Film Mimoni a monstra: Žlutí pomocníci padouchů obrátí celý Hollywood naruby (70 %)
V dobrodružném animáku s přesahem do komedie a superhrdinského filmu se pomocníci největších zloduchů snaží vrátit na výsluní showbyznysu, odkud právě padli na dno. Mimoni putují od jednoho padoucha ke druhému, ale během hledání se nedopatřením připletou k natáčení filmu. Vzbudí velký zájem a díky dalším snímkům vystoupí na vrchol. Nástup zvuku je uvede v nemilost, proto se rozhodnou natočit vlastní velkofilm s monstrem. Bohužel přivést příšeru do Hollywoodu není dobrý nápad. Stejně jako mnoho dalších animovaných snímků pro děti kombinuje akci se zábavou, přičemž nechybí výraznější barvy ani spousta roztomilosti.
Další film z padoušího univerza přivedl na plátna kin duchovní otec této série Pierre Coffin, který opět propůjčil svůj hlas i malým žlutým hrdinům. Příšerka, která je dovede k dalším monstrům, promlouvá hlasem Treye Parkera, zatímco Christoph Waltz zde vystupuje jako režisér, který je poprvé obsadil.
Především díky trojici žlutých hrdinů nahlédneme do světa klasického stříbrného plátna, který se zvrhne ve snahu o záchranu světa. Mimoni tropí nejednu neplechu a způsobují zmatek, ale vždy je to legrace. Za každých okolností drží při sobě a nic je nerozdělí. Svět filmu se ukazuje jako nemilosrdné prostředí a ti nejmenší to uvidí ve vhodné formě. Velkolepé finále to celé uzavře. Je to povedený snímek pro celou rodinu, který udrží dětskou pozornost, zatímco dospělí najdou ve skopičinách žlutých hrdinů zalíbení. Nesnaží se o hloubku, tudíž jde o ideální volbu pro nezávaznou zábavu. Mimoni konečně dokázali, že utáhnou celý film i bez padoucha.
Údělem všech Mimoňů je odpradávna sloužit těm největším padouchům, jaké svět spatřil. Bohužel je často nedopatřením připravují o život a musí jít o dům dál. V jedné podobné skupině se objevil Mimoň jménem James (Pierre Coffin) s velmi bujnou fantazií. Spolu s dvojicí kamarádů Henrym a Edem vyváděli neplechu, ale zároveň chtěli ostatní pobavit. Po ztrátě dalšího pána se vydávají na cestu, při které se přichomýtnou k přepadení vlaku rukou jednoho desperáta.
Brzy se ovšem ukáže, že narušili natáčení filmu v Hollywoodu. Přitom v nich studio spatří velký potenciál a netrvá dlouho, než se stanou prvotřídními hvězdami němé éry stříbrného plátna. Jdou od jednoho úspěchu ke druhému a užívají si své slávy plnými doušky. Bohužel doba postoupila a přišel zvuk, s jehož nástupem se vzhledem ke svému jazyku nedokázali obstojně popasovat.
Proto jsou vyhozeni ze studia a přicházejí o slávu a bohatství. Hlavní trojice, místo aby se spolu s ostatními vrátila ke svému původnímu údělu, se rozhodne natočit vlastními silami velkolepý snímek, ve kterém budou bojovat s monstry. Pomocí knihy kouzel, kterou po sobě zanechal zlý čaroděj, vyvolají malou příšerku jménem Goomi (Trey Parker), která je dovede k pořádným monstrům. Bohužel ta rozpoutají chaos, a tak žlutým hrdinům nezbývá, než s vervou sobě vlastní všechno napravit a zachránit celý Hollywood před zničením.
Začátek filmu nás provede osudem jedné skupiny Mimoňů, a hlavně trojice hrdinů s uměleckými vlohami, které jejich cesta dovedla až do Hollywoodu. Po dlouhém bezcílném hledání nového šéfa narazí na ideálního kandidáta a vydávají se zběsile za ním a je jim jedno, co všechno při tom zničí.
Sice nezískají nového padoucha, ale jako velká voda vtrhnou do světa němého filmu. Tak, jak to bývá, rychle vystoupají na vrchol. Bohužel svět showbyznysu ukáže svou odvrácenou stránku a stejně jako jiné hvězdy zaostanou za pokrokem. Stačí nezachytit nástup nové technologie a debakl je na světě. Pokus to zachránit bohužel často dopadne ještě hůře. Zkrátka výmluvná ukázka rozporuplné dřevní doby kinematografie pro malé diváky.
