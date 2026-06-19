Film Michael: V cestě za nehynoucí slávou je nutné se vymanit z otcova stínu (70 %)
V životopisném dramatu z hudební branže budeme sledovat cestu jedinečného mladíka až po dosažení nehynoucí slávy. Mladý Michael začal svou kariéru jako nejmladší člen rodinné kapely Jackson 5, kterou tvrdou rukou přivedl ke slávě jejich ctižádostivý otec. Brzy se ukáže, že Michael je obdařen talentem, který ostatní táhne kupředu. Bohužel v cestě za sólovou kariérou mu stojí otec, který má odlišné plány a nehodlá ustoupit. Michael trpí v nerovném vztahu, ale nakonec si musí jít za svým bez ohledu na následky. Film představuje hlavního hrdinu jako krále pódií, kterému leží fanoušci u nohou, ale v zákulisí se odhaluje křehká duše, která se snaží vymanit z područí svého otce.
Tento příběh na plátna kin přenesl Antoine Fuqua, který bude známý spíše fanouškům nesmlouvavých akčních filmů. Hudební legendu a hlavního hrdinu ztvárnil Jaafar Jackson, který je členem Michaelovy rodiny. Ty, kteří utvářeli celou jeho kariéru zde zastupují Colman Domingo a Larenz Tate.
Právě oni nás společně provedou kariérou zpěváka Michaela Jacksona, tak jak ho chtějí fanoušci vidět. Vzestupu na vrchol budeme svědky skrze hlavní postavy s výrazným zapojením hudebních vložek. Hlavní hrdina je zde čistá duše, která si chce jít svou vlastní cestou a hudba ho tím provází. Uvidíme všechno hezké bez zbytečných kontroverzí. Místo objektivních skutečností vítězí jeden úhel pohledu. Film nabízí idealizovanou podobu Michaela Jacksona, tak jak ho fanoušci znají nejlépe. Příběh plný hudby, který je zdánlivě až moc dobrý pro náš svět. Je to snímek na hezké odpoledne, který diváka obohatí o trochu pozitivních myšlenek.
Malý Michael Jackson se už narodil do rodiny nadaných hudebníků. Velmi ambiciózní otec Joseph (Colman Domingo) se rozhodl udělat ze svých synů kapelu, aby to dotáhli dál než on. Po tvrdém nacvičování nakonec spatřila světlo světa kapela Jackson 5 s nejmladším členem Michaelem. Vystoupení přibývala a popularita rostla, ale zlom představovala nabídka nahrávacího studia Motown, která z nich udělala hvězdy.
Kapela nahrává své první album a vystupuje na prestižních akcích. Otec ale stále vládne pevnou rukou. Rodina je zajištěna, ale postupně se ukazuje, že Michael je hlavní hvězda, která ostatní čím dál více zastiňuje. Vedle toho je to stále kluk, jenž žije se strachem ze svého despotického otce, který mu nedopřeje klid. Přitom je to on, kdo je tahounem Jackson 5.
Uběhne pár let a Michael Jackson (Jaafar Jackson) se rozhodne vydat své první sólové album. Samozřejmě pod podmínkou setrvání v kapele. Michael má své velké plány, ale otec to vidí jinak. Nakonec není jiná možnost než si najít nového manažera, který mu nebude stát v cestě. Konečně tak dostane příležitost zazářit. To bohužel neznamená, že cesta na vrchol bude jednoduchá. Sláva má své stinné stránky, a nakonec může člověka s křehkou duší semlít.
Příběh je ve svém jádru klasickou cestou za slávou, která může být poněkud trnitá. Začátky bývají skromné, ale s pílí a talentem je hudební kariéra na dosah. Stačí vytrvat a cesta ke hvězdám vás nemine. Problém přichází ve chvíli, kdy se touhy jednotlivce dostanou do rozporu se zájmy rodiny. Jít si za svým není jednoduché a nemusí se to setkat s pochopením, ale jiná možnost zkrátka nepřipadá v úvahu.
