Film Čtvrteční klub amatérských detektivů: Není radno podceňovat zvídavé seniory (70 %)
V americkém detektivním a mysteriózním thrilleru s komediálními prvky se bude skupina amatérských detektivů snažit odhalit podlého vraha a ochránit svůj domov před zavřením. Režie se ujal Chris Columbus, který proslul filmy s dětskými herci v hlavních rolích. Vyšetřující důchodce ztvárnily hvězdy stříbrného plátna Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley a Celia Imrie. Policejní sbor zastupuje Naomi Ackie jako konstábl Donna de Freitas.
Komunita seniorů si žije spokojeným životem v domově důchodců na starém anglickém panství, kde si každý zpestřuje své dny, jak mu věk dovolí. Trojici přátel Elizabeth (Helen Mirren), Ron (Pierce Brosnan) a Ibrahim (Ben Kingsley) spojil dohromady klub amatérských detektivů, kde se snaží vnášet světlo do dávno odložených případů vražd. Dokonce mají přístup do policejních spisů. Další případ vyžaduje konzultaci zdravotníka, ale mají štěstí, že se zrovna přistěhovala zdravotní sestra Joyce (Celia Imrie). Ta se nejen nezalekne pohledu na mrtvé tělo, ale s radostí se stane čtvrtou členkou klubu.
Bohužel se nad idylickým životem začínají stahovat mračna. Jeden z majitelů domova si usmyslel, že jej promění v luxusní bydlení pro bohaté. Nejprve však bude nutné vystěhovat všechny důchodce. Naštěstí druhý společník má v domově tetu, kterou vystěhují jen přes jeho mrtvolu. Bohužel zanedlouho je zavražděn a ďábelskému plánu najednou nestojí nic v cestě.
To by ale tady nesměl být klub amatérských detektivů, který se ihned pouští do vyšetřování. Kromě hádky mezi partnery se jim do rukou dostávají vcelku zajímavé důkazy. Přesto se neobejdou bez informací od policie. Proto se spojí s mladou policistkou de Freitas (Naomi Ackie), která se díky nim stává z asistentky plnohodnotnou detektivkou. Jeden mrtvý je teprve začátek, a stále není jasné, kdo to udělal. Naštěstí je tady detektivů více než dost a každý touží odhalit pravdu.
V základu jde o klasickou poctivou detektivku, která se obejde bez přehnaných novot. Postupné odkrývání důkazů a odhalování podezřelých okolností. Nějaká ta lest či vychytralost také neškodí. Poté je potřeba zapojit mozkové buňky a dedukci, a začít postupně spojovat vražednou skládanku dohromady.
Postupně se to začíná zamotávat, jak mrtvých a podezřelých povážlivě přibývá. Je nutné se jimi probrat, aby se odhalil pravý pachatel. Byť hlavní detektiv není nadšen z vměšování amatérských detektivů, jejich přínos není možné zanedbávat. Měli by si dávat velký pozor, protože několikanásobný vrah se nebude ostýchat sprovodit ze světa pár zvědavých seniorů. Možná nakonec rozkryjí více zločinů, než mohli vůbec čekat. Ale pachatel se jim nemusí úplně pozdávat.
Příběh stojí především na postavách a důležitosti jejich role pro děj samotný. Celý film opanují zkušené herecké hvězdy, které ztvárnily čtveřici amatérských detektivů. Jejich postavy jim skvěle sedly a téměř s nimi splynuly v jedno tělo a jednu duši. Působí uvěřitelně i jako rozverní důchodci, tak prohnaní vyšetřovatelé. Díky jejich vzájemné chemii film nenudí ani při pomalém tempu. Více akce by narušovalo poklidné tempo filmu. Ač se ostatní herci se svými postavami snaží, seč mohou, stejně hrají pouze druhé housle.
Film věrně ukazuje různé aspekty života seniorů. Mohou dělat to, co léta odkládali. Zbytečně se nestresovat. Věnovat se svým koníčkům a udržovat si tělo i mozek ve formě. Trávit čas se sobě rovnými. Starat se o vnoučata může být naplňující, ale není to pro každého. Kromě věnování se sami sobě dokážou pomáhat i druhým.
Rozhodně ještě nepatří do starého železa a stále mohou světu něčím přispět. Využijí svých letitých zkušeností, aby svět změnili k lepšímu. Mají tolik životních zkušeností, že je už nic nepřekvapí. V případě našich hlavních hrdinů dokážou přinést klid do duše pozůstalých, ale i vyšetřovatelů, které mohou nevyřešené případy do smrti pronásledovat. Narazí na nebezpečné lidi, kteří je ale ke své smůle budou podceňovat. Odhalují pravdu, a přitom se baví a procvičují si mozkové závity. Ostatní důchodci jejich pomoc potřebují.
