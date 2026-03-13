Film Důkaz viny: Spolupráce člověka a umělé inteligence zachrání nejeden život (75 %)
Ve sci-fi thrilleru ze soudní síně se člověk musí postavit proti vševědoucí umělé inteligenci a zachránit si vlastní život. Policista Chris se po propité noci probudí připoutaný ke křeslu a digitální soudkyně mu sděluje obvinění z vraždy manželky Nicole. Snaží se to rozporovat, ale důkazy mluví jasně proti němu. Hádky i objevení milence jsou více než dobré motivy. Stále mu zbývá čas, aby našel pravého pachatele a unikl smrti. Dostává neomezený přístup ke všem elektronickým stopám i spolupracovníkům ve vnějším světě. Postupně se ukazuje, že jde o něco většího a Chris má jedinečnou možnost to celé rozkrýt. Soud se přímo prolíná s vyšetřováním případu a člověk se může spolehnout pouze sám na sebe. Není jiná možnost než zabojovat a možná zachránit více než jeden život.
O natočení tohoto filmu se postaral producent a režisér Timur Bekmambetov, jehož záběr sahá od odlehčených komedií po hutné thrillery. Chris Pratt v roli obviněného musí prokázat svou nevinu před chladnou tváří digitální soudkyně, kterou ztvárnila Rebecca Ferguson. Největší oporou v rámci procesu se stává Kali Reis jako Chrisova parťačka.
V tomto moderním thrilleru nahlédneme do světa, kde byla spravedlnost svěřena do rukou umělé inteligence. Nejde ji obelhat nebo to uhrát na emoce, ale jako každý lidský výtvor dělá chyby. Chrise svírají emoce a životní problémy, zatímco soudkyně zůstává chladná. Navzdory všemu se vnější svět příliš neliší od toho našeho, pouze zde se „Velký bratr“ utrhl ze řetězu. Je to ukázka světa, kde se lidskost a technika staví proti sobě. Neradostná realita stejně jako Chrisův život. Je to varování pro nás, abychom se nespoléhali na umělou inteligenci a raději se s ní naučili spolupracovat. Je to zajímavá podívaná, která je děsivá svým přesahem do dnešní reality.
Los Angeles bylo zmítáno vlnou zločinu a situace byla neúnosná. Radikálním řešením bylo nahrazení justice umělou inteligencí, která bude považovat všechny za vinné, dokud to sami nevyvrátí. Jednou z tváří tohoto nového systému se stal i detektiv Chris Raven (Chris Pratt), který nyní před tímto soudem stanul sám. Probudí se připoutaný ke smrtícímu křeslu v uzavřené místnosti a digitální soudkyně Maddox (Rebecca Ferguson) mu sděluje obvinění z ubodání své manželky. Nyní mu začíná běžet časový limit, během kterého musí vyvrátit svou vinu. Má přístup ke všem důkazům i digitálním stopám v městském cloudu a může pomáhat i s vyšetřováním.
I když si nic nepamatuje, tak nemůže uvěřit, že by byl něčeho takového schopen. Postupně prochází důkazy, které neochvějně ukazují na něj. Kvůli jeho pití se s manželkou neustále hádali, a ta dokonce podala žádost o rozvod. Toho osudného dne se rozzuřený vrátil domů a došlo k ostré hádce. Když dcera zanedlouho přišla domů, našla matku mrtvou. Aby si mohl prohlédnout místo činu, spojuje se s parťačkou od policie (Kali Reis). Společně se shodnou, že šlo o ukázkový zločin z vášně.
Chris se z toho nevymaní, pokud nedokáže najít vhodnějšího pachatele, než je on sám. Sice objeví milence, ale místo podezřelého odhalí svůj možný motiv, což jeho šance ještě zhoršuje. Na chvíli propadne beznaději, ale ještě mu zbývá čas, tak by měl zabojovat, aby jeho dcera neosiřela. Jako poslední možnost se zaměřuje na kolegy z manželčiny práce. Možná se jí někdo potřeboval zbavit a využil příležitosti. Nalezené důkazy naznačují rozličné motivy, ale na „kdyby“ si umělá inteligence nehraje a Chris musí najít pádný důkaz.
V tomto novém světě musí být obviněný před soudem zároveň vyšetřovatelem, aby se domohl své spravedlnosti. Je mu umožněn přístup k lékařským zprávám i místu činu. Vidí hmotné důkazy včetně rozborů DNA. Jediným spojením s vnějším světem jsou videohovory s lidmi, kteří mohou být jeho prodlouženýma rukama vyšetřovatele nebo cennými svědky.
