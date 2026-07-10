Film Hokum: Síly nadpřirozena si nezadají se zlem v lidské podobě (77,5 %)
V mysteriózním hororu s dávkou nadpřirozena se hlavní hrdina bude muset popasovat s temnými silami a lidskou zlovůlí, aby vyvázl živý. Na cestě za posledním rozloučením s rodiči vyráží depresivní spisovatel do hostince uprostřed irských lesů, kde se šíří zvěsti o čarodějnici uzamčené ve svatebním apartmá. Po propitém večeru díky uvědomělé zaměstnankyni unikne sebevraždě, ale když se později vrátí s poděkováním, ukáže se, že zmizela. Jediným místem, kde by mohla být, je právě tajemné apartmá, ale dostat se dovnitř je teprve začátek něčeho horšího. Síly nadpřirozena se zde mísí se zlem v lidské podobě, které představuje možná ještě větší ohrožení.
O vytvoření tohoto filmu se postaral režisér Damian McCarthy, který se teprve etabluje na poli celovečerních hororů. Poněkud sklíčeného hlavního hrdinu ztvárnil Adam Scott, zatímco ztracenou zaměstnankyni si zahrála Florence Ordesh. David Wilmot zde vystupuje jako tulák, který se odmítá smířit s jejím zmizením.
Prostřednictvím těchto postav budeme objevovat taje hostince, kde se skrývá zlo ve více podobách. Přitom se ukazuje i prázdnota uvnitř hlavního hrdiny, která mu ztěžuje bytí na tomto světě. Hororový aspekt je dosti komorní a namísto explicitního násilí dává prostor vyniknout ponuré atmosféře a tajemnu ukrytému v pozadí. Prostředí i audiovizuální zpracování doplňuje hutnou auru filmu. Celkově jde o povedený horor, kde jsou v krizi jak padouchové, tak hlavní hrdina. Jde tak trochu o návrat do starých časů, kde kvality podobných snímků ležely jinde a opravdový fanoušek žánru to ocení.
Spisovatel Ohm Bauman (Adam Scott) dokončuje svou mrazivou dobyvatelskou trilogii, a přitom se potýká s temnými myšlenkami. Vyráží proto do Irska po stopách svých rodičů, aby rozprášil jejich popel tam, kde zažívali nejšťastnější chvíle. Ubytuje se v odlehlém hostinci uprostřed hustých lesů, který skrývá tajemství. Od zdejších zaměstnanců se dozvídá o zlé čarodějnici, která je uzamčená uvnitř svatebního apartmá.
Po rozprášení popela rodičů následuje propitý večer, při kterém se rozpovídá s místní barmankou Fionou (Florence Ordesh). Právě ona si o něj večer dělá starosti a díky tomu ho zachrání před sebevraždou oběšením. Po zotavení se Ohm vrací do hostince, aby poděkoval za záchranu, ale bohužel se Fiona už několik týdnů pohřešuje. Hlavním podezřelým je místní tulák Jerry (David Wilmot), který je hledaný pro vraždu své manželky, ale Ohma to táhne do zamčeného apartmá.
Snaží se tomu přijít na kloub, a nakonec mu nezbývá než se spojit právě s oním tulákem, který si opatřil klíče od apartmá. Bohužel Fionu najde mrtvou a odhalí i toho, kdo ji se zlým úmyslem uvěznil ve výtahu do sklepa, ale o život ji připravilo něco mnohem temnějšího. Sám zůstane uvězněn, a kromě snah o útěk se musí potýkat s nadpřirozenými silami. Zdrojem všeho je sklep, kde čarodějnice doopravdy sídlí. Ohm se snaží odhalit celou pravdu, tak snad za svou opovážlivost nezaplatí životem.
V úvodu se nešťastný spisovatel vydává po stopách svých rodičů, aby se s nimi naposled rozloučil, ale brzy se ukazuje, že tento zapomenutý kout světa skrývá nejedno temné tajemství. Zdejší neotesaní obyvatelé nevzbuzují velkou důvěru a stále se ještě plně nevymanili z moci pověr. Když se zde najde někdo odlišný, tak ho dříve či později postihnou negativní emoce ostatních.