Bohužel stáří má i svá negativa. Těla i mysli postupně chátrají. Jeden den jsou naprosto v pořádku, zatímco druhý den pomalu neznají své jméno. Nejbližší postupně odcházejí až zůstane člověk na světě úplně sám. Mladí o starších nemají nejlepší mínění a často je považují za méněcenné. Myslí si, že je mohou jednoduše ošálit, protože se nemohou bránit. Přitom jim staří stále mohou zatopit a hodit jim do jejich plánů vidle.
Prostředí filmu je velmi malebné. Malé poklidné anglické městečko, kde jako by se nemohlo stát nic zlého. Důchodci žijí pospolu v klasickém venkovském sídle stejně jako by bydleli v typických malých domečcích. Slunce se nikdy neschovává za mraky a déšť jako by neexistoval. Zkrátka anglický venkov, jaký známe z klasických detektivek.
Součástí příběhu jsou i decentní komediální okamžiky, které jsou především v režii důchodců v hlavních rolích. Vyšetřování se mísí s obyčejnými radostmi života seniorů. Lsti k popukání, díky nímž dosáhnou svého a dostanou se k potřebným informacím. Originální využívání jejich věku, na které ostatní ochotně skáčou. Občas se projeví i trocha roztomilých stařeckých vrtochů. Svou trochou do mlýna přispěje i hlavní detektiv, který nepatří k nejostřejším tužkám v penále a leccos mu nedochází na první dobrou.
Audiovizuální zpracování se drží co nejvíce zpátky. Žádné přebytečné efekty či výrazné skladby poutající pozornost. Zůstává na pozadí a podporuje pohodovou a zároveň mírně tajemnou atmosféru. Nic nesmí odvádět pozornost od hereckých výkonů velkých hvězd, které se rozhodně nepotřebují schovávat za výrazný audiovizuál.
Komunita seniorů si doteď žila poklidným životem v honosném domově důchodců, kde si čtveřice z nich tříbila mysl rozkrýváním odložených vražd. Bohužel klid má skončit, protože jeden z majitelů se rozhodl důchodce vystěhovat a postavit zde luxusní bydlení. Druhý je sice proti, ale naneštěstí je zavražděn. A nebude jediný. To je ideální příležitost pro naše amatérské detektivy, kteří mohou ukázat, co v nich doopravdy je. Ponořit se do odhalování pravdy, a nakonec usvědčit vraha. I když nejsou nejmladší, tak rozhodně nepatří do starého železa a dokážou mladé stále přechytračit.
Poctivá detektivka, která jde na vyšetřování pozvolna bez nadbytečných urychlení. Postupné odhalování důkazů, které se nakonec spojí dohromady a odhalí vraha. Hlavní herecké hvězdy jsou dokonalou ukázkou klasických britských detektivů. Zahrávají si s ohněm, ale vrah nikdy nepřekoná jejich intelekt. Samozřejmě jako všichni důchodci mají své manýry, které jsou důvodem k pousmání. Malebné prostředí dokonale kontrastuje se zlými činy. Je to poklidný film, který určitě zaujme fanoušky kvalitních anglických detektivek. Díky postavám opravdu ožívá a rozhodně není nudný. Žádná zbytečná akce, pouze poctivé vyšetřování. Zkrátka příjemná podívaná na poklidně strávené odpoledne.
Automobily
První zavražděný společník jezdil v nevkusně upraveném Porsche Cayman. Ten druhý usedal do Mercedesu-Benz třídy G. Ibrahim v rámci vyšetřování využije svůj Jaguar XJ6, zatímco Elizabeth jezdí v Astonu Martin Vanquish, který dostala jako dar k důchodu. Konstábl de Freitas poprvé přijíždí do domova důchodců v policejním Vauxhallu Astra, zatímco během vyšetřování spolu se šéfem používají Ford Mondeo Combi. Dále zde uvidíme například Peugeot Partner či Mini Countryman.
Zdroje
https://www.csfd.cz/film/1512309-ctvrtecni-klub-amaterskych-detektivu/prehled/
https://www.imdb.com/title/tt12001534/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_3_nm_5_in_0_q_thur
https://www.imcdb.org/movie_12001534-The-Thursday-Murder-Club.html
Současně publikováno na Médium.cz
Daniel Trojan
