj nesetkalo s pochopením. Nejde mu pouze o moc, ale žene ho i chamtivost. Svými názory je ideálním kandidátem na pravicovou hvězdu internetu. Nemusel by se tak spokojit s několika jednotlivci, kterým se v životě nedaří.
Po smrti monsignora Wickse se pod vedením Benoita Blanca a za pomoci otce Juda rozbíhá důkladné vyšetřování. Začíná to ohledáním mrtvého těla a pokračuje obhlídkou místa činu, přičemž se ukáže, že před sebou mají záhadu zamčeného pokoje. Všechno důležité tkví v lidech a stačí pouze odhalit motiv činu. Každé další odhalení posune detektivy dál k vyřešení celé záhady. Postupně se ukazuje, že Wicks si znepřátelil mnohé a každý z nich by mu mohl usilovat o život.
Samotný Benoit Blanc provádí pátrání vlastním způsobem a nebojí se neortodoxních metod. Bez skrupulí a komediálním způsobem zneuctí mrtvolu, jenom aby se posunul ve vyšetřování dál. Musí zjistit pravdu, i když tím mnohé nepotěší. Zabrušuje přitom do nejtemnějších zákoutí duše podezřelých. Klidně obětuje část své pověsti, aby se dobral pravdy a udělal správnou věc. Být světoznámý detektiv se neobejde bez ústupků.
Prostředí filmu je velmi komorní a celý příběh se odehrává na dosti omezeném prostoru. Americké maloměsto anglického střihu, které se zdá tak nudné a poklidné, že by se v něm nemohlo stát nic zlého. Ale opak je pravdou. Obývá ho řada lidí, kteří v životě ničeho nedosáhli. Nemají co ztratit, a tak se nezdráhají nekalostí. Ale jejich pohnutky jsou různé. Když mají naději, že může být na světě lépe, tak proč něco nezkusit?
Audiovizuální zpracování posiluje vyznění důležitých scén a jejich dopad na diváky. Hudba s jednoduchým motivem a za použití klasických nástrojů se hlásí o slovo ve vypjatých okamžicích. Nejlépe se pojí s velkolepým hřímáním monsignora Wickse, ale i Jud se umí ukázat, když mu jde o všechno. Kromě několika dalších roztržek zůstává hudba potichu a dává dostatečný prostor postavám vyniknout. Obraz pracuje se světlem procházejícím okny dovnitř, čímž odhaluje morální rozměr scén a rozpoložení postav.
Během filmu postupně odhalujeme Wicksovo horší já. Záliba v alkoholu je teprve začátek. Zatouží po moci a chamtivost mu zatemňuje mysl. Skupina věrných mu už nestačí. Rozhodně se jim to nezdráhá dát najevo a udělat jim čáru přes rozpočet. Najednou se motivy začínají kupit a jeden je větší než druhý. Ale kdo bude natolik rozlícen, že se odhodlá až k vraždě?
Víra je nedílnou součástí filmu a bohužel zde vede ke špatným činům. Lze ji využít k ovládání ostatních, stejně jako k intrikám v pozadí. Pohnutky mohou být sice čisté, ale výsledek se může zvrhnout v hrůzu. V zájmu zdánlivě vyššího dobra je možné jít klidně přes mrtvoly. Přece zlý člověk nemůže zvítězit a protivit se vůli Boha. Když se k tomu přidá zaslepenost a lidská chamtivost, tragédie je nevyhnutelná.
Celý tento zdlouhavý příběh nás po mnoha peripetiích dovede až ke zdárnému konci. Bůh a rozumné pojetí víry se konečně dostanou do popředí. Pravda nakonec vyjde najevo a s ní nejeden démon minulosti. Pro některé je už pozdě na vykoupení, ale třeba si zachrání svou duši. Budoucnost je určitě v dobrých rukou a detektiv Blanc může vyrazit za další záhadou.
Zlovolný monsignor je zavražděn a vina padne na mladého kněze, který chtěl bojovat proti jeho pojetí víry. Otec Jud je za trest dosazen do farnosti, které tvrdou rukou vládne monsignor Wicks. Drží v šachu skupinu věrných a ničí jim život, čemuž Jud odmítá přihlížet. Když je Wicks zavražděn, podezření padne právě na něj. Naštěstí se na scéně zjevuje detektiv Benoit Blanc, aby tuto záhadu zamčeného pokoje rozlouskl a usvědčil pravého pachatele. Postupně se jednotlivé poznatky propojují do velké skládačky, a přitom se odhalují pohnutky postav a jejich pravé já. Motiv je zde pravým klíčem k nalezení pachatele.
V klasicky střižené detektivce se duchovnímu, který zneužívá své schopnosti a boží slovo ve svůj prospěch, dostane zaslouženého trestu. Chamtivost u něj zvítězila nad zbožností. Ale jsou zde tací, pro které je víra na prvním místě a udělají cokoliv, aby ji ochránili před pošpiněním. Proto jsou dobré vztahy důležité. Celé se to odehrává v malebném prostředí, které je ideální ke skrývání nekalostí. Použití světla a hudby odhaluje morálnost jednotlivých okamžiků. Je to kvalitní detektivka, která sází spíše na postavy než na hmotné důkazy a tím je mnohem osobitější. Ukazuje, že zlo bude nakonec potrestáno. Tempo je na dnešní dobu poněkud rozvláčné, nicméně fanoušky klasiky nejspíš nezklame.
Automobily
Detektiv Benoit Blanc jezdí v klasickém Mercedesu-Benz SL. Nezdárný nevlastní syn jedné z věrných jezdí ve Fordu Shelby Mustang GT500. Vzhledem k žánru filmu nemohou chybět ani policejní vozy Ford Crown Victoria či Ford Police Interceptor Utility.
