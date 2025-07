Film Balerína: Se ženou prahnoucí po pomstě si není radno zahrávat (72,5 %)

Zločinecký klan ji kdysi připravil o otce, bývalého zabijáka, a tak se vydala v jeho šlépějích. Proto podstoupila výcvik, který z ní udělal prvotřídní bojovnici. Nyní má konečně na dosah toho, koho touží zabít ze všeho nejvíce.

Pomstít se a neskončit krutou smrtí se pokusí v americkém akčním thrilleru z univerza Johna Wicka. Hlavní role zabijačky Eve se ujala Ana de Armas, zatímco ředitelku organizace, kde ji všechno naučili, si zahrála Anjelica Huston. Samozřejmě nemůže chybět ani Keanu Reeves.

Zkušený zabiják tajně opustil zločinecký klan, aby dceři dopřál lepší budoucnost. Bohužel ho dohnala minulost a jeho bývalí souputníci se ho nyní snaží sprovodit ze světa. Po krvavém boji podlehne několikanásobné přesile, ale dceru dokáže ochránit. Poté najde útočiště v baletním internátu tajné organizace Ruska Roma pod vedením osobité ředitelky (Anjelica Huston), kde se ji kromě tance dostane jedinečného výcviku zabijáka. Po letech dřiny dokáže kohokoliv zabít, ale i ochránit před nebezpečím.

Po dvanácti letech je už Eve (Ana de Armas) dokonalou zabijačkou, připravenou na první akci. V tanci nevyniká, ale o to lepší je bojovnice. Až na pár drobných zaškobrtnutí ochránila dceru významného klienta, a tak se konečně stane plnohodnotnou součástí organizace Ruska Roma. Poté už bez problémů plní jeden náročný úkol za druhým. Přitom zoufale čeká na okamžik, kdy se jí dostane pod ruku ten, kdo ji připravil o milovaného otce.

Po dvou měsících konečně narazí na několik členů klanu, kteří ji mohou dovést k vytoužené pomstě. Bohužel od organizace Ruska Roma a samotné ředitelky se jí nedostane zastání, protože mají s klanem dohodu, že se navzájem nebudou plést do svých věcí. Proto Eve začíná jednat na vlastní pěst. Je před ní velmi náročná cesta, za kterou pravděpodobně zaplatí životem, ale zkrátka nemůže jinak.

Základním kamenem filmu jsou akční bojové scény plné nesmlouvavého násilí. Poutavé choreografie plné tvrdých kopů a smrtících úderů zprvu nelze označit za příliš elegantně provedené. To ukazuje nevelké zkušenosti hlavní hrdinky s opravdovou akcí. Navíc jí nehraje do karet, že většina padouchů je větších a silnějších než ona sama. Právě proto je častější bojovou technikou střelba a házení věcmi, kterých okolní prostředí bohužel neposkytuje mnoho.

To filmu dodává špetku realističnosti. Naštěstí bude mít Eve dostatek příležitostí se procvičit, aby se stala ostřílenou zabijačkou. S nárůstem jejích zkušeností přímo úměrně stoupá počet i schopnosti nepřátel. Každou akční scénu si tak užijete o něco více než tu předchozí. Hudební doprovod nejen podtrhuje dění, ale především vystihuje atmosféru daného místa. Nějaké velkolepé honičky s auty se bohužel nedočkáme, i když by nás mohla dovézt do další bojové scény.

Děj je vcelku prostý a jeho motivem je klasická honba za pomstou. Kdysi ji připravili o to nejcennější a ona s tím nic nezmohla. Proto na sobě zapracuje, aby už nikdy nebyla takto bezmocná. Jedna stopa vede k další, až se nakonec postaví tváří v tvář hlavnímu padouchovi. I když ho chrání mnoho oddaných následovníků ochotných položit za něj život, tak její odhodlání je udolá. Kdyby to bylo jednoduché, pomsta nebude zdaleka tak sladká.

Prostředí filmu je všední a plné každodenních míst. Hotel, bar nebo vlastní domov, tudíž by na Eve mohl narazit každý z nás. Ničím nepřekvapí, ale pro boj se hodí. U českých diváků by mohlo vzbudit očekávání zasazení části děje do Prahy, ale nakonec z toho nic není. Kromě pár záběrů na památky a detailů by to mohlo být jakékoliv jiné město v Evropě. Ani to málo nepůsobí příliš věrně.

