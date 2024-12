Film Gladiátor II: Cestou plnou utrpení a brutality vstříc světlým zítřkům (65 %)

Drsný bojovník je po drtivé porážce zotročen a odvlečen do starověkého Říma, kde se vydává cestou gladiátora vstříc Koloseu. Mezitím se odehrává nelítostný boj o nadvládu nad celou říší, ve kterém i on sehraje důležitou roli.

Cesty za světlou budoucností navzdory zlovůli mocných budeme svědky v historickém a dramatickém velkofilmu, který je pokračováním stejnojmenného oscarového snímku z roku 2000. Legendární režisér Ridley Scott se tímto snaží navázat na jedno ze svých nejznámějších děl. Hrdinu předurčeného zemřít v aréně si zahrál Paul Mescal, zatímco odbojného římského generála ztvárnil Pedro Pascal. Tyto dva intrikami zahanbuje Denzel Washington jako záludný Macrinus.

Starověký Řím za vlády zlovolných bratrů značně upadá, ale rozšiřování říše nikdy nekončí. V té době žije v jednom z posledních svobodných měst na severu Afriky bojovník Lucius zvaný Hanno (Paul Mescal), který sem kdysi uprchl po smrti svého otce, gladiátora Maxima. Bohužel rozpínavost impéria dorazila i sem. Zdejším odhodlaným bojovníkům se ani s vypětím všech sil nepodaří odrazit římské loďstvo pod vedením generála Acaciuse (Pedro Pascal) a skončí to krveprolitím. Jednou z obětí se stane i Luciova milovaná manželka. Ten nemá čas truchlit, protože je odveden do Říma jako otrok.

Nedlouho po připlutí k břehům Apeninského poloostrova je Lucius vržen přímo do arény pro gladiátory. Proti tlupě rozzuřených opic prokáže své bojové schopnosti a získá si tak pozornost promotéra gladiátorských zápasů Macrinuse (Denzel Washington), který mu zajistí cestu přímo do Kolosea. Lucius souhlasí pouze pod podmínkou, že se mu v aréně dostane pod ruku i generál Acacius, jehož viní ze smrti své milé.

Mezitím jsou mnozí vysocí hodnostáři znechuceni vládou zlovolných bratrů císařů. V zákulisí tak rozehrávají rozsáhlé spiknutí, jehož cílem je svrhnout nenáviděné vůdce. Někteří chtějí do Říma opět přinést demokracii, zatímco jiní touží po moci. Proto je nutné se mít na pozoru. Lucius, který si získává loajalitu svých spolubojovníků i oblibu u široké veřejnosti, může být divokou kartou. Nesmíme zapomenout ani na jeho původ. Ale kdo z toho souboje vyjde vítězně není jisté.

Celou dobu nejvíce vynikají bojové scény všeho druhu. Začínáme komorními souboji, kde se sám hrdina staví tváří v tvář protivníkovi. Schopnosti se pojí s odhodláním. Trocha bojové choreografie, ve které se vzájemně proplétají vypracovaná těla oděná do lesklých zbrojí. Úskoky se střídají se zběsilými útoky. Meče a pěsti bryskně létají všude kolem. Je to vcelku poutavá podívaná.

Přesun do většího měřítka přináší velkolepé bojové scény čítající spousty bojovníků. Ať v písku či na vodě. Záplava neohrožených hrdinů se žene vstříc nepříteli s cílem každého protivníka sprovodit ze světa. Plameny, oblaka prachu a záplavy smrtících šípů. Nikdo si nemůže být jistý vyváznutím bez úhony. Je to akční řežba, která upoutá pohledy diváků. Tu správnou atmosféru dodává hutná velkolepá hudba.

Bez ohledu na okolnosti jde vždy o brutální podívanou, kterou není příjemné sledovat. Smrt a zmar jsou všudypřítomné. Potoky krve, bolestivá zranění a utržené končetiny jsou drsným denním chlebem. Utrpení může být vykoupeno pouze brutální smrtí za bouřlivého potlesku diváků. Prokázání milosrdenství je po zásluze potrestáno. Bohužel nejsou ušetřena ani zvířata, která také trpí pouze kvůli lidské nevraživosti a mrzké zábavě spodiny. I tak jsou hlavní obětí lidé, kteří aspoň chápou svůj úděl. Naneštěstí pro podobný film není těchto scén úplně nadbytek.

Děj je vcelku jednoduchý a bez zbytečných složitostí. Hlavní hrdina musí překonat mnoho čím dál těžších překážek, které ho doufejme dovedou k vytouženému cíli. Přitom mu mnozí hází klacky pod nohy. Každý se zde snaží dosáhnout svého. Více hloubky a silných emocí by neuškodilo. Rozhodně nečekejte nic moc originálního, protože některé scény či části příběhu jsou až příliš podobné svému předchůdci.

Lucius je jediný, do jehož nitra nahlédneme. Na začátku jej žene především nenávist a touha po pomstě, která vše zastiňuje. Přitom díky této tragédii může objevovat své pravé já. Proniká do historie své rodiny a zjišťuje, odkud pochází a kam ho osud vede. Snaží se vyrovnat svým předkům a postarat se, aby na něj mohli být patřičně hrdí. Což je téměř nemožné, když byl jeho otec dokonalým hrdinou zemřelým mučednickou smrtí.

