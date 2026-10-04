Věčný souboj pravdy a lásky se lží a nenávistí
Nebudu psát o jeho zásluhách ani chybách, jichž se, jako každý z nás, občas dopouštěl. Nejsem povolána ani způsobilá k tomu, býti jeho kritikem, jak si o sobě myslí mnozí z nás.
Má vzpomínka na něj je čistě osobní. Na člověka, který, ač byl prezidentem, se ke mně choval jako k sobě rovné. Setkala jsem se s ním 18. září 1994 v Přibyslavi. Moje dvě, tehdy malé děti (8 a 9 let), od něj získaly autogram s typickým probodeným srdíčkem a ještě s nimi zažertoval. Zbyla mi nejen krásná fotografie (kterou nezveřejňuji), připomínající mně i jim vzácné setkání, ale i mnohé další.
Na Václava Havla vzpomínám jako na člověka, který si, přes vše špatné, co mu osud nachystal, zachoval čisté srdce, rovnou páteř a morální nadhled. Jako prezident opět získal naší zemi, po mnoha letech marasmu a mravního bahna, mezinárodní uznání.
Nezapomenu na jeho vystoupení v roce 1990 v americkém Kongresu. Jako první představitel země zpoza bývalé železné opony nadchl kongresmany svým humorem, myšlenkami a osobitým jazykem natolik, že se od nich dočkal potlesku vestoje.
Tuto vzpomínku píši pár dnů před komunálními volbami. Ty loňské celostátní naznačily, kam bude Česká republika kráčet v příštích letech. Zda na Západ, nebo se obrátí tam, odkud již možná nebude návratu.
Komunální politika se odehrává na trochu jiné úrovni. Místní politici se povětšinou znají a vědí, že chce-li jejich obec nebo město prosperovat, musí spolu komunikovat a spolupracovat. Napříč politickými stranami. Přesto – zkusme v sobě najít pravdu a lásku, a naplnit jimi svá srdce i mysl.
Všechny fotografie jsou autorské
Daniela Lender Chaloupková
Já na tom makám, a ono ne a ne a ne ...
Dovolila jsem si v titulku trochu parafrázovat píseň bratří Ebenů. Důvod? Blížící se komunální volby. Týden uteče jako voda, poštovní schránky bobtnají agitačními plátky jednotlivých stran, volebními lístky a my váháme. Koho?
Daniela Lender Chaloupková
Skoro celý den ,pod parou’
Nejprve musím přiznat, že nejsem pravověrný šotouš. Což je podle Wikipedie člověk, který rád fotografuje veřejnou dopravu, zejména železniční. Maximálně rozeznám parní lokomotivu od motoráčku. Ale úzkokolejka, to je něco jiného.
Daniela Lender Chaloupková
Popáleninám od chlebové pece jsem se vyhnula
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Daniela Lender Chaloupková
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V tuto chvíli, kdy už je (podle informací ČHMÚ) půlka republiky příznivě nazelenalá pro růst hub, už možná budou následující řádky pasé. Ale třeba to někoho inspiruje a s košíčkem vyrazí, i když se mu nebude moc chtít.
Daniela Lender Chaloupková
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