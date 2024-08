Film Horizont: Americká sága: Divoký západ je plný příběhů lidské nezdolnosti (82,5 %)

Za časů americké občanské války jsou obyčejní lidé vtaženi do víru osídlování západu, střetů s indiány a touhy po zlatém bohatství. Rodiny i jednotlivci se během toho musí vypořádat s četnými hrozbami, které před ně osud postaví.

Tuto náročnou cestu k rozkvětu uvidíme v dramatickém westernu klasického střihu, který je začátkem výpravné filmové ságy. Jde o vysněný a z vlastní kapsy financovaný projekt hollywoodského harcovníka Kevina Costnera, který se mimo jiné postaral o režii a ztvárnění jedné z hlavních postav. Nejdůležitější postavy jižního směru příběhu si zahráli Sienna Miller, Sam Worthington či Owen Crow Show, zatímco na severu vystupuje do popředí Jena Malone, Abbey Lee a Giovanni Ribisi.

V polovině devatenáctého století vyrážejí tisíce osadníků na západ Ameriky za novým životem. Několik z nich zakotvilo až v údolí San Pedro, kde na břehu úrodné řeky založili osadu jménem Horizont. Zde vyhlížejí slibnou budoucnost, nicméně brzy je čeká drsné vystřízlivění. Narušili území indiánů, kteří to nenechají bez odezvy. Jedné noci se do Horizontu přiřítí skupina rudých válečníků a rozpoutá peklo. Celá osada lehne popelem a ten kdo neuteče se stane synem smrti.

Brzy po masakru doráží americká armáda a nabízí všem přeživším možnost začít znovu v jejich osadě. Nabídku spolu s několika dalšími přijímá i ovdovělá Frances Kittredge (Sienna Miller) a její dcera. Mnozí s povděkem odmítají a vrací se zpět. Takový ústupek nemohou akceptovat a zároveň touží po krvavé pomstě. Toho si jsou moc dobře vědomi i samotní indiáni, a proto se připravují na nevyhnutelný střet.

Na severu se mezitím odehrává docela odlišný příběh. Ellen (Jena Malone) po zabití zloducha utíká pryč a bere s sebou jeho novorozeného syna. Zanedlouho je sice chycena rozlícenými příbuznými, nicméně malého a jeho chůvu (Abbey Lee) se jim dostat nepodaří. Jejich jedinou nadějí se stává potulný drsňák Hayes Ellison (Kevin Costner), který se stane jejich oddaným ochráncem. Bude náročným úkolem rozkrýt celý příběh a spatřit bouřlivý rozkvět tohoto kontinentu, ale nezbývá než se do toho pustit.

Film zaujme rozvětveným příběhem, který si svým rozsahem nezadá s románovou tvorbou. Mnoho nezávislých dějových linek dohromady vytváří detailní obraz života v této drsné době. Na životních osudech několika jednotlivců a společenství vidíme dění utvářející budoucnost tohoto dramaticky se rozvíjejícího státu. Zlatá horečka i expanze na západ byly jedinečné fenomény, které jsou hluboce vepsány do DNA tohoto mocného národa. Filmu slouží ke cti, že nám tyto okamžiky připomíná realisticky a bez zbytečného patosu.

Nikdo nezapírá, že to byla opravdu drsná doba plná nesčetných hrozeb. Krutost byla nedílnou součástí života. Nástrahy přírody ovšem nebyly ničím ve srovnání s nemilosrdností lidských bytostí. Stačilo se na někoho špatně podívat a oheň byl na střeše. Každý spor se řešil se zbraní v ruce. Jedinou ochranou před smrtí bylo často nebetyčné štěstí. Lidé lusknutím prstu přicházeli o rodiny a živobytí, přičemž jim nezbývalo než se s tím smířit a žít dál. Zpracování je nadmíru syrové, ale zkrátka takový byl život.

Naštěstí i v tomto světě plném útrap se najdou světlejší okamžiky. Vzájemná soudržnost a kamarádství drží všechny nad vodou. Umění radovat se z maličkostí, které jsou tím pravým kořením života. Kochat se nádhernou přírodou kolem a na chvíli zapomenout na všechny problémy světa. Nakonec se o slovo přihlásí i láska, která je tou nejmocnější vzpruhou.

Film se stává současnou interpretací poctivé filmařiny, na kterou v dnešní uspěchané době už nezbývá místo. I tomu nejmenšímu aspektu bylo věnováno tolik péče, kolik si zasloužil. Nebylo potřeba zbytečně chvátat s dějem kupředu a obětovat tím sebemenší kousek kvality. Sbírat laciné divácké body nadbytečnými akčními scénami a spektakulární efekty.

