Film Motorkáři: Dokáže láska zachránit rebela ze spárů rozvráceného gangu? (75 %)

Motorkářský klub Vandalů se s novými členy proměnil v semeniště hříchu a brutálního násilí. Pro původní členy by bylo nejlepší vymanit se z jeho krutých spárů. Jeden z rebelů se při tom může spolehnout na pomoc milující dívky.

Této snahy o záchranu alespoň jedné ztracené duše budeme svědky v nespoutaném dramatu z drsného motorkářského prostředí. Základy příběhu položil v šedesátých letech jeden mladý novinář. Do podoby filmu jej zpracoval režisér Jeff Nichols, autor několika silných lidských dramat. Ústřední zamilovanou dvojici ztvárnili Jodie Comer a Austin Butler, které jako oddaný šéf klubu doplňuje Tom Hardy.

Johnny (Tom Hardy) zhmotnil svou vášeň do podoby motorkářského klubu, kterým spojil dohromady stejně smýšlející kamarády. Parta obyčejných chlapů zde společně tráví volný čas a podniká projížďky po okolí. Bohužel s příchodem nových členů postupně přebírají otěže drsnější aktivity. Honičky s policií a drsné rvačky se stávají denním chlebem. A to není rozhodně všechno.

Jednoho dne do jejich baru náhodou zavítá ctihodná dívka Kathy (Jodie Comer). Když už je na odchodu, tak její zrak spočine na Bennym (Austin Butler). Tento rebel ji na první pohled zaujme a začíná to mezi nimi jiskřit. Když s ním později nasedne na motorku a pocítí vítr ve vlasech, už není cesty zpět. Za pár týdnů se koná svatba, po které Kathy brzy zabředá do tajů drsného motorkářského gangu.

Všechny temné stránky a nebezpečí číhající na každém kroku jí nedají spát. Jedinou možností se pro ni stane dostat Bennyho pryč dříve, než přijde k úhoně. Pro Kathy tak začíná opravdová odysea, avšak láska dokáže zázraky. Gang se spolu s ústupem staré gardy a prosazováním nesmlouvavých nevybouřených mladíků, kteří nejdou pro ránu daleko, dále proměňuje. Benny a mnozí další se budou muset rozhodnout, zda dají přednost vrtkavé dráze zločinu nebo vyhlídce na slibnou budoucnost.

Celý film oživuje lehký investigativní motiv spojený s postavou mladého novináře, který proniká do hlubin klubu a do hlav jeho původních členů. Tím nám přináší jedinečný pohled na celý příběh. Zdaleka nejcennějším zdrojem informací jsou rozhovory s postavami v čele s Kathy, jejíž zainteresovaný komentář nás provází celým filmem. I když nebyla jednou z rebelů, tak měla všechno jako na dlani. Nesvazovala ji loajalita ke klubu a jeho pravidla, tudíž nikdy nezavírala oči před všemi špatnostmi.

Její náročná cesta životem vzbuzuje velkou lítost. Přitom to vypadalo tak nadějně. Dva lidé z odlišných prostředí se zamilují a společně začnou nový život. Místo toho je Kathy láskou vehnána na cestu plnou překážek a zklamání. Nedokáže přihlížet, jak se Benny žene do záhuby bez toho, aby se s tím nepokusila něco udělat.

Ovšem pomoci někomu, kdo pomoc odmítá přináší pouze zmar a zoufalství. Navzdory velkému vypětí sil se jí nedostává vděku ani uznání. Není vůbec příjemné to sledovat, ale ona je zaslepena láskou a nevidí, kam se žene. Udělá cokoliv pro Bennyho dobro a vůbec nehledí na sebe. Můžeme pouze doufat, že ji to nepřivede do záhuby a dočká se tvrdě vydřené odměny.

Někdy se ji nelze příliš divit, když Benny dokonale naplňuje představu rebela bez příčiny z klasických amerických filmů. Bujná nepoddajná kštice, pronikavý pohled a vypracované tělo oděné v kůži. To doplněné drsnou povahou se sklony k násilí z něj činí ideálního kandidáta, aby se ho nějaká žena pokusila převychovat. Nicméně pod tou archetypální tvrdou slupkou se ukrývá opravdový člověk. Byť to nedává najevo, tak mu opravdu záleží na ostatních. Proměna klubu ho trápí, protože nechtěl nic jiného než jezdit na motorce.

On i ostatní původní členové jsou dokonalým dokladem, že není dobré soudit knihu podle obalu. Navzdory drsnému vzhledu to nejsou žádné ztracené existence či nekalé živly. Jsou to vesměs obyčejní lidé s láskou k motorkám a celé svobodomyslné kultuře. Stejná vášeň dokázala spojit dohromady odlišné lidi, kteří sdílí stejný pohled na svět a svobodně si dělají, co je baví a naplňuje. Navzájem si přinášejí pocity sounáležitosti a pochopení, kterých se jim jinde nedostává.

