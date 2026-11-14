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Sobota s chutí a vůní prdelačky

Daniela Lender Chaloupková
Přestože jsem vyrůstala na venkově, v menším jihočeském městečku, pravou českou zabijačku jsem nikdy nezažila. Dostávaly se ke mně až hotové produkty. Jitrnička, jelítko, tlačenka, ale hlavně - horká a voňavá prdelačka.

Myslím, že se nenajde nikdo, kdo by nevěděl, co to je. Jedna z nejlepších a nejvoňavnějších polévek. I když věřím, že se najdou tací, kteří ji nemusí.

Echt zabijaček jsem si užila o mnoho let později, když jsem bydlela na vesnici. Malého čuníka jsme si koupili v tehdejším DžíZíDý neboli JZD a o život jej připravil a následné dobroty z něj udělal kamarád řezník. Naučila jsem se míchat krev, špejlovat jitrnice a jelita, zavařovat maso ve vlastní šťávě, vařit domácí tlačenku, ale hlavně – dělat a hlavně ochutnávat prdelačku.

22 fotografií

Už více než třicet let bydlím ve městě a zabijačky zmizely v propadlišti dějin. A teď najednou se objevila možnost jet na zabijačkové hody.

Humpolec není jenom bývalé soukenické město, kam se odstěhoval Hliník, ale najdeme zde také mnoho pamětihodností. Například kostel sv. Mikuláše na Horním náměstí (vlevo). Tentokrát se však celým náměstím linula vůně zabijačkových dobrot.

Horní náměstí bylo zaplněno stánky a hlavně zájemci o různé masové, slané i sladké dobrůtky

A že bylo z čeho vybírat ...

Někomu třeba chutná sušené maso, jinému iberijský špek, dalšímu klobása ... A na vše dohlíží růžovoučký čuník.

Všichni prodejci nabízeli ochutnávky – nestačili však doplňovat tácky

Znáte tu říkanku, že všechno má svůj konec – jitrnice tři?

Medová žebírka na černém pivu

Grilované klobásky nebo opečený ovárek? Přiznám se, že takto připravený jsem jej ještě nejedla. Však šel také na dračku. Tohle už jsou poslední porce.

Tady snad ani komentáře netřeba

Mistr řezník nebo kuchař v akci

Libo opečené brambůrky nebo halušky?

Pelmeně s tatarkou a varenyky s křenovou pastou a vynikajícím zelným salátem jsme si nechali zabalit

Škvarkuládu jsem si nedovedla představit, ale měla jsem smůlu. Už nebyla. Langoše nás sice lákaly, ale už na ně nebyla prostorová kapacita. Ovšem svařáček ... Po tom dobře slehlo.

Prej dobrej ...

Věřte nebo ne, i na tak „masové“ akci, jako byly tyto zabijačkové hody, přišly k chuti sladké dobroty.

Prdelačka samozřejmě nesměla chybět. Byla horká, voňavá, plná česneku a majoránky

Obligátně řečeno, k tanci a poslechu nám všem zahrál a skvěle zazpíval téměř dvoumetrový herec a zpěvák Radomír Švec

Všechny fotografie jsou autorské

Autor: Daniela Lender Chaloupková | sobota 14.11.2026 21:47 | karma článku: 0 | přečteno: 26x
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Daniela Lender Chaloupková

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Ráda poznávám nová místa v České republice, fotografuji a ještě raději píšu. Občas a o čemkoliv :-))

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