Kamera se nebojí dlouhých statický záběrů, kterými můžeme plnými doušky nasávat hutnou atmosféru. Dialogy mezi jednotlivými postavami se mohly rozvinout do nevídané šíře, čímž odkrývají četné informace ukryté v podtextu a umožňují hlubší ponoření do příběhu. Každá z dějových linek se může lišit obsahem, ale dohromady dávají dokonalý smysl. Každá scéna vyzařuje velkou lásku Kevina Costnera k westernu. Zážitek je díky tomu naprosto srovnatelný se sledováním klasických snímků ze zlatého fondu tohoto žánru, které, zdá se podle neúspěchu v kinech, dnes málokdo docení.

Nedílnou součástí filmu je i nadmíru kvalitní soundtrack, který sází na žánrovou klasiku v nejryzejší formě. Na žádné moderní vymyšlenosti nezbylo místo. Základem je jednoduchý instrumentální motiv využívající akustické nástroje, které dohromady vytvářejí poutavé variace pro každou příležitost. V klidnějších scénách jen tak ševelí v pozadí, zatímco když jde opravdu do tuhého, tak to rozbalí naplno. Náročnější scény se i díky nim stávají doslova gejzírem emocí, které si od kvalitní kinematografie žádáme.

Dokonalým protikladem ke všem těžkostem tohoto světa je okolní nádherná příroda. Příběh nás zavede jak na lesnatý sever, tak vyprahlý skalnatý jih, přičemž oboje skrývá neotřelou krásu. Nádherná panoramata, které jsou natočena způsobem, za který by se nemusel stydět žádný výpravný přírodopisný dokument. Zanedlouho se změní roční období a jako kouzlem přicházejí všechny krásy přírody nanovo. Rámuje se tím celý rozvětvený děj filmu, který se zároveň stává ještě více procítěným.

Vzhledem k námětu filmu nemohly být pominuty vypjaté vztahy mezi indiány a osadníky. Původní obyvatelé jsou mnohými přistěhovalci považováni za podřadné lidské bytosti, které si nezaslouží vlastní životní prostor a ani špetku slitování. Oproti tomu se přivandrovalci stávají nechtěnými vetřelci, kteří se opovážili vstoupit na jejich výsostné území. Jejich pohledy na svět jsou natolik odlišné, že to zkrátka nemůže skončit jinak než stovkami zmařených životů. Bylo by nesmírně pošetilé ostrakizovat pouze jednu stranu konfliktu, protože každý nese svůj díl viny na politováníhodném konci. Jsou pouze dalšími obětmi násilné lidské povahy. Bohužel historie nám říká, že hrůzy viděné v tomto filmu jsou teprve začátek.

Plány do budoucna jasně předjímají otevřený konec. Bylo rozehráno mnoho výživných zápletek, jejichž potenciál je opravdu velmi silný. Spousta úžasných námětů, které by byla hanba nevyužít. Oddělené příběhy postupně směřují do osady Horizont, což si bude vyžadovat opravdu mnoho času a úsilí. Můžeme pouze doufat, že se najde dostatek peněz, abychom spatřili celou ságu tak, jak si ji Kevin Costner vysnil.

Jedná se o velmi povedený a procítěný vhled do světa Divokého západu prostřednictvím drsných osudů jeho obyvatel. Jednotlivé dějové linky dohromady nastiňují obraz doby utvářející budoucnost celého amerického kontinentu. Vše je realisticky syrové a prosté jakýchkoliv příkras, což z toho činí velmi silný zážitek plný emocí. To celé rámují překrásné přírodní scenérie, které svými snovými výjevy přinášejí kýžený klid a mír do tohoto bouřlivého světa.

Dohromady je to skvělá ukázka poctivé klasické filmařiny, která oživuje žánr westernu v jeho nejlepší formě. V srdci lidskou rukou nedotčené přírody se rozplétá neuvěřitelné klubko příběhů a lidských osudů, které vás dokážou chytit za srdce. Z každé scény je cítit láska k filmařskému řemeslu, nikdo tak neváhal věnovat potřebnou péči každému sebemenšímu aspektu filmu. Rozhodně to není snímek pro každého, protože neumí nabídnout nezávazné bezmyšlenkovité pobavení pro ukrácení dlouhé chvíle. Pokud ale toužíte po filmové kvalitě starých časů a chcete se plně ponořit do vážnějších témat, tak vás odmění opravdu hutným zážitkem. Toto je pouze nadmíru slibný začátek něčeho většího, který zatím plně nenaplnil svůj potenciál. Můžeme pouze doufat, že se zbylé díly ságy dočkají realizace a my budeme svědky zhmotnění snu Kevina Costnera.

Automobily

Vzhledem k dobovému zasazení filmu tady nenajdeme žádné automobily.

Zdroje

https://www.csfd.cz/film/1290475-horizont-americka-saga/prehled/

https://www.imdb.com/title/tt17505010/?ref_=nv_sr_srsg_1_tt_4_nm_2_in_1_q_hor

Současně publikováno na Médium.cz