Film Autobus naděje: Lidská nezdolnost se staví do cesty zuřícím plamenům (87,5 %)

Film Autobus naděje: Lidská nezdolnost se staví do cesty zuřícím plamenům
V americkém dramatickém thrilleru inspirovaném reálným příběhem bude školní autobus uhánět skrze plameny do bezpečí. Režie tohoto snímku se ujal Paul Greengrass, který se etabloval na poli akčních filmů podle skutečných událostí. Zahořklého řidiče si zahrál Matthew McConaughey, zatímco učitelku mající za děti zodpovědnost ztvárnila America Ferrera. Nemůžeme pominout ani Yula Vasqueze jako velitele hasičů.
Kevinovi (Matthew McConaughey) se v životě příliš nedaří. Má napjatý vztah se synem a nevyhýbají se mu ani dluhy. Potřebuje práci, a tak vezme za vděk prací řidiče školního autobusu ve svém rodném městě Paradise. Nevyniká pracovní morálkou, ale děti vždy doveze do cíle. Jedné noci v nedalekém vyprahlém kaňonu vypukne zuřivý požár. Druhý den míří Kevin do práce jako by se nic nedělo. Zabraný do vlastních problémů přehlíží obrovský sloupec kouře na obzoru, ale brzy jej už nemůže ignorovat.
Mezitím v blízkém kaňonu bojují hasiči pod vedením velitele Martineze (Yul Vasquez) s plameny. Povolávají všechny dostupné jednotky, ale ani to nestačí. Oheň podpořený suchým podrostem a velmi silným větrem nedokážou zastavit. Jedinou možností je vzdát hašení a zachránit, koho můžou. Pro jedno malé město je příliš pozdě, ale mnoho lidí se zachránilo díky odvaze jednoho z hasičů. Nyní se plameny nezadržitelně blíží k městu Paradise.
Je vyhlášena evakuace, která se týká i jedné ze škol. Pro mnoho dětí si přijedou vyděšení rodiče, ale někteří by nedorazili včas. Proto povolají školní autobus, přičemž Kevin je zásluhou své nevalné pracovní disciplíny nejblíže. Proto je mu tento důležitý úkol svěřen. Nápomocná mu bude učitelka Mary, která dostala třídu na starost. Bohužel oheň je už za rohem. Budou se muset probojovat skrze hustou dopravu, kouř a plameny, aby se všichni společně dostali do bezpečí.
Začátek filmu je díky Kevinovi především ukázkou života smolaře. Nikdy nic nedokončil a zkazil všechno, na co sáhl. Měl napjatý vztah s otcem, a toho napětí částečně přenáší i na syna. Snažil se zmizet z rodného města, ale osud ho přivedl zpět. Je až s podivem, že mohl získat práci řidiče školního autobusu. A teď bude mít konečně příležitost ukázat, že v něm dřímá i něco dobrého.
Brzy přijde ke slovu hasičská dějová linka. Po ohlášení požáru se rychle ukazuje, že to bude velmi tvrdý oříšek. Silný vítr jim hází klacky pod nohy. Začíná to u osobního hrdinství několika jednotlivců, ale brzy jsou do akce povoláni všichni hasiči i dostupná technika. Nadšení do boje s plameny bohužel rychle bere za své. Ať udělají cokoliv, živly mají stále navrch. Stejně jim nezbývá než ustupovat a přenechávat plamenům další kus města. Přesto se nevzdávají.
Kevin se brzy dostává do svízelné situace. Závisí na něm životy skupiny malých vyděšených školáků. Jeho jedinou pomocí je učitelka Mary. Kolony aut kam člověk dohlédne. Pomalý postup vpřed, zatímco se plameny nezadržitelně blíží. Musí zapomenout na předpisy, protože začíná jít o život. Nesmí ztratit rozvahu, jinak je brzy pohltí plameny.
Právě díky posádce autobusu, ale i ostatním lidem, film dostává lidský rozměr plný emocí. Nefalšovaný strach v očích dětí, když se zjeví plameny. Pohled Kevina plný obav, když oheň začíná olizovat samotný autobus. Snaha Mary udržet děti v klidu, zatímco je sama téměř paralyzovaná strachem. Rodiče, kteří neví, kde jsou jejich děti, i mnozí hasiči přinášejí velkou dávku zoufalství. Autentičnosti pomáhá i občasné použití skutečných záběrů z požáru. I ten nejvíce bezcitný člověk se neubrání emocím.
