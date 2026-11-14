Sobota s chutí a vůní prdelačky
Myslím, že se nenajde nikdo, kdo by nevěděl, co to je. Jedna z nejlepších a nejvoňavnějších polévek. I když věřím, že se najdou tací, kteří ji nemusí.
Echt zabijaček jsem si užila o mnoho let později, když jsem bydlela na vesnici. Malého čuníka jsme si koupili v tehdejším DžíZíDý neboli JZD a o život jej připravil a následné dobroty z něj udělal kamarád řezník. Naučila jsem se míchat krev, špejlovat jitrnice a jelita, zavařovat maso ve vlastní šťávě, vařit domácí tlačenku, ale hlavně – dělat a hlavně ochutnávat prdelačku.
Už více než třicet let bydlím ve městě a zabijačky zmizely v propadlišti dějin. A teď najednou se objevila možnost jet na zabijačkové hody.
Humpolec není jenom bývalé soukenické město, kam se odstěhoval Hliník, ale najdeme zde také mnoho pamětihodností. Například kostel sv. Mikuláše na Horním náměstí (vlevo). Tentokrát se však celým náměstím linula vůně zabijačkových dobrot.
Někomu třeba chutná sušené maso, jinému iberijský špek, dalšímu klobása ... A na vše dohlíží růžovoučký čuník.
Grilované klobásky nebo opečený ovárek? Přiznám se, že takto připravený jsem jej ještě nejedla. Však šel také na dračku. Tohle už jsou poslední porce.
Škvarkuládu jsem si nedovedla představit, ale měla jsem smůlu. Už nebyla. Langoše nás sice lákaly, ale už na ně nebyla prostorová kapacita. Ovšem svařáček ... Po tom dobře slehlo.
Věřte nebo ne, i na tak „masové“ akci, jako byly tyto zabijačkové hody, přišly k chuti sladké dobroty.
Všechny fotografie jsou autorské
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