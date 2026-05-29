Film Avatar: Oheň a popel: Mladší generace a síla přírody zdolá každého nepřítele (80 %)
Ve sci-fi a dobrodružném spektáklu z nitra mimozemské přírody bude muset tradiční způsob života čelit nejednomu nepříteli se zlými úmysly. Sullyho rodina se snaží vyrovnat se ztrátou syna, a přitom stále zůstává v komunitě kmenu na útesu. Kvůli lidskému členovi rodiny Spiderovi se vydávají do lidské lesní komunity, kde mu nebude hrozit udušení. Bohužel na cestě narazí na nové nepřátele z kmene Popelových lidí. Spider po útoku málem podlehne nedostatku kyslíku, ale od přírody dostane dar dýchat zdejší vzduch. Zlovolné lidstvo a poručík Quaritch už netouží pouze po pomstě Sullymu, ale ještě podstatnější by pro ně bylo rozkrytí Spiderovy schopnosti. Sami ovšem nejsou dost silní, a tak se spojují právě s nemilosrdnými Popelovými lidmi. Audiovizuální zpracování je opět na té nejvyšší úrovni a je doslova pastvou pro oči a uši. Tentokrát ovšem odpadá moment překvapení, tudíž i příběh musel posílit.
Pokračování této ságy opět přinesl autor tohoto univerza a jeden z nejúspěšnějších režisérů všech dob James Cameron. Opět nechybí dvojice hrdinů v podání Sama Worthingtona a Zoe Saldañy, ale čím dál více prostoru získává mladší generace v čele se Sigourney Weaver. Padouchy zde naopak zastupují Stephen Lang a Oona Chaplin.
Všichni se střetnou v jedinečném živoucím světě, se kterým má každý diametrálně odlišné plány. Rozehrává se doposud nejvyrovnanější souboj, ve kterém dostanou mladší hrdinové možnost obrátit celý vývoj dění. Více prostoru dostává téma rodiny a spolupráce ve všech podobách, přičemž důležitou roli hraje střet generací. Obraz i zvuk jsou stále na vrcholu žánru, obzvlášť když se spojí s akčními scénami, které sahají od emotivních soubojů až po epickou bitevní vřavu. Je to snímek, který k už tak jedinečnému audiovizuálu přidává propracovanější příběhovou linku. Opravdu povedená podívaná s více vrstvami, která překvapivě funguje i na menších obrazovkách. Tato série si zaslouží pokračování, protože stále neztratila dech.
Sullyho rodina setrvává na útesu s mořským kmenem Metkayina a snaží se zahojit rány po posledním souboji s lidskou rasou a tragické ztrátě nejstaršího syna. Zatímco Jake (Sam Worthington) se připravuje na další boj s pořádným arsenálem, tak Neytiri (Zoe Saldaña) se naplno oddává víře. Přitom se jim stále nedaří splynout se zdejší komunitou. Nejhůře je na tom Spider, jediný člověk mezi nimi, který žije s neustálou hrozbou udušení. Proto se celá Sullyho rodina spolu s ním vydává na cestu zpět do lesa, kde žije lidská komunita v sepětí s místními.
Na cestě bude Sullyho rodinu provázet kmen vzdušných mírumilovných nomádů a obchodníků. Bohužel ještě před cílem musí čelit útoku pirátů z kmene Mangkwan známého spíše jako Popeloví lidé. Odehraje se drsný souboj a rodina se rozdělí. Spider trpí kritickým nedostatkem kyslíku, ale příroda se nad ním smiluje a dostane dar dýchat na tomto světě. Na planetě stále zůstává i zlovolné lidstvo, které se ji snaží vytěžit. Nedílnou součástí tohoto snažení je opět poručík Quaritch (Stephen Lang), který se za každou cenu snaží Jakeovi pomstít za minulé křivdy.
Střet sice přežijí, ale klid je rozhodně nečeká. Lidstvo prahne po Spiderově schopnosti, a tak Quaritch uzavře spojenectví s Popelovými lidmi a jejich nelítostnou šamankou Varang (Oona Chaplin). Jim se dostane ničivé síly moderních zbraní, zatímco Quaritch snad konečně dostane Jakea do rukou. Padouchové tak opět mají navrch. I když se všechno může zdát ztraceno, tak rodina i kmen drží pohromadě a společně se postaví do cesty nepříteli. Bude to ještě tvrdší boj než kdy dříve, když má nepřítel na své straně nové spojence. Zlom by mohla představovat mladší generace.
Příběh je opět soubojem mezi dobrem a zlem, vetřelci a původními obyvateli. Do toho ovšem zasahuje nový nelítostný kmen, který si je s dobyvačným lidstvem překvapivě podobný. Příroda a další domorodé kmeny pro ně rozhodně nejsou spojenci, ale spíše otravný hmyz na cestě k cíli. Konečně se dostanou k ničivým zbraním, zatímco lidstvo není na svůj boj samo. Toto spojenectví opravdu zamíchá kartami.
