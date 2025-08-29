Film F1: Skomírající tým díky vysloužilému závodníkovi povstává z popela (87,5 %)
Závodník se vrací zpět do sedla, aby ukázal světu, co se v něm skrývá v akčním dramatu ze soutěživého světa královny motorsportu. Na stříbrné plátno jej přivedl úspěšný režisér velkolepých filmů Joseph Kosinski pod pečlivým dohledem producentů Jerryho Bruckheimera a Lewise Hamiltona. Hlavní hvězdou je Brad Pitt jako závodník Sonny Hayes, kterého v roli mladého kolegy doplňuje Damson Idris. Šéfa týmu outsiderů si zahrál Javier Bardem.
Na počátku devadesátých let byl Sonny Hayes (Brad Pitt) nadějným mladým závodníkem, kterému všichni předpovídali velkou budoucnost ve Formuli 1. Bohužel přišla velká nehoda a s ní závažný úraz páteře. Po zotavení už pro něj v kokpitu nezbylo místo. Od této doby se protloukal životem. Série nepovedených manželství, závislost na hazardu a tak dále. V současnosti je potulným závodníkem, který objíždí americké závody v obstarožní dodávce.
Jednoho dne mu bývalý týmový kolega Ruben (Javier Bardem) nabídne závodní sedačku ve svém týmu F1, aby pomohl s jeho záchranou. Měl velké oči, utopil v tom stovky milionů dolarů, a přesto nezískal jediný bod. Sonny je jeho poslední nadějí, protože pokud tým do konce roku nevyhraje, představenstvo ho prodá. Při první příležitosti prokáže, že se může rovnat nadějnému mladíkovi na druhé sedačce, Joshuovi Pearcovi (Damson Idris), ale monopost skončí na šrot.
První závod však jasně ukáže, že vůz na konkurenci nestačí. Navíc si oba jezdci snaží vymezit svůj prostor a dojde ke srážce. V dalším závodě zkouší nebezpečnou taktiku na samé hraně pravidel s výjezdy safety caru, ale nezískají více než jeden bod. Nezbývá než popostrčit vývoj vozu zbrusu novým směrem. Ovšem pokud budou s Pearcem neustále bojovat a vyřazovat se, sebelepší auto bude k ničemu. Dokážou ze sebe všichni vydat to nejlepší a spolupracovat, aby tým přežil? A opravdu to všichni chtějí?
Příběh je na první pohled sportovní klišé. Velká naděje svého sportu kdysi přišla o všechno a po letech se jí dostane poslední příležitosti zazářit. Tým outsiderů angažuje „mesiáše“, který je poslední nadějí na spasení. Na začátku je spousta problémů, ale nakonec do sebe všechno dokonale zapadne. Ze smolařů se stanou miláčci publika a hrozba pro zavedená jména. Naštěstí se příběh nebere natolik vážně, aby nedokázal vykouzlit úsměv na tváři. Příběh však nabízí mnohem víc.
Vztah mezi zkušeným Sonnym a mladým Joshuou projde bouřlivým vývojem. Na začátku jsou na nože. Sonny se nechce zdržovat s nějakým nováčkem, zatímco ten chce za každou cenu ukázat, že má navrch. Přece ho nemůže porazit závodník „za zenitem“. Navzájem si snaží vymezit teritorium, což přináší neustálé bojůvky. Dokonce ani k nehodě či úrazu není daleko.
Ovšem Joshua postupně pochopí, že jeho zkušenější kolega ví, o čem mluví. Dokáže je oba dotáhnout na vrchol. Sonny ho vezme na milost, protože zamlada nebyl jiný. Nakonec se z nepřátel stanou mentorem a žákem. Sonny oplývá závodními i životními zkušenostmi. Nadělal v životě pěknou řádku chyb, ze kterých se ostatní mohou poučit. Díky němu se Joshua stává lepším závodníkem i člověkem.
Film ukazuje krásu i zmar světa Formule 1. Všichni dokážou spolupracovat, aby tým zvítězil. Když jeden nemůže, ostatní ho podrží. Je to koncert strategického i inženýrského umu. Elegance proudícího vzduchu, která je klíčem k rychlosti a ovladatelnosti. Ten pocit, když svého soupeře předjedete v čistém souboji na trati. Když téměř sebevražedná taktika přinese ovoce. Největší odměnou je vidět svého jezdce na stupních vítězů s tisíci nadšenými fanoušky kolem.
Bohužel pád na úplné dno nikdy není daleko. Svět Formule 1 je klub piraň, které čekají na každé zaškobrtnutí. Každý přece chce vyhrát a porazit ostatní. Zdánlivě dokonalý závod může skončit katastrofou. Jedno špatné rozhodnutí a naděje na dobrý výsledek je v tahu. Ani veškerá snaha nemusí stačit. Děláte všechno možné i nemožné, ale výsledek se nedostavuje. Sen o úspěchu se rozpadá na prach.
Každý fanoušek F1 si zde bude připadat jako doma. Uvidíme své oblíbené jezdce a šéfy týmu, jako jsou Lando Norris, Max Verstappen či Günther Steiner, všechny ponořené do závodního dění. Monoposty se prohánějí po těch nejvíce ikonických tratích, jako jsou Silverstone, Monza či Spa. Čilý ruch v boxech i zázemí. Mnoho okamžiků se inspirovalo skutečnými událostmi, byť detaily i výsledek se mohou lišit.