Z úvodu filmu dýchá jedinečná atmosféra bezstarostných časů, která ukazuje motorkářskou náturu a kulturu v nejryzejší formě. Vítr ve vlasech a nekonečná silnice táhnoucí se do dálav. Žít přítomným okamžikem a nedělat si starosti o budoucnost. Bavit se a užívat si život naplno. Dostane se nám jedinečné možnosti pocítit tuto volnost a nespoutanost konvencemi. Byly to nádherné časy, ovšem nic hezkého netrvá věčně. Celé se to nakonec pokazí a všem zůstanou jen oči pro pláč. Stáří harcovníci najednou přicházejí o vlastníma rukama vybudovanou komunitu. Nastupuje atmosféra plná deprese a smutku.

Události v klubu nabírají na temných obrátkách, kterými se beze zbytku naplňují předsudky většinové společnosti. Brutalita a nemilosrdnost se dostávají do popředí. Nikdo si nemůže být jistý dlouhým životem. Jednotliví členové si bez okolků ubližují. Kurz je nezpochybnitelně nastaven směrem k válkám gangů a obchodu s drogami, což je smutná realita dnešní americké motorkářské kultury. Je to nešťastné, ale život se zkrátka s nikým nemazlí.

Samozřejmě by se snímek neobešel bez zvukového podkladu v podobě bublavého zvuku motorů jednostopých mašin. Ten by mohl být po chvíli poněkud monotónní, tudíž nechybí ani kvalitní soundtrack. Tato doba naštěstí nabízí nekonečnou studnici dobré muziky, která na vás dýchne závanem nostalgie. Ze začátku převládají spíše pozitivní skladby plné bezstarostnosti a nespoutané svobody. Brzy ale převládne temnější tón. Melodie se pomalu pokřivují a zdaleka to není tak příjemný poslech, což odráží vývoj snímku.

Film čerpá inspiraci z fotoknihy Dannyho Lyona a jeho rozhovorů s původními členy jednoho chicagského motorkářského klubu. Prostřednictvím jednotlivých dialogů k nám promlouvají skuteční lidé a dávají nahlédnout do svého smýšlení a pohledu na svět. Většina nebyla příliš sdílná s výjimkou Kathy, která se ráda rozpovídala naplno a stala se nejdůležitějším zdrojem. Vytěžením informací se umožnilo divákům erudovaně nahlédnout do zákulisí této kultury, nicméně film potřebuje silný příběh.

Autoři měli volnou ruku ve vymýšlení zápletek a jejich složení do smysluplného děje. Nenechali se vázat jedním konkrétní klubem, ale spíše nabídli rozmanitou kombinaci několika z nich. Nepokoušeli se vyprávět příběhy lidí, když neznali všechny souvislosti. Nebylo by k ničemu někomu z nich šlapat na kuří oka. Díky tomu se podařilo vytvořit poutavou kombinaci skutečnosti a autorské licence, což divákům nabízí originální zážitek.

Konec to celé dokonale uzavře a nezůstane nezodpovězených otázek. Neobešlo se to bez obětí, ale určitě to stálo za to. Život určitě nezůstane stejný.

Je to povedený pohled na idealistické počátky mnoha motorkářských klubů a jejich proměny v semeniště hříchu a násilí, který je značně obohacen investigativním hlediskem nezaujatého novináře. Kdysi dávno členy spojila nekonečná svoboda jednostopých strojů a touha žít po svém. Atmosféra kamarádství a sounáležitosti se bohužel brzy rozplyne. Noví členové tuto komunitu postupně rozbíjejí a udělají z ní místo plné drog a brutálního násilí. Zde přichází na řadu milující manželka jednoho z původních členů ochotná udělat cokoliv, aby ho z této potápějící se lodě zachránila. Příběh skvěle doplňuje výběr dobové hudby reflektující obě polohy filmu.

Dohromady jde o povedené motorkářské drama nabízející více úhlů pohledu, které oživuje vzpomínky na rebelská léta dávno minulá. Tyto drsňáci se ukazují i jako lidé se srdcem na správném místě toužící po životě nespoutaném konvencemi. Bohužel nebezpeční chuligáni mezi nimi ženou tento motorkářský svět do záhuby. Jednotlivé osamělé postavy inspirované skutečností byly vsazeny do silného lidského příběhu plného zmaru a příkoří. Tento film je ideální příležitostí zavzpomínat na rebelskou minulost a sundat si růžové brýle. Pocítit nespoutanou svobodu a zažít její ztrátu kvůli násilné lidské povaze. To všechno z bezpečí domova.

Automobily

Když šéf klubu Johnny nesedí na motorce, tak jezdí v Buicku Wildcat. Bývalý přítel Kathy ji opouští v pick-upu Chevrolet ze série Advance-Design. Vzhledem k zaměření filmu tady najdeme i pár policejních vozů Ford Galaxie 500.

Současně publikováno na Médium.cz