Proti tomu stojí Sullyho rodina a spřátelené kmeny, které žijí v sepětí s přírodou. Jejich síla pramení ze spojenectví a sounáležitosti. Na rozdíl od lidí nechtějí z této planety jen těžit, ale žijí s ní v oboustranně prospěšné symbióze. Touží po životě v klidu a míru, ale nakonec jim nezbývá než bojovat o své místo na světě. Stále mají něco, co lidstvo nutně žádá a neodejde, pokud to nedostane. Ať to stojí cokoliv.
Důležitým tématem je rodina ve všech jejích podobách. Ať už je biologická nebo ne, nezbývá než držet při sobě, aby přežila. Dospělí musí dělat těžká rozhodnutí a chránit rodinu, i když se to nesetkává s pochopením. Přitom bojují sami se sebou a svými démony. Mladí se snaží přispět svou trochou do mlýna, protože jejich schopnosti mohou být potřebné. Mezi členy rodiny to občas více či méně zaskřípe, ale když přijde krize, všechny roztržky jdou hned stranou.
Mladší generace nakonec dostane prostor ukázat, co se v ní doopravdy skrývá. Umí být platná v boji i v sepětí s matkou přírodou. Už se nenechá umlčovat a stojí si za svým názorem bez ohledu na možné důsledky. A rozhodně nemusí jít pouze o Sullyho rodinu. Příběh je tudíž hlubší, než jsme bývali zvyklí. Díky tomu se film nemusí tolik spoléhat na poutavé audiovizuální zpracování.
Stejně jako u předchozích dílů této série jsou audiovizuální zpracování i speciální efekty na prvotřídní úrovni. Nádherné a fascinující scenérie se mísí s jedinečnou faunou a flórou kolem. Dokáže upoutat a nechat diváky žasnout. A je jedno, jestli je to starý dobrý stinný les nebo prosluněný útes s průzračným oceánem. Zachovává si hlubokou duši, jako dokonalý přírodopisný snímek z neznámé planety. Bohužel až na pár scén neuvidíme nic nového, tudíž odpadá moment překvapení a němého úžasu.
Obraz a zvuk nezůstávají stranou. Kamera zdatně zachycuje tu krásu kolem, ale rozhodně se nebojí blízkých záběrů pro spatření emocí. Hudba se drží stejného ověřeného stylu, který má specifický motiv pro každý typ scény. Občas nabízí velkolepý pochod do bitvy s výraznými tóny, zatímco když je rodina v nebezpečí, umí být dojemně tesklivý. Skvěle doplňuje laťku, kterou nastavilo jedinečné výtvarné zpracování filmu. Sice se nikam nevyvinulo, ale možná by to bylo na škodu.
Nemilosrdné lidstvo zde vystupuje po boku chladné techniky. Stejně jako u Popelových lidí je jejich hlavním elementem oheň společně s chladnou ocelí. Kromě všemožných pozemních, vodních i létajících strojů si zde lidstvo vybudovalo obrovské průmyslové město. Všechno v něm je chladné, bezduché a neosobní. Ochrana přírody ani obyvatel jim není vlastní, tudíž jde o klasický příklad kolonizace.
K filmu neodmyslitelně patří akční scény, které sahají od osobnějších soubojů jeden proti jednomu až po epické hromadné scény. Je to nemilosrdná podívaná, kde si nikdo nemůže být jistý přežitím. Proti palným zbraním se staví síla odhodlaných domorodců ve spolupráci s matkou přírodou. Letecké souboje organicky přecházejí ve velkolepé námořní bitvy. Pro zaujetí stačí jeden létající tvor, ale když se jich na obzoru zjeví tisíce, je to epické. Ale stále nesmíme zapomenout na hlavní postavy, které jsou hybateli všech událostí.
V závěru nás čeká velkolepé finále, kde se obě strany pouštějí do drsné řeže. Padouchové proti hrdinům, technika proti matce přírodě. Každý občas tahá za kratší konec provazu, ale stačí málo a síly se obrací. Kolem probíhá nebezpečná mela, ale rodina je stále na prvním místě a je nutné ji zachránit, přičemž každý přispěje k celkovému úsilí. Ovšem ani nepřítel se nevzdává. Po mnoha peripetiích nastává konec jedné kapitoly, ale příběh pokračuje dál vstříc dalším dílům této série.
Automobily
Vzhledem k místu, kde se film odehrává, zde nenajdeme žádné automobily, ale všemožných velkých pozemních, létajících a plovoucích strojů uvidíme nespočet.
Zdroje
Daniel Trojan
