Měl jsem mu ji vlepit o kolo dřív
Takovéto nabuzení je často vidět už před zápasem, kdy trenér proplaskne zápasníka před vstupem do klece. Většinou to je iniciativa samotného svěřence, který si o to vyloženě řekne.
Někdy se ovšem ukáže, že je to potřeba i mezi koly. A tam už to bere do rukou trenér.
Naposledy jsem takhle WillSmithnul Lukáše Hustolese při amatérském zápase na GCF v Olomouci.
Se svým soupeřem Jiřím Pajdlou šli do třetího vzájemného zápasu – mínus devadesát trojek je tady prostě málo. Před turnajem to spolu měli nerozhodně.
V Olomouci jsem první dvě kola viděl pro Jirku. Lukáš se nemohl dostat do tempa a já z toho začínal být frustrovaný. O přestávce jsem naběhl do klace a prostě mu dal flákanec.
Samozřejmě nijak přehnaný. Chtěl jsem ho jenom probral, ne poslat k zemi.
A myslím, že se mi to povedlo.
Třetí kolo šlo jasně za Hustolesem. Bohužel jen bodově. Věděli jsme, že musíme Pajdla ukončit, což se nám na zemi nepodařilo.
Po zápase jsem věděl jediné. Měl jsem ho fláknout o kolo dřív.
Díky lepším prvním dvěma kolům tak po zásluze zvítězil domácí Pajdla.
Je vlastně zvláštní, že v zápase, kde se dva frajeři mlátí do hlavy, musí někdy přijít někdo třetí, aby jednoho z nich donutil k lepšímu výkonu.
Jsou bojovníci, kteří se do zápasu dostanou až ve chvíli, kdy sami schytají pořádnou pěstí. Jako by jim to nahodilo pojistky a oni si konečně uvědomili, proč tam vlastně jsou.
Já tuto metodu probuzení moc nepoužívám. Ani bych nedokázal říct, kolikrát jsem ji za ty roky aplikoval. Ale na jeden případ z minulosti si pamatuju dobře.
Stalo se to v roce 2012 v Hodoníně, také v rámci turnaje GCF. (Tahle organizace nám tady fakt chybí.)
Za Penta gym tehdy nastoupil Michal Hořejší a proti nám hradecký Jiří Skýba. Už si nepamatuju, jak přesně se zápas vyvíjel. Asi nic moc, když jsem měl potřebu mezi koly zasáhnout.
Michala jsem plácnul přes břicho. Nejspíš dost nešikovně, protože po zápase tvrdil, že jsem ho málem vypustil.
No ale pomohlo to.
Hořejší vyhrál TKO a my mohli slavit.
Za ty roky jsem zjistil, že trenér musí být tak trochu psycholog. Jeden zápasník potřebuje mezi koly uklidnit. Druhého musíte povzbudit. Třetímu vysvětlit, co má změnit.
A čtvrtému občas jednu vlepit.
Jediný problém je poznat to včas. U Lukáše jsem na to přišel o jedno kolo později.
Daniel Barták
Přežít a vyhrát: Moje cesta do Krčmy na konci světa
Když syn, potažmo celá naše rodina, dostala pod stromeček zážitkový víkend ve stylu hry Kingdom Come: Deliverance v Malešově, netušil jsem, co od toho čekat.
Daniel Barták
Když se vesmír nudí: Proč nám po zápase vlezli hasiči až do postele
Hořící dodávka u Frankfurtu, hasiči u hotelu a víkend plný starostí. Tak by se dalo v kostce shrnout naše putování na MMA turnaj Integra Fight Games v německém Wittlichu.
Daniel Barták
Poslední svého druhu. Zabiják ze staré školy.
8. srpna nad ránem nás čeká střed dvou těžkotonážníků bojujících v hlavním zápase večera o prozatímní titul těžké váhy organizace UFC. Američan Derrick Lewis proti dosud neporaženému Francouzi Cirylu Gane.
Daniel Barták
Osamělý vlk, pán tenké hrany mezi vítězstvím a porážkou
Sobota zalitá sluncem, neděle jak by smet. Teď jenom neusnout a kolem druhé po půlnoci být u toho, jak paprsky štěstí dopadnou i na slovenského UFC zápasníka Ľudovíta Kleina.
Daniel Barták
Tu kávu si nedávej, přiletí loket z pekla
Chcete si dát dobrej thriller, ale fakt jako hodně dobrej? Koukněte se na zápas Jirky Procházky s Dominickem Reyesem
|Další články autora
Poznejte český film jen podle obrázku
České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...
Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?
Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...
Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?
Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu...
Letecký obr se vrací do Prahy! Airbus A380 přiveze i luxusní novinku pro cestující
Na Ruzyni se vrací pořádný obr. Milovníci letadel si mohou do kalendářů zakroužkovat čtvrtek 1....
Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím
Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly...
Volby 2026. „Zrušil bych povinné cyklopruhy.“ Portlík prozradil, co by v Praze změnil
Tomáš Portlík vstoupil do letošních komunálních voleb v roli lídra Spolu pro Prahu a jako kandidát...
Drogový byznys nezná hranice. V Praze debatují špičky Interpolu
V Praze v úterý začala mezinárodní konference Interpolu k drogové problematice. Česko až do čtvrtka...
Policie pátrá po vězni, který utekl z pracoviště v Poděbradech
Policisté pátrají po vězni, který utekl z nestřeženého pracoviště v Poděbradech na Nymbursku....
Hlavní hrdinka nové tiché knihy chystá Let na Měsíc
- Počet článků 58
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 372x