Ale lidé rozhodně nejsou jedinými původci zdejšího zla, protože nadpřirozeno ukryté za tím vším se brzy hlásí o slovo. Začíná to pozvolně a nenápadně, ale nebezpečí je čím dál blíž. Nejdříve se musí dívat přes rameno, ale nakonec mu nezbývá než utíkat, aby ho temné síly nezískaly do své moci. Ovšem znalost místních poměrů může být ku prospěchu a představovat rozdíl mezi životem a smrtí. Stále nesmíme zapomínat na místní obyvatele, kteří se nevzdávají snah působit zlo.
Právě díky jednomu z nich se z filmu stává úniková hra, ve které je nutné se potýkat se zlem ukrytým uvnitř. Ale nejprve přichází odhalení neradostného osudu ztracené dívky, které činí Ohmovo uzamčení ještě děsivějším zážitkem. Kromě snahy dostat se ven se musí neustále obávat nejhoršího. I když je zlo v lidské podobě pryč, není možné zapomenout na nadpřirozeno.
Ohm je sám o sobě tragickou figurou, které život udělil hned několik ran. Jako malý přišel o matku svou vlastní vinou a z jeho otce se stala troska, která mu to nedokázala odpustit. Negativní emoce se propisují do jeho knih, které jsou plné trápení a zla. Deprese ho téměř dostihne, ale najednou může pomoci dobré duši a aspoň trochu napravit svou minulost. Musí bojovat a dokázat tak, že mu na svém vlastním životě doopravdy záleží.
Jeho ironické já se dostává do střetů s místními, kteří žijí v naprosto odlišném světě podle jiných pravidel. Najednou přijde člověk z velkého města, který se nebojí je poučovat a dělat si z nich legraci. I když někteří z nich jsou poněkud imunní vůči sarkasmu. Vzájemné rozdíly jsou kořením především v začátku filmu, ale díky Ohmově inteligenci to rozhodně není prvoplánové.
Hororový aspekt filmu je překvapivě komorní a nepotřebuje velké efekty ani potoky krve, aby vzbudil tíživé emoce. Začíná u hutné atmosféry, která naznačuje, že zde není něco v pořádku. Nepříjemný pocit, že člověk není sám a že ho někdo nebo něco sleduje. Zpočátku si ani nemůžeme být jistí, zda za tím vším opravdu stojí nadpřirozené síly nebo lidé pohánění negativními emocemi.
Když se čarodějnice projeví, tak většinou v pozadí jako připomínka temnoty. Často se nemá k útoku, ale samotné její zjevení je předzvěstí opravdu špatných věcí, které by se mohly stát. Nesmí se jí naskytnout příležitost, aby ukázala, co umí. Stejně tak lidé jsou stále ochotní provádět zlé věci. Zůstává tak otázkou, kdo je zde větší padouch.
I prostředí, ve kterém se příběh odehrává, je ideálním základem pro kvalitní horor. Hostinec, připomínající venkovské sídlo na samotě, uprostřed hustých a ponurých lesů. Zchátralý interiér dýchá starobou a není problém zde narazit na zatuchlinu. Spousta temných zákoutí, nemluvě o uzavřených patrech, kam lidská noha prakticky nezavítá. Nic pozitivního zde nečeká a možná pomoc je v nedohlednu.
Audiovizuální zpracování doplňuje tajemnou náturu filmu. Kamera vše sleduje přes čím dál temnější filtr a nechybí ani pohledy do hluboké tmy. Ozvučení dominují ambientní zvuky okolí, ať už jde o výrazný tlukot, nebo nepříjemné skřípění a skučení. Samotná hudba zůstává v podkresu a mnohem více prostoru zde dostává síla ticha. Všechno v zájmu hutné atmosféry.
V závěru se odehrává boj mezi různými druhy zla, kterému nejeden nešťastník podlehne. Rychle se ukáže, kdo má opravdu navrch a kdo si zahrával s ohněm. Uvnitř hostince je ukryto něco opravdu temného a konečně to ukazuje svou opravdovou moc. Pokud to hlavní hrdina dokáže přežít, možná to do jeho života přinese trochu rovnováhy.
Automobily
Ohm v Irsku jezdí v klasickém Saabu 900. Tulák Jerry v lese přebývá uvnitř dodávky Ford Transit. Nejdůležitější zaměstnance hostince můžeme vidět za volantem Land Roveru Discovery či Volkswagenu Passat. Před hostincem uvidíme stát i Mercedesy-Benz W123 a W124.
Zdroje
https://www.csfd.cz/film/1632783-hokum/prehled/
https://www.imdb.com/title/tt35672862/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_5_nm_3_in_0_q_hok
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