Film Ježek Sonic 3: Jedině přátelství dokáže vymanit svět ze spárů superpadouchů (72,5 %)

Sonic a jeho přátelé si sotva stihnou užít rodinného života, než jsou znovu povoláni do boje o záchranu světa. Tentokrát je jejich protivníkem zlý ježek, který je převyšuje schopnostmi a je podporován dvojicí technických mágů.

Hrdinové se vrhají do bitvy, aby vyrvali svět z rukou superpadouchů ve sci-fi dobrodružné a akční komedii, která už potřetí přenáší nejrychlejšího videoherního hrdinu na stříbrné plátno. Režie se ujal Jeff Fowler, který je s touto filmovou sérií spojen od jejího počátku. Sonicovi propůjčil svůj hlas Ben Schwartz, zatímco jeho temného protivníka namluvil Keanu Reeves. Samozřejmě nesmí chybět ani Jim Carrey, tentokrát ve dvojité dávce.

Před půl stoletím se na Zemi objevil nesmírně mocný černý ježek Shadow (Keanu Reeves) s jedinečnou schopností teleportace. Tajná vládní organizace ho uvěznila a podrobila krutým experimentům. Při smrtelné nehodě se ukáže, že je až příliš mocný. Proto jej uloží k ledu, dokud ho nedokážou zvládnout. Byl by tam navždy, kdyby jej někdo nevypustil na svobodu.

Mezitím si ježek Sonic (Ben Schwartz), ježura Knuckles a liška Tails užívají spokojeného života v kruhu rodiny. Znenadání se objevuje černý vrtulník a tajná vládní organizace si žádá jejich pomoc s chycením uprchlého vězně. Jako vždy se bez rozmyslu vrhají do akce, nicméně tentokrát se jim to vymstí. Shadow je zmlátí na jednu hromadu a po zběsilé honičce zmizí. Aby toho nebylo málo, tak je zanedlouho napadnou robotické drony.

Před nimi je zachrání pobočník doktora šíleného Robotnika (Jim Carrey), jemuž byli drony ukradeny. Najednou s ním mají společného protivníka, a tak se z nepřátel stávají spojenci. Bohužel se brzy ukáže, že za tím vším stojí dědeček doktora Robotnika, který se spolu se Shadowem chce pomstít celému světu. Vnuk se k nim rozhodne připojit, tudíž záchrana světa opět spočine na bedrech staré známé Sonicovi party hrdinů.

Film jde rovnou k věci a nenechává prostor pro zbytečné úvody. Hned se představuje Shadow a odhaluje naplno své schopnosti. Poté se objevují další postavy a začíná to být poněkud zmatené. Není úplně jasné, kdo má jaké zájmy. Naštěstí se to brzy rozklíčuje a zapadne to do správných kolejí. Klasický souboj dobra proti zlu. Hrdinové nakonec zvítězí a padouchům se dostane zaslouženého trestu, tak jak to má být.

Sonic, Tails a Knuckles tvoří nerozlučný tým. Vzájemně se doplňují a překonají tak jakoukoli překážku. Navzájem se podporují ve svých rozhodnutích, i když se nezdají úplně moudrá. Pokud jejich plán selže, tak si vždy podají pomocnou ruku. Byť se často špičkují, tak je to vždy v dobrém. Pravé přátelství se ukazuje teprve ve chvíli, když si odpustí i po řadě ústrků. Jakmile se někdo z nich ocitnete v ohrožení, tak jde i záchrana světa stranou.

Oproti tomu zažíval Shadow naprostý opak. Pro své věznitele byl pouhým testovacím subjektem, na jeho životě jim pramálo záleželo. Chtěli pouze využít jeho schopnosti a až nebude k užitku, tak se ho zbavit. I přesto našel spřízněnou duši a opravdového přítele, o kterého ho nakonec připravili. Není divu, že zahořkl. Spojil se s tím, kdo sdílel jeho zášť a vyrazili vstříc pomstě.

V nitru se jedná o tak trochu superhrdinský film. Hrdinové mohou zapomenout na poklidný život a místo toho musí zachránit svět. Rozhodně to nebude jednoduché a napoprvé se to dozajista nepodaří. Hrdiny žene dopředu touha udělat správnou věc, zatímco padouch se touží pomstít. Budou muset ze sebe vydat to nejlepší, aby se dobré dílo podařilo. Do toho se ještě navíc plete tajná organizace, jejíž zájmy rozhodně nejsou čisté a není ji možné důvěřovat. Samozřejmě není možné vynechat ani určitou velkolepost a přitaženost za vlasy, ale to k tomu zkrátka patří.