Převážná část filmu se odehrává v digitální místnosti, kde je Chris připoután k popravčímu křeslu a běží mu odpočet smrti. Musí si vystačit s umělou inteligencí a vlastními tíživými myšlenkami. Před ním je obří obrazovka, která je jediným způsobem, jak se může zachránit. Objevují se na ní všechny důkazy a Chris jejím prostřednictvím může komunikovat se známými tam venku, kteří pomáhají s vyšetřováním. Všechno se míhá kolem, jako by seděl přímo uvnitř obřího počítače a snažil se ho přimět fungovat podle svých představ.
Venkovní prostředí je veskrze současné a tvoří k tomu kontrast. Normální auta a obyčejné městské bloky domů. Všudypřítomné drony a létající motorky také nejsou hudbou vzdálené budoucnosti. To nás nutí uvažovat nad tím, jak jsme na tom v současnosti. Jak velký vliv mají technologie na náš každodenní život? Ovládáme my je, nebo ony nás?
Chrisovým protivníkem je soudkyně vytvořená umělou inteligencí, zahraná Rebeccou Ferguson, kterou jako jedinou musí přesvědčit o své nevině. Má neomezené možnosti co do hledání informací, ale nemůže se odklonit od svého programu. Jedinou možností je hrát podle jejích pravidel, i když je to nerovný boj. Proti Chrisovi stojí tvář bez emocí, kterou nelze nijak vyvést z míry. Vždycky udělá to, co musí udělat. Snahy o vlídný úsměv vyznívají až groteskně, když chybí opravdová lidskost.
Mezitím on sám je ukázkovým příkladem člověka semletého životem. Všechno začalo dokonale, ale po smrti parťáka a osvobození pachatele se jeho svět zhroutil. Alkohol, hádky a rozpad rodiny, tak kdo by se divil, že to skončilo smrtí? Naštěstí místo toho, aby se litoval, dokáže ve správnou chvíli zabojovat. Protože ať se děje cokoliv, je stále skvělý detektiv, který miluje svou dceru.
Případ se postupně vyvíjí a od běžné domácí vraždy se dostáváme k něčemu komplikovanějšímu. Hádky, vztek a alkohol jsou morem mnoha rodin, ale nemusí přece končit smrtí. I v zaměstnání se mohou dít nekalosti, ať už jste sami viníkem, nebo odhalíte čachry někoho jiného. Nebo to bylo osobní. Mnoho různých věcí může vést k vraždě. Stačí najít správnou cestu a vydat se po ní vstříc vyřešení.
Nejsilnější argumenty ovšem přináší digitální stopa, která si v ničem nezadá s velkým bratrem. Záznamy z kamer či vystopování pohybu pomocí mobilu jsou i v našem světě rutinou. Stejně tak prohledávání sociálních sítí či finančních záznamů. Ale co se liší, je neomezený přístup ke všem databázím, a není nutné se zabývat takovými malichernostmi, jako je soudní příkaz. To je pro obviněného velká výhoda, ale bezpečnost veřejnosti na plné čáře prohrála se soukromím.
Film je varováním pro současnost, ale především pro budoucnost po boku umělé inteligence všeho druhu. Už teď je nesmírně mocná, ale zatím nemá neomezený přístup ke všem osobním datům. Dokáže úžasné věci, ale bohužel umí stejně dobře sloužit i silám zla. Je tak jednoduché jí přenechat rozhodování a zbavit se zodpovědnosti, ale to bychom ignorovali, že může dělat chyby. Jako všechno, co stvořili omylní lidé. Musíme si dávat velký pozor, aby se mocenské pozice mezi lidstvem a technologiemi neobrátily.
Nakonec se Chrisovi podaří otočit situaci ve svůj prospěch, ale největší problémy teprve začínají. Rozhodně to není přímočaré, jak se zprvu zdálo. On sám je pouze dílkem ve skládačce hlavního padoucha. Ale dozajista to nebude možné vyřešit o samotě. Kromě lidí je potřeba i síla moderních technologií. Každý sám dokáže mnohé, ale společně jsou neporazitelní. Vzájemně se obohatí svými přednostmi a stanou se lepšími.
Automobily
V době vraždy Chris dojíždí do práce Nissanem Frontier. V podobném filmu nemohou chybět policejní vozy Dodge Charger Pursuit či Chevrolety Tahoe PPV, ale mihne se zde i Hummer H2 v policejní úpravě. V závěru filmu sehraje důležitou roli kamion Freightliner Argosy.
Daniel Trojan