Největší překážkou na cestě za nehynoucí slávou Michaela Jacksona se paradoxně stává jeho otec Joseph. V rozjezdu kariéry sehrál nezastupitelnou roli a svým tvrdým přístupem stvořil něco úžasného, ale bohužel nedokázal vyklidit pole a nechat Michaela jít si svou cestou. Starost o budoucnost rodiny se čím dál více ukazuje být jeho nenaplněnými ambicemi a touhou kontrolovat všechny kolem sebe. Postupně se stává přítěží, kterou je nutné upozadit.
Ve střetech s ním není Michael sebevědomým králem pódií, ale vyděšeným dítětem, které se bojí jeho reakce. Vyrůstal s tím, že se musí podřídit a na jeho názoru nezáleží. Ale pokud chce být sám sebou, bude se mu muset postavit. Joseph ho zároveň připravil o dětství, a tak si to teď musí kompenzovat. Ať už hračkami, nebo dlouhou řadou domácích mazlíčků všeho druhu. Působí to, jako by uvnitř něj byla čistá duše, která byla až moc dobrá pro svět.
Navenek je Michael hvězda, kterou všichni známe nejlépe. Jedinečný hlas spolu s taneční průpravou jsou zárukou skvělé show. Ví přesně, co je potřeba a už nechce dál ustupovat. Nejde mu o slávu, ale v prvé řadě o svou hudbu. Zároveň má touhu spojovat lidi a pomáhat těm méně šťastným. V jeho skladbách tak najdeme silné poselství, byť nemusí být na první pohled zjevné.
Velký podíl na dokonalé iluzi má i angažování Jaafara Jacksona, syna Michaelova bratra Jermaina, do role hlavního hrdiny. Můžeme v něm vidět část jeho velkého talentu, jak z pohledu hlasu, tak tanečních pohybů. K tomu je nutné připočítat jeho podobu. Nevinná dětská tvář, ve které se zračí odhodlání a touha si jít svou vlastní cestou.
Audiovizuální zpracování je nesmírně důležitou součástí každého hudebního filmu a tady tomu není jinak. Uslyšíme jedinečný hlas a uvidíme skvělou show. Skladby, kterým se nedostalo důležité role, se alespoň ozývají v podkresu. Kamera zdatně snímá velkolepé okamžiky i ty komorní, v kruhu rodiny. Nikdo z fanoušků při letmém pohledu nezůstane na pochybách, kdo je tady hlavní hvězdou, a ostatní diváci si obohatí svou diskografii.
Příběhem se výrazně prolínají hudební vsuvky, které svým způsobem mapují Michaelovu cestu na samotný vrchol. Sice zde uvidíme i natáčení hudebních klipů, ale mnohem zásadněji promlouvají vystoupení před diváky. Spolu s rostoucí slávou roste i publikum a prestiž akcí. Zároveň je zjevné, jak se Michael dostává do popředí a zastiňuje zbylé členy. Je to právě on, na kom celý úspěch od počátku stojí.
Film je určen primárně pro věrné fanoušky a podle toho se odvíjí i pohled na realitu a historické souvislosti. Není zde prostor na žádné kontroverze a klepy, proto se hlavním negativním elementem stává otec Joseph. Michael se zde oproti němu zdá prakticky dokonalý. Filmový příběh se tak v některých aspektech výrazněji odklání od skutečnosti.
Přerod Michaela v sólového zpěváka rozhodně nebyl tak okamžitý, jak je zde prezentováno. Také nepřesnosti v letopočtech jsou výraznější, než by bylo zdrávo. Ať už jde o vydání alb, nebo přelomové okamžiky v kariéře našeho hlavního hrdiny. Hned několik sourozenců odmítlo, aby se jejich postavy ve filmu objevily. Naopak sedí Michaelova dětská duše a snaha nikdy nedospět. Stejně tak záliba v neobvyklých domácích mazlíčcích. O to hezké nás autoři nepřipravili.
Závěr filmu ukazuje Michaela na vrcholu jeho hudební kariéry, kdy překonal ty největší překážky na cestě kupředu. Konečně se dokázal osamostatnit a jít si svou vlastní cestou. Nemusí se podřizovat ostatním. Kromě ukončení příběhu samotného se nám dostane esence hudební kariéry Michaela Jacksona. Skvělá show na pódiu a bouřící davy kolem, které hltají každý tón a taneční krok. Odneseme si tak pocit jako z návštěvy koncertu a nemusíme myslet na kontroverze, které se objevily později.