Samozřejmě jádro filmu tvoří obsah určený pro děti v mnoha různých podobách. Začíná to u výtvarného zpracování s převahou barev a roztomilosti, kterou obstarají právě žlutí Mimoni. Jde o velmi pozoruhodné postavičky, jejichž jedinečnost začíná u vzhledu žlutého Tic Tacu s brýlemi a velkými kukadly. Mají vlastní jedinečný jazyk, který byť připomíná žvatlání, tak divák naprosto přesně ví, co mají právě na srdci.
Zároveň mají spoustu nezvyklých nápadů k popukání, které je zábava sledovat. Ženou se za svým cílem jako velká voda a rozpoutávají chaos. A je jedno, zda jsou na výpravě za dalším padouchem, nebo kvůli hloupostem o jednoho právě přišli. Co na tom, že to někomu může připadat trochu dětinské. Malé diváky to zaujme, ale i mnozí dospělí mají pro jejich eskapády slabost. Kdo by se nechtěl jen tak nezávazně zasmát?
Přesto nesmí chybět ani trocha poučení. Uvidíme, že je jednodušší se protloukat životem s přáteli po boku. Když se v cestě objeví překážka, tak není radno to vzdát. Ovšem i když je někdo téměř tak roztomilý jako Mimoň, nemusí být stejně bezelstný. Podobné filmy často nabízejí popkulturní odkazy pro odrostlejší, ale tento prvek není zdaleka tak silný. Pouze několik odkazů na starý Hollywood a filmy s monstry v hlavní roli.
Celek doplňuje několik akčních scén, které po klidnějších pasážích opět obnoví ztracenou pozornost. Ovšem ani v nich nechybí mimoňská vyřídilka. Někdy stačí běh pryč od problémů, ale akce na diváky čeká i na silnici, kolejích a dokonce i ve vzduchu. Zkrátka využijí téměř každý dopravní prostředek, který dokázala tehdejší doba nabídnout. Přesto prim hrají pomalejší pasáže, kde mohou žlutí hrdinové odhalit svůj komediální talent.
Po krachu filmové kariéry se cesty skupiny Mimoňů rozdělí. Zatímco většina z nich se opět vydává na cestu za hledáním nového padoucha, trojice v čele s Jamesem se pouští do natáčení velkého trháku. Nejdříve ovšem musí zajistit pořádné monstrum, což rozhodně nebude jen tak. Ale kdo ví, zda je to vůbec dobrý nápad. Zbytek se mezitím spolčí s robotem, který chce ovládnout svět, ale naruší mu to lidské city.
Audiovizuální zpracování je poplatné moderní počítačové animaci. Jednoduché záběry typické pro tento žánr doplňují postupy známé z akčních a superhrdinských filmů, ale nepříliš vtíravým způsobem. Stejně tak hudba a ozvučení si berou od každého něco, i když pozitivní skladby převládají. Ve vypjatých okamžicích se rozezvučí naplno, přesto většinu času dávají dostatek prostoru promluvám Mimoňů.
V závěru přichází velkolepé finále, ve kterém nezbývá než zdolat monstrum, které se snaží proměnit celé město v trosky. Plán na jedinečný velkofilm se vyvinul dosti nečekaným směrem a byl dotažen do monstrózních rozměrů. Co si pár ambiciózních Mimoňů nadrobilo, jim pomůže napravit jedině zbytek jejich skupiny bez ohledu na okolnosti. Lidé na takové problémy zkrátka nestačí.
Rozehrává se velkolepá řežba, které může podlehnout celý Hollywood a žádný další film už nikdy nevznikne. Monstrum se řítí městem a žlutí hrdinové se na něj vrhají s vervou sobě vlastní. To, že chtějí sloužit padouchům, ještě neznamená, že nemohou zachránit svět. Žádná příšera není neporazitelná, ale pomoc se hodí. Ale mohlo se to vůbec stát i ve světě Mimoňů, nebo nás mistr stříbrného plátna James mystifikoval a bylo to celé trochu jinak?
Automobily
Sice zde nenajdeme žádný konkrétní automobil, nicméně jednotlivé vozy reprezentují meziválečnou éru a nezapřou inspiraci v tehdejších modelech od Fordu, Dodge či Chrysleru.
Zdroje
https://www.csfd.cz/film/1620007-mimoni-a-monstra/prehled/#CSFD_interstitial
https://www.imdb.com/title/tt32890033/?ref_=nv_sr_srsg_1_tt_5_nm_2_in_0_q_mimon
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Daniel Trojan
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