Hlavní hrdinka se rozhodně ničeho nezalekne a pouští se bezhlavě do akce. O slitování a pozitivní emoce ji připravila smrt otce, ale zároveň jí dala cíl a smysl života. Od té doby dělá všechno proto, aby ho naplnila. Je ochotná se všeho vzdát a obětovat vlastní život. Jediný záblesk soucitu by její cestu ukončil předčasně.

Díky Eve má film vcelku výrazný emancipační podtext. Ostříleným hrdinou akčních filmů nemusí být pouze muž s drsným výrazem ve tváři, ale i sličná dívka s instinktem zabijáka. Nemůže pouze napodobovat své protějšky. Musí si najít vlastní styl, aby obstála. Své nedostatky musí dohnat jinde. Využít mužských slabostí a prosadit své přednosti. Mnozí ji budou podceňovat, ale pak dostanou pěkně za vyučenou. Rozhodně není jen ženskou kopií Johna Wicka.

Na závěr konečně přichází plnotučná akční řežba, na kterou jsme od začátku čekali. Konečně má Eve proti sobě dostatek protivníků, aby to stálo za to. Finální prostředí nabízí dostatek rozmanitosti, aby zaujalo. Je plné zajímavých zákoutí skrývajících mnoho konvenčních i nekonvenčních zbraní. Atmosféra je konečně dostatečně hutná a napínavá. Eve zde naplno rozvíjí svůj potenciál a ukazuje, co v ní doopravdy je.

Kromě toho se příběh trochu zamotává a nabírá mírně odlišný směr. Klan se ukáže v jiném světle, stejně jako jeho šéf. Jejich motivace nejsou zdaleka tak prosté. Mnohé, co jsme si doteď mysleli, se ukáže jako mýlka. Do toho se navíc zapletou neobvyklé rodinné vazby. S tím vším si naštěstí nemusíte dělat starosti. Hlavní je, že nás to posune k další akci, a dodá hlavní hrdince novou dávku odhodlání.

John Wick si střihne roli deus ex machina a přispěje svou důležitou a charismatickou trochou do mlýna. Mnohé dějové linky se uzavřou, nicméně autoři si nechali dostatek manévrovacího prostoru pro případné pokračování.

Mladá žena se vydává na cestu plnou násilí, která ji přes zástupy nepřátel dovede k vytoužené pomstě. Jako malé se jí otec snažil zajistit normální život, ale dohnala ho minulost a připravila ho o život. Od té doby zasvětila svůj život pomstě. Aby mohla svůj cíl naplnit, dostane se jí výcviku, který z ní udělá prvotřídní zabijačku. Nemůže se na nikoho spolehnout, a tak jí nezbývá než jednat na vlastní pěst. Na cestě čeká mnoho akčních a násilných scén, jejichž poutavost roste spolu s tím, jak stoupají zkušenosti hlavní hrdinky. Velkolepá řežba tak přichází až v samotném závěru. Hudba je spíše doplňkem.

V tomto filmu se nešťastná dívka, které vzali všechno, stává akční hrdinkou poháněnou vztekem a touhou po pomstě. Děj je klasickým motivem akčních filmů, který na poslední chvíli okoření překvapivý dějový zvrat. Ženská akční hrdinka se nesnaží pouze napodobit své mužské protějšky. Musí najít vlastní cestu a své nevýhody vyrovnat na odlišných frontách. John Wick se na plátně příliš neohřeje, ale jeho role ve filmu rozhodně není zanedbatelná. Je to klasický bojový akční film, který vynikne v akčních pasážích a nezarmoutí v těch více poklidných. Dlouho nijak nevystupuje z řady, ale naštěstí je finále dostatečně velkolepé, aby zanechalo silný dojem. Určitě najdete lepší zástupce žánru s hutnější atmosférou a výraznější osobností, ale i tento má něco do sebe. Zkrátka jednodušší verze Johna Wicka.

Automobily

Když Eve poprvé narazí na členy klanu, snaží se odjet v BMW řady 6. Na poslední úsek cesty usedne za volant Fordu Mustang, který se do hor příliš nehodí. Padouchové v Praze přijedou v Range Roveru, zatímco v horském centru klanu používají Land Rover Defender, Volkswagen Touareg či Dodge Ram. Jinak zde automobily nehrají velkou roli.