Automobily
Michael je svým bodyguardem nejčastěji vozen v Mercury Monarch. K cestám na koncert mu nejčastěji slouží limuzína na bázi Lincolnu Town Car. V začátcích Jackson 5 jezdí rodina ve Volkswagenu Type 2. U domu Jacksonových můžeme vidět vozy jako Porsche 911 či Chevrolet Corvette.
Zdroje
https://www.csfd.cz/film/1471878-michael/prehled/
https://www.imdb.com/title/tt11378946/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_1_nm_7_in_0_q_mic
Současně publikováno na Médium.cz
Daniel Trojan
Film Avatar: Oheň a popel: Mladší generace a síla přírody zdolá každého nepřítele (80 %)
Sullyho rodina se snaží žít v míru, ale kromě lidské rozpínavosti a pomsty musí čelit nesmlouvavému kmeni, který se staví proti podstatě přírody. V boji proti nepříteli snad mladší generace konečně najde své místo v kmenu.
Daniel Trojan
Film Spasitel: Opravdové přátelství dokáže uchránit celé světy před zkázou (85 %)
Vědec putuje vesmírem ke vzdálené hvězdě, jejíž průzkum je klíčem k záchraně skomírajícího Slunce a života na planetě Zemi. Na tomto poslání spojí síly s mimozemšťanem z dalekého vesmíru, který se také snaží zachránit svůj svět.
Daniel Trojan
Film SOS: Drsné přežití mimo civilizaci probouzí v člověku to nejhorší (72,5 %)
Nový šéf a zneuznaná zaměstnankyně spolu uvíznou na opuštěném ostrově, kde ona má najednou navrch. Budou muset zapomenout na křivdy minulosti a spolupracovat, pokud se chtějí vrátit zpět do civilizace ke svým každodenním životům.
Daniel Trojan
Zootropolis: Město zvířat 2: Pouze síla pravého přátelství napraví staré křivdy (77,5 %)
Z odvážné zaječice a lišáka se u policie stali parťáci. Aby prokázali své schopnosti, pouští se na vlastní pěst do zásadního rozkrývání minulosti města. Přitom proti sobě poštvou všechny kolem a prověří tím svou soudržnost.
Daniel Trojan
Film V úkrytu: Nezbývá než bojovat do posledního dechu proti tajné službě (70 %)
Bývalý elitní zabiják se ukrýval před minulostí na osamělém ostrově, ale po záchraně dívky z moře se vše změnilo. Stačil jeden nestřežený okamžik a teď proti nim jdou nebezpeční lidé, ochotní je za každou cenu sprovodit ze světa.
|Další články autora
Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce
Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze,...
Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Blíží se tropické počasí a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší...
Erekce v kanclu, „chlupatá“ vagína i britský fetiš. Netflix natočil tak trochu jiný romanťák
Klasická romantická blbina, takzvaný romcom, bez velkých překvapení. Tak popisuje většina kritiků i...
Na Pradědu dnes padl osmapadesát let starý teplotní rekord
Na nejvyšší hoře Jeseníků Pradědu dnes padl 58 let starý teplotní rekord, meteorologové tam...
Na čtyřech stanicích na Vysočině padl teplotní rekord, nejtepleji bylo v Třebíči
Na Vysočině dnes teploty převýšily dosavadní rekordy pro tento den na čtyřech stanicích včetně...
Na jižní Moravě padlo pět teplotních rekordů, v Lednici bylo 34 stupňů
Na pěti meteorologických stanicích v Jihomoravském kraji dnes odpolední teplota překonala dosavadní...
Zámek v Klášterci nad Ohří ožije hudbou: Na programu je Lenny, Svěcený i Piráti z Karibiku
Od 14. do 18. července ožije nádvoří novogotického zámku Klášterec nad Ohří již 22. ročníkem...
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
- Počet článků 140
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 137x