Nedílný podíl na podmanivém zážitku má i velmi realisticky podané řádění plamenů. Začíná to tajemnou oranžovou září a přechází v téměř neproniknutelnou hradbu hustého kouře, kterou občas rozčísne roj rozžhavených uhlíků. Z ničeho nic vyšlehnou plameny. Nezadržitelně se rozšiřují a přibližují jako by si žily vlastním životem. Útočí zákeřně a rozhodně vás nenechají uniknout bez boje. Kamera nás staví tváří v tvář ohni, jako bychom mu čelili sami. Průlety mezi stromy proměněnými v pochodně ukazují pravou sílu plamenů.
Film by se rozhodně neobešel bez kvalitního zvukového doprovodu. Prim hrají především ambientní ruchy a projevy jednotlivých postav. Ticho přerušuje praskání ohně. Svist plamenů stravujících všechno kolem. Do toho všudypřítomný řev sirén. K tomu křičící a k smrti vyděšené děti dokonale dotvářejí hutnou atmosféru. Hudba se projeví až ve chvíli, kdy jde opravdu do tuhého.
Klidnější pasáže občas přeruší akčnější vsuvky, které přidávají na naléhavosti. Kličkování v husté dopravě, jenom aby dočasně ujeli plamenům. Zběsilá jízda, zatímco je oheň a kouř všude kolem.
Pro zapůsobení na diváky je podstatné, že jde o skutečný příběh bez zbytečných příkras. Odehrává se při jednom z největších a nejsmrtelnějších požárů v historii Kalifornie. Kevin a Mary jsou skuteční lidé, kteří se s autory podělili o celý příběh a oni se ho svědomitě drželi. Hlavní kostra děje ale i jednotlivé okamžiky se realisticky propsaly do výsledného filmu. Některé události byly zveličeny, ale filmové zpracování si to žádá. Jedinou změnou je vyškrtnutí druhé učitelky, která se odmítla podělit o svůj úhel pohledu.
Hlavním motivem filmu je ukázat lidskou nezdolnost. Oba dospělí mohli vzít do zaječích, ale zvolili si náročnější cestu. I když se situace může zdát beznadějná, snaží se dál. Za každou cenu se pokoušejí udělat pro děti situaci snesitelnější. Hledají cesty, jak se vymanit ze šlamastiky. Spolupracují, aby zvýšili naději na přežití. Když to na ně dolehne, za chvíli se opět vzchopí.
V závěru se situace stává téměř beznadějnou. Poslední možností je zběsilý úprk skrze plameny, ale vzdát se nepřipadá v úvahu. Naštěstí jim osud přeje a přichází happy end. Kdyby tomu tak nebylo, nestálo by za to převést tento příběh na filmové plátno. Diváci přece netouží po tragickém konci.
Město začínají pohlcovat plameny a pro zbylé žáky ve škole je poslední nadějí školní autobus a jeho neohrožený řidič. Kevinovi se v životě nedaří, proto vezme za vděk prací řidiče školního autobusu. Když vypukne požár, nikdo jiný není nablízku, aby školáky evakuoval. Všechny silnice jsou ucpané a plameny se nezadržitelně blíží. Situace se vyhrocuje až se zdá, že není úniku. Souputnicí v tomto boji je mu odvážná učitelka Mary, která udělá pro děti cokoliv. Celé to provází hutná atmosféra plná silných emocí. Obrovský strach a obavy střídají chvíle neutuchající naděje.
Příběh lidské nezdolnosti i odhodlání zachránit druhé tváří v tvář rozbouřeným živlům. Ten, od kterého by to nikdo nečekal, se stane hrdinou. Plameny jsou všude kolem a nemají slitování. Jejich řádění působí nesmírně podmanivě zásluhou mnoha faktorů v čele s povedeným audiovizuálním zpracováním. Tvůrcům slouží ke cti, že příběh vyprávějí poctivě a nesnaží se ho zbytečně přikrášlovat. Je to opravdu silný zážitek, který se vám dostane hluboko pod kůži. O postavy se budete bát a doufat, že k nim bude osud milostivý. Pocítíte sálavé teplo plamenů, jako byste sami seděli uvnitř autobusu. Opravdu působivý snímek, který čerpá sílu z jedinečného hrdinského příběhu.
Automobily
Hlavní hvězdou filmu je školní autobus Freightliner FS-65. Kevin před požárem jezdil ve Fordu F-150, ale později skončil v Hyundai Elantra. Záchrana první skupiny lidí proběhne v režii hasiče a jeho Chevroletu Silverado, které ven z plamenů následuje například Acura CL, Chevrolet Malibu či BMW řady 5. Zaměstnanci autobusového depa odjíždějí do evakuačního centra ve Volkswagenu Jetta Sportswagon. Nesmí chybět ani hasičské vozy Spartan Gladiator, Pierce Saber či International 4000-Series. V závěru uvidíme například Toyotu Prius.
Daniel Trojan
