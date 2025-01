Film Mufasa: Lví král: Velkým si nikdo nenarodí, ale musí se jím stát (80 %)

Mladý osiřelý lev se za doprovodu nové rodiny vydává na velkolepou pouť Afrikou plnou překážek a výzev. Tato náročná cesta z něj udělá silného lvího vladaře, který se má v životě o koho opřít.

Zrod všemi milovaného krále zvířat uvidíme v realistickém, počítačem generovaném rodinném animáku plném dobrodružství a krás Afriky od studia Disney, který předchází ději Lvího krále. O režii se postaral ne příliš známý Barry Jenkins. Hlavního hrdinu promlouvajícího hlasem Aarona Pierra doplňuje například Kelvin Harrison. Věrným souputníkem jim je John Kani jako šaman Rafiki, který je zároveň vypravěčem.

Starému známému lvovi Simbovi se nedávno narodila dcera Kiara. S její matkou mají povinnosti jinde, tudíž ji dostávají na starost ztřeštění Timon a Pumbaa. Zanedlouho přichází velká bouřka, která malou Kiaru vyděsí. Naštěstí se objevuje šaman Rafiki a uklidňuje ji vyprávěním o jejím dědečkovi, který byl kdysi také bojácným lvíčetem.

Ve vyprahlém koutě Afriky se milujícím rodičům narodil malý Mufasa (Aaron Pierre). Jednoho dne přichází vytoužený déšť a přináší dostatek vláhy. Bohužel radost netrvá dlouho, protože se přižene blesková povodeň a rozzuřený proud odnese Mufasu daleko od domova. Zde naštěstí narazí na malého lva Taku, budoucího krále smečky, jehož matka ho zachrání před jistou smrtí. Přes prvotní odpor vedoucího lva u nich nakonec může Mufasa zůstat.

Ten postupně dospívá v silného lva, který obstojí v divoké přírodě. S Takou se přitom stávají bratry. Bohužel idylka netrvá věčně a celá lví rodina na sebe přiláká hněv smečky nelítostných bílých lvů, kteří kolem sebe rozsévají smrt. Mufasa a Taka musí uprchnout, ale útočníci lačnící po pomstě jsou jim v patách. Naštěstí cestou potkají mnoho nových přátel, kteří ji pomohou. Doufejme, že nakonec doputují do vytouženého afrického ráje známého jako Melele.

Právě Mufasova cesta do dospělosti je ústředním tématem filmu. Na začátku byl obyčejným bojácným lvíčetem závislým na péči rodičů. Ovšem už tenkrát v něm dřímal obrovský potenciál, stačilo ho jenom rozvinout. Navzdory protivenství osudu se nikdy nevzdává. Přes překážky míří vstříc zářné budoucnosti. Nakonec se stává milovaným vladařem a králem zvířat, který přitom nezastírá své nedostatky.

Ovšem nic z toho by se nemohlo stát bez přátel a nové rodiny. Když se objeví komplikace, tak na ně nikdy není sám. Posouvají jej dál, když zrovna neví kudy kam. Předávají mu své životní zkušenosti, aby byl připraven na všechny nástrahy života. Bez podpory by nedokázal plně rozvinout svůj potenciál. Velkým se nikdo nenarodí, ale musí se jím teprve stát. Pokrevní pouto není důležité, když si jste navzájem oporou. Zkrátka krásná ukázka upřímného přátelství.

Stejně jako v životě narazíme i na padouchy, které Mufasu naopak zocelí. Většinu času ale sledujeme staré známé postavy, které nám odhalují doposud neznámé etapy svého života. Uvidíme, co z nich udělalo jedinečné osobnosti. Jak se navzájem ovlivňovaly a utvářely do své současné podoby. Dodává to kontext, díky kterému pro ně můžeme získat více pochopení. Pár nových zvířat je příjemným zpestřením.

Z děje čiší přátelství a rodinná soudržnost. Držet pospolu a nikdy se nezradit. Bohužel někteří neodolají svodům zla a skončí na scestí. Ke slovu se dostává i zrada a faleš. Je to propletená příběhová mozaika plná rozporuplných emocí, stejně jako sám život. Matka příroda také nic neodpouští. Je nesmírně těžké vyváznout, ale odměna bude o to sladší.

