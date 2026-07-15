V záplavě modrofialových chutí
Do Borovan jsem se vrátila po pár letech, shodou okolností zrovna na kulaté jubileum. Nultý ročník se datuje do roku 2004, kdy šlo spíše o sousedské setkání několika místních lidí.
Jako všechno v naší malé české kotlině se vše záhy rozkřiklo a do Borovan se začali sjíždět zvědavci a zejména mlsouni. V posledních letech se počet milovníků borůvkových dobrot během obou víkendových dnů pohybuje kolem 13 tisíc. Kromě několika málo míst v centru jsou všem k dispozici zdarma i nedaleká záchytná parkoviště.
Největší borůvkové slavnosti v České republice se již tradičně konají v areálu borovanského kláštera a v jeho přilehlých zahradách včetně zámeckého parku.
Z průjezdu vedle hlavního vchodu můžet vkročit do tzv. Zahrady květů. Většina vysazených rostlin včetně základních bylinek bohatě kvete během celé sezóny a vytváří příjemné prostředí nejen pro návštěvníky, ale také pro motýly, čmeláky, včely a další opylovače. Najdete zde například javory nebo keře okrasných dřínů. O krásné květy a do daleka se linoucí vůni se postarají pnoucí a půdopokryvné růže, jarní tulipány nebo podzimní astry.
Jako každý rok se i letos staly borovanské slavnosti místem nejen kulinárních orgií, ale zejména příjemných setkání.
Nemohu také opomenout více než stovku stánků s řemeslnými výrobky (více fotografií v galerii), ale především s borůvkovými dobrotami. A to nejen s klasickými sladkými, jako jsou knedlíky a podobně, ale měli jsme možnost ochutnat i různé netradiční kombinace.
Nevěřili byste, jaká je to dobrota, grilované prasátko s borůvkovým křenem ...
Podle pořadatelů je zájem prodejců po celé ty roky neuvěřitelný. Zapojují se také místní spolky, hasiči (obě fotografie nahoře) nebo Bo-ženy (foto níže).
Kromě přímé konzumace na místě si každý mohl koupit borůvkové marmelády, medy, sirupy, dezerty, pivo, limonády, likéry a další originální dobroty.
Kromě kulinárních zážitků si přítomní užívali i bohatý doprovodný program. Děti našly své eldorádo v dolní části zámeckého parku. Kolotoče, klaunská vystoupení, tvůrčí dílničky, borůvkové tetovačky, živé borůvky na chůdách .... Vše, co si bujná dětská dušička žádá (foto níže a v galerii).
Borůvkobraní však dokázalo nasytit nejen žaludky, ale také oči, uši a duši. O vše se postaraly více než tři stovky účinkujících.
Pozadu ovšem nezůstal ani Národopisný soubor Doudleban (vlevo) nebo brněnský Folklórní soubor Lučina. Více fotografií v galerii.
Vášniví pěstitelé mohli rovněž navštívit Borůvkovou zahradu, která získala v loňském roce modernější podobu s kruhovými záhony kanadských borůvek.
Po oba dny se zde konaly tématické přednášky, a ti nejskalnější si mohli zakoupit nové druhy sazenic (vpravo).
Ti, co už neměli sílu ochutnávat anebo se vůbec pohybovat areálem, mohli spočinout ve stínu stromů (vlevo), kde pro ně byly připraveny odpočinkové deky či nově nainstalovaná lehátka.
Co naše „vnitro“ zvládlo, to jsme ochutnali. Zapili výbornou borůvkovou limonádou, ledovou kávou s příchutí borůvek a dorazili jsme se borůvkovou zmrzlinou. Domů si odvezli půl plechu koláče a borůvkové víno. Myslela jsem, že se na malé modrofialové kuličky nebudu moci ani podívat, ale ...
Nedaleko od nás je borůvková farma, kde právě začínají samosběry. Co myslíte? Kam povedou moje příští kroky?
Všechny fotografie jsou autorské
Daniela Lender Chaloupková
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