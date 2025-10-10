Film Hodina zmizení: Při hledání vlastního dítěte se nesmíte spoléhat na ostatní (77,5 %)
V americkém psychologickém dramatu a hororu s mysteriózním motivem se celé město bude vyrovnávat s nevysvětlitelnou ztrátou skupiny dětí. Film zrežíroval Zach Cregger, který si buduje jméno na poli hororů s originálním příběhem. Učitelku zmizelé třídy ztvárnila Julia Garner, zatímco otce odhodlaného za každou cenu najít svého syna si zahrál Josh Brolin. Klíčem k vyřešení záhady by mohl být Cary Christopher jako Alex, který jediný nezmizel.
Mladá učitelka Justine (Julia Garner) jednoho dne přišla do své třídy, ale všichni třeťáci až na Alexe (Cary Christopher) chyběli. Bohužel se ukáže, že se všichni přesně ve 2:17 v noci vzbudili a bez jediného slova utekli z domova do neznáma. Od té doby je nikdo neviděl a policie nemá jedinou stopu. A celé město se ptá, co za tím stojí.
Po měsíci se nic nezměnilo a stále žádná stopa. Škola se opět otevírá, ale nejprve se koná společná schůze. Emoce se rychle vyhrocují a vztek davu se obrací proti učitelce Justine, která musí urychleně zmizet. Ani doma nemá klid. Dokonce ji někdo pomaluje auto hanlivým nápisem. Přitom ji to také velmi zasáhlo. Snaží se zjistit něco od Alexe, ale otázky přibývají. Každý z místních na případ ovšem nahlíží odlišně.
Otec jednoho ze zmizelých dětí Archer (Josh Brolin) byl na schůzi jeden z nejhlasitějších. Ale místo utápění se v negativních emocích pátrá dál na vlastní pěst, když se policie dostatečně nesnaží. Díky záběru z domovní kamery odhalí směr, kterým se jeho syn vydal. Nakonec se spojí s učitelkou Justine, protože ji jedinou to trápí stejně jako jeho. Na rozdíl od policie a většiny obyvatel města, kterých se to zdánlivě netýká. Nakonec se snad doberou pravdě, která bude více nadpřirozená, než mohl kdokoliv čekat.
Začátek filmu hraje především na tíživou psychologickou notu. Z první ruky sledujeme, jak se různí lidé vyrovnávají s touto tragickou událostí. Vztek se střídá s depresivními stavy. Obzvlášť pro rodiče je téměř nemožné se s tím vyrovnat. Někteří svalují vinu na druhé, aby aspoň na chvíli ulevili své ztrápené duši. Nastává rozdělení celé komunity, která se z té rány nemůže vzpamatovat. Je nepříjemné sledovat, jak lidé trpí pod tíží emocí a obracejí se proti sobě. Možná ještě smutnější je pozorovat ty, které to nechává chladnými.
Příběh zaujme neobvyklým členěním. Zmizení dětí slouží jako předmluva, která uvozuje hlavní děj. Poté se už rozbíhá samotný příběh, který je rozdělen podle jednotlivých postav. Každá dostane vlastní prostor a zároveň svůj jedinečný úhel pohledu. Stejné situace se mohou jevit odlišně podle toho, kdo je právě hlavní hvězdou. V jednom segmentu jsou nastoleny otázky, zatímco ten další na ně možná odpoví.
Atmosféru zpočátku ovládá zoufalství, ale vztek na sebe nenechá dlouho čekat. Rodiče nemají nejmenší tušení, co se s jejich dětmi stalo a zda se někdy vrátí domů. Přitom se ostatní alibisticky tváří, že se jich to netýká. Ani policie nevykazuje nějakou přehnanou snahu o jejich vypátrání. Všechny negativní emoce rodičů jsou tak více než pochopitelné.
Naštěstí se najdou tací, kteří nechají spory za sebou a spolupracují na hledání dětí. Kdo jiný, když ne oni? Když ostatní nedělají dost. Někteří jsou příliš zoufalí, zatímco jiné to tolik nezajímá. Jako vždy to zůstane na pár odvážných jednotlivcích, kteří se odmítli vzdát. Čím postupují dál, tím se zdá všechno tajemnější a záhadnější. Určitě za tím bude něco, co není tak úplně z našeho světa. Hledači budou v nevýhodě, ale jejich odhodlání nezná mezí.