Starověký Řím se na první pohled zdá jako úžasné místo. Velkolepé skvosty architektury, které fascinují a zároveň zastiňují. Mramoru či zlata není nikdy dost. Opulentní večírky, kde se stoly prohýbají pod záplavou jídla a osazenstvo má o zábavu postaráno. Ani císař se příliš nemusí věnovat vladařským povinnostem. Gigantická armáda, která vzbuzuje strach v srdcích nepřátel. Obyčejní lidé si nemohou stěžovat, když mají chléb a hry. Celé je to ale pouze pozlátko, za kterým je ukrytá temnota.

Zhýralost číhá na každém rohu. Nikomu není nic svaté. Vládci nejsou ničím omezováni a můžou si dělat, co se jim zamane. Většina lidí si rozhodně nežije v luxusu. Davem obdivované gladiátory čeká život plný tvrdé dřiny a utrpení zakončený brzkou smrtí. Hrdinní vojáci končí jako potrava pro šípy. Pod tou krásou je spousta temných chodeb, kde se pachtí ti méně šťastní. I zabarvení scén odráží rozdílnou náturu obou prostředí.

Je to místo protkané spiknutími a nepřeberným množstvím zákulisních her. Každý se snaží získat prospěch na úkor druhých, a přitom se neštítí špinavostí. Přítel vám bez okolků vrazí kudlu do zad. Tomu, kdo si vyskakuje příliš vysoko, je brzy sražen hřebínek. Musíte mít hroší kůži, abyste dokázali přežít. Je to učiněný ráj pro všechny manipulátory, zatímco ostatní spíše trpí. Navzdory ignorování historických souvislostí film dobře ilustruje fungování říše pod zlovolnými vládci.

Naštěstí i tento svět nepozbyl dobré lidi jako je náš hlavní hrdina. Chtějí napravit všechny křivdy a špatnosti zlem prorezlého světa. Jejich morální kompas nikdy nepřestal ukazovat správným směrem. Bez ohledu na okolnosti se snaží vidět dobro v každém z nás. Byť jsou ve velké nevýhodě, tak jejich odhodlání je o to větší. Mnozí zaplatí cenu nejvyšší, ale i tak to má smysl.

Závěrem přichází konečný souboj mezi svobodou a tyranií. Cesta za slibnou budoucností proti dalším letům strádání. Všichni konečně odhalí své pravé já a nikdo se nevyhne zaslouženému osudu. Akce se střídá s drsností života. Ale jedna vyhraná bitva proti zlovůli rozhodně neznamená konec války za svobodu. Bohužel se přitom nedočkáme bouře emocí, která by chytla za srdce.

Film se marně snaží navázat na svého slavnějšího předchůdce a přinést podobný zážitek, ale bohužel nedosahuje jeho kvalit. Děj uháněl kupředu a nikdy se nezadrhnul. Akce byla tenkrát mnohem působivější. Dokonalý hrdina proti ďábelskému padouchovi. Negativní emoce a atmosféra se tehdy daly krájet a nebylo jim možné uniknout. Nynější sázka na intriky také nepomohla. Tenkrát to byl jedinečný zážitek.

Veskrze průměrný historický velkofilm, který dává nahlédnout do temných zákoutí starověkého Říma. Je to místo plné intrik, kde se každý snaží získat prospěch na úkor ostatních a bez okolků je přivést do hrobu. Do tohoto nehostinného prostředí přichází drsný bojovník, který ale stále nezapomněl na spravedlnost. Cesta plná překážek ho vede k naplnění rodinného údělu a celou říši posouvá vstříc světlým zítřkům. Přitom uvidíme nejednu bojovou scénu, čítající vše od brutálních komorních bitek až po velkolepé bitvy. Je to neuvěřitelně drsná podívaná často nepříjemná na pohled.

Celkově jde o boj za svobodnou budoucnost namísto totality, který stojí na odhodlání několika jednotlivců. V tomto světě si nikdo nemůže být jistý dlouhým životem, protože drsnost a nesmlouvavost je plánem. Děj je vcelku prostý a bez zbytečných odboček, přičemž historická věrnost byla obětována zážitku. Brutální bojové scény jsou nakonec to hlavní. Ridley Scott se opravdu strašně moc snažil natočit pokračování, kterým zopakuje úspěch svého oscarového Gladiátora. Bohužel vznikl naprosto obyčejný historický velkofilm, který je dobrý ve své prvoplánovosti a snaze poskytnout průměrnou zábavu. Nebudete se nudit, ale už si ho nikdy znovu nepustíte. Svou existenci jen těžko obhájí.

Automobily

Vzhledem k dobovému zasazení filmu tady nenajdeme žádné automobily.

Zdroje

https://www.csfd.cz/film/1309511-gladiator-ii/prehled/

https://www.imdb.com/title/tt9218128/?ref_=nv_sr_srsg_1_tt_2_nm_5_in_0_q_gl

Současně publikováno na Médium.cz