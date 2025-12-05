Film Jedna bitva za druhou: Před přízraky minulosti se nelze skrývat věčně (72,5 %)
V drsném thrilleru s akčními vsuvkami a kritickým politickým podtextem se skupina partyzánů bude muset naposled postavit proti zlovůli mocných a tentokrát je to osobní. Snímek zrežíroval Paul Thomas Anderson, jehož filmy se nedrží v zajetých škatulkách. Jednoho z hlavních odbojářů, kterého dohnala minulost, ztvárnil Leonardo DiCaprio, zatímco jeho unesenou dceru si zahrála Chase Infiniti. Sean Penn zde vystupuje jako hlavní nepřítel, který se neštítí ničeho, aby dosáhl svého.
Členové partyzánské buňky French 75 bojovali proti všem nespravedlnostem, které se děly na území Spojených států amerických. Nevhodné zacházení s imigranty, omezování práv a svobod, to vše je přivádělo do varu. Rozhodně se nezdráhali vzít do ruky zbraň či výbušninu a rozpoutat pořádný chaos. Tím si získávali velkou pozornost u dotčených politiků a jim podřízených donucovacích složek.
Hlavní hybnou silou odporu byla černošská bojovnice Perfidia, které sekundoval přítel Rob (Leonardo DiCaprio). Kromě společného cíle je spojoval milostný vztah. Ovšem během jedné akce Perfidia narazí na nesprávného muže, plukovníka Lockjawa (Sean Penn). Ten si ji později najde a ona se stává jeho milenkou. Milostné pletky nakonec vyústí v narození dcery Charlene. Rob se ujme role otce, Perfidia však nedokáže polevit v partyzánské činnosti. Při další akci je zatčena a aby se vyhnula dlouholetému vězení, prozradí Lockjawovi dlouhou řádku jmen. Rob musí s malou dcerou zmizet a přijmout novou identitu. Nakonec najdou útočiště v malém venkovském městě.
Po šestnácti letech je Charlene (Chase Infiniti) už dospívající dívka, ale v tu chvíli se na scénu vrací zlovolný poručík Lockjaw. Charlene by mohla být jeho dcerou, což by mu v jeho nové pozici zavařilo. Proto ji unese, aby zjistil pravdu a případně se jí zbavil. Naštěstí zbytek skupiny odbojářů, včetně jejího otce, udělá cokoliv, aby ji zachránil. Snad se jim to podaří dříve, než ji stihne krutá smrt.
Úvod filmu je kompilací okamžiků ze života partyzánů. Začíná to velkou operací v táboře pro imigranty, po které následuje rychlý sled dalších akcí. Dozvíme se, za co bojují, ale jinak působí dění zběsile a místy chaoticky. Provází to spousta hrubosti a samoúčelných salv sprostých slov. Nechybí ani necitlivé milostné scény. O zbytku filmu to příliš mnoho neprozrazuje a často to působí zbytečně drsně. Zdá se to jako úvod k hlavnímu příběhu.
Po zhroucení skupiny museli Rob a Charlene prchnout, ale za šestnáct let si vybudovali, na první pohled, normální život. Bohužel v Robovi převládá paranoia a strach, že jim jde někdo po krku. Dceru hlídá jako oko v hlavě a omezuje ji v běžném životě. Mezi nimi to vůbec neklape. Její kamarádi ho mají za podivína a šílence. Ona to zvládá jenom díky houževnatosti, kterou zdědila po matce.
Ze zaníceného bojovníka proti bezpráví se Rob proměnil v trosku. Všechny považuje za potenciální nepřátele, včetně kamarádů Charlene. Dny si krátí alkoholem a užíváním drog, což jeho psychice rozhodně neprospívá. Když se Charlene dostane do nebezpečí, snaží se ji zachránit, ale bohužel většinu svých schopností utopil na dně skleničky alkoholu. Leonardo DiCaprio se do této role dokázal dokonale vžít a působit jako prvotřídní troska, které byste se raději vyhnuli obloukem.
S příchodem poručíka Lockjawa na scénu opět propuká akce. Aby získal Charlene do rukou, povolává do akce celou kavalerii. Celé město se brzy proměňuje v peklo, ve kterém policie bojuje proti civilistům. Kromě střelby a násilí jsou akční scény tvořeny i neotřelými automobilovými honičkami. Při tom všem se odboj snaží být o krok napřed, aby Charlene ukryl a ochránil. Bohužel to nestačí a Lockjaw se Charlene zmocní.
Audiovizuální zpracování posiluje neortodoxní náturu filmu. Dlouhé záběry pomáhají k posílení atmosféry, zatímco detailní záběry na obličeje postav dávají vyniknout emocím. V akčnějších pasážích rychlé prostřihy udržují zběsilé tempo. Mírně kakofonická, ale výrazná hudební složka může působit neobvykle, ale skvěle pasuje k nátuře filmu. Udržuje tempo a posiluje napětí.