Zdaleka největší devizou filmu jsou dynamické jízdní záběry přímo ze závodní vřavy. Co také čekat, když autoři nasnímali tisíce hodin opravdových závodů, které přenesli na plátno. Souboje, kde byste mezi monoposty neprostrčili list papíru. Svět kolem se rozmazává, zatímco pilot a vůz letí po rovince vstříc další zatáčce. Rychlost doslova bere dech. Vedle velkolepých okamžiků nechybějí ani scény, které nás vrátí zpět na zem. Jízdních záběrů bohužel není tolik, aby to uspokojilo ty nejzapálenější motoristické nadšence.
Samozřejmě se to neobejde bez skvělého zvukového a hudebního doprovodu. Vytočené řvoucí motory, které ohlušují okolí, zatímco se míhají kolem. Pískot zablokovaných kol, když závodník tlačí monopost za hranu možností. Zážitek by zdaleka nebyl stoprocentní bez povedené hudby. Když se vůz řítí kupředu, tak výrazné tóny a dunivé skladby nemohou chybět. Když jde do tuhého nebo když udeří vítězná euforie, vždy se najde dokonale padnoucí hudba.
Ani příběh se neobejde bez kvalitního hudebního doprovodu z pera Hanse Zimmera. Když se nedaří, hudba ještě více prohlubuje depresi. Když jedou na vítězné vlně, hudební doprovod graduje až do euforie. Vyhrocené spory nikdy neprobíhají v tichosti.
Film se nemohl stoprocentně držet reality, protože by kromě formulových nadšenců nikoho nebavil. Co se zdá jako lusknutím prstu, ve skutečnosti vyžaduje spoustu dřiny. Nikdo si nemůže dovolit jen tak vyvolávat výjezdy safety caru. Vzpírat se rozhodnutí týmu bez ohledu na ostatní. Sebelepší jezdec po letech mimo F1 nikdy nebude tak rychlý. Alternativní strategie nemusí vždy vést k cíli. Naštěstí se většina fanoušků dokáže přes nedostatky přenést a užít si show. Ostatní to lépe vtáhne do světa F1.
Nakonec do sebe všechno zapadne a tým nastupuje na vítěznou vlnu. Všechny spory a problémy jsou zapomenuty. Štafetu přebírají štěstí a euforie. Ale není možné usnout na vavřínech, protože jedno vítězství nezaručuje úspěch do budoucna. Našlápnuto naštěstí mají velmi dobře.
Závěrem si dovolím výtku českému distributorovi, který na rozdíl od slovenského, neangažoval komentátorskou dvojici Števo Eisele a Pepa Král, jejíž komentář by českému dabingu rozhodně prospěl a povýšil zážitek ze závodů na vyšší úroveň.
Tým Formule 1 se ocitne na hraně úpadku a jeho jedinou nadějí se stane kdysi nadějný závodník, který nemá co ztratit. Po tragickém konci kariéry ve formuli 1 se protloukal světem od závodu k závodu, ale na stará kolena dostane šanci na návrat. Bývalému kolegovi se tým F1 rozpadá pod rukama a on je jeho poslední nadějí. Navzdory skvělým výkonům a téměř sebevražedným rozhodnutím úspěch nepřichází. Bude proto muset zasáhnout do technické stránky a pomoci druhému závodníkovi dospět, aby měli šanci. Na trati probíhají dramatické souboje, ze kterých je cítit drama na kilometry daleko. Adrenalin a rychlost sálají z každého záběru, až máte pocit, že jste sami v centru dění.
Typický příběh sportovních outsiderů, kteří všem nakonec vytřou zrak. Neotřelým přístupem a odhodláním dokážou udolat velikány svého sportu. Film skvěle ukazuje, jak náročný, a zároveň krásný, umí být svět F1. Drsná rivalita i kouzlo spolupráce. Samozřejmě se nebylo možné držet stoprocentně reality, protože ta není vždy tak zajímavá. Příběh také není úplně hluboký a realistický, ale nebere se tolik vážně a poskytuje prostor k pousmání. V základu jde o klasický hollywoodský velkofilm, který se zdá více reálný, než je obvyklé. Fanoušci Formule 1 určitě odpustí mnohé nedostatky, protože dostanou přehršel kvalitního obsahu. Ostatní budou fascinováni světem vrcholného motorsportu. Dohromady se jim dostane kvalitního zážitku a každý si najde to své.
Automobily
Monoposty týmu Apex GP jsou upravenými vozy formule 2 v dílnách Mercedesu. Sonny objíždí Spojené státy v dodávce Ford Econoline. Během vytrvalostního závodu usedá do Porsche 911 GT3, jeho soupeř řídí BMW M4 GT3. V Anglii Sonny řídí Mercedes-Benz třídy G, zatímco Joshua Mercedes-AMG GT 63. Součástí dění na trati jsou všechny monoposty formule 1 z roku 2023, zatímco v retrospektivě vystupuje Lotus z roku 1990. Sonnyho první nehoda na Silverstonu se neobejde bez asistence sanitek Renault Master a Peugeot Boxer. Samozřejmě nemohou chybět safety i medical cary značek Aston Martin a Mercedes-Benz. V závěru Sonnyho odváží dodávka Mercedes-Benz třídy V.
Současně publikováno na Médium.cz
Daniel Trojan
