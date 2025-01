Film Heretik: Falešní proroci vás mohou přivést do záhuby (77,5 %)

Při šíření slova božího dvě mladé dívky zabředají do temné teologické diskuse se záludným mužem. Příliš pozdě zjišťují, že byly vehnány do smrtící hry na kočku a myš, ve které čelí ďábelsky rafinovanému protivníkovi.

Zkoušku víry znamenající boj o vlastní duši uvidíme v duchovním thrilleru s hororovými prvky, který vznikl pod taktovkou režisérské dvojice Scott Beck a Bryan Woods. Většinu pozornosti si uzurpuje ďábelský hostitel s tváří Hugha Granta, jehož pekelným svodům se snaží odolat Sophie Thatcher a Chloe East jako dvojice věřících dívek.

Úkolem mladých mormonek sestry Barnes (Sophie Thatcher) a sestry Paxton (Chloe East) je šířit svou víru. Nemají to vůbec jednoduché, protože se k nim většina lidí chová přezíravě nebo z nich mají legraci. Jsou oddány bohu, ale neustálé odmítání trápí jejich křehké duše. Proto jsou rády, když pan Reed (Hugh Grant) projeví vážný zájem. Rozhovor začínají mezi dveřmi za prudkého deště. Po ujištění, že manželka za okamžik dorazí, bez obav vstoupí dovnitř.

Obě usedají do obývacího pokoje. Hostitel je pohostí nápoji, zatímco z kuchyně voní borůvkový koláč. Hned se pouští do diskuse. Po povrchním začátku se je Reed postupně snaží uhranout svými myšlenkami. Neštítí se nepříjemných osobních otázek, které tnou přímo do živého a odhalují až příliš. Dost dlouho mu uctivě naslouchají, ale nakonec to zachází příliš daleko. Chtějí odejít, ale dveře nejdou otevřít. Teprve teď si uvědomují, že jsou v pasti.

Nejdříve se snaží Reeda přesvědčit, aby je pustil, ale je to marné. Má s nimi totiž úplně jiné plány. Rozehrává ďábelskou náboženskou diskusi, ke které potřebuje oponenty. Odhaluje rozporné podhoubí náboženství a nutí obě pochybovat o své víře. Když se mu to nedaří, tak postupně zachází do krajností. Marně odolávají, a přitom bloudí do temných zákoutí domu. Bez ohledu na to, zda nakonec vyváznou, tak jejich svět už nikdy nebude stejný.

Prostředí filmu je nesmírně nehostinné. Temný starý dům je esencí klasického hororového venkovského sídla. Spousta temných zákoutí a zatuchlých pokojů, kde může číhat cokoliv. Když vám není ublíženo fyzicky, tak vaše duše dozajista utrpí újmu. Jako by z tohoto místa kompletně vyprchal život. K tomu se přidávají rozbouřené živly dávající nepokrytě najevo, že je Bůh opustil a musí se spolehnout pouze na vlastní houževnatost.

Z audiovizuálního zpracování čiší ponurost a opuštěnost. Kamera je přes temný filtr upřena na postavy v čele s jedinečným panem Reedem, na kterém stojí záhadná síla filmu. Zvukové stránce filmu dominují hlasy doplněné ruchy starého domu, které posilují tajemnou auru. V pozadí ševelí podkresová hudba ne nepodobná vzdálenému skučení větru. Najednou se rozjede hutná ohlušující hudba dávající najevo, že jde opravdu do tuhého.

Tyto prvky se spolupodílejí na tajemné atmosféře postupně prostupující celý snímek. Být uvězněny s šílencem, který předvádí opravdu ďábelské divadlo. Všechno na vás padá a vyvolává tím pocity stísněnosti. Postupně se propadáte do agónie a ztrácíte pojem o realitě.

Základním kamenem filmu je nekonečně rafinovaný pan Reed, který je zosobněním charismatických vůdců sekt. Na začátku se zdá jako bezelstný silně věřící chlapík, ale skrývá se v něm zlo. Když ztratíte ostražitost, tak vám vleze do hlavy. Využije vaše slabosti, aby vás znejistěl. Pak už začne s urputnou snahou vymluvit vám díru do hlavy a pofidérními argumenty vás přesvědčit o své pravdě. Součástí tajemnosti filmu je i to, že Reedovi do hlavy nevidíme. Možná tomu sám věří nebo je mistrný manipulátor, ale nejspíše jde o šílenou kombinaci obojího.

Zároveň tím odhaluje všechno špatné, na čem stojí mnohá náboženství světa. Místo vlastních myšlenek vykrádají své předchůdce a berou si z nich to, co se jim hodí. Jejich proroci to poskládali tak, aby to sloužilo jejich sobeckým zájmům. Nevyhýbají se zjednodušením a zatajování. Snaží se ostatní chytit do spárů dogmat, aby je ovládli. Svým jedinečným stylem to Reed rozkrývá, aby to zároveň dokonale degradoval.

