Film Na hraně smrti 2: Deadpoint: Pocta sestře se změní v boj o holý život (67,5 %)
V dobrodružném thrilleru o přežití plném závratí se dvojice dívek snaží navázat na svou předchůdkyni, ale místo toho se ocitnou ještě ve větším nebezpečí, než ji tenkrát připravilo o život. Jax se stále nedokáže vyrovnat se smrtí své adrenalinem posedlé sestry, a tak se s její údajnou kamarádkou vydává za dobrodružstvím až do Thajska. Spolu s průvodcem vystupují na visutou lávku kolem hory Kwan, která sama o sobě představuje nebezpečí, ale bohužel sesuv kamenů tam obě nešťastnice uvězní bez pomoci. Nezbývá jim než prokázat odvahu a zasloužit se o svou vlastní záchranu. Napínavé okamžiky plné balancování nad propastí se mísí s ukázkou emocí plných strachu, ale i rozhořčení.
Oproti předchozímu dílu se režie ujali bratři Michael a Peter Spierigovi, kteří mají určité zkušenosti i s hollywoodskou tvorbou. Nepříliš odvážnou mladší sestru tragicky zemřelé odvážlivkyně ztvárnila Harriet Slater, zatímco její někdejší kamarádku si zahrála Arsema Thomas. Tom Brittney zde vystupuje jako průvodce, který je měl celým dobrodružstvím bezpečně provést.
Právě ony nás budou provázet napínavým výstupem, kde příroda rozhodně nepředstavuje jediné ohrožení života. Příběh není příliš hluboký, spíše slouží jako lehce emocionální výplň mezi prvotřídními scénami nad propastí. Největší podíl na tom má audiovizuální zpracování prostřednictvím pohledů do hloubky, vyděšených obličejů i všemožných nepříjemných zvuků. Je to vcelku povedený film, který hraje primárně na napětí a tíživou atmosféru, tudíž rozšíření příběhu oproti minulému dílu bylo poněkud nadbytečné. Zajímavá podívaná na dlouhé odpoledne, ale pouze v případě, že netrpíte strachem z výšek.
Před několika lety se adrenalinová nadšenkyně a influencerka Shiloh vydala na starý vysílač, ale bohužel se to zvrtlo a ona za svou opovážlivost zaplatila životem. Po smrti se stala virální senzací s mnoha následovníky. Od této tragické události uběhlo několik let, ale její mladší sestra Jax (Harriet Slater) se stále nedokáže vyrovnat se ztrátou. Při prodeji sestřina auta proto její někdejší kamarádka Luce (Arsema Thomas) přijde s plánem, jak uctít její památku. Shiloh se plánovala vydat na proslulou visutou lávku na hoře Kwan v Thajsku, a tak se její plán rozhodnou naplnit místo ní.
Podobný adrenalin rozhodně není Jaxiným šálkem čaje, přesto se společně vydávají do Thajska. Cesta na horu začíná v baru uprostřed džungle, kde po troše přemlouvání získají i relativně ochotného průvodce Jona (Tom Brittney). Oficiálně je výstup zakázán, ale za peníze je ochotný je vzít za dobrodružstvím, doprostřed oblasti překupníků drog. Na začátek stezky v oblacích musí vystoupit po řadě kovových úchytů, kde už čeká rozvrzaná dřevěná lávka podél skalní stěny.
Jax se chtěla několikrát vrátit, ale Luce jí vždy dodala odvahu pokračovat. První krize nastane ve chvíli, kdy narazí na úsek bez jisticího řetězu, ale Luce jim neohroženě natáhne lano. V noci je ovšem zasáhne bouře doprovázená sesuvem kamenů, který zničí lávku před nimi a připraví je o průvodce. Bohužel zkáze podlehne i úniková cesta a ony skončí nahoře uvězněny. Pomoc je v nedohlednu, a tak jim nezbývá než bojovat o svůj život do posledního dechu.
Hlavní devízou snímku jsou scény plné napětí, ve kterých každý krok zavání pádem do neznáma a závrať je všudypřítomná. Začíná to u bídného stavu samotné lávky nad propastí, ale aspoň se lze spolehnout na řetěz a dvojité jištění. Bohužel ani tato jistota nemá dlouhého trvání a nebezpečí narůstá. Stačí se podívat dolů a uvědomit si vážnost situace. Ovšem to je nic oproti tomu, když musí riskovat holý život, aby měly alespoň minimální naději na přežití. Balancují nad propastí, která se jim může stát osudnou.