Postupně přichází ke slovu čarodějnický motiv. Rychle přibývá lidí, kteří nejsou sami sebou. Někdo si s nimi krutě zahrál pomocí temných sil a jeho úmysly rozhodně nebyly čisté. Vždyť kdo nebo co by si zahrávalo s tolika dětskými dušemi? Lidé jsou smyslů zbavení a jejich cílem se stávají odvážní pátrači. Tajemno tak přebírá žezlo od zoufalství.
První polovina filmu nabízí pouze více či méně konkrétní střípky. Celý příběh začíná konkrétně promlouvat až díky malému Alexovi. Najednou uvidíme, co za tím vším stálo a vážně to není nic hezkého. Všichni se soustředí na ostatní děti, přitom on si prožívá to nejhorší období v životě a rodiče ho neutěší. Čarodějnice ho využila k temnému plánu. Musí nést váhu situace. I když mu nikdo fyzicky neubližuje, tak psychický tlak je enormní.
Vedle příchodu temného motivu na sebe nenechají dlouho čekat ani hororové prvky. Začíná to u klasických lekaček, které dokážou opravdu překvapit, protože se film zatím netvářil hororově. Poté přichází i trocha násilí, které je čím dál více brutální a krvavé. Může jít i o život, když posednutí přebere iniciativu nad nevinným jednotlivcem. Na odvrácení zraku to úplně není, spíše trochu k popukání.
Audiovizuální zpracování je skvělým doplňkem filmu, jehož kvality zůstávají skryty v pozadí. Kamera se vždy zaměřuje na to důležité v čele s hlavní postavou každého segmentu. Hudební stránka občas nabídne i kompletní skladby uvozující úvod a závěr. Většinu času si film vystačí s krátkou sekvencí čítající pár nepříjemných tónů. Nesmíme podceňovat ani sílu ticha.
Závěr kromě temnoty přinese i trochu akce. Poslední odvážlivci, kteří neztratili naději, se konečně staví tváří v tvář temným silám. Záchrana je na dosah, ale ten poslední krok bude zdaleka nejtěžší. Proti nim stojí spousta uhranutých duší. Rvačky, útoky ze zálohy a další násilné výpady. Konečná záchrana přijde z nečekaného směru a viníka čeká takový konec, který si skutečně zasloužil.
Všechny děti ze třídy až na jedno zmizely a po měsíci marného hledání se zdá, že jsou nadobro pryč. Celým městem stále cloumají emoce od vzteku až po zoufalství. Otázek je mnoho, ale odpovědí se nedostává. Zlost se obrací na učitelku, která trpí stejně jako ostatní. Nakonec tomu nejrozhořčenějšímu rodiči nezbývá než se s ní spojit, protože jenom oni jsou odhodláni za každou cenu odhalit pravdu. Postupně se ukáže, že za tím stojí temné síly a jejich původce se nezdráhá brutálních způsobů. Atmosféra je celou dobu velmi hutná a přechází od tíživé deprese až po hluboké tajemno.
Co začíná jako tíživé psychologické drama řešící ztrátu dětí se nakonec stane hororem s čarodějnickým motivem. Díky neobvyklému členění dostala každá z postav prostor podělit se o svůj úhel pohledu, ale sami se stejně nedoberou pravdy. Děsivé prvky začínají u velmi nečekaných lekaček, ale nakonec přijde násilí i krev. Závěr se zvrhne v souboj posledních odvážlivců proti temným silám, který přinese i závan akce. Neotřelý film, který kombinuje hned několik temných žánrů. Pocítíme hluboké zoufalství ale také neutuchající naději. Mnoho lidí trpí, ale nejvíce ten, který na to zůstal sám. Je to tíživá podívaná, stejně jako život sám, bez ohledu na temné síly.
Automobily
Učitelka Justine jezdí v Toyotě RAV4 s hanlivým nápisem na boku. Archer, který měl zásadní roli v hledání dětí, používá Ram 1500. Malého Alexe vozili rodiče v Chrysleru Pacifica. Nesmí chybět policejní vozy v čele s Dodgem Charger Pursuit. Dále uvidíme například Toyotu Camry.
Současně publikováno na Médium.cz
Daniel Trojan
