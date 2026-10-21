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Mrtvola na Černém Mostě. Skoro.

Daniel Barták
Spisovatel hororu, psychothrillerů se s mrtvolami střetává takřka na každé stránce. Dalo by se tedy přepokládat, že ho nějaký ten nebožtík nerozhodí. Jenže co když na něj narazí ve skutečnosti?

Jeli jsme s kluky z tréninku, přes pražský okruh na Černý Most. Sjížděli jsme k autobusové zastávce, naproti parkovacímu domu, ve směru do centra.

Plán byl jednoduchý. Zastavit, vyskočit a řidič pojede dál. Jako vždycky.

Jenže pár metrů před zastávkou jsme si všimli člověka ležícího přímo v místě, kde normálně staví autobus. Chlap v ošuntělých dělnických hadrech se ani nepohnul.

Je po něm?!

Zastavili jsme. Vylezl jsem jako první. Snažil jsem se zachovat klid, ale moc mi to nešlo. Především proto, že mi okamžitě došlo, že vlastně nevím, co dělat.

Zavolat záchranku? Policii? Hasiče? Nebo rovnou funebráky? Přece jen je to jejich denní chleba.

Ale co já?

Jako bývalý zápasník Vale Tudo a BJJ umím tak nanejvýš někoho uškrtit nebo mu zlomit ruku. Jenže co s mrtvolou? Zakopat? Hlavou se mi začaly honit absurdní myšlenky, jako bych se ocitl ve vlastní knize. Jenže kde tady na Černém Mostě? Takže hodit do kufru a zalít do betonu?

Už jsem byl skoro u něho. Přidal se ke mně Pepa Ptáček, který až dosud seděl vzadu v autě.

Chlap se pořád nehýbal.

Kolem nás profrčel náklaďák. Ohlédl jsem se, jestli se neblíží autobus. To by teprve mohl být pěkný průser.

A vtom jsem to zaslechnu. Chlap ležící na autobusové zastávce si spokojeně pochrupoval.

„Už jsem volal policii,“ ozvalo se před námi. Blížil se k nám muž, kterého jsme si až dosud nevšimli. Trochu se nám ulevilo. Pomoc byla na cestě.

Záhadou ovšem zůstává, jak si někdo může ustlat zrovna na místě, kde každou chvíli zastavuje autobus?

To už jsme nezjistili. Já si z Černého Mostu aspoň odvezl jedno poznání. S mrtvolami si jako spisovatel poradím, ale jen pokud leží na papíře.

Autor: Daniel Barták | středa 21.10.2026 7:07 | karma článku: 0 | přečteno: 30x
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sem trenér MMA a Brazilského jiu-jitsu v pražském Penta gymu, ale můj svět nekončí za pletivem klece. Ve svých knihách zkoumám odvrácenou stranu lidské psychiky a syrovou realitu boje. Jsem autorem thrilleru I mrtví prahnou po pomstě, hororů Lepší život a Stinná místa, a také knihy o historii bojovníků Život v kleci. Svou zkušenost z tělocvičny přenáším do napínavých příběhů, kde jde vždy o všechno. Moje aktuální postřehy, vlogy z cest a vše o mé tvorbě najdete na www.danbartak.cz.

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