Film na první pohled vyniká jedinečným audiovizuálním zpracováním. Byť je obraz kompletně vytvořen pomocí počítačových „kouzel“, tak je k nerozeznání od skutečné africké buše. Za pohledy do nádherné přírody by se nemusel stydět leckterý přírodopisný snímek. Stromy, kameny i jednotlivá stébla trávy jsou krásné na pohled. Slunce klesající k obzoru vytváří jedinečnou plejádu barev a stínů. Každé místo má své kouzlo.

Příběh ale stojí na zvířecím osazenstvu. Lvi i ostatní jsou téměř k nerozeznání od jejich skutečných předloh. Přitom se jim podařilo vtisknout i trochu potřebné lidskosti. Drobnými výrazy ve tváři odhalují své emoce. Rozhodně nejsou sterilní, jak by se dalo od realistické animace čekat. Vidíme úžasné splynutí prostředí s jeho obyvateli. Klasická kreslená animace možná měla větší kouzlo, ale i moderní háv má něco do sebe.

Bez kvalitního zvukového doprovodu bychom se také neobešli. Začínáme u zvířecích zvuků a ruchů přírody. Hudba ovšem hraje prim. Moderní prvky se mísí s trochou tradičních afrických tónů. Každá scéna dostala ozvučení podle potřeby.

Instrumentální skladby ovšem blednou závistí před četnými muzikálovými vložkami. Pro každý důležitý okamžik je připravena padnoucí píseň. Někdy smutná, jindy rozverná, zkrátka jak to v životě bývá. Kombinace poutavého hudebního podkladu a propracovaného textu vytváří opravdu chytlavou podívanou. Jedna sloka řekne více než tisíc slov. Díky vysoké kvalitě produkce nebudou ani dospělí strádat. Audiovizuálnímu zpracování tak není příliš co vytknout.

Během filmu trošku zabrousíme i do filozofie. Ukazuje se, že v životě se je někdy potřeba spolehnout na srdce, ne na racionální myšlení. Intuice se nemusí mýlit. Sny a touhy vás ženou kupředu přes sebenáročnější překážky. Nemusí se vyplnit, ale to nezjistíte, dokud to nezkusíte. Štěstí může být jen pár kroků daleko.

Příběh nás nečekaně zavede až do zasněžených vrcholků hor. Na pohled je to úžasné a zároveň se zde odehrají důležité události, které udávají směr zbytku filmu. Bohužel tato sněhová pustina je v tomto filmu jako pěst na oko. Pro realistickou verzi Ledového království ideální, ale ne sem.

Naštěstí přichází epický závěr, kde se vše rozetne. Mufasa musí všem dokázat, že si opravdu zaslouží být králem zvířat. Čím více zvířat dokáže sjednotit, tím budou silnější. Zlo je po zásluze potrestáno, zatímco dobro vzkvétá. Celá příroda a její obyvatelé se spojí, aby opět nastolili spravedlivý řád světa. Dál už to všichni známe.

Jde o povedený dobrodružný film pro celou rodinu plný zvířat, který v krásném příběhu ukazuje cestu mladého lva vstříc zářným zítřkům. Nejedna překážka či urputný nepřítel ho zocelí, aby se nakonec proměnil v nebojácného hrdinu. Najde přitom novou rodinu, která ho utváří a stává se mu neocenitelnou oporou na cestě životem. To celé doprovází nadmíru povedené audiovizuální zpracování. Obraz kompletně vytvořený v počítači si v ničem nezadá se skutečností. Rozmanité krásy africké krajiny se mísí s plejádou oduševnělé fauny. Hudební složka v čele s poutavými muzikálovými vložkami je plná silných emocí.

Je to silný příběh plný vzestupů a pádů, který z Mufasy a jeho souputníků udělal jedinečné osobnosti. Je plný přátelství a rodinné soudržnosti posouvající hrdiny kupředu. Přitom musí překonat zášť a vztek nepřátel. Film nám umožňuje více poznat staré známé postavy a podívat se na ně novou optikou. Dětští diváci v něm najdou hudební čísla a příběh plný poučení, který se jim nepotřebuje podbízet. Snímek dokáže spojit diváky každého věku a poskytnout jim příjemně strávený čas. Je to technicky dokonalé dílo odhalující schopnosti animační techniky, které je zároveň plné emocí a krás divočiny. Sice nemá jedinečné kouzlo původní trilogie Lvího krále, ale bere si z něj spoustu dobrého. K tomu přidává i nové, což z toho činí opravdu příjemný zážitek hodný jména Disney.