Nedílnou součástí filmu jsou i zábavné okamžiky, byť jde o poněkud prostší humor. Místy je bláznivý, jindy trefně ironický. Začíná to u hrdinů, kteří jsou duší teenagery, a navíc každý úplně odlišný. To nabízí řadu příležitostí k vzájemným legráckám, zábavným poznámkám a častému popichování. Vtipy nikdy nepřekročí hranici nevkusu a drží se v mezích odlehčené zábavy. Také zde najdeme mnohé popkulturní odkazy, které vyvolají alespoň drobné pousmání.

Samozřejmě nesmíme zapomenout na Jima Carreyho a jeho komediální talent. Role mu dovolila dělat opravdu psí kusy. Nejčastěji jde o různé prosté gagy, které vytvoří trochu trapný úsměv na tváři. Součástí je i šílená variace na vztah děda a vnuk. K tomu přidejte bláznivá udělátka a vynálezy, jejichž použití je k popukání. Párkrát je to dotaženo až do absurdna, až není možné odtrhnout zrak.

Audiovizuální zpracování dotváří poněkud ztřeštěnou náturu filmu. Každá z herních postav má svůj barevný styl, přičemž s nimi spojené zvláštní efekty dohromady vytváří působivou barevnou show. Film nás provede rozmanitými prostředími, od klidných lesů přes metropole až po přísně střežené tajné základny. Každé místo podtrhuje atmosféru jednotlivých scén. Pozitivní skladby doplňují chvíle rodiny a přátelství. Dunivá výrazná hudba umocňuje každý dramatický moment filmu.

To se nejvíce hodí v akčních scénách, kterým dodává slušné tempo. Najdeme tady jak rychlé honičky, tak bojové sekvence. Všechno tak zběsilé, že vás nenechá vydechnout. Živé bytosti se odvážně staví proti chladným strojům.

V závěru se velkolepost a akce dostává na úplně jinou úroveň. Od rádoby superhrdinského filmu se přesouváme do vod velkého sci-fi. Stává se z toho audiovizuální spektákl, který upoutá pohledy všech diváků. Postavy se dostávají do křížku a svět kolem se pomalu obrací v trosky. Epická bitva mezi technologiemi a nadpřirozenými schopnostmi hrdinů překračuje hranice Země.

Ovšem ne všechny problémy lze vyřešit bojem. Hranice mezi dobrem a zlem není tak prostá, jak se prve zdálo. Třeba si jsou Sonic a Shadow více podobní, než by si chtěli přiznat. Hnát se za pomstou nikdy nepřinese nic dobrého, pouze zmar a trápení. I když jste ostatním ubližovali ještě neznamená, že byste se neměli snažit o nápravu. Nakonec se ukáže, co se v kom doopravdy skrývá. Není radno dát na první pohled. Trocha poučení nakonec přijde vhod.

Herní hrdinové se opět musí postarat o záchranu světa, přičemž to budou mít těžší než kdy dřív. Rodinnou pohodu vyměňují za bezhlavou akci, ovšem tentokrát dostanou pěkně na frak. Kromě bláznivého technického mága proti nim stojí zhrzený ježek, který je zastiňuje svou mocí a je poháněn záští a vztekem. Zahanbit se ovšem nenechá ani excentrický doktor Robotnik se svými bláznivými kousky, navíc ve dvojnásobné náloži. Celý příběh doprovází zběsilé akční scény plné barev a výrazných efektů, kterým je Země brzy malá. Nedílnou součástí filmu je poněkud ujetý humor, který vykouzlí úsměv na tváři.

Snímek ukazuje, že skutečná síla vychází z přátelství, které vás vyvede z trablů a poskytne vám zastání. Vyniká to především ve srovnání se zhrzeným Shadowem, kterého život v osamění svedl na scestí. Pomsta celému světu se zdá být smysluplným cílem, ovšem pocit zadostiučinění nepřinese. Celkově jde o vcelku prostou kombinací superhrdinského filmu a zábavné herní adaptace, které se snaží zaujmout akcí a velkolepým audiovizuálem. Snímek se může zdát jako podívaná pro mladší publikum, ale díky dynamické akci a humoru zaujme i dospělé fanoušky. Dozajista jde o dobrý tip ke zhlédnutí, který vám dopřeje trochu nezávazné zábavy a dobré nálady.

Automobily

V Londýně uvidíme různé policejní vozy BMW, zatímco jednu z postav odváží sanitka Fiat Ducatto. V Japonsku pronásledují Shadowa v obrněných vozech Babcock Zephyr SRV. Po boji přijíždí Mercedes-Vario v doprovodu policejní Toyoty Crown. Dále zde naleznete motorky od BMW, konkrétně F 900 R a S 1000 RR.

Současně publikováno na Médium.cz