Film je kritikou pravicové politiky ve Spojených státech a z toho pramenící nespravedlnosti. To vše se zhmotňuje v Klubu vánočních dobrodruhů sdružujícím mocné bílé muže utvrzované v jejich pocitu nadřazenosti. Ostatní považují za méněcenné a černochy nejvíce. Snaží se zarazit projevy progresivismu už v zárodku. Imigranti, potratová politika a další citlivá témata. Tito muži často nejsou voleni, ale mají neuvěřitelnou moc. Není divu, že jsou cílem odboje.
Samozřejmě se k nim touží přidat i Lockjaw a měnit svět ve svůj prospěch. Právě proto jde po Charlene. Pokud by byla jeho dcerou, tak by mu to svým smíšeným původem pokazila. V jeho nové rasistické komunitě by mu to neprošlo, a proto se ji potřebuje zbavit.
Celý snímek provází nepříjemná atmosféra plná zoufalství a pochyb o našem světě. Spousta zlých mocných lidí, kteří se neštítí ničeho, aby dosáhli svého. Úzká skupina privilegovaných, která považuje ostatní za méněcenné. Bezmezná arogance bílé moci. Ti dobří se musejí schovávat ve stínech, aby unikli zlovůli mocných. Najednou se pohnutky a počínání odbojové skupiny French 75 nezdají zavrženíhodné.
Film se okrajově dotkne i uprchlické krize na jižní hranici Spojených států amerických, která nese důležité poselství. Mladí muži, ale i rodiny a malé děti se mnohdy snaží pouze dostat za lepším životem. A přitom jsou vyobrazováni jako zločinci a násilníci. Obzvlášť Robovi je to blízké, protože sám před něčím utíká. Uvidíme i ty, pro které je pomoc imigrantům jejich údělem. Mají s odbojem mnoho společného, protože chtějí spravedlnost, a přitom se musí schovávat před donucovací silou státu.
V závěru se život Charlene ocitne v opravdovém ohrožení a Rob je jediný, který jí zbyl. Bude muset ukázat, že v něm ještě něco zůstalo z odbojových let. Naštěstí Charlene je houževnatá po matce a dokáže za sebe bojovat. Přichází konečný souboj, ve kterém se postaví proti padouchům. Tento střet ukáže, zda i v dnešním světě dokáže zvítězit dobro nad zlem.
Po letech v odboji musel Rob se svou novorozenou dcerou zmizet a začít znovu, ale minulost je bohužel dohnala. Rob, Perfidia a ostatní partyzáni ze skupiny French 75 bojovali těmi nejdrsnějšími metodami proti nespravedlnosti v Americe a těm, kteří ji mají na svědomí. Bohužel se Perfidia zapletla se zlovolným poručíkem Lockjawem. Zanedlouho se jí narodila dcera, ale bohužel byl odboj rozprášen a Robovi nezbylo nic jiného než s dcerou začít nový život. Po mnoha letech se Lockjaw vrací pro Charlene, která by mu jako jeho možná dcera mohla v jeho nové pozici mohla zavařit. Celé to provází atmosféra plná zla, kde mocní ubližují ostatním. Naštěstí jsou zde tací, kteří se jich rozhodně neleknou.
Film je mrazivou kritikou dnešního světa a pravicových snah, které pohrdají těmi, kteří nemají zastání. Mnoho sobectví a ochoty udělat cokoliv ve svůj prospěch. Možná ještě těžší je se schovávat a neustále se ohlížet přes rameno, což Roba téměř zničilo. Boj proti zlu s sebou nese i spoustu akce a riskování. Zbytky rozprášeného odboje ochotně pomáhají, ale záchrana nakonec spočine na samotném Robovi a Charlene. Audiovizuální zpracování doplňuje neobvyklou náturu filmu a podporuje akci i silné emoce. Snímek rozbíjí představy o spravedlnosti v našem světě, ale naštěstí ukazuje, že se s tím dá něco udělat. Je to drsné a občas zmatené, ale rozhodně zaujme. Je to neobvyklý zážitek, který nesedne každému. Má co nabídnout, stačí přečkat slabý začátek.
Automobily
Odboj kdysi využíval Buick Roadmaster Wagon či Subaru Legacy. Po přepadení banky ujíždějí v Chevroletu Uplander a Fordu Taurus. Plukovník Lockjaw v minulosti jezdil ve Fordu F-250, zatímco po šestnácti letech používá Chevrolet Suburban. Ten, který za něj dělá špinavou práci usedá do Dodge Charger. Jedna z odbojářek odváží Charlene do bezpečí v dodávce Ford Econoline. Při útěku před Lockjawem odváží Roba kamarád ve Fordu Thunderbird, zatímco na samotný závěr si ukradne vytuněný Nissan Sentra. Jeden z představitelů Klubu vánočních dobrodruhů se v závěru řítí krajinou ve Fordu Shelby Mustang GT500. Kamarádi Charlene jezdí v Toyotě Yaris. Dále zde uvidíme policejní vozy Chevrolet Tahoe či Ford Police Interceptor Utility.
Daniel Trojan