Skvělý Hugh Grant v hlavní roli se dokonale reinkarnoval ve fanatického teologického pomatence. Postupně čím dál více udivuje svým šílenstvím. Vyšinutým pohledem dokáže nahlédnout do nejhlubších zákoutí vaší duše, kde rozpoutá chaos. Za jeho šílené grimasy by se nemusel stydět žádný chovanec ústavu pro choromyslné. Čítá vše od milého věřícího, přes zaníceného fanatika až po bláznivého eskamotéra. Celý film by nejspíše dokázal utáhnout jen mimikou své tváře.

Ale naštěstí se mu dostane ideálních oponentek. Proti němu stojí klasické oběti víry, které byly učeny přijímat náboženská dogmata bez výhrad. Když musí zapojit mozek místo naučených floskulí, tak jsou zdánlivě v koncích. Teprve poté se ukáže, co se v nich skutečně skrývá. Naštěstí mají v hlavě i něco jiného než náboženství. Nakonec se otrkají a začnou oponovat. Dokážou najít díry v Reedově světonázoru a ukázat tím svou hodnotu. Jiná cesta ven neexistuje.

Postupně se tak rozjíždí nezvykle hluboká teologická diskuse. Řeší se takové myšlenky jako jak silná je vaše víra. Co jste ochotni objevovat, abyste odhalili pravdu? Je náboženství klam, nebo přináší odpovědi na všechny otázky? Doopravdy věříte nebo to do vás bylo vtlučeno bez možnosti se svobodně rozhodnout? Rozporuplné myšlenky pohlcují mysl. Dostáváme se do krajností, odkud není návratu.

Přitom ani nevěřící nepřijdou zkrátka, protože otázky smyslu života a důvěry jsou vlastní každému. Málokdo je tak pevný v kramflecích, aby o sobě nikdy nezapochyboval. Je to nekonečná řada otázek a pochyb, která odhalí vaše nitro. Musíte se mít na pozoru, abyste vyvázli.

Později se přidávají hororové prvky, které jsou veskrze umírněné. Trocha temných záběrů a neobvyklá lekačka. K tomu pár odporných záběrů s krvavými zraněními a trochou tělních tekutin. Nejraději byste odvraceli zrak, ale přitom se nedokážete odtrhnout. Nakonec přichází pronásledování fanatickým hostitelem, když se všichni proplétají bludištěm temného domu. Zkrátka trocha klasiky doplňující zlověstnou náturu filmu.

Nakonec přichází konečná zkouška víry. Odhalíte pravdu nebo se necháte oklamat líbivými frázemi? Co všechno jste schopni obětovat, abyste dostáli své víře? Celá vaše duše se otřásá v základech. Uvěříte vlastním očím i když je to proti vašemu náboženskému přesvědčení. Pokud zvolíte špatně, tak vás čeká jenom zatracení.

Jedná se o komorní psychologický a náboženský thriller, ve kterém je víra jednotlivců podrobena sérii čím dál náročnějších zkoušek dotažených do extrému. Vše se odehrává pod taktovkou ďábelského náboženského fanatika s řečnickým talentem a nedostižným smyslem pro manipulaci. Mladé mormonky, aby se mu mohly rovnat, musí ukázat ostré lokty. Zpochybňovat vše, co do nich náboženství vtlouklo. Rozehrává se tak jedinečná diskuse dotažená do krajností, která proniká do nejhlubšího jádra víry. Hostitelův temný dům, je svou spletitostí dokonalým odrazem nejhlubších zákoutí lidské duše. I díky audiovizuálnímu zpracování vše zalévá hutná tíživá atmosféra.

Celkově jde o hluboký temný film, který je plný podobenství a otázek víry, kde nejsou správné odpovědi. Obě dívky musí ukázat opravdovou sílu mysli, aby dokázaly čelit rafinovanému ďáblovi, který dokáže uhranout už jenom výrazy v šílené tváři. Sice nejde o horor v pravém slova smyslu, ale co může být děsivější než se ponořit do temných zákoutí vlastní duše. Skromné obsazení stačí k neuvěřitelnému divadlu. Dokáže spojit věřící i bezvěrce, protože obě skupiny stejnou měrou dráždí jako fascinuje. Vyžaduje to mít otevřenou mysl, abyste pronikli do těch nejhlubších zákoutí víry. Ale dávejte si pozor, abyste také nepodlehli. Je to silný duchovní zážitek, u kterého bych nečekal, že dostane šanci zazářit v mainstreamových kinosálech.

Automobily

V úvodu zastavuje u přechodu Jeep Cherokee. Jinak zde nenajdeme žádný automobil, který by stál za zmínku.