Velký podíl na celkové podmanivosti a vyvolávání strachu z výšek má stejně jako v prvním díle povedené audiovizuální zpracování. Kamera nabízí pohledy do téměř nekonečné hloubky, kde se honí mraky, ale to je teprve začátek. Možná ještě více zapůsobí detailní záběry, které předznamenávají hrozící nebezpečí. Je jedno, zda sledujeme postupně se uvolňující šrouby, nebo drolící se skálu, vždy to dokáže zapůsobit. Samozřejmě nesmíme zapomenout na strach ve tváři Jax, se kterým se většina diváků může ztotožnit.
Zvuková stránka filmu také sehrává podstatnou roli na celkovém zážitku. Začíná to u vzdáleného svištění větru, které při bouřce notně zesílí za doprovodu dunění hromů. Samotná lávka vydává nekonečnou řadu pazvuků, na které záhy naváže hukot valících se kamenů z hory. Nesmíme zapomínat ani na výkřiky plné strachu, ale i odhodlání. Stejně tak instrumentální hudební motiv graduje spolu s tím, jak se situace stává závažnější. Jediným nedostatkem je, že podobně vypjatých okamžiků není tolik a často je nelze označit za stoprocentní.
Samotný příběh dává prostor poutavějším scénám a nesnaží se jít příliš do hloubky. Jax přišla o svou odvážnou sestru a spolu s její kamarádkou se vydává uctít její památku. Sice jí samotné to je proti srsti, ale přece to na rozdíl od její sestry nevzdá. Výstup se zprvu nezdá tak hrozný, dokud se všechno nepokazí. Poté se střídají marné snahy o vlastní záchranu a několik rozmluv doprovázených výlevy emocí, které za daných okolností vyznívají poněkud kýčovitě.
Postava mladší sestry Jax přináší do příběhu trochu normálnosti, protože na rozdíl od své sestry v prvním díle není hrdinkou, která se po hlavě vrhá do každého nebezpečí. Adrenalinové zážitky jí nejsou vlastní, ale dokáže se překonat, když na tom doopravdy záleží. Uvědomuje si všechny případné hrozby a dokáže přemýšlet, jak jim efektivně čelit. Raději myslí několik kroků dopředu.
Když si odmyslíme všechno nebezpečí kolem a truchlení po sestře, najdou se ve filmu i okamžiky, kdy si lze užívat krás přírody a panoramat. Nad zelenou džunglí se majestátně tyčí obrovský skalní masiv, který shlíží dolů k baru, kde celé dobrodružství začalo. Lezení po žebříku až nad mraky nabízí jedinečné výhledy do širé krajiny kolem. Dokud se nezačnou stahovat mračna, všechno se zdá téměř dokonalé.
Jak se situace stává závažnější a beznadějnější, začíná na povrch vystupovat její dobrodružné já, podpořené nečekaně dobrou fyzičkou, které bylo celý její dosavadní život ukryté hluboko uvnitř. Nepotřebuje ho dávat na odiv, ale bez riskování by se příběh nedobral pozitivního konce. Co jiného jí také zbývá, když její společnice není tou neohroženou adrenalinovou nadšenkyní, jak se od začátku tvářila.
S tím, jak postupujeme dějem k závěru, všechny postavy odhalují své pravé já a spolu s tím vyvstává na povrch pozadí samotného příběhu. Zatímco pohnutky některých postav jsou více než ospravedlnitelné, u jiných jsou opravdu zavrženíhodné a ohrožují ostatní na zdraví a životě. Někdy však nezbývá než překousnout rozhořčení a zajistit si cestu zpět domů. Matka příroda sice znamená ohrožení, ale lidé mohou představovat mnohem větší hrozbu.
Automobily
Vzhledem k zasazení filmu se zde příliš automobilů nevyskytuje. Za zmínku stojí pouze Ford Bronco, který patřil Jaxině sestře a jehož prodej na začátku svedl obě hlavní hrdinky dohromady. Bez něj by se toto dobrodružství nikdy neodehrálo.
Zdroje
https://www.csfd.cz/film/1520722-na-hrane-smrti-2-deadpoint/prehled/
https://www.imdb.com/title/tt31192372/?ref_=nv_sr_srsg_3_tt_8_nm_0_in_0